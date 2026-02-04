67

Чемпионат Италии. «Милан» разгромил «Болонью» в гостях

В Италии прошли матчи 23-го тура Серии А.

В пятницу «Лацио» победил «Дженоа» (3:2) в стартовом матче 23-го тура Серии А.

В субботу «Наполи» обыграл «Фиорентину» – 2:1.

В воскресенье «Комо» Сеска Фабрегаса сыграл вничью с «Аталантой» (0:0), «Интер» в гостях победил «Кремонезе» (2:0), а «Ювентус» на выезде разгромил «Парму» (4:1).

В понедельник «Удинезе» обыграл «Рому» (1:0).

Завершился тур во вторник матчем «Болонья» – «Милан» (0:3).

Чемпионат Италии

23-й тур

Серия А Италия. 23 тур
1 февраля 11:30, Олимпико ди Торино
Логотип домашней команды
Торино
Завершен
1 - 0
Логотип гостевой команды
Лечче
Матч окончен
Прати
90’
+5’
Адамс   Нджи
89’
89’
Рамадани   Нгом
Сапата   Куленович
78’
77’
Соттиль   Жослен
77’
Пьеротти   Сала
71’
Рамадани
Лазаро   Обрадор
70’
Илкхан   Прати
70’
Казадеи   Анджорин
70’
65’
Габриэл   Гашпар
65’
Гандельман   Банда
60’
Габриэл
2тайм
Перерыв
Влашич
45’
  Адамс
29’
Торино
Палеари, Коко, Марипан, Марьянуччи, Лазаро, Казадеи, Илкхан, Влашич, Педерсен, Сапата, Адамс
Запасные: Дембеле, Габеллини, Прати, Исраэль, Обрадор, Анджорин, Тамез, Куленович, Нджи, Сивьеро, Перчун
1тайм
Лечче:
Фальконе, Галло, Зиберт, Габриэл, Данилу Вейга, Кулибали, Рамадани, Соттиль, Гандельман, Пьеротти, Шеддира
Запасные: Гашпар, Сала, Фофана, Банда, Штулич, Жослен, Блеве, Ндаба, Жан, Нгом, Самооя, Перес Сепульведа, Ковач
Подробнее
Серия А Италия. 23 тур
1 февраля 14:00, Stadio Giuseppe Sinigaglia
Логотип домашней команды
Комо
Завершен
0 - 0
Логотип гостевой команды
Аталанта
Матч окончен
Пас
90’
90’
+7’
Крстович
Да Кунья   Серджи Роберто
87’
86’
Белланова   Коссуну
86’
Белланова
Да Кунья
80’
Аддай   Кюн
80’
Аддай
69’
60’
де Кетеларе   Крстович
Дувикас   Мората
58’
Перроне   Родригес
58’
46’
Залевски   Белланова
Войвода   Аддай
46’
2тайм
Перерыв
44’
де Рон
Бюте
36’
18’
Скамакка   Сулемана
Перроне
9’
8’
Аханор
Комо
Бюте, Валье, Кемпф, Рамон, Смолчич, Да Кунья, Перроне, Батурина, Пас, Войвода, Дувикас
Запасные: Вигорито, Серджи Роберто, Мората, Родригес, Кюн, Диего Карлос, Де Паоли, Какре, Аддай, Тернквист, Альберто Морено, ван дер Бремпт
1тайм
Аталанта:
Карнезекки, Аханор, Джимшити, Скальвини, Залевски, де Кетеларе, Бернаскони, Эдерсон, де Рон, Дзаппакоста, Скамакка
Запасные: Муса, Самарджич, Крстович, Пашалич, Хин, Белланова, Колашинац, Распадори, Росси, Коссуну, Сулемана, Спортьелло
Подробнее
Серия А Италия. 23 тур
1 февраля 17:00, Stadio Giovanni Zini
Логотип домашней команды
Кремонезе
Завершен
0 - 2
Логотип гостевой команды
Интер
Матч окончен
Мале   Юнсен
90’
+5’
Варди
86’
82’
Сучич   Диуф
Грасси   Флориани
75’
74’
Мартинес   Бонни
Баскиротто
73’
Чеккерини   Файе
67’
Бонаццоли   Джурич
67’
60’
Эспозито   М. Тюрам
60’
Луис Энрике   Дармиан
60’
Фраттези   Мхитарян
Чеккерини
54’
2тайм
Перерыв
31’
  Зелиньски
16’
  Мартинес
Кремонезе
Аудеро, Чеккерини, Баскиротто, Фолино, Пеццелла, Мале, Грасси, Терраччано, Дзербин, Варди, Бонаццоли
Запасные: Бьянкетти, Флориани, Файе, Сильвестри, Джурич, Нава, Юнсен
1тайм
Интер:
Зоммер, Бастони, Аканджи, Биссек, Димарко, Сучич, Зелиньски, Фраттези, Луис Энрике, Мартинес, Эспозито
Запасные: Ди Дженнаро, Жозеп Мартинес, Кокки, Мхитарян, де Врей, Бово, Ачерби, Бонни, Дармиан, Диуф, Камате, М. Тюрам
Подробнее
Серия А Италия. 23 тур
1 февраля 19:45, Эннио Тардини
Логотип домашней команды
Парма
Завершен
1 - 4
Логотип гостевой команды
Ювентус
Матч окончен
Чиркати
86’
80’
Дэвид   Опенда
Ондрейка   Эльфеге
75’
Бернабе   Эстевес
74’
74’
Маккенни   Кабаль
65’
Бремер   Гатти
65’
Франсишку Консейсау   Костич
Николусси-Кавилья   Соренсен
65’
64’
  Дэвид
54’
  Бремер
  Камбьязо
51’
Ористанио   Бричги
46’
46’
Йылдыз   Миретти
2тайм
Перерыв
37’
  Маккенни
26’
Маккенни
24’
Бремер
17’
Франсишку Консейсау
15’
  Бремер
Парма
Корви, Валери, Чиркати, Тройло, Дель Прато, Ондрейка, Ористанио, Кейта, Николусси-Кавилья, Бернабе, Пеллегрино
Запасные: Эльфеге, Кардинали, Касентини, Эстевес, Миколаевски, Ринальди, Бричги, Карбони, Дробнич, Соренсен, Ордоньес, Кремаски, Бенедычак
1тайм
Ювентус:
Ди Грегорио, Камбьязо, Келли, Бремер, Калулу, К. Тюрам, Локателли, Йылдыз, Маккенни, Франсишку Консейсау, Дэвид
Запасные: Пинсольо, Копмейнерс, Опенда, Кабаль, Аджич, Костич, Перин, Гатти, Миретти, Жегрова
Подробнее
Серия А Италия. 23 тур
2 февраля 19:45, Фриули
Логотип домашней команды
Удинезе
Завершен
1 - 0
Логотип гостевой команды
Рома
Матч окончен
Эккеленкамп   Байо
90’
+2’
Гуйе   Дзаньоло
90’
+2’
Миллер   Саррага
79’
Бертола   Кабаселе
79’
79’
Соуле   Вас
79’
Челик   Цимикас
78’
Эль-Энауи   Пизилли
70’
Эрмосо   Гиларди
Гуйе
70’
Миллер
69’
67’
Пеллегрини   Вентурино
67’
Пеллегрини
Земура
62’
59’
Эль-Энауи
Дэвис   Гуйе
56’
  Эккеленкамп
49’
48’
Манчини
2тайм
Перерыв
Кристенсен
34’
Дэвис
17’
7’
Ндика
Удинезе
Окойе, Бертола, Кристенсен, Соле, Атта, Эккеленкамп, Земура, Миллер, Карлстрем, Эхизибуэ, Дэвис
Запасные: Саррага, Камара, Байо, Паделли, Кабаселе, Арисала Микольта, Дзаньоло, Нунцианте, Гуйе
1тайм
Рома:
Свилар, Эрмосо, Ндика, Манчини, Пеллегрини, Соуле, Франса, Эль-Энауи, Кристанте, Челик, Мален
Запасные: Цимикас, Пизилли, Вас, Голлини, Ренсх, Анхелиньо, Васкес, Гиларди, Вентурино, Арена, Зелковски, Делла Рокка
Подробнее
Серия А Италия. 23 тур
30 января 19:45, Олимпийский стадион
Логотип домашней команды
Лацио
Завершен
3 - 2
Логотип гостевой команды
Дженоа
Матч окончен
  Катальди
90’
+10’
90’
+3’
Нортон-Каффи
Исаксен   Нослин
87’
87’
Малиновский   Мазини
Пеллегрини   Нуну Тавареш
81’
Тайлор   Деле-Баширу
81’
81’
Коломбо   Экубан
80’
Витинья   Корне
75’
  Витинья
Пеллегрини
74’
Педро   Канчельери
73’
Мальдини   Ратков
73’
72’
Эстигор
68’
Аарон Мартин   Жуниор Мессиас
Проведель
67’
67’
  Малиновский
64’
Малиновский
  Тайлор
62’
  Педро
56’
2тайм
Перерыв
Лацио
Проведель, Пеллегрини, Провстгор, Хила, Марушич, Тайлор, Катальди, Башич, Педро, Мальдини, Исаксен
Запасные: Нуну Тавареш, Весино, Деле-Баширу, Дзакканьи, Диа, Ратков, Канчельери, Мотта, Белаэн, Ладзари, Фурланетто, Хюсай, Ровелла, Нослин
1тайм
Дженоа:
Бейло, Васкес, Эстигор, Маркандалли, Аарон Мартин, Эллертссон, Френдруп, Малиновский, Нортон-Каффи, Витинья, Коломбо
Запасные: Сабелли, Отоа, Кумер Челик, Торсбю, Куэнка, Жуниор Мессиас, Экубан, Эхатор, Соммарива, Сеттерстрем, Нуредини, Онана, Мазини, Корне, Леали
Подробнее
Серия А Италия. 23 тур
31 января 14:00, Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
Логотип домашней команды
Пиза
Завершен
1 - 3
Логотип гостевой команды
Сассуоло
Матч окончен
Ангори   Стенгс
85’
84’
Берарди   Вольпато
79’
Моро
Туре
75’
73’
Лорьянте   Фадера
73’
Пинамонти   Моро
73’
Коне   Липани
Морео   Стоилкович
69’
Трамони
64’
Божинов
62’
58’
  Коне
  Эбишер
51’
Марин   Дуросинми
46’
Канестрелли   Лерис
46’
Мейстер   Лойола
46’
2тайм
Перерыв
45’
+1’
  Караччоло
42’
Коне
25’
  Берарди
23’
Торстведт
Пиза
Скуффет, Божинов, Караччоло, Канестрелли, Трамони, Морео, Ангори, Эбишер, Марин, Туре, Мейстер
Запасные: Коппола, Лойола, Лерис, Николас, Tommaso Guizzo, Хойхольт, Стоилкович, Акинсанмиро, Пиччинини, Перейра де Соуза, Стенгс, Дуросинми
1тайм
Сассуоло:
Мурич, Дойг, Мухаремович, Идзес, Валюкевич, Коне, Матич, Торстведт, Лорьянте, Пинамонти, Берарди
Запасные: Вранкс, Яннони, Турати, Одентал, Моро, Липани, Скьеллеруп, Фадера, Пьерини, Дзакки, Пас, Романья, Кулибали, Вольпато
Подробнее
Серия А Италия. 23 тур
31 января 17:00, Стадио Диего Армандо Марадона
Логотип домашней команды
Наполи
Завершен
2 - 1
Логотип гостевой команды
Фиорентина
Матч окончен
Хейлунд   Лукаку
90’
+1’
Вергара   Жиоване
84’
79’
Гудмундссон   Фаццини
70’
Соломон   Паризи
70’
Гозенс   Раньери
70’
Брешианини   Кин
57’
  Соломон
Буонджорно
54’
  Мигель Гутьеррес
49’
46’
Фаббиан   Мандрагора
2тайм
Перерыв
44’
Фаббиан
Ди Лоренцо   Оливера
30’
  Вергара
11’
Наполи
Мерет, Жезус, Буонджорно, Ди Лоренцо, Элмаз, Вергара, Спинаццола, Мактоминей, Лоботка, Мигель Гутьеррес, Хейлунд
Запасные: Оливера, Бекема, Контини-Барановский, Лукаку, Жиоване, Ферранте, Де Кьяра
1тайм
Фиорентина:
Де Хеа, Гозенс, Понграчич, Комуццо, Додо, Фаджоли, Гудмундссон, Брешианини, Фаббиан, Соломон, Пикколи
Запасные: Фортини, Мандрагора, Харрисон, Ледзерини, Кристенсен, Паризи, Ндур, Раньери, Куадио, Бальбо, Фаццини, Кин
Подробнее
Серия А Италия. 23 тур
31 января 19:45, Сарденья
Логотип домашней команды
Кальяри
Завершен
4 - 0
Логотип гостевой команды
Верона
Матч окончен
  Идрисси
90’
+1’
Эспозито   Паволетти
87’
Палестра   Дзаппа
87’
  Сулемана
84’
82’
Ловрич   Ньяссе
Оберт   Идрисси
79’
Кылычсой   Боррелли
66’
Маццителли   Сулемана
66’
58’
Лирола   Москера
57’
Бернед   Эль-Мусрати
57’
Харруи   Сердар
51’
Сарр
2тайм
Перерыв
  Кылычсой
45’
+2’
  Маццителли
36’
29’
Гальярдини   Ловрич
6’
Сарр
Кальяри
Каприле, Луперто, Мина, Зе Педру, Оберт, Маццителли, Гаэтано, Палестра, Адопо, Эспозито, Кылычсой
Запасные: Чоччи, Дейола, Альбаррасин, Идрисси, Боррелли, Трепи, Лувумбу, Шерри, Камехо, Дзаппа, Сулемана, Литета, Паволетти, Доссена
1тайм
Верона:
Перилли, Валентини, Нельссон, Слотсагер, Фресе, Харруи, Гальярдини, Бернед, Лирола, Орбан, Сарр
Запасные: Монтипо, Брадарич, Сердар, Эль-Мусрати, Томич, Тоньоло, Ойегоке, Эбосс, Ловрич, Ньяссе, Москера, Чам
Подробнее
Серия А Италия. 23 тур
3 февраля 19:45, Ренато Далль'Ара
Логотип домашней команды
Болонья
Завершен
0 - 3
Логотип гостевой команды
Милан
Матч окончен
83’
Бартезаги   Эступиньян
Миранда   Ликояннис
78’
Роу   Камбьяги
78’
72’
Модрич   Яшари
72’
Нкунку   Фюллькруг
67’
Лофтус-Чик   Риччи
67’
Атекаме   Томори
Фройлер   Моро
65’
Фергюсон
64’
Фройлер
58’
Кастро   Даллинга
54’
Орсолини   Бернардески
53’
Равалья
51’
48’
  Рабьо
2тайм
Перерыв
39’
  Нкунку
20’
  Лофтус-Чик
Болонья
Равалья, Миранда, Казале, Хеггем, Дзортеа, Фергюсон, Фройлер, Роу, Одгор, Орсолини, Кастро
Запасные: Бернардески, Даллинга, Хелланн, Витик, Ликояннис, Побега, Зом, Камбьяги, Пессина, Франческелли, Жоау Мариу, Моро, Домингес
1тайм
Милан:
Меньян, Павлович, Габбия, де Винтер, Бартезаги, Рабьо, Модрич, Фофана, Атекаме, Лофтус-Чик, Нкунку
Запасные: Риччи, Рафаэл Леау, Торрьяни, Одогу, Эступиньян, Томори, Фюллькруг, Терраччано, Яшари
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

Кто выиграет Лигу чемпионов?39893 голоса
АрсеналАрсенал
БаварияБавария
ЛиверпульЛиверпуль
БарселонаБарселона
Ман СитиМанчестер Сити
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
Кто-то другойЛига чемпионов УЕФА
Опубликовано: Sports
Источник: Спортс″
logoсерия А Италия
результаты
logoЛацио
logoДженоа
logoАталанта
logoЮвентус
logoКомо
logoРома
logoКремонезе
logoФиорентина
logoНаполи
logoПарма
logoУдинезе
logoИнтер
logoВерона
logoЛечче
logoСассуоло
logoПиза
logoТорино
logoКальяри
logoБолонья
logoМилан
67 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Какой-то гнилой гол. Forza Lazio! Lotito vaffanculo.
Сарри, похоже, заканчивается как тренер. Пора снова в управдомы - вернее, снова кредиты населению впаривать или что он в молодости в банке делал?
Ответ Третий фанат ФК Торпедо Москва
Сарри, похоже, заканчивается как тренер. Пора снова в управдомы - вернее, снова кредиты населению впаривать или что он в молодости в банке делал?
Волновой матч был, гуща событий
Ответ Третий фанат ФК Торпедо Москва
Сарри, похоже, заканчивается как тренер. Пора снова в управдомы - вернее, снова кредиты населению впаривать или что он в молодости в банке делал?
Двно закончился. Всю созидательную игру Лацио развалил. В прошлом сезоне здорово комбинировали и много забивали, в этом у лучшего бомбардира 3 гола. Смех.
Миро Клозе - в тренеры Лацио!!
5.24 xG у Комо при 0-0, как это вообще?
Ответ nail73
5.24 xG у Комо при 0-0, как это вообще?
Карнесекки - "сын" Буффона!
Ответ UUU
Карнесекки - "сын" Буффона!
а вместо него Юве подписал хайпового Ди Грегорио
Какой же конченный Комо. Весь матч играть в большинстве и не забить. Так еще и пенальти на последней минуте не забить! Дно
Ответ Акан Есимсеит
Какой же конченный Комо. Весь матч играть в большинстве и не забить. Так еще и пенальти на последней минуте не забить! Дно
Нико Пас ни одного пенальти не забил , но Сеск его упорно ставить исполнять пенки, браво
Ответ Акан Есимсеит
Какой же конченный Комо. Весь матч играть в большинстве и не забить. Так еще и пенальти на последней минуте не забить! Дно
как ты айран, чего языком лишнего говоришь
ну что судья ,спасибо,испортил центральную игру тура,цирк в серии а продолжается
Чумовой матч(5 голов во 2 тайме) с голом на последних минутах)
Ответ Бестрофеник 2024
Чумовой матч(5 голов во 2 тайме) с голом на последних минутах)
Правда непонятно, что там судья делал. Все пенальти поставил только после Вар. Сам ничего не увидел
фанаты лацио бойкотируют матч

из за лолтито ...
интересно сколько людей с абиками придут
Ответ Nba today games
фанаты лацио бойкотируют матч из за лолтито ... интересно сколько людей с абиками придут
Правильно делают😊 я наверное тоже первый тайм посмотрю
Ответ Nba today games
фанаты лацио бойкотируют матч из за лолтито ... интересно сколько людей с абиками придут
Без Лотито Лацио был бы в дерь... Он пытается удержать клуб на плаву, поэтому и приходится продавать игроков когда проступает хорошее предложение. Сарри жалуется, наверное имеет право. Но стоит сначала взглянуть на себя. В прошлом году Лацио играл в более интересный футбол, чем сейчас.....
Всё конечно замечательно, но эта победа ничего не стоит если в очной встречи Милан не грохнет Интер. И нужно ещё чтобы Ювентус помог россонери через 2 недели, а это реально как никогда сейчас. Будет интересно!
Как-то буднично Милан три забил.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Канселу не удалили за наступ при желтой в матче с «Альбасете». Экс-судья Фернандес о объяснил: «Это «остаточное действие» после игры в мяч. Арбитр верно оценил эпизод»
вчера, 23:07Фото
Гвардиола о политических проблемах в мире: «Геноцид в Палестине, события на Украине, в России, в Судане – это происходит у нас на глазах. Никогда в истории не было такой ясной информации»
вчера, 23:07
Росеньор о вылете из Кубка лиги от «Арсенала»: «Челси» во 2-м тайме доминировал в тех зонах, в которых хотел, но не создал качественного момента. Улучшения в нашей игре очевидны»
вчера, 22:52
28 эстонских клубов просят УЕФА прекратить солидарные выплаты командам из РФ и исключить их из структуры союза. Письмо направлено генсеку Теодоридису
вчера, 22:49
Артета о победе над «Челси» и выходе в финал Кубка лиги: «Мне очень понравилось – особенно концовка. Мы знали, что это будет настоящая битва»
вчера, 22:42
Флик о 2:1 с «Альбасете»: «Барса» могла определить исход матча еще в 1-м тайме, у нас было много моментов. Но в итоге пришлось приложить немало усилий, чтобы победить»
вчера, 22:32
«Арсенал» не проигрывает «Челси» 10 матчей подряд – 7 побед и 3 ничьих с 2021 года
вчера, 22:10
Кубок Франции. 1/8 финала. «Марсель» разгромил «Ренн» – 3:0. Спортс’’ показал матч совместно с ТВ Старт
вчера, 22:07Видео
«Арсенал» вышел в финал Кубка лиги впервые с 2018 года и в 9-й раз в истории. Побед нет с 1993-го
вчера, 22:03
«Арсенал» сыграет в финале Кубка лиги с «Ман Сити» или «Ньюкаслом»
вчера, 22:01
Ко всем новостям
Последние новости
«Аль-Иттихад» расторг контракт с Канте и подписал Эн-Несири. Француз переходит в «Фенербахче»
вчера, 23:05Фото
Лапорта о 2:1 с «Альбасете»: «Они осложнили «Барсе» задачу. Ямаль – гений, вскрыл оборону, забил отличный гол. Особенно рад за Араухо»
вчера, 22:52
Обамеянг забил во втором матче подряд – «Ренну» в Кубке Франции. До этого форвард «Марселя» не мог отличиться десять игр
вчера, 22:46Видео
Араухо о 2:1 с «Альбасете»: «Флик для нас как отец, он знает, как управлять игроками. Со мной он повел себя великолепно. Я провел отличный матч и помог «Барсе» голом»
вчера, 22:42
У «Арсенала» 20 сухих матчей в этом сезоне. Больше при Артете было только в позапрошлом сезоне – 23
вчера, 22:41
Райс об 1:0 с «Челси»: «С новым тренером они стали гораздо лучше, но оборона «Арсенала» была невероятной. Мы это заслужили, 3-4 года мы среди лидеров АПЛ»
вчера, 22:33
Аллегри о 3:0: «Болонья» всегда опасна, к матчу нужно было отнестись серьезно. Было важно набрать 50 очков, цель «Милана» – попасть в топ-4»
вчера, 22:24
У «Арсенала» 1 поражение в 16 последних матчах – от «МЮ» в АПЛ
вчера, 22:21
Мерсон про тактику «Челси» в игре с «Арсеналом»: «Фофана плачет – и правильно. Они даже не пытались, со свистом вылетели. Это же не команда из нижней пятерки, там чемпионы мира»
вчера, 22:20
«Челси» дважды проиграл «Арсеналу» и выиграл остальные 6 матчей при Росеньоре
вчера, 22:09
Рекомендуем