Браим – лучший бомбардир Кубка Африки с 5 голами. Хавбек Марокко и «Реала» не забил пенальти Сенегалу на 114-й минуте финала при 0:0

Браим Диас стал лучшим бомбардиром Кубка Африки.

Полузащитник «Реала » и сборной Марокко Браим Диас стал лучшим бомбардиром Кубка африканских наций.

Сборная Марокко уступила команде Сенегала в финале турнира в дополнительное время (0:1). Браим не реализовал самостоятельно заработанный пенальти на 114-й минуте основного времени – вратарь сенегальцев Эдуар Менди поймал мяч после его удара паненкой.

Всего в семи матчах на Кубке Африки Браим забил 5 голов – больше, чем любой другой игрок турнира. У Виктора Осимхена и Мохамеда Салаха по 4 забитых мяча.