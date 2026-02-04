Матч окончен
«Болонья» влетела «Милану» – 0:3! У Рабьо 1+1, Лофтус-Чик забил, Нкунку заработал и реализовал пенальти
«Милан» разгромил «Болонью».
«Болонья» дома крупно проиграла «Милану» (0:3) в матче 23-го тура Серии А.
Игра проходил на стадионе «Ренато Далль’Ара».
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 20-й минуте счет открыл полузащитник гостей Рубен Лофтус-Чик, перед этим не реализовавший выход один на один. На 39-й минуте нападающий Кристофер Нкунку реализовал пенальти, который сам же и заработал. На 48-й хавбек Адриен Рабьо к ассисту добавил гол и довел счет до разгромного.
«Милан» занимает 2-е место в таблице, на 5 очков отставая от «Интера». «Болонья» идет 10-й.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Может игра которую он ставит своим командам не такая яркая, но она всегда надёжна и приносит результат - а результат это главное в спорте.
Рад что руководство Милана вовремя остановило свои метания в поисках тренера и приняло ряд толковых решений по составу.
Молния, Рабье - мастера которые сильно стабилизировали команду во всех смыслах.
Форца Милан!