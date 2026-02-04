  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Болонья» влетела «Милану» – 0:3! У Рабьо 1+1, Лофтус-Чик забил, Нкунку заработал и реализовал пенальти
17

«Болонья» влетела «Милану» – 0:3! У Рабьо 1+1, Лофтус-Чик забил, Нкунку заработал и реализовал пенальти

«Милан» разгромил «Болонью».

«Болонья» дома крупно проиграла «Милану» (0:3) в матче 23-го тура Серии А.

Игра проходил на стадионе «Ренато Далль’Ара».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 20-й минуте счет открыл полузащитник гостей Рубен Лофтус-Чик, перед этим не реализовавший выход один на один. На 39-й минуте нападающий Кристофер Нкунку реализовал пенальти, который сам же и заработал. На 48-й хавбек Адриен Рабьо к ассисту добавил гол и довел счет до разгромного.

«Милан» занимает 2-е место в таблице, на 5 очков отставая от «Интера». «Болонья» идет 10-й.

Серия А Италия. 23 тур
3 февраля 19:45, Ренато Далль'Ара
Логотип домашней команды
Болонья
Завершен
0 - 3
Логотип гостевой команды
Милан
Матч окончен
83’
Бартезаги   Эступиньян
Миранда   Ликояннис
78’
Роу   Камбьяги
78’
72’
Модрич   Яшари
72’
Нкунку   Фюллькруг
67’
Лофтус-Чик   Риччи
67’
Атекаме   Томори
Фройлер   Моро
65’
Фергюсон
64’
Фройлер
58’
Кастро   Даллинга
54’
Орсолини   Бернардески
53’
Равалья
51’
48’
  Рабьо
2тайм
Перерыв
39’
  Нкунку
20’
  Лофтус-Чик
Болонья
Равалья, Миранда, Казале, Хеггем, Дзортеа, Фергюсон, Фройлер, Роу, Одгор, Орсолини, Кастро
Запасные: Хелланн, Ликояннис, Зом, Бернардески, Камбьяги, Витик, Моро, Побега, Домингес, Пессина, Жоау Мариу, Даллинга, Франческелли
1тайм
Милан:
Меньян, Павлович, Габбия, де Винтер, Бартезаги, Рабьо, Модрич, Фофана, Атекаме, Лофтус-Чик, Нкунку
Запасные: Фюллькруг, Риччи, Эступиньян, Яшари, Рафаэл Леау, Терраччано, Торрьяни, Одогу, Томори
Подробнее

Таблица Серии А

Статистика Серии А

Когда Пеп уйдет из «Сити»?12902 голоса
Этим летомЭнцо Мареска
Летом 2027-гоПеп Гвардиола
Еще не скороМанчестер Сити
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
logoБолонья
logoМилан
logoсерия А Италия
онлайны
logoРубен Лофтус-Чик
logoКристофер Нкунку
logoАдриен Рабьо
17 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Всё задавался вопросом последние пару недель. Нкунку разыгрался, стал увереннее. Пускай третий гол из пяти с пенальти, но зато он их забивает. Учитывая прошлогодние миланские 5 из 9, неплохо. Парень хочет играть за Милан, отказался от большей зарплаты в Турции, а его всё равно хотели сплавить. И подписать за те же 30 лямов чела из Кристал Пэлас. Зачем? Столба взяли, Фюлькруг уже доказывает, что не зря. Гол победный забил, было бы уже пару стопроцентных ассистов, если бы Пулишич забил. Есть столб Лофтус-Чик. Он не нап, но в подыгрыше и на втором этаже хорош. Есть Леао, есть Пулишич, есть Санти на травме, но он восстановится. Зачем, играя только в одном чемпионате полгода, нам ещё нужен был один, если летом за Влаховичем пойдём??? Не пойму. Или руководству деньги карман жмут...
Ответ Святослав Федорович
Всё задавался вопросом последние пару недель. Нкунку разыгрался, стал увереннее. Пускай третий гол из пяти с пенальти, но зато он их забивает. Учитывая прошлогодние миланские 5 из 9, неплохо. Парень хочет играть за Милан, отказался от большей зарплаты в Турции, а его всё равно хотели сплавить. И подписать за те же 30 лямов чела из Кристал Пэлас. Зачем? Столба взяли, Фюлькруг уже доказывает, что не зря. Гол победный забил, было бы уже пару стопроцентных ассистов, если бы Пулишич забил. Есть столб Лофтус-Чик. Он не нап, но в подыгрыше и на втором этаже хорош. Есть Леао, есть Пулишич, есть Санти на травме, но он восстановится. Зачем, играя только в одном чемпионате полгода, нам ещё нужен был один, если летом за Влаховичем пойдём??? Не пойму. Или руководству деньги карман жмут...
Так не взяли же в итоге. Летом не факт , что пойдем за Влаховичем. Там запросы о-го-го. Матету хотели не только на полгода.
Forza Milan ❤️🖤🙏
Рабьо тащит как обычно 💪
А кто в запасе почему не пишите ?
Рабьо, конечно, топчик. А почему Салемакерс не играет?
Ответ Алексей Уткин
Рабьо, конечно, топчик. А почему Салемакерс не играет?
Даже интересно - мне Джонатан Роу диз поставил?)
Ответ Алексей Уткин
Рабьо, конечно, топчик. А почему Салемакерс не играет?
У Салемакерса травма
Как приятно было наблюдать за командой без Леао!...
Приятно ещё раз констатировать что Аллегри отличный тренер, в Италии точно один из лучших за последние 15-20 лет.
Может игра которую он ставит своим командам не такая яркая, но она всегда надёжна и приносит результат - а результат это главное в спорте.
Рад что руководство Милана вовремя остановило свои метания в поисках тренера и приняло ряд толковых решений по составу.
Молния, Рабье - мастера которые сильно стабилизировали команду во всех смыслах.
Форца Милан!
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Товарищеский матч. «Интер Майами» Месси сыграет с «Барселоной» Гуаякиль
57 минут назад
Отец Ямаля выложил изображение Ламина с Марадоной и нарезку с моментами игры сына: «Просто гордый отец, спасибо моим родным за все»
сегодня, 22:13Фото
«Лион» Фонсеки выиграл 12 матчей подряд. Клубный рекорд – 14 побед
сегодня, 22:04
Чемпионат Испании. «Барселона» разгромила «Мальорку», «Реал Сосьедад» Захаряна победил «Эльче»
сегодня, 21:58
Чемпионат Италии. «Наполи» победил «Дженоа», «Фиорентина» сыграла вничью с «Торино»
сегодня, 21:48
Эндрик удален в игре с «Нантом» – вторую желтую форварду «Лиона» заменили на красную после ВАР. У арендованного у «Реала» бразильца 5+2 в 6 матчах
сегодня, 21:41Фото
Ямаль первым в топ-лигах совершил 100 обводок в этом сезоне. Доку на 2-м месте с 62 обыгрышами
сегодня, 21:34
Морган о забастовке Роналду: «Я понимаю, что он чувствует, и на 100% его поддерживаю»
сегодня, 21:25
Франк – худший тренер клубов «Большой шестерки» с момента появления этого понятия. Во главе «Тоттенхэма» он выиграл 28% матчей АПЛ – меньше Аморима, Ходжсона, Поттера
сегодня, 21:12
У экс-защитника «Спартака» и «Динамо» Кирилла Комбарова родился пятый сын
сегодня, 21:10Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Степаненко о Мудрике: «Бернабеу» аплодировал ему в конце дебютной игры. Хочу, чтобы Миша достиг того, что у него в голове – там как минимум «Золотой мяч». Но к нему нужен подход, он интроверт»
сегодня, 22:07
Чемпионат Франции. «Лион» в меньшинстве победил «Нант», «Монако» Головина в воскресенье встретится с «Ниццей», «ПСЖ» Сафонова – с «Марселем»
сегодня, 22:05
«Борнмут» выкупит у «Милана» Хименеса – испанец провел нужное количество матчей. «Россонери» получат 19+5 млн евро, «Реалу» полагается 50%
сегодня, 21:55
Кондаков из «Зенита»: «Роналду симпатизирую с детства. Месси – футболист от бога, а Криштиану нравится тем, что сделал себя сам. Ему 41 год, а он продолжает рекорды ставить»
сегодня, 21:48
«Вулверхэмптон» за 25 млн евро продал Арьяса «Палмейрасу». Вингера покупали в июле за 20 млн
сегодня, 21:29
Пострадавший при пожаре на курорте в Швейцарии игрок «Меца»: «Я кричал имена друзей, но ответа не было. Вокруг обгоревшие люди – как сцена войны. Из-за адреналина я не чувствовал боли»
сегодня, 20:47
Глушаков о малом числе россиян в евролигах: «Где на них смотреть – в РПЛ? Будем на международной арене – будет больше предложений. Если игрок хороший – купят, большие клубы не смотрят на суммы»
сегодня, 20:03
У «Ньюкасла» 1 победа в 9 последних матчах – сегодня 2:3 с «Брентфордом»
сегодня, 19:47
Флик о желтой за разговоры с судьей: «Я просто сказал, что игроки «Мальорки» слишком близко выставили стенку. И на Ямале был пенальти»
сегодня, 19:38
Игор Тиаго из «Брентфорда» забил 17-й гол в АПЛ – «Ньюкаслу» с пенальти. Только у Холанда больше – 20
сегодня, 19:35
Рекомендуем