«Барселона» проиграла впервые с ноября – после 11 побед подряд

«Сосьедад » прервал победную серию «Барселоны».

Команда Ханси Флика уступила в гостях со счетом 1:2.

Это первое поражение каталонцев с ноября, когда они были разгромлены «Челси» (0:3). С тех пор у них было 11 побед подряд.

21 января «Барселона » встретится со «Славией».