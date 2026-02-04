У Рэшфорда 5 (3+2) очков в 5 последних матчах за «Барсу». Англичанин ассистировал Араухо в игре с «Альбасете»

Маркус Рэшфорд совершил 5 результативных действий в 5 последних матчах.

Форвард «Барселоны» Маркус Рэшфорд совершил 5 результативных действий в 5 последних матчах.

Сегодня английский футболист, арендованный у «Манчестер Юнайтед», отдал результативную передачу на Рональда Араухо с углового в игре против «Альбасете » в 1/4 финала Кубка Испании (2:0, второй тайм).

В пяти последних матчах за каталонский клуб Рэшфорд забил три гола и сделал два ассиста. Его статистику можно найти здесь .