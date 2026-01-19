«Барселона» на 1 очко опережает «Реал» после 20 туров Ла Лиги

«Реал» сократил отставание от «Барселоны» после 20-го тура Ла Лиги .

Команда Альваро Арбелоа в субботу обыграла «Леванте» (2:0), а команда Ханси Флика сегодня уступила «Сосьедаду» (1:2).

Каталонцы остались на первой строчке – у них 49 очков. «Реал » сократил отставание до минимального. «Вильярреал » и «Атлетико » набрали по 41 баллу, у первых есть игра в запасе.