Джо Коул о том, что Эшли Коул возглавил «Чезену»: «Клубы АПЛ, за исключением первой десятки, должны были стараться заполучить его»

Джо Коул считает, что Эшли Коул мог бы возглавить клуб АПЛ.

В середине марта Эшли Коул стал тренером «Чезены» из Серии Б . Ранее он входил в тренерский штаб сборной Англии, Англии U21, «Челси», «Эвертона» и «Бирмингема».

«Для игрока такого уровня и с учетом того, насколько усердно он готовился [к матчам], каждый клуб, за исключением, пожалуй, первой десятки АПЛ, должен был стучаться в двери, чтобы заполучить его.

Это не только мое мнение – это основано на разговорах с игроками национальной команды Англии и молодежной сборной, которые работали с ним.

Я не собираюсь его возвеличивать, хотя он мой друг, но, честно говоря, это невероятно, как люди получают работу в футболе, а Эш все делал правильно. Клубы [АПЛ ] должны были провести с ним собеседования!» – сказал Джо Коул .