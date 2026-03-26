  • Джо Коул о том, что Эшли Коул возглавил «Чезену»: «Клубы АПЛ, за исключением первой десятки, должны были стараться заполучить его»
Джо Коул считает, что Эшли Коул мог бы возглавить клуб АПЛ.

В середине марта Эшли Коул стал тренером «Чезены» из Серии Б. Ранее он входил в тренерский штаб сборной Англии, Англии U21, «Челси», «Эвертона» и «Бирмингема».

«Для игрока такого уровня и с учетом того, насколько усердно он готовился [к матчам], каждый клуб, за исключением, пожалуй, первой десятки АПЛ, должен был стучаться в двери, чтобы заполучить его.

Это не только мое мнение – это основано на разговорах с игроками национальной команды Англии и молодежной сборной, которые работали с ним. 

Я не собираюсь его возвеличивать, хотя он мой друг, но, честно говоря, это невероятно, как люди получают работу в футболе, а Эш все делал правильно. Клубы [АПЛ] должны были провести с ним собеседования!» – сказал Джо Коул.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: FourFourTwo
Нет, не должны были, его место как раз в команде уровня Чезены! Абсолютно не расист и цвет кожи не имеет значения, не может человек не трерировавший нигде как главный, взять и возглавить команду АПЛ, и Чемпионшипа, когда в последнем такие деньги на кону за выход в апл. Будь ты хоть Пеле или Марадона.
Будет давать результат, так и первая десятка выстроится. В противном случае и Чезена не придет больше
Дело Мостового живёт и в Англии. "Игрок такого уровня, клубы АПЛ должны охотиться за ним" Осталось только понять, как уровень игрока помогает тренировать
Ответ alexey102rus
В тексте же указано что Коул подкрепляет свое утверждение мнением игроков, в которых Эш был тренером. Дело не только в блестящей карьере игрока
Ответ quaterbackathome
А кто-то бы сказал ему реальное положение дел. Вроде: "ты знаешь, твой брат самый бесполезный в тренерском штабе, мы не понимаем для чего он нужен" Скорее все было: "он очень важная часть тренерского штаба" и прочие общие фразы.
Ну так футбольный человек , чеканящий на топ уровне -всего лишь в Серии Б , а вот какой то сеньор Россеньор не футбольный человек- тренирует Челси.
Так уже дали в Челси шанс Чёрному Поттеру, теперь есть риски выпасть из первой десятки.
Ждем комментарии от Энди Коула
Ответ denis_wtf
Да, младший брат Джо высказался, теперь очередь старшего, ну а затем подождём мнение племяша Карлтона
Тут значение имеет только то, что Эшли Коул решил работать на поле, скажем так, а не балаболить в эфире. Для старта карьеры на новом уровне, на мой взгляд с дивана, неплохой вариант.
Современная АПЛ не место для начинающего тренера. Вторая десятка это мясорубка, где 2-3 поражения подряд и руководство уже считает очки до зоны вылета. Уже не получится спокойно сидеть и пробовать свои наработки и развиваться.
Уже давно понятно, что Чемпионшип для этого подходит куда больше. Вон Лэмпард не стал выделываться и уехал в Ковентри. Резльтаты говорят сами за себя. Хотя даже выйдя в АПЛ нет гарантий, что клуб не лифтанёт обратно, для того чтобы задержаться в высшем дивизионе нужно усиление, причем грамотное.
Так что Коул видимо решил поддержать товарища по команде, не более того.
В детстве думал почему у братьев Коул разный цвет кожи
