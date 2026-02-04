«Милан» 22 матча не проигрывает в Серии А – впервые с 2022 года

«Милан» продлил серию без поражений в чемпионате Италии до 22 матчей.

Команда Массимилиано Аллегри разгромила «Болонью» (3:0) в 23-м туре.

В этом сезоне «россонери» проиграли в чемпионате только первую игру – это было еще в августе.

22 матча без поражений – их самая длинная серия с 2022 года. Тогда «Милан» тоже не проигрывал на протяжении 22 матчей, но серия началась в сезоне-2021/22, а закончилась в сезоне-2022/23.