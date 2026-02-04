Чемпионат Италии. «Милан» разгромил «Болонью» в гостях

В Италии прошли матчи 23-го тура Серии А.

В пятницу «Лацио » победил «Дженоа » (3:2) в стартовом матче 23-го тура Серии А.

В субботу «Наполи » обыграл «Фиорентину» – 2:1.

В воскресенье «Комо » Сеска Фабрегаса сыграл вничью с «Аталантой» (0:0), «Интер » в гостях победил «Кремонезе » (2:0), а «Ювентус » на выезде разгромил «Парму» (4:1).

В понедельник «Удинезе » обыграл «Рому» (1:0).

Завершился тур во вторник матчем «Болонья » – «Милан » (0:3).

Чемпионат Италии

23-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

