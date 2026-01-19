«Барселона» проиграла впервые с ноября – после 11 побед подряд
«Сосьедад» прервал победную серию «Барселоны».
Команда Ханси Флика уступила в гостях со счетом 1:2.
Это первое поражение каталонцев с ноября, когда они были разгромлены «Челси» (0:3). С тех пор у них было 11 побед подряд.
21 января «Барселона» встретится со «Славией».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
