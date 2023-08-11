«Сити» после требла: можно ли стать лучше? Как Пепу мотивировать игроков? А в чем добавить Холанду?

Слава Палагин – с ответами.

Перед стартом в АПЛ против «Бернли» Пеп проговорил: «Не думаю, что вообще возможно повторить то, чего мы добились в прошлом сезоне. История показывает, что когда достигаешь таких высот, как мы, тяжело снова так же высоко забраться. Мы установили высочайшую планку в прошлом сезоне, но сейчас начинаем с нуля – так же, как и все остальные. И только от нашего менталитета зависит, как мы на это отреагируем и как в целом пройдет наш сезон».

Похожие сомнения были у соседей «Сити» после требла в конце 90-х. На днях The Athletic напомнил историю, как Дуайт Йорк просил Фергюсона отпустить его в отпуск на год. Шотландец расценил это как шутку, но нападающий «МЮ» был серьезен: не понимал, как разжечь в себе огонь, выиграв абсолютно все. К Пепу с таким предложением еще не подходили, но интересно, как он справится с вызовом.

Как Гвардиоле мотивировать игроков? Должны помочь новички и, конечно же, тактика

Поход «Сити» за треблом вызвал эффект стертой памяти: сейчас в это сложно поверить, но проблемы с мотивацией сопровождали команду еще в прошлом сезоне. Первые признаки заметил Илкай Гюндоган. После бесславного вылета из Кубка Лиги от «Саутгемптона» капитан просигнализировал о проблеме: «Мы выиграли много матчей, но сейчас нам чего-то не хватает. Нет особенного ингредиента – это проявляется и в игре, и в нашем желании. Голод просто не такой, как в прошлые годы».

Чуть позже выступил и Пеп. Несмотря на то, что «Сити» перевернул игру с «Тоттенхэмом», Гвардиола метал на пресс-конференции:

«Хочу увидеть реакцию – не только от игроков, от всего клуба. Сейчас мы команда счастливых цветочков. Не хочу, чтобы моя команда была такой. Хочу обыграть «Арсенал». Но если будем играть так, как сейчас, они не оставят от нас мокрого места.

Я понимаю, в чем наша проблема. Мы выиграли четыре чемпионства за последние пять лет. «Арсенал» же не побеждал уже два десятилетия. В каждом матче, в каждом эпизоде и на каждом мяче чувствуется, насколько они хотят выиграть. Нам этого не хватает. У нас этого нет. Нужно снова разжечь огонь, к каждому эпизоду подходить так же, как они. Речь не о том, что нам нужно лучше играть. Речь именно про желание».

В качестве иллюстрации Пеп привел совсем не игровой эпизод. Гвардиоле особенно не понравилось, что игроки не встали на защиту Рико Льюиса – 18-летнего парнишки, которому несколько раз доставалось по ногам против «шпор».

Что помогло вернуть искру? Во-первых, приближение финального отрезка. Во-вторых, кризис-встречи, которые устроили ветераны команды. Итогом стала договоренность взбодриться и выдать фирменную победную серию – с программным заявлением чуть ли не по очереди вышли Родри, Гюндоган, Бернарду и Холанд.

Источник мотивации для Пепа между сезонами – трансферы. Автор нескольких книг про Гвардиолу Марти Перарнау рассказывал:

«Пеп однажды сказал мне, что больше всего его беспокоят потухшие глаза у игроков. Когда он говорил про счастливых одуванчиков, имел в виду именно это. Если игроки чувствуют, что достигли всего, то это значит, что они будут хуже относиться к тренировкам и меньше давать в игре.

Вот почему после большого сезона – или требла в случае «Сити» – Пеп считает необходимым освежить состав. Сделать две, три, четыре перестановки, чтобы пришли игроки, которые настроены на победу. Это все равно что заправить машину бензином, чтобы продолжать путь».

Лучшим примером в карьере Пепа была продажа Самюэля Это’О после первых побед с Барсой. Гвардиола объяснял:

«Мой нюх подсказал, что команде нужны перемены. Это мой выбор. Не выпускайте карандаш из рук: если у нас ничего не получится, вы знаете, кого винить. Я понимаю, что это трудно понять, но я так чувствую. После побед нужно меняться, я знаю это по своему опыту игрока. Проще всего было бы ничего не трогать и не менять».

В этом плане Пепу повезло. У «Сити» перед открытием трансферного окна выстроилась очередь из тех, кто запланировал новый вызов – помимо Гюндогана и Мареза, пытались или все еще пытаются уйти Кайл Уокер, Эмерик Лапорт, Бернарду Силва и Жоау Канселу. Кого-то уже переубедили, но перестановки точно будут. Купив Йошко Гвардиола и Матео Ковачича, «Сити» освежил центр защиты и центр поля.

Вариант для дополнительной мотивации – вечные попытки Пепа придумать что-то новое на поле.

«Он не прекращает думать. Понимает, что игра меняется, эволюционирует. Не позволяет командам адаптироваться к нам, каждый год создает что-то новое, пытается придумать что-то отличное от того, что мы уже использовали. В итоге соперники не успевают привыкнуть к нашим идеям. Он пытается усложнить им жизнь: чтобы им было труднее защищаться против нас и атаковать. Мы меняем расстановку, меняем структуру розыгрышей, начинаем иначе защищаться и атаковать», – рассказывал поигравший, кажется, уже везде Бернарду.

Помимо того, что поиски затрудняют подготовку соперника, они еще и освежают голову игрокам – не дают заскучать, заставляют учиться новым вещам. Идея с четверкой центральных защитников (Пеп назвал ее ключевой на пути к треблу), например, запустила такой процесс у Джона Стоунза. Недавно он рассказывал про детали гибридной роли, которая вынуждала его переходить в полузащиту при розыгрышах мяча:

«Главной проблемой было то, что я не мог оценить всю картину целиком – на все 360 градусов. В первых матчах старался сыграть осторожнее, особенно когда мне пасовали в сжатое пространство. Просто не успевал оглянуться и оценить ситуацию – понимал, что в девяти случаях из десяти потеряю мяч. Со временем приноровился – теперь знаю, как подстраиваться под прием мяча, лучше рассчитываю время.

Парни, которые играют в полузащите всю жизнь, по умолчанию хорошо ориентируются в пространстве. Взять Давида Сильву – он знал, где находятся партнеры и соперники, даже не оглядываясь вокруг. Мне же приходится учиться таким мелочам – сейчас эти привычки постепенно формируются».

А есть вообще у «Сити» пространство для роста? К чему стремиться в плане игры?

Как команда, выигравшая требл, может стать еще сильнее? Насущный вопрос, над которым придется подумать Пепу, но ресурсов на самом деле хватает.

За уверенным походом «Сити» к треблу многие могли забыть, что монструозный режим команда включила только весной. Перед этим были напряженность в раздевалке, зимний спад и признание Пепа, что с такой игрой «Арсенал» вообще-то не обойти. Затянувшиеся поиски себя и своей лучшей версии привели к интересному парадоксу: требл-сезон «Сити» – на самом деле худший при Пепе с точки зрения ожидаемых очков в АПЛ.

Отсюда интрига, за развитием которой можно последить отдельно: сможет ли «Сити» провести в монструозном режиме весь сезон, а не только отдельную часть?

Парочка аспектов точно укажут на прогресс.

Во-первых, позиционная атака. В прошлом сезоне у «Сити» было больше, чем мы привыкли, проблем против автобусов. Обычно тут доминирование, но последнюю кампанию завершили с xG, который был лишь чуть выше, чем у «Брайтона» и «Ньюкасла».

Во-вторых, прессинг. По интенсивности давления «Сити» не попал даже в топ-5 лиги – получилось даже хуже, чем у вылетевшего «Лидса».

Эти два аспекта не взяты просто из головы, а по умолчанию важны для футбола Пепа. Умеренная прагматичность помогла в погоне за треблом, но тот уровень доминирования, к которому приучил Гвардиола, слегка сполз. Вернет и захочет ли вообще возвращать его Пеп? А если вернет, то не утратит ли «Сити» те сильные качества (временная игра вторым номером и на контратаках), которые так помогали весной?

А что насчет Холанда? Ждать очередных рекордов?

Потеря мотивации не грозит как минимум Эрлингу Холанду. В каждом интервью подчеркивает, что ему всего 22. Жажду самосовершенствования Пеп вообще выделял, как аспект который больше всего восхищает в Эрлинге. Даже несмотря на рекорды по голам, Холанд продолжает думать, что порет слишком много моментов.

На самом деле с реализацией у Эрлинга все в порядке. Норвежец – один из немногих, кто стабильно забивает больше ожидаемого по xG. Если «Сити» продолжит создавать ему моменты с той же частотой, Эрлинг способен даже обновить свой же рекорд по голам в АПЛ.

Более того, есть предположение, что Холанд может получить еще больше моментов. Прошлогодний «Сити» – далеко не пиковая команда Пепа по уровню игры в атаке. По созданным xG вообще ближе к первому сезону Гвардиолы.

Тут, конечно, возникает логичный вопрос: не повлиял ли так на качество позиционных атак сам Холанд. Про статичный стиль Эрлинга спрашивали даже после выигранной ЛЧ. Тьерри Анри, к которому норвежец зашел на флэш-интервью, сказал, что он не сможет ничему научить его в штрафной, но посоветовал прибавить в игре спиной к воротам.

Эта деталь проскакивала и на пресс-конференциях Пепа. У него, правда, другое видение – Гвардиола разделяет ответственность между Холандом и командой, которая отвыкла играть с чистым форвардом:

«Мне не нравится, когда игрок просто стоит в штрафной и думает только о голах. Когда мы далеко от ворот соперника и он лишен шанса забить, нам требуется его участие в розыгрышах. Мы и сами должны чаще смотреть в его сторону, но он тоже должен быть вовлечен в атаки. В этом плане он точно можно прибавить. Он уже прибавил, но явно способен на большее».

По ходу сезона Пеп даже описал ориентир, к которому Холанд должен стремиться:

«Он всегда нацелен на прогресс, эта деталь больше всего удивила меня после знакомства. Я убежден, что наблюдая за Харри Кейном, он может еще больше прибавить. У него точно возникнет мысль, что он способен на большее. Эрлинг еще очень молод, в его возрасте еще нет апатии к прогрессу. Если он не будет прогрессировать, ему просто-напросто будет скучно».

Чтобы было веселее нам, можно прорисовать параллельную основной интригу. Сможет ли Холанд прибавить в розыгрышах – лишь одна часть вопроса. Вторая – не скажется ли прогресс в этом направлении на результативности. Прямой зависимости между этими вещами еще не обнаружили, но недавно на это косвенно намекал Александр Зинченко, рассуждая о Габи Жезусе:

«Разумеется, я не буду учить его. Но это та тема, на которую мы много раз общались. Мое личное мнение – это правда сказывается [на том, сколько он забивает]. Если вместо трех оттяжек за мячом он один раз оттянется за мячом, а в двух других случаях останется в штрафной, то будет забивать чаще. Статистика потянется вверх».

Понятно, что даже проработавший эту проблему Холанд не приблизится к Жезусу по уровню вовлеченности в игру (и уж тем более по уровню усилий, приложенных в прессинге). Но именно на это нацелен Пеп даже после больших титулов: добиться идеала невозможно, но совершенствоваться можно даже в мелочах. Похоже, это ключевая цель «Сити» после требла.

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Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill, Mike Hewitt; nstagram.com/mancity; Pedro Soares/Keystone Press Agency, AFLO/Global Look Press