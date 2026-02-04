Араухо забил первый гол после паузы из-за психологических проблем – «Альбасете». Защитник «Барсы» изобразил маску во время празднования и обнялся с Фликом
Араухо забил первый гол после паузы из-за психологических проблем.
Рональд Араухо забил «Альбасете» в 1/4 финала Кубка Испании (2:0, второй тайм). Защитник «Барселоны» замкнул подачу с углового на 56-й минуте.
Это первый гол уругвайца после паузы из-за психологических проблем. Он пропустил больше месяца.
Араухо, празднуя гол, закрыл лицо ладонью, изобразив маску. После этого он обнялся с главным тренером каталонцев Ханси Фликом.
Изображения: кадры из трансляции DAZN
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
По настоящему жаль фанатов Барсы, эти кривые удары аукнутся Барсе в лч