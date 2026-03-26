Лепехин о Кармо: «Зачем толкнул Талалаева? Мячей же много. Он даже дисквалификацию не получил, зато тренеру влепили»
Константин Лепехин считает, что хавбека ЦСКА Энрике Кармо следовало наказать за стычку в матче РПЛ с «Балтикой» (0:1).
В концовке игры тренер калининградцев Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны, когда Кармо шел исполнять аут. Бразилец толкнул Талалаева, началась массовая стычка, к которой подключились скамейки обеих команд. Талалаев и тренер ЦСКА Фабио Челестини были удалены.
КДК дисквалифицировал Талалаева на 4 матча РПЛ и оштрафовал его на 300 тысяч рублей.
«Я считаю, что в этом моменте не до конца разобрались. Зачем футболист толкнул тренера? Это тоже же великолепный момент! Но почему-то он упускается. Мячей же много. Это нонсенс.
Причем он же даже дисквалификацию не получил. Зато тренеру влепили. Не очень объективно все оценили в РФС», — сказал бывший полузащитник «Зенита».
За что давать дискву Кармо, в регламенте нигде не прописана в данной ситуации разница между игроком и тренером, а за такой "мощный толчок" игрока Кармо бы возможно и без жёлтой бы обошёлся, ибо подобные бычки происходят регулярно.
Талалай за своё
Кармо за своё