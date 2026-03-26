Лепехин о Кармо: «Зачем толкнул Талалаева? Мячей же много. Он даже дисквалификацию не получил, зато тренеру влепили»

Константин Лепехин считает, что хавбека ЦСКА Энрике Кармо следовало наказать за стычку в матче РПЛ с «Балтикой» (0:1).

В концовке игры тренер калининградцев Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны, когда Кармо шел исполнять аут. Бразилец толкнул Талалаева, началась массовая стычка, к которой подключились скамейки обеих команд. Талалаев и тренер ЦСКА Фабио Челестини были удалены.

КДК дисквалифицировал Талалаева на 4 матча РПЛ и оштрафовал его на 300 тысяч рублей.

«Я считаю, что в этом моменте не до конца разобрались. Зачем футболист толкнул тренера? Это тоже же великолепный момент! Но почему-то он упускается. Мячей же много. Это нонсенс. 

Причем он же даже дисквалификацию не получил. Зато тренеру влепили. Не очень объективно все оценили в РФС», — сказал бывший полузащитник «Зенита».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Vprognoze.ru
Лепехин что в запое был, только что новость увидел и решил прокомментировать?
Ответ Владимир_1116552235
Ну надо же как то высказаться а то как ещё перед публикой засветиться.Пускай его коментарии глупые зато сколько возмущений что он такой то и такой.Отрицательный результат тоже результат.На самом деле скорее-всего плевал он на всё это с Эйфелевой башни 🤣
Ответ Владимир_1116552235
А ты знаешь - когда у него это спрашивали?
А ты знаешь, что это у него кто-то спросил, а не он сам кому-то позвонил чтобы это сказать?
Всё правильно он сделал, мяч для игроков.
Ответ Владимир Чехов
Ничего вы не понимаете, Талалаев - человек футбольный, взял мяч и почеканил, один раз ☝️
Ответ Владимир Чехов
Раз мяч для игроков, надо было с ноги вдарить тогда
Как уже говорил, тут все просто - если тренер взял мяч и решил поучаствовать в игре, он перестает быть тренером и становится футболистом, а толчки между игроками обычное дело) Ну максимум жк
Ответ ЦВБП26
А если судья взял мяч?
Ответ xjapan
Судья участник матча в поле, он имеет право)
Да и тут речь конкретно про тренера идет.
К тому же если судья такое себе позволит, ну тут пожизненный дисквал ему будет.
Шутка, конечно, не воспринимай уж всерьез)
А Лепехин в аналогичной ситуации тренеру спасибо бы сказал после аналогичного поступка? Такие прям все хладнокровные и уравновешенные...
За что давать дискву Кармо, в регламенте нигде не прописана в данной ситуации разница между игроком и тренером, а за такой "мощный толчок" игрока Кармо бы возможно и без жёлтой бы обошёлся, ибо подобные бычки происходят регулярно.
Ответ Shuller18
Правило игры в футбол №12. Агрессивное поведение.
Ответ gleb_k
Читать документы для начала научись, там в одном правиле пунктов и подпунктов ещё найди сколько, юрист доморощенный.
Талалаев практически по итогам каждого матча заслуживает дисквалификации на один матч как минимум. А за отдельные заслуживает длительной.
смысл этой очередной попытки переложить вину с Талалаева? Все же и так очевидно. И реакция игрока вполне естетсвенная. И Аршавин заявил, что на месте Кармо сделал бы тоже самое. А кто бы из игроков не сделал?
Ответ Glyb Aleksey
ты меня сбиваешь грубо
я тебе в пятак
реакция естественная?
мне ничего за это не будет?
Ответ Александр Васильев
Естественная если сбиваешь. Только не было такого. Так он его подпхнул чутка. Чтобы развернулся как и положено лицом.
Тогда почему Талалаев выбил именно этот мяч? Мячей же много-возьми другой…
Представляю, сидит Лепихин в кафе, кто-то подходит выкидывает его салат и он такой: ну а что, салатов много, поем другой)
Надо было выносить эту Балтику изначально надо выносить в игре,а вынес Талалаев мячик или нет по большому счету это ни чего не изменило бы.Ну ничья если вдруг он вынес мяч а оно надо команде которое на что то большее претендует в Чемпионате.
по правилам кармо должен был получить кк
Талалай за своё
Кармо за своё
