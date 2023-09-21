37 комментариев

Лукомский проявляет солидарность с тренером «МЮ».

«Бавария» и «Манчестер Юнайтед» организовали яркое шоу – 4:3 с победой немецкой команды. В последние 20 минут рисунок встречи стал хаотичным и даже безумным, но до этого было много тактики, которую интересно разобрать.

«Бавария» выступила в роли головоломки. Это команда с четкой идентичностью и отличительными чертами. Заранее знаешь, что ожидать от них в каждой стадии, но противодействовать все равно невероятно трудно.

Основной инструмент влияния на команду от Томаса Тухеля – выбор тройки под нападающим. На месте десятки в этом сезоне стартовали Томас Мюллер, Серж Гнабри, Джамал Мусиала. У них очень разные качества, что влияет на характер открываний на ключевой атакующей позиции. Остальные элементы крайне похожи от матча к матчу.

Тен Хаг их изучил и предложил вариант сдерживания. После эксперимента с ромбом в полузащите «Юнайтед» вернулся к привычным 4-2-3-1 (справа вышел Факундо Пельистри), но основные детали плана касались не состава, а заготовок в стадии прессинга и розыгрышей.

Несколько тезисов, которые ниже разберем подробнее:

● Важный прием «МЮ» в розыгрышах – широкие позиции центральных защитников. Удавалось неплохо путать «Баварию» в начальной стадии и доставлять мяч на фланги, но там, увы, Серхио Регилон и Диогу Далот.

● «МЮ» использовал персональную опеку в центре поля. Понятная попытка закрыть «Баварии» важное направление, но Тен Хаг не учел два аспекта – умение Мусиалы разбивать такую опеку и опускания Кейна в полузащиту.

● Кристиан Эриксен в опорной зоне при таком плане – беда. Важно не сводить проблемы только к нему, но в стандартном рисунке прикрыть его слабости проще. Вчера они проявились полностью.

● Открытая концовка – инициатива двух тренеров. «МЮ» сократил отставание из-за хорошей реализации, но не переломил ход встречи.

Розыгрыши «МЮ»: широкие центральные защитники + преимущества на флангах

В начале атак Виктор Линделеф и Лисандро Мартинес очень широко расходились. В центр между ними опускался Кристиан Эриксен:

Альтернативный вариант – к защитникам поднимался Андре Онана, но принцип широкого расположения центрдефов сохранялся:

Вероятно, задумка была в том, чтобы создать 3-в-2 в первой стадии против Кейна и Мусиалы, которые начинали давление «Баварии». При таком соотношении и широком расположении в помощь должны выдвигаться Гнабри и Сане. «МЮ» ждал этого момента и потом доставлял мяч на фланг, где возникали преимущества.

На примере будет понятнее. Мартинес отдает пас вперед именно после того, как вытянул на себя Сане:

Через один пас у «МЮ» преимущество на фланге – Рэшфорд и Регилон против Лаймера:

Лисандро – гуру описанного приема. Его спокойствие и техника под давлением идеальны для таких выманиваний. Аргентинец регулярно кормил левый фланг мячом в выгодных сценариях:

Справа ход тоже проходил, пускай не так часто. С одной стороны, прием здорово учитывал, в каких соотношениях прессингует «Бавария». С другой, он полностью строился на предположении, что фланги с Далотом и Регилоном реализуют преимущества. Кое-что создать удалось даже им, но выгоды не зашкаливали.

Вот один из примеров. Структура розыгрышей дала Далоту свободу – Гнабри выманили:

Диогу выбрал пас поперек поля на Сане:

Абсурдное по природе решение. Даже если бы пас был точным, он не давал приемуществ. Увы, от решений и качеств крайних защитников в этом замысле слишком многое зависело. Альтернативы Далоту и Регилону сейчас у Тен Хага нет.

В центре поля Тен Хаг использовал персональную опеку. У «Баварии» всегда был свободный игрок в первой стадии

Замыслом в центре была персональная игра против Киммиха, Горетцки и Мусиалы – их разбирали Эриксен, Бруну и Каземиро.

Эриксен шел за Киммихом, даже если требовалось бежать до чужой штрафной:

Настолько строгие персональные ориентировки означали, что у «Баварии» всегда был свободный игрок в первой стадии. Рэшфорд, Хейлунд и Пельистри не могли накрывать всю четверку защитников:

В зависимости от смещений свободными оказывались Ким или Лаймер. С одной стороны, это давало «Баварии» легкий способ удерживать мяч. С другой, «МЮ» позаботился о том, чтобы мяч получали ограниченные в плане продвижения защитники, а все варианты в центре были закрыты.

Эта стратегия с осознанием, что «МЮ» не может выключить все варианты в первой стадии и полноценно душить – может только минимизировать урон. В рамках такого плана они вполне разумно расставили акценты – закрыли опорную, через которую «Бавария» любит вести игру, и выбрали правильных игроков в качестве уязвимых звеньев.

Наиболее строго этого плана «Юнайтед» держался на стартовом отрезке. Он не был безупречным, но хорошо сдерживал продвижение и атаку «Баварии». А немцы забили первым же полумоментом – после дальнего удара Сане ошибся Онана.

Дриблинг Мусиалы и опускания Кейна – фишки «Баварии», который не вписывались в план «МЮ»

И все же у такого замысла было две уязвимости, которые с огромной вероятностью удалось бы использовать, даже если бы не случился обидный стартовый гол.

Во-первых, Мусиала штамповал обводки и собрал больше всех в матче (5). Это лишь отражение его более широкого качества – умение играть на ограниченном пространстве и получать мяч под плотным давлением. Джамал уже сейчас один из лучших в мире в этом аспекте. Это как раз хороший способ рушить персональную опеку – правильные развороты и обводки освобождают его, вынуждают соперников реагировать, ломают всю задумку.

Во-вторых, Кейн любит опускаться в опорную и направлять атаки (иногда сразу обострять). При персоналках на это движение никто не реагировал. Харри получал свободу:

По сути задача «Баварии» была в том, чтобы максимизировать частоту использования этих игроков в любимых режимах. Да, на стартовом отрезке это не получалось. Но с течение матча хозяева прочитали план соперника – и обернули его особенности против «МЮ».

Эриксен в опорной – беда. Рисунку матча лучше подошел бы Мактоминей

При стандартном распределении функций в полузащите Эриксен в центре поля точно не явная проблема. Часто вообще не проблема. Основной объем оборонительной работы на Каземиро, который подскажет, исправит ошибку и прикроет (особенно когда сам в форме).

Вчера из-за строгих персональных акцентов такой поддержки у датчанина не было. Каземиро играл против Мусиалы (читера в рамках такого плана) – и сам нуждался в помощи. Цена ошибок Эриксена резко возрастала. Увы, датчанин собрал полную коллекцию – нехватка оборонительных качеств, недоработка, нелепое происшествие внутри штрафной.

Это не попытка повесить голы на одного футболиста. Почти всегда эпизоды обширнее вины одного игрока. Просто отмечаем: Эриксен засветился (и сыграл значимую роль) во всех трех мячах, которые команда пропустила, пока он был на поле.

В первом случае Кристиану не хватило оборонительную навыков, чтобы закрыть Сане маршрут для смещения в самом опасном направлении – он изобразил попытку, но не более:

Во втором мяче после обводки Мусиалы сложилась ситуация, в которой Далот вынужден был ориентироваться на проход Джамала. Гнабри остался свободным – Эриксен был ближе всех к нему:

Датчанин просто забил на оборону и не побежал:

Третий гол – игра рукой в штрафной. Ошибся, не повезло. Тоже неприятно, но не нуждается в отдельном осмыслении.

Эриксена заменили раньше всех. Несмотря на отставание в счете, Тен Хаг выпустил вместо него Мактоминея. Наконец-то мы посмотрели на Скотти рядом с Киммихом (но есть нюанс):

Эриксен – игрок, которого нельзя просто поставить в опорную зону. Если команда хочет его там видеть, его нужно разместить – учесть слабости, адаптироваться, дать максимально четкие инструкции без мяча. И все равно будут определенные риски.

Часто плюсы Кристиана перевешивают, но не в среду. «МЮ» владел мячом всего 40%, даже уступая в счете, и направлял атаки на фланги. Привычных выгод с мячом не было. Без мяча – просто катастрофа, которая была связана с непривычными обстоятельствами.

Провал Эриксена нужно фиксировать, а винить скорее Тен Хага – тренер подставил игрока под условия, в которых его плюсы не актуальны, а минусы подсвечиваются.

Замены сильно раскрыли игру. Безумная концовка

Взрывная концовка – инициатива двух тренеров. Отправной точкой можно считать замену Тухеля – вместо Мусиалы вышел Шупо-Мотинг. Формально схема не поменялась, но набор качеств у футболистов очень разный. Стало меньше контроля.

Тен Хаг ответил, освежив атаку Марсьялем и Гарначо (Рэшфорд переместился на правый фланг). На первом плане были даже не сами замены, а готовность к другой степени рисков. Команда пошла в полный прессинг, а с мячом стала играть максимально вертикально.

Вертикальность на этом этапе была свойственна обеим командам. Эпизод, который характеризует отрезок – «Бавария» прошла прессинг и в выгодных соотношения атакует на пространстве:

Через 8 секунд мяч у Рэшфорда, которого в быстрой атаке поддерживают двое (завершится опасным ударом):

По итогам этого отрезка «МЮ» сократил разницу в счете, но это в первую очередь следствие лучшей реализации. На этом этапе обе команды могли забивать еще больше.

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Эрик тен Хаг даже в неудачных матчах остается интересным. Вчера содержательная часть его замысла уперлась в естественные ограничения команды. Характер ограничений был разным. В случае с крайними защитниками особо нет других опций. В случае с Эриксеном в опорной вариант все-таки был – выход Мактоминея в старте многих удивил бы, но конкретному плану он подходил.

Ключевой вопрос: что первично? Способность тренера придумать план, который весьма неплохо прочитал недостатки «Баварии», или неспособность тренера осознать изъяны в своей команде, которые помешают исполнить этот план.

Фото: Gettyimages.ru/Matthias Hangst