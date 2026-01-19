Чемпионат Испании. «Севилья» в гостях у «Эльче»

В Испании прошли матчи 20-го тура Ла Лиги сезона-2025/26.

В пятницу «Эспаньол » дома проиграл «Жироне» (0:2) в первом матче 20-го тура Ла Лиги.

В субботу «Реал» победил «Леванте » (2:0).

В воскресенье «Атлетико » на своем поле одолел «Алавес » (1:0), «Барселона » на выезде проиграла «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна (1:2).

Чемпионат Испании

20-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги