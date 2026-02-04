Чемпионат Италии. «Милан» разгромил «Болонью» в гостях

В Италии прошли матчи 23-го тура Серии А.
В пятницу «Лацио» победил «Дженоа» (3:2) в стартовом матче 23-го тура Серии А.
В субботу «Наполи» обыграл «Фиорентину» – 2:1.
В воскресенье «Комо» Сеска Фабрегаса сыграл вничью с «Аталантой» (0:0), «Интер» в гостях победил «Кремонезе» (2:0), а «Ювентус» на выезде разгромил «Парму» (4:1).
В понедельник «Удинезе» обыграл «Рому» (1:0).
Завершился тур во вторник матчем «Болонья» – «Милан» (0:3).
Чемпионат Италии
23-й тур
Торино
Палеари, Коко, Марипан, Марьянуччи, Лазаро, Казадеи, Илкхан, Влашич, Педерсен, Сапата, Адамс
Запасные: Дембеле, Габеллини, Прати, Исраэль, Обрадор, Анджорин, Тамез, Куленович, Нджи, Сивьеро, Перчун
Лечче:
Фальконе, Галло, Зиберт, Габриэл, Данилу Вейга, Кулибали, Рамадани, Соттиль, Гандельман, Пьеротти, Шеддира
Запасные: Гашпар, Сала, Фофана, Банда, Штулич, Жослен, Блеве, Ндаба, Жан, Нгом, Самооя, Перес Сепульведа, Ковач
Комо
Бюте, Валье, Кемпф, Рамон, Смолчич, Да Кунья, Перроне, Батурина, Пас, Войвода, Дувикас
Запасные: Вигорито, Серджи Роберто, Мората, Родригес, Кюн, Диего Карлос, Де Паоли, Какре, Аддай, Тернквист, Альберто Морено, ван дер Бремпт
Аталанта:
Карнезекки, Аханор, Джимшити, Скальвини, Залевски, де Кетеларе, Бернаскони, Эдерсон, де Рон, Дзаппакоста, Скамакка
Запасные: Муса, Самарджич, Крстович, Пашалич, Хин, Белланова, Колашинац, Распадори, Росси, Коссуну, Сулемана, Спортьелло
Кремонезе
Аудеро, Чеккерини, Баскиротто, Фолино, Пеццелла, Мале, Грасси, Терраччано, Дзербин, Варди, Бонаццоли
Запасные: Бьянкетти, Флориани, Файе, Сильвестри, Джурич, Нава, Юнсен
Интер:
Зоммер, Бастони, Аканджи, Биссек, Димарко, Сучич, Зелиньски, Фраттези, Луис Энрике, Мартинес, Эспозито
Запасные: Ди Дженнаро, Жозеп Мартинес, Кокки, Мхитарян, де Врей, Бово, Ачерби, Бонни, Дармиан, Диуф, Камате, М. Тюрам
Франсишку Консейсау Костич
Николусси-Кавилья Соренсен
Парма
Корви, Валери, Чиркати, Тройло, Дель Прато, Ондрейка, Ористанио, Кейта, Николусси-Кавилья, Бернабе, Пеллегрино
Запасные: Эльфеге, Кардинали, Касентини, Эстевес, Миколаевски, Ринальди, Бричги, Карбони, Дробнич, Соренсен, Ордоньес, Кремаски, Бенедычак
Ювентус:
Ди Грегорио, Камбьязо, Келли, Бремер, Калулу, К. Тюрам, Локателли, Йылдыз, Маккенни, Франсишку Консейсау, Дэвид
Запасные: Пинсольо, Копмейнерс, Опенда, Кабаль, Аджич, Костич, Перин, Гатти, Миретти, Жегрова
Удинезе
Окойе, Бертола, Кристенсен, Соле, Атта, Эккеленкамп, Земура, Миллер, Карлстрем, Эхизибуэ, Дэвис
Запасные: Саррага, Камара, Байо, Паделли, Кабаселе, Арисала Микольта, Дзаньоло, Нунцианте, Гуйе
Рома:
Свилар, Эрмосо, Ндика, Манчини, Пеллегрини, Соуле, Франса, Эль-Энауи, Кристанте, Челик, Мален
Запасные: Цимикас, Пизилли, Вас, Голлини, Ренсх, Анхелиньо, Васкес, Гиларди, Вентурино, Арена, Зелковски, Делла Рокка
Аарон Мартин Жуниор Мессиас
Лацио
Проведель, Пеллегрини, Провстгор, Хила, Марушич, Тайлор, Катальди, Башич, Педро, Мальдини, Исаксен
Запасные: Нуну Тавареш, Весино, Деле-Баширу, Дзакканьи, Диа, Ратков, Канчельери, Мотта, Белаэн, Ладзари, Фурланетто, Хюсай, Ровелла, Нослин
Дженоа:
Бейло, Васкес, Эстигор, Маркандалли, Аарон Мартин, Эллертссон, Френдруп, Малиновский, Нортон-Каффи, Витинья, Коломбо
Запасные: Сабелли, Отоа, Кумер Челик, Торсбю, Куэнка, Жуниор Мессиас, Экубан, Эхатор, Соммарива, Сеттерстрем, Нуредини, Онана, Мазини, Корне, Леали
Пиза
Скуффет, Божинов, Караччоло, Канестрелли, Трамони, Морео, Ангори, Эбишер, Марин, Туре, Мейстер
Запасные: Коппола, Лойола, Лерис, Николас, Tommaso Guizzo, Хойхольт, Стоилкович, Акинсанмиро, Пиччинини, Перейра де Соуза, Стенгс, Дуросинми
Сассуоло:
Мурич, Дойг, Мухаремович, Идзес, Валюкевич, Коне, Матич, Торстведт, Лорьянте, Пинамонти, Берарди
Запасные: Вранкс, Яннони, Турати, Одентал, Моро, Липани, Скьеллеруп, Фадера, Пьерини, Дзакки, Пас, Романья, Кулибали, Вольпато
Наполи
Мерет, Жезус, Буонджорно, Ди Лоренцо, Элмаз, Вергара, Спинаццола, Мактоминей, Лоботка, Мигель Гутьеррес, Хейлунд
Запасные: Оливера, Бекема, Контини-Барановский, Лукаку, Жиоване, Ферранте, Де Кьяра
Фиорентина:
Де Хеа, Гозенс, Понграчич, Комуццо, Додо, Фаджоли, Гудмундссон, Брешианини, Фаббиан, Соломон, Пикколи
Запасные: Фортини, Мандрагора, Харрисон, Ледзерини, Кристенсен, Паризи, Ндур, Раньери, Куадио, Бальбо, Фаццини, Кин
Кальяри
Каприле, Луперто, Мина, Зе Педру, Оберт, Маццителли, Гаэтано, Палестра, Адопо, Эспозито, Кылычсой
Запасные: Чоччи, Дейола, Альбаррасин, Идрисси, Боррелли, Трепи, Лувумбу, Шерри, Камехо, Дзаппа, Сулемана, Литета, Паволетти, Доссена
Верона:
Перилли, Валентини, Нельссон, Слотсагер, Фресе, Харруи, Гальярдини, Бернед, Лирола, Орбан, Сарр
Запасные: Монтипо, Брадарич, Сердар, Эль-Мусрати, Томич, Тоньоло, Ойегоке, Эбосс, Ловрич, Ньяссе, Москера, Чам
Болонья
Равалья, Миранда, Казале, Хеггем, Дзортеа, Фергюсон, Фройлер, Роу, Одгор, Орсолини, Кастро
Запасные: Бернардески, Даллинга, Хелланн, Витик, Ликояннис, Побега, Зом, Камбьяги, Пессина, Франческелли, Жоау Мариу, Моро, Домингес
Милан:
Меньян, Павлович, Габбия, де Винтер, Бартезаги, Рабьо, Модрич, Фофана, Атекаме, Лофтус-Чик, Нкунку
Запасные: Риччи, Рафаэл Леау, Торрьяни, Одогу, Эступиньян, Томори, Фюллькруг, Терраччано, Яшари
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
