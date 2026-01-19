Чемпионат Испании. «Севилья» в гостях у «Эльче»

В Испании прошли матчи 20-го тура Ла Лиги сезона-2025/26.
В пятницу «Эспаньол» дома проиграл «Жироне» (0:2) в первом матче 20-го тура Ла Лиги.
В субботу «Реал» победил «Леванте» (2:0).
В воскресенье «Атлетико» на своем поле одолел «Алавес» (1:0), «Барселона» на выезде проиграла «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна (1:2).
Чемпионат Испании
20-й тур
Эльче
Пенья, Петро, Аффенгрубер, Виктор Чуст, Мартим Нету, Диангана, Фебас, Агуадо, Валера, Хосан, А. Родригес
Запасные: Дитуро, Bema Sina, де Сантьяго, Андре Силва, Итурбе, Дельгадо, Мендоса, Педроса, Диаби, Alejandro Sánchez Mantecón, Редондо, Боаяр
Севилья:
Влаходимос, Салас, Кармона, Гудель, Пеке, Агуме, Мартинес Гауна, Менди, Соу, Хуанлу Санчес, И. Ромеро
Запасные: Сьерра, Нюланд, Суасо, Буэно, Эджуке, Альберто Флорес, Ньянзу, Жордан, Фабиу Кардозу, Кастрин, Адамс
Эспаньол
Дмитрович, Ромеро, Кабрера, Калеро, Эль-Хилали, Лосано, У. Гонсалес, Милья, Экспосито, Долан, Фернандес
Запасные: Рубио, Кике Гарсия, Рока, Фортуньо, Салинас, Терратс, Пикель, Каррерас, Тристан, Санчес, Ридель
Жирона:
Гассанига, Морено, Блинд, Рейс, Ринкон, А. Мартинес, Мартин, Хиль, Лемар, Цыганков, Ванат
Запасные: Крапивцов, Франсес, Рока, Давид Лопес, Жордана, Аранго Тортолеро, Асприлья, Ба, Ливакович
Гонсало Гарсия Мастантуоно
Реал Мадрид
Куртуа, Альваро Каррерас, Хейсен, Асенсио, Вальверде, Беллингем, Тчуамени, Камавинга, Винисиус Жуниор, Мбаппе, Гонсало Гарсия
Запасные: Давид Хименес, Гюлер, Алаба, Себальос, Сестеро, Мастантуоно, Ф. Гонсалес, Местре, Карвахаль, Фран Гарсия, Паласиос, Лейва
Леванте:
Райан, Ману Санчес, Маттурро, Адри, Толян, Мартинес, Венседор, Ромеро, Карлос Альварес, Тунде, Этта-Эйонг
Запасные: Куньят, Примо, Круг, Перес, Рагубер, Арриага, Койялипу, Эспи, Кортес, Моралес, Лосада, Оласагасти
Мальорка
Роман, Тони Лато, Кумбула, Вальент, Морей, Дардер, Маскарель, Саму Кошта, Виржили, Фернандес, Мурики
Запасные: Бергстрем, Куэльяр, Раильо, Сальи, Торре, Пратс, Мохика, А. Санчес, Лопес, Асано, Льябрес, Калумба
Атлетик:
Унаи Симон, Берчиче, Паредес, Вивиан, Аресо, Хаурегисар, Руис де Галаррета, Н. Уильямс, Унаи Гомес, Беренгер, Гурусета
Запасные: Падилья, Лекуэ, Монреаль, Горосабель, Бойро, Сансет, Наварро, Рего Мора, Санчес, И. Уильямс, Исета
Мойсес Гомес Рауль Гарсия
Осасуна
Эррера, Галан, Эррандо, Катена, Розье, Торро, Мойсес Гомес, Муньос, Орос, Рубен Гарсия, Будимир
Запасные: Хуан Крус, Муньос, Барха, Беккер, Фернандес, Бойомо, Бретонес, Аргибиде, Осамбела, Рауль Гарсия
Реал Овьедо:
Эскандель, Альхассан, Луэнго, Костас, Лукас Аихадо, Шаира, Коломбатто, Сибо, Хассан, Рейна, Виньяс
Запасные: Нарваэс, Хави Лопес, Молдован, Касорла, Дендонкер, Борбас, Форес, Кальво, Илич, Фонсека, Начо Видаль, Pablo Menéndez Agudín
Бетис
Вальес, Гомес, Натан, Бартра, Руибаль, Рока, Альтимира, Ло Чельсо, Форнальс, Антони, Чими Авила
Запасные: Гарсия, Перес, Адриан, Лопес, Ортис, Льоренте, Р. Родригес, Рикельме, Бакамбу
Вильярреал:
Жуниор, Педраса, Вейга, Фойт, Наварро, Молейро, Парехо, Комесанья, Бьюкенен, Микаутадзе, Жерар Морено
Запасные: Моуриньо, Масиа, Пепе, Олувасейи, Айосе Перес, С. Кардона, Парти, Тенас, Марин
Хетафе
Сория, Рико, Джене, Дуарте, Иглесиас, Лисо, Милья, Арамбарри, Хави Муньос, Мартин, Сатриано
Запасные: Летачек, Ньом, Монтес, Фемения, Хуанми, да Коста, Рикельме, Санкрис, Перес, Неу, Местанса
Валенсия:
Димитриевски, Гайя, Копете, Таррега, Фулькье, Данджума, Пепелу, Угринич, Риоха, Бельтран, Дуро
Запасные: Панач Ольмо, Андре Алмейда, Рамазани, Абриль, Сантамария, Риверо, Садик, Диего Лопес, Хесус Васкес, Джемерт, Ирансо, Герра
Атлетико
Облак, Руджери, Ганцко, Пубиль, Льоренте, Альмада, Кардозо, Барриос, Симеоне, Серлот, Альварес
Запасные: Муссо, Хименес, Коке, Ле Норман, Монсеррате, Белаид, Эскивель, Гризманн, Молина, Алекс Баэна
Алавес:
Сивера, Парада, Пачеко, Теналья, Кастро, Антонио Бланко, Аленья, Гуриди, Ибаньес, Висенте, Тони Мартинес
Запасные: Бенавидес, Бойе, Реббаш, Энрикес, Денис Суарес, Маньяс, Р. Фернандес, Гевара, Калебе
Сельта
Раду, Алонсо, Старфельт, Хави Родригес, Каррейра, Сотело, Мориба, Мингеса, У. Альварес, Сарагоса, Дуран
Запасные: Лаго, Фернандес, Роман, Сведберг, Бурсио, Иглесиас, Айду, Руэда, Аспас, Эль-Абделлауи, Вильяр, Домингес
Райо Вальекано:
Баталья, Чаваррия, Менди, Лежен, Эспино, Гумбау, Диас, Паласон, Альваро Гарсия, Де Фрутос, Мартин
Запасные: де лас Сиас, Вертрауд, Молина Колорадо, Франсиско Перес, Нтека, Бесерра, Алеман, Карденас, Трехо
Ферран Торрес Левандовски
Реал Сосьедад
Ремиро, Субельдия, Мартин, Серхио Гомес, Арамбуру, Гедеш, Солер, Туррьентес, Кубо, Браис Мендес, Ойарсабаль
Запасные: Марреро, Элустондо, Чалета-Цар, Барренечеа, Одриосола, Марин, Каррикабуру, Очиенг, Муньос, Горрочатеги, Готи, Сучич
Барселона:
Гарсия, Бальде, Эрик Гарсия, Кубарси, Кунде, Педри, де Йонг, Фермин Лопес, Ольмо, Ферран Торрес, Ямаль
Запасные: Рэшфорд, Шченсны, тер Стеген, Левандовски, Бардагжи, Жоау Канселу, Касадо, Араухо, Мартин, Берналь
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
