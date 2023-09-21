37 комментариев

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План Тен Хага на «Баварию» не был плохим. Серьезно

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Лукомский проявляет солидарность с тренером «МЮ».

«Бавария» и «Манчестер Юнайтед» организовали яркое шоу – 4:3 с победой немецкой команды. В последние 20 минут рисунок встречи стал хаотичным и даже безумным, но до этого было много тактики, которую интересно разобрать. 

«Бавария» выступила в роли головоломки. Это команда с четкой идентичностью и отличительными чертами. Заранее знаешь, что ожидать от них в каждой стадии, но противодействовать все равно невероятно трудно. 

Основной инструмент влияния на команду от Томаса Тухеля – выбор тройки под нападающим. На месте десятки в этом сезоне стартовали Томас Мюллер, Серж Гнабри, Джамал Мусиала. У них очень разные качества, что влияет на характер открываний на ключевой атакующей позиции. Остальные элементы крайне похожи от матча к матчу. 

Тен Хаг их изучил и предложил вариант сдерживания. После эксперимента с ромбом в полузащите «Юнайтед» вернулся к привычным 4-2-3-1 (справа вышел Факундо Пельистри), но основные детали плана касались не состава, а заготовок в стадии прессинга и розыгрышей.

Несколько тезисов, которые ниже разберем подробнее:

● Важный прием «МЮ» в розыгрышах – широкие позиции центральных защитников. Удавалось неплохо путать «Баварию» в начальной стадии и доставлять мяч на фланги, но там, увы, Серхио Регилон и Диогу Далот. 

● «МЮ» использовал персональную опеку в центре поля. Понятная попытка закрыть «Баварии» важное направление, но Тен Хаг не учел два аспекта – умение Мусиалы разбивать такую опеку и опускания Кейна в полузащиту. 

● Кристиан Эриксен в опорной зоне при таком плане – беда. Важно не сводить проблемы только к нему, но в стандартном рисунке прикрыть его слабости проще. Вчера они проявились полностью. 

● Открытая концовка – инициатива двух тренеров. «МЮ» сократил отставание из-за хорошей реализации, но не переломил ход встречи. 

Розыгрыши «МЮ»: широкие центральные защитники + преимущества на флангах

В начале атак Виктор Линделеф и Лисандро Мартинес очень широко расходились. В центр между ними опускался Кристиан Эриксен:

Альтернативный вариант – к защитникам поднимался Андре Онана, но принцип широкого расположения центрдефов сохранялся:

Вероятно, задумка была в том, чтобы создать 3-в-2 в первой стадии против Кейна и Мусиалы, которые начинали давление «Баварии». При таком соотношении и широком расположении в помощь должны выдвигаться Гнабри и Сане. «МЮ» ждал этого момента и потом доставлял мяч на фланг, где возникали преимущества.

На примере будет понятнее. Мартинес отдает пас вперед именно после того, как вытянул на себя Сане:

Через один пас у «МЮ» преимущество на фланге – Рэшфорд и Регилон против Лаймера:

Лисандро – гуру описанного приема. Его спокойствие и техника под давлением идеальны для таких выманиваний. Аргентинец регулярно кормил левый фланг мячом в выгодных сценариях:

Справа ход тоже проходил, пускай не так часто. С одной стороны, прием здорово учитывал, в каких соотношениях прессингует «Бавария». С другой, он полностью строился на предположении, что фланги с Далотом и Регилоном реализуют преимущества. Кое-что создать удалось даже им, но выгоды не зашкаливали.

Вот один из примеров. Структура розыгрышей дала Далоту свободу – Гнабри выманили:

Диогу выбрал пас поперек поля на Сане:

Абсурдное по природе решение. Даже если бы пас был точным, он не давал приемуществ. Увы, от решений и качеств крайних защитников в этом замысле слишком многое зависело. Альтернативы Далоту и Регилону сейчас у Тен Хага нет.

В центре поля Тен Хаг использовал персональную опеку. У «Баварии» всегда был свободный игрок в первой стадии

Замыслом в центре была персональная игра против Киммиха, Горетцки и Мусиалы – их разбирали Эриксен, Бруну и Каземиро.

Эриксен шел за Киммихом, даже если требовалось бежать до чужой штрафной:

Настолько строгие персональные ориентировки означали, что у «Баварии» всегда был свободный игрок в первой стадии. Рэшфорд, Хейлунд и Пельистри не могли накрывать всю четверку защитников:

В зависимости от смещений свободными оказывались Ким или Лаймер. С одной стороны, это давало «Баварии» легкий способ удерживать мяч. С другой, «МЮ» позаботился о том, чтобы мяч получали ограниченные в плане продвижения защитники, а все варианты в центре были закрыты.

Эта стратегия с осознанием, что «МЮ» не может выключить все варианты в первой стадии и полноценно душить – может только минимизировать урон. В рамках такого плана они вполне разумно расставили акценты – закрыли опорную, через которую «Бавария» любит вести игру, и выбрали правильных игроков в качестве уязвимых звеньев. 

Наиболее строго этого плана «Юнайтед» держался на стартовом отрезке. Он не был безупречным, но хорошо сдерживал продвижение и атаку «Баварии». А немцы забили первым же полумоментом – после дальнего удара Сане ошибся Онана. 

Дриблинг Мусиалы и опускания Кейна – фишки «Баварии», который не вписывались в план «МЮ»

И все же у такого замысла было две уязвимости, которые с огромной вероятностью удалось бы использовать, даже если бы не случился обидный стартовый гол.

Во-первых, Мусиала штамповал обводки и собрал больше всех в матче (5). Это лишь отражение его более широкого качества – умение играть на ограниченном пространстве и получать мяч под плотным давлением. Джамал уже сейчас один из лучших в мире в этом аспекте. Это как раз хороший способ рушить персональную опеку – правильные развороты и обводки освобождают его, вынуждают соперников реагировать, ломают всю задумку. 

Во-вторых, Кейн любит опускаться в опорную и направлять атаки (иногда сразу обострять). При персоналках на это движение никто не реагировал. Харри получал свободу:

По сути задача «Баварии» была в том, чтобы максимизировать частоту использования этих игроков в любимых режимах. Да, на стартовом отрезке это не получалось. Но с течение матча хозяева прочитали план соперника – и обернули его особенности против «МЮ».

Эриксен в опорной – беда. Рисунку матча лучше подошел бы Мактоминей

При стандартном распределении функций в полузащите Эриксен в центре поля точно не явная проблема. Часто вообще не проблема. Основной объем оборонительной работы на Каземиро, который подскажет, исправит ошибку и прикроет (особенно когда сам в форме).

Вчера из-за строгих персональных акцентов такой поддержки у датчанина не было. Каземиро играл против Мусиалы (читера в рамках такого плана) – и сам нуждался в помощи. Цена ошибок Эриксена резко возрастала. Увы, датчанин собрал полную коллекцию – нехватка оборонительных качеств, недоработка, нелепое происшествие внутри штрафной. 

Это не попытка повесить голы на одного футболиста. Почти всегда эпизоды обширнее вины одного игрока. Просто отмечаем: Эриксен засветился (и сыграл значимую роль) во всех трех мячах, которые команда пропустила, пока он был на поле.

В первом случае Кристиану не хватило оборонительную навыков, чтобы закрыть Сане маршрут для смещения в самом опасном направлении – он изобразил попытку, но не более:

Во втором мяче после обводки Мусиалы сложилась ситуация, в которой Далот вынужден был ориентироваться на проход Джамала. Гнабри остался свободным – Эриксен был ближе всех к нему:

Датчанин просто забил на оборону и не побежал:

Третий гол – игра рукой в штрафной. Ошибся, не повезло. Тоже неприятно, но не нуждается в отдельном осмыслении. 

Эриксена заменили раньше всех. Несмотря на отставание в счете, Тен Хаг выпустил вместо него Мактоминея. Наконец-то мы посмотрели на Скотти рядом с Киммихом (но есть нюанс):

Эриксен – игрок, которого нельзя просто поставить в опорную зону. Если команда хочет его там видеть, его нужно разместить – учесть слабости, адаптироваться, дать максимально четкие инструкции без мяча. И все равно будут определенные риски. 

Часто плюсы Кристиана перевешивают, но не в среду. «МЮ» владел мячом всего 40%, даже уступая в счете, и направлял атаки на фланги. Привычных выгод с мячом не было. Без мяча – просто катастрофа, которая была связана с непривычными обстоятельствами.

Провал Эриксена нужно фиксировать, а винить скорее Тен Хага – тренер подставил игрока под условия, в которых его плюсы не актуальны, а минусы подсвечиваются.

Замены сильно раскрыли игру. Безумная концовка

Взрывная концовка – инициатива двух тренеров. Отправной точкой можно считать замену Тухеля – вместо Мусиалы вышел Шупо-Мотинг. Формально схема не поменялась, но набор качеств у футболистов очень разный. Стало меньше контроля.

Тен Хаг ответил, освежив атаку Марсьялем и Гарначо (Рэшфорд переместился на правый фланг). На первом плане были даже не сами замены, а готовность к другой степени рисков. Команда пошла в полный прессинг, а с мячом стала играть максимально вертикально.

Вертикальность на этом этапе была свойственна обеим командам. Эпизод, который характеризует отрезок – «Бавария» прошла прессинг и в выгодных соотношения атакует на пространстве:

Через 8 секунд мяч у Рэшфорда, которого в быстрой атаке поддерживают двое (завершится опасным ударом):

По итогам этого отрезка «МЮ» сократил разницу в счете, но это в первую очередь следствие лучшей реализации. На этом этапе обе команды могли забивать еще больше. 

***

Эрик тен Хаг даже в неудачных матчах остается интересным. Вчера содержательная часть его замысла уперлась в естественные ограничения команды. Характер ограничений был разным. В случае с крайними защитниками особо нет других опций. В случае с Эриксеном в опорной вариант все-таки был – выход Мактоминея в старте многих удивил бы, но конкретному плану он подходил.

Ключевой вопрос: что первично? Способность тренера придумать план, который весьма неплохо прочитал недостатки «Баварии», или неспособность тренера осознать изъяны в своей команде, которые помешают исполнить этот план.

Бавария Германия – Манчестер Юнайтед Англия 4:3 (2:0, 2:3)
Дата проведения
20 сентября, 22.00, «Альянц-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 28 Сане, 2:0 – 32 Гнабри, 2:1 – 49 Хейлунд, 3:1 – 53, пенальти Кейн, 3:2 – 88 Каземиро, 4:2 – 90 Тель, 4:3 – 90 Каземиро.
БаварияУльрайх, Упамекано, Ким Мин Чжэ, Дэвис, Горетцка, Киммих, Лаймер, Сане (Тель, 87), Мусиала (Шупо-Мотинг, 75), Кейн (Мюллер, 87), Гнабри (Коман, 63).
Манчестер ЮнайтедОнана, Диогу Далот, Линделеф, Мартинес, Регилон, Эриксен (Мактоминей, 69), Каземиро, Бруну Фернандеш, Пельистри (Гарначо, 81), Рэшфорд, Хейлунд (Марсьяль, 81).
Предупреждения:
Мартинес (62), Горетцка (62).

«Я всех подвел». Жуткая ошибка Онана против «Баварии»

Лучший «Арсенал» в сезоне, «Сити» клонирует голы, Дембеле и Хакими – читеры. Тактика ЛЧ

Фото: Gettyimages.ru/Matthias Hangst

37 комментариев

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Charles Foster Kane
Ответ BolxoB
Проблема у МЮ вчера только одна. Но глобальная. Из всего состава МЮ в состав Баварии попал бы только Каземиро.
Чем Гнабри/Сане/мусиала сильнее Фернандеша, чем Ульрайх сильнее Онаны, чем Упамекано/Ким сильнее Мартинеса, чем Лайнер сильнее Эриксена?
+23
-2
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Антон Киселёв
Приписка "серьёзно" в заголовке конечно веселит))) в наше время в соц сетях путь от "лысого гения со стальным характером" до физрука совсем невелик, поэтому автору приходится убеждать читателя в том, что профессиональный футбольный тренер (сенсационно выходивший в полуфинал ЛЧ), на самом деле способен придумать план на конкретную игру и подстроиться под соперника🤣
+9
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PIT-BUL
Чисто мое имхо. Можете минусовать до победного. Я понимаю спортс это площадка где подвигают ближнего и обсерают нижнего...
МЮ нащупает свою игру и наберёт успешную серию
Играя с Арсеналом и Брайтоном МЮ мог побеждать. Но тут либо пан либо пропал. Везение тоже много значит
С супер грозной Баварией играли достойно, кто бы что не говорил. Два раза команду ломали в самый неподходящий момент а она продолжала играть, игроки заслуживают уважение. Первый это ляп от Онаны, до этого гола МЮ не уступал по игре. Второй это глупый пенальти после 2-1 и когда казалось что МЮ почувствовал кровь кинется соперника атаковать, Эриксен делает чудовищный обрез у штрафной соперника, после чего атака - угловой - пенальти - гол. Эриксен уже не торт ) Жаль
Имея команду из лазарета не получилось у Баварии разгромить, как многие хотели.
Уверен что скоро МЮ встанет на правильные рельсы, удачи Тен Хагу и Ко
+7
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Даня Кашеваров
Ответ Александр Никитин
отличная тактика, если б не великий Каземиро уехали бы с разгромом с этой тактикой
Каземиро в отвратительной форме, то, что он забил 2 гола не перекроет тот факт, что опорка уже который матч проседает из-за него
+7
-2
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BolxoB
Проблема у МЮ вчера только одна. Но глобальная.
Из всего состава МЮ в состав Баварии попал бы только Каземиро.
+15
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Кирилл Новокщенов
Ответ BolxoB
Проблема у МЮ вчера только одна. Но глобальная. Из всего состава МЮ в состав Баварии попал бы только Каземиро.
ну до абсурда доводить не надо – Рэшфорд, Бруну, Лича, Онана
+4
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Вадим Лукомский
Автор
Ответ BolxoB
Проблема у МЮ вчера только одна. Но глобальная. Из всего состава МЮ в состав Баварии попал бы только Каземиро.
Да ну.

Ульрайх лучше Онаны? О да, сейчас из-за текущей формы набегут тролли, которые напишут, что да, а слабо так сказать было перед финалом ЛЧ?

Мартинес пасует лучше Кима и в здоровой команде выглядел топом. Рэшфорд точно не хуже фланговых опций Баварии. С Бруну трудно – десятки у Баварии хорошие с одной стороны. С другой даже Гнабри там стартовал в некоторых матчах.

Половина команда пригодилась бы. Другая половина – ну да, слишком слабо. Но многие из них и в МЮ не основа, просто травм дофига.
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Phoebe
Разбор хороший, спасибо. Но если всё очень упростить, то Юнайтед сейчас просто объективно слабее Баварии.
+3
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Даня Кашеваров
Ответ Александр Никитин
да уймись проседает, он весь прошлый сезон тащил и по игре и голы забивал, если он щас чуть не в форме, так что теперь? а кто там в форме? кто играет вообще в этом мю? как этому дну можно что то просадить, там все команда просевшее дно. че несешь вообще
Я не отбираю у него заслуг прошлого сезона, он был хорош, но в данный момент он плох, и это нет смысла оспаривать
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BolxoB
Ответ Charles Foster Kane
Чем Гнабри/Сане/мусиала сильнее Фернандеша, чем Ульрайх сильнее Онаны, чем Упамекано/Ким сильнее Мартинеса, чем Лайнер сильнее Эриксена?
А как вы Гнабри и Сане сравниваете с Фернандешем?
давайте сравним с Мусиалой. Прямо сейчас Мусиала самый талантливый игрок поколения в Германии и великолепный дриблер. Очевидно, что его предпочли бы Фернандешу.

Про Мартинеса ещё возможно. Эриксен...увы, уже просто тень самого себя.
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DAVID19-91
Вроде МЮ закупался игроками, а вроде и толку от них мало. Мне кажется Фред был бы совсем не лишним в этой ситуации. А за Райса можно было и переплатить
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Today I feel Qatari
Плох тот голландец, у которого нет плана
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Кирилл Новокщенов
странно, раньше же вроде Далот считался нормальным атакующим защитником в отличие от оборонительного АВБ
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Ваня-председатель
Ответ BolxoB
Проблема у МЮ вчера только одна. Но глобальная. Из всего состава МЮ в состав Баварии попал бы только Каземиро.
Сразу видно, что человек не знает, не понимает и не разбирается в футболе
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CyberUnited
МЮ и с брайтоном до гола играл хорошо, а потом все опустили голову. И в каждом матче пропускает одни и те же голы, прострел на свободного игрока в центре штрафной - гол. Что делают в этот момент Эриксен с Каземиро непонятно.
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Меня Нет
Ответ BolxoB
Проблема у МЮ вчера только одна. Но глобальная. Из всего состава МЮ в состав Баварии попал бы только Каземиро.
Ага. А из состава Брайтона сколько попало бы в МЮ?
Но счёт 3:1 как бы намекает.
Эта глупая привычка винить во всем игроков не покинет чат никогда, похоже
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AR Hongover
Вадим, не нужно стараться строить особняк из навоза. Если твои игроки не соответствуют твоему видению игры, а в Юнайтед, многие не соответствуют или не до конца, смысла гнуть свою линию просто нет. А показать, что ты главный баран на деревне не есть круто, когда результата всё равно нет
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feelthedroom@mail.ru
Ответ Charles Foster Kane
Чем Гнабри/Сане/мусиала сильнее Фернандеша, чем Ульрайх сильнее Онаны, чем Упамекано/Ким сильнее Мартинеса, чем Лайнер сильнее Эриксена?
Надо было вчера смотреть матч.
Там это наглядно показали
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Сослан Бедоев
Ответ Charles Foster Kane
Чем Гнабри/Сане/мусиала сильнее Фернандеша, чем Ульрайх сильнее Онаны, чем Упамекано/Ким сильнее Мартинеса, чем Лайнер сильнее Эриксена?
Либо ты сам себе плюсики ставишь, либо люди под чем-то плюсуют)) Бруно сильный игрок, но Гнабри лучше любого вингера МЮ, Сане сильнее Рэша на мой взгляд(не уступает ни в чем точно), Мартинес вообще пародия на топового ЦЗ, сравнивать его даже не буду, его уровень это "Средний Плюс", опорников в лице Кимиха с престарелой опоркой МЮ так же даже сравнивать в настоящий момент не буду, ну а Кейн и Хёйлунд... Ну вообщем мысль ясна думаю))
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Плакса Джон ушел налево
Какая разница, прыгая через десятиметровую яму, ты не допрыгнул 9 метров или 1 ??? План и тактика хорошая, только толку от этого, как и от плохих. Бавария могла штуки 4 еще положить, ну и Юнайтед 1.
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Иван Лапин
Секта свидетелей тренерского таланта Тен Хага.
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Tun
Как тренер с планом на игру Эрик мб еще годится, но как манагер большого клуба пока не тянет, столько денег выбросили за 2 лета, а играть толком некому
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red hikkikomori
Ответ Александр Никитин
да уймись проседает, он весь прошлый сезон тащил и по игре и голы забивал, если он щас чуть не в форме, так что теперь? а кто там в форме? кто играет вообще в этом мю? как этому дну можно что то просадить, там все команда просевшее дно. че несешь вообще
да не трясись ты так)
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Dmitri Kudrenko
Лысый лысого хвалит
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Сослан Бедоев
Ответ PIT-BUL
Чисто мое имхо. Можете минусовать до победного. Я понимаю спортс это площадка где подвигают ближнего и обсерают нижнего... МЮ нащупает свою игру и наберёт успешную серию Играя с Арсеналом и Брайтоном МЮ мог побеждать. Но тут либо пан либо пропал. Везение тоже много значит С супер грозной Баварией играли достойно, кто бы что не говорил. Два раза команду ломали в самый неподходящий момент а она продолжала играть, игроки заслуживают уважение. Первый это ляп от Онаны, до этого гола МЮ не уступал по игре. Второй это глупый пенальти после 2-1 и когда казалось что МЮ почувствовал кровь кинется соперника атаковать, Эриксен делает чудовищный обрез у штрафной соперника, после чего атака - угловой - пенальти - гол. Эриксен уже не торт ) Жаль Имея команду из лазарета не получилось у Баварии разгромить, как многие хотели. Уверен что скоро МЮ встанет на правильные рельсы, удачи Тен Хагу и Ко
С Брайтоном побеждать ?) это как ?) типо если бы забили в начале?) ну с такой логикой условная Уфа может подбежать у Ман Сити если ринется вперёд в самом начале и сможет первой создать момент на первых минутах)) потом конечно им наклепают штук Десять, но можно будет говорить что могли побеждать )))
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