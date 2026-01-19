«Барселона» на 1 очко опережает «Реал» после 20 туров Ла Лиги
«Реал» сократил отставание от «Барселоны» после 20-го тура Ла Лиги.
Команда Альваро Арбелоа в субботу обыграла «Леванте» (2:0), а команда Ханси Флика сегодня уступила «Сосьедаду» (1:2).
Каталонцы остались на первой строчке – у них 49 очков. «Реал» сократил отставание до минимального. «Вильярреал» и «Атлетико» набрали по 41 баллу, у первых есть игра в запасе.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
