Джо Коул о том, что Эшли Коул возглавил «Чезену»: «Клубы АПЛ, за исключением первой десятки, должны были стараться заполучить его»
Джо Коул считает, что Эшли Коул мог бы возглавить клуб АПЛ.
В середине марта Эшли Коул стал тренером «Чезены» из Серии Б. Ранее он входил в тренерский штаб сборной Англии, Англии U21, «Челси», «Эвертона» и «Бирмингема».
«Для игрока такого уровня и с учетом того, насколько усердно он готовился [к матчам], каждый клуб, за исключением, пожалуй, первой десятки АПЛ, должен был стучаться в двери, чтобы заполучить его.
Это не только мое мнение – это основано на разговорах с игроками национальной команды Англии и молодежной сборной, которые работали с ним.
Я не собираюсь его возвеличивать, хотя он мой друг, но, честно говоря, это невероятно, как люди получают работу в футболе, а Эш все делал правильно. Клубы [АПЛ] должны были провести с ним собеседования!» – сказал Джо Коул.
Уже давно понятно, что Чемпионшип для этого подходит куда больше. Вон Лэмпард не стал выделываться и уехал в Ковентри. Резльтаты говорят сами за себя. Хотя даже выйдя в АПЛ нет гарантий, что клуб не лифтанёт обратно, для того чтобы задержаться в высшем дивизионе нужно усиление, причем грамотное.
Так что Коул видимо решил поддержать товарища по команде, не более того.