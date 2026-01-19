«Барса» пропустила от «Сосьедада» через минуту после того, как Рэшфорд сравнял счет. Гедеш пробил в пустой угол, когда Гарсия отразил удар перед собой и вышел спасать от добивания
«Барса» пропустила от «Сосьедада» через минуту после своего гола.
«Реал Сосьедад» вышел вперед в матче с «Барселоной» на 71-й минуте (2:1).
Гонсалу Гедеш забил через минуту после гола форварда каталонцев Маркуса Рэшфорда, сравнявшего счет.
После подачи с левого фланга хавбек «Сосьедада» Карлос Солер опередил Эрика Гарсию и нанес удар по воротам Жоана Гарсии.
Вратарь «Барсы» отбил мяч перед собой и вышел из ворот, чтобы отразить добивание. После заброса с левого края вратарской мяч подхватил Гедеш, который пробил в пустой угол.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
