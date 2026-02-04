«Болонья» влетела «Милану» – 0:3! У Рабьо 1+1, Лофтус-Чик забил, Нкунку заработал и реализовал пенальти

«Милан» разгромил «Болонью».

«Болонья » дома крупно проиграла «Милану » (0:3) в матче 23-го тура Серии А.

Игра проходил на стадионе «Ренато Далль’Ара».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 20-й минуте счет открыл полузащитник гостей Рубен Лофтус-Чик, перед этим не реализовавший выход один на один. На 39-й минуте нападающий Кристофер Нкунку реализовал пенальти, который сам же и заработал. На 48-й хавбек Адриен Рабьо к ассисту добавил гол и довел счет до разгромного.

«Милан» занимает 2-е место в таблице, на 5 очков отставая от «Интера». «Болонья» идет 10-й.

