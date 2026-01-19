Live
Чемпионат Испании. «Севилья» в гостях у «Эльче»

В Испании прошли матчи 20-го тура Ла Лиги сезона-2025/26.

В пятницу «Эспаньол» дома проиграл «Жироне» (0:2) в первом матче 20-го тура Ла Лиги. 

В субботу «Реал» победил «Леванте» (2:0). 

В воскресенье «Атлетико» на своем поле одолел «Алавес» (1:0), «Барселона» на выезде проиграла «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна (1:2). 

Чемпионат Испании

20-й тур

Ла Лига Испания. 20 тур
19 января 20:00, Мартинес Валеро
Логотип домашней команды
Эльче
Второй тайм
1 - 0
0′
Логотип гостевой команды
Севилья
46’
Хуанлу Санчес   Ньянзу
46’
Пеке   Адамс
2тайм
Перерыв
Виктор Чуст
21’
  Фебас
14’
Эльче
Пенья, Петро, Аффенгрубер, Виктор Чуст, Мартим Нету, Диангана, Фебас, Агуадо, Валера, Хосан, А. Родригес
Запасные: Дитуро, Bema Sina, де Сантьяго, Андре Силва, Итурбе, Дельгадо, Мендоса, Педроса, Диаби, Alejandro Sánchez Mantecón, Редондо, Боаяр
1тайм
Севилья:
Влаходимос, Салас, Кармона, Гудель, Пеке, Агуме, Мартинес Гауна, Менди, Соу, Хуанлу Санчес, И. Ромеро
Запасные: Сьерра, Нюланд, Суасо, Буэно, Эджуке, Альберто Флорес, Ньянзу, Жордан, Фабиу Кардозу, Кастрин, Адамс
Подробнее
Ла Лига Испания. 20 тур
16 января 20:00, RCDE Стэдиум
Логотип домашней команды
Эспаньол
Завершен
0 - 2
Логотип гостевой команды
Жирона
Матч окончен
90’
+3’
  Ванат
89’
Ванат
Ромеро
89’
87’
Морено
Рока
82’
82’
Цыганков   Рока
Лосано   Рока
81’
Каррерас
81’
Санчес
76’
76’
Гассанига
73’
Лемар   Асприлья
73’
Хиль   Франсес
Милья   Кике Гарсия
70’
69’
Рока
Экспосито   Терратс
56’
Эль-Хилали   Санчес
56’
Долан   Каррерас
46’
2тайм
Перерыв
45’
+3’
  Ванат
Эль-Хилали
45’
31’
А. Мартинес
Эспаньол
Дмитрович, Ромеро, Кабрера, Калеро, Эль-Хилали, Лосано, У. Гонсалес, Милья, Экспосито, Долан, Фернандес
Запасные: Рубио, Кике Гарсия, Рока, Фортуньо, Салинас, Терратс, Пикель, Каррерас, Тристан, Санчес, Ридель
1тайм
Жирона:
Гассанига, Морено, Блинд, Рейс, Ринкон, А. Мартинес, Мартин, Хиль, Лемар, Цыганков, Ванат
Запасные: Крапивцов, Франсес, Рока, Давид Лопес, Жордана, Аранго Тортолеро, Асприлья, Ба, Ливакович
Подробнее
Ла Лига Испания. 20 тур
17 января 13:00, Сантьяго Бернабеу
Логотип домашней команды
Реал Мадрид
Завершен
2 - 0
Логотип гостевой команды
Леванте
Матч окончен
Асенсио   Алаба
90’
83’
Ромеро   Оласагасти
83’
Карлос Альварес   Кортес
83’
Тунде   Эспи
66’
Этта-Эйонг   Лосада
66’
Венседор   Рагубер
  Асенсио
65’
Хейсен   Себальос
61’
  Мбаппе
58’
Камавинга   Гюлер
46’
Гонсало Гарсия   Мастантуоно
46’
2тайм
Перерыв
Гонсало Гарсия
43’
Тчуамени
31’
17’
Венседор
Реал Мадрид
Куртуа, Альваро Каррерас, Хейсен, Асенсио, Вальверде, Беллингем, Тчуамени, Камавинга, Винисиус Жуниор, Мбаппе, Гонсало Гарсия
Запасные: Давид Хименес, Гюлер, Алаба, Себальос, Сестеро, Мастантуоно, Ф. Гонсалес, Местре, Карвахаль, Фран Гарсия, Паласиос, Лейва
1тайм
Леванте:
Райан, Ману Санчес, Маттурро, Адри, Толян, Мартинес, Венседор, Ромеро, Карлос Альварес, Тунде, Этта-Эйонг
Запасные: Куньят, Примо, Круг, Перес, Рагубер, Арриага, Койялипу, Эспи, Кортес, Моралес, Лосада, Оласагасти
Подробнее
Ла Лига Испания. 20 тур
17 января 15:15, Сон Моиш
Логотип домашней команды
Мальорка
Завершен
3 - 2
Логотип гостевой команды
Атлетик
Матч окончен
Дардер   Льябрес
90’
+3’
Тони Лато   Мохика
83’
Виржили   Торре
83’
76’
Аресо   Горосабель
76’
Руис де Галаррета   Исета
73’
Сансет
Фернандес   А. Санчес
73’
72’
Лекуэ
72’
Н. Уильямс   Наварро
70’
Гурусета
  Мурики
69’
59’
Беренгер   И. Уильямс
59’
Унаи Гомес   Сансет
2тайм
Перерыв
45’
+6’
Гурусета
45’
+5’
Аресо
45’
  Н. Уильямс
  Мурики
42’
Мурики
42’
40’
Вивиан
Кумбула
18’
8’
  Унаи Гомес
  Мурики
5’
Мальорка
Роман, Тони Лато, Кумбула, Вальент, Морей, Дардер, Маскарель, Саму Кошта, Виржили, Фернандес, Мурики
Запасные: Бергстрем, Куэльяр, Раильо, Сальи, Торре, Пратс, Мохика, А. Санчес, Лопес, Асано, Льябрес, Калумба
1тайм
Атлетик:
Унаи Симон, Берчиче, Паредес, Вивиан, Аресо, Хаурегисар, Руис де Галаррета, Н. Уильямс, Унаи Гомес, Беренгер, Гурусета
Запасные: Падилья, Лекуэ, Монреаль, Горосабель, Бойро, Сансет, Наварро, Рего Мора, Санчес, И. Уильямс, Исета
Подробнее
Ла Лига Испания. 20 тур
17 января 17:30, Эль-Садар
Логотип домашней команды
Осасуна
Завершен
3 - 2
Логотип гостевой команды
Реал Овьедо
Матч окончен
Катена
90’
+5’
90’
+4’
Лукас Аихадо   Борбас
Орос   Осамбела
90’
+4’
  Муньос
90’
+2’
88’
Альмада
86’
Хассан   Илич
84’
Фонсека
Рубен Гарсия
77’
  Будимир
75’
Розье   Барха
73’
Торро   Муньос
73’
Эррандо   Бойомо
73’
71’
Коломбатто   Фонсека
71’
Сибо   Дендонкер
68’
  Рейна
Мойсес Гомес   Рауль Гарсия
64’
2тайм
Перерыв
  Будимир
45’
40’
  Виньяс
36’
Костас
22’
Шаира
7’
Сибо
Осасуна
Эррера, Галан, Эррандо, Катена, Розье, Торро, Мойсес Гомес, Муньос, Орос, Рубен Гарсия, Будимир
Запасные: Хуан Крус, Муньос, Барха, Беккер, Фернандес, Бойомо, Бретонес, Аргибиде, Осамбела, Рауль Гарсия
1тайм
Реал Овьедо:
Эскандель, Альхассан, Луэнго, Костас, Лукас Аихадо, Шаира, Коломбатто, Сибо, Хассан, Рейна, Виньяс
Запасные: Нарваэс, Хави Лопес, Молдован, Касорла, Дендонкер, Борбас, Форес, Кальво, Илич, Фонсека, Начо Видаль, Pablo Menéndez Agudín
Подробнее
Ла Лига Испания. 20 тур
17 января 20:00, Ла Картуха
Логотип домашней команды
Бетис
Завершен
2 - 0
Логотип гостевой команды
Вильярреал
Матч окончен
Рикельме
90’
+5’
Антони   Ортис
89’
Бартра
86’
  Форнальс
83’
81’
Молейро   Масиа
80’
Моуриньо
Ло Чельсо   Рикельме
79’
76’
Комесанья
75’
Бьюкенен   Айосе Перес
74’
Гарсия Тораль
Чими Авила   Гарсия
72’
Гомес
70’
65’
Жерар Морено   Пепе
  Руибаль
57’
46’
Педраса   С. Кардона
46’
Наварро   Моуриньо
2тайм
Перерыв
36’
Педраса
Бетис
Вальес, Гомес, Натан, Бартра, Руибаль, Рока, Альтимира, Ло Чельсо, Форнальс, Антони, Чими Авила
Запасные: Гарсия, Перес, Адриан, Лопес, Ортис, Льоренте, Р. Родригес, Рикельме, Бакамбу
1тайм
Вильярреал:
Жуниор, Педраса, Вейга, Фойт, Наварро, Молейро, Парехо, Комесанья, Бьюкенен, Микаутадзе, Жерар Морено
Запасные: Моуриньо, Масиа, Пепе, Олувасейи, Айосе Перес, С. Кардона, Парти, Тенас, Марин
Подробнее
Ла Лига Испания. 20 тур
18 января 13:00, Колисеум
Логотип домашней команды
Хетафе
Завершен
0 - 1
Логотип гостевой команды
Валенсия
Матч окончен
90’
+7’
Риверо
90’
Корберан
87’
Бельтран   Ирансо
87’
Угринич   Герра
86’
Угринич
Мартин   да Коста
85’
Хави Муньос   Местанса
85’
84’
  Гайя
81’
Гайя
Лисо   Хуанми
72’
Лисо
68’
63’
Садик
61’
Дуро   Садик
61’
Данджума   Диего Лопес
Дуарте
51’
2тайм
Перерыв
30’
Таррега   Сантамария
Хетафе
Сория, Рико, Джене, Дуарте, Иглесиас, Лисо, Милья, Арамбарри, Хави Муньос, Мартин, Сатриано
Запасные: Летачек, Ньом, Монтес, Фемения, Хуанми, да Коста, Рикельме, Санкрис, Перес, Неу, Местанса
1тайм
Валенсия:
Димитриевски, Гайя, Копете, Таррега, Фулькье, Данджума, Пепелу, Угринич, Риоха, Бельтран, Дуро
Запасные: Панач Ольмо, Андре Алмейда, Рамазани, Абриль, Сантамария, Риверо, Садик, Диего Лопес, Хесус Васкес, Джемерт, Ирансо, Герра
Подробнее
Ла Лига Испания. 20 тур
18 января 15:15, Метрополитано
Логотип домашней команды
Атлетико
Завершен
1 - 0
Логотип гостевой команды
Алавес
Матч окончен
Серлот   Молина
86’
81’
Антонио Бланко   Маньяс
Кардозо   Ле Норман
78’
69’
Аленья   Реббаш
Альмада   Алекс Баэна
62’
Альварес   Гризманн
62’
Симеоне   Коке
62’
55’
Тони Мартинес   Бойе
55’
Ибаньес   Гевара
54’
Гуриди   Денис Суарес
  Серлот
48’
2тайм
Перерыв
Кардозо
27’
6’
Ибаньес
Атлетико
Облак, Руджери, Ганцко, Пубиль, Льоренте, Альмада, Кардозо, Барриос, Симеоне, Серлот, Альварес
Запасные: Муссо, Хименес, Коке, Ле Норман, Монсеррате, Белаид, Эскивель, Гризманн, Молина, Алекс Баэна
1тайм
Алавес:
Сивера, Парада, Пачеко, Теналья, Кастро, Антонио Бланко, Аленья, Гуриди, Ибаньес, Висенте, Тони Мартинес
Запасные: Бенавидес, Бойе, Реббаш, Энрикес, Денис Суарес, Маньяс, Р. Фернандес, Гевара, Калебе
Подробнее
Ла Лига Испания. 20 тур
18 января 17:30, Балаидос
Логотип домашней команды
Сельта
Завершен
3 - 0
Логотип гостевой команды
Райо Вальекано
Матч окончен
Старфельт   Бурсио
83’
  Руэда
79’
78’
Паласон   Франсиско Перес
78’
Де Фрутос   Трехо
Мингеса   Руэда
71’
Хави Родригес   Фернандес
71’
68’
Мартин   Вертрауд
66’
Менди
Мингеса
66’
66’
Паласон
Аспас
65’
Сотело   Роман
63’
У. Альварес   Сведберг
62’
61’
Эспино   Алеман
61’
Гумбау   Нтека
59’
Мартин
Сотело
58’
58’
Гумбау
  Сарагоса
54’
2тайм
Перерыв
У. Альварес
44’
  Каррейра
40’
Сельта
Раду, Алонсо, Старфельт, Хави Родригес, Каррейра, Сотело, Мориба, Мингеса, У. Альварес, Сарагоса, Дуран
Запасные: Лаго, Фернандес, Роман, Сведберг, Бурсио, Иглесиас, Айду, Руэда, Аспас, Эль-Абделлауи, Вильяр, Домингес
1тайм
Райо Вальекано:
Баталья, Чаваррия, Менди, Лежен, Эспино, Гумбау, Диас, Паласон, Альваро Гарсия, Де Фрутос, Мартин
Запасные: де лас Сиас, Вертрауд, Молина Колорадо, Франсиско Перес, Нтека, Бесерра, Алеман, Карденас, Трехо
Подробнее
Ла Лига Испания. 20 тур
18 января 20:00, Реале Арена
Логотип домашней команды
Реал Сосьедад
Завершен
2 - 1
Логотип гостевой команды
Барселона
Матч окончен
90’
+10’
де Йонг
Солер
88’
85’
Кунде   Бардагжи
85’
Кубарси   Мартин
85’
Фермин Лопес
83’
Левандовски
Арамбуру   Чалета-Цар
82’
Субельдия
78’
76’
Эрик Гарсия
  Гедеш
71’
70’
  Рэшфорд
Кубо   Барренечеа
69’
Серхио Гомес   Муньос
69’
63’
Ольмо   Рэшфорд
62’
Бальде   Жоау Канселу
62’
Ферран Торрес   Левандовски
Браис Мендес   Одриосола
58’
Туррьентес   Горрочатеги
58’
Арамбуру
51’
2тайм
Перерыв
Туррьентес
37’
  Ойарсабаль
32’
Реал Сосьедад
Ремиро, Субельдия, Мартин, Серхио Гомес, Арамбуру, Гедеш, Солер, Туррьентес, Кубо, Браис Мендес, Ойарсабаль
Запасные: Марреро, Элустондо, Чалета-Цар, Барренечеа, Одриосола, Марин, Каррикабуру, Очиенг, Муньос, Горрочатеги, Готи, Сучич
1тайм
Барселона:
Гарсия, Бальде, Эрик Гарсия, Кубарси, Кунде, Педри, де Йонг, Фермин Лопес, Ольмо, Ферран Торрес, Ямаль
Запасные: Рэшфорд, Шченсны, тер Стеген, Левандовски, Бардагжи, Жоау Канселу, Касадо, Араухо, Мартин, Берналь
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

Да!!!Кубок Африки
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
