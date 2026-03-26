Лепехин о Кармо: «Зачем толкнул Талалаева? Мячей же много. Он даже дисквалификацию не получил, зато тренеру влепили»

Лепехин о Кармо: зачем толкнул Талалаева? Мячей же много.

Константин Лепехин считает, что хавбека ЦСКА Энрике Кармо следовало наказать за стычку в матче РПЛ с «Балтикой» (0:1).

В концовке игры тренер калининградцев Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны, когда Кармо шел исполнять аут. Бразилец толкнул Талалаева, началась массовая стычка, к которой подключились скамейки обеих команд. Талалаев и тренер ЦСКА Фабио Челестини были удалены.

КДК дисквалифицировал Талалаева на 4 матча РПЛ и оштрафовал его на 300 тысяч рублей.

«Я считаю, что в этом моменте не до конца разобрались. Зачем футболист толкнул тренера? Это тоже же великолепный момент! Но почему-то он упускается. Мячей же много. Это нонсенс.

Причем он же даже дисквалификацию не получил. Зато тренеру влепили. Не очень объективно все оценили в РФС», — сказал бывший полузащитник «Зенита».