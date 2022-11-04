«Спартак» – чемпион первого круга, «Сочи» – лидер по владению. Как выглядела бы РПЛ без «Зенита»?

«Крылья» – почти везде в топ-5.

«Зенит» провел исторический первый круг – побиты почти все главные рекорды РПЛ. В пятом титуле команды Сергея Семака нет сомнений, поэтому хочется пофантазировать: как выглядела бы лига без «Зенита»?

«Зенит» – самая бьющая команда лиги, «Спартак» и «Оренбург» – в топ-3. Без петербуржцев «Спартак» и «Оренбург» образуют топ-2, а на третье место запрыгивают «Крылья Советов». В матче с «Зенитом» самарцы не могли использовать Сергея Пиняева, а Амир Рахманович и Александар Чиркович еще даже не подписали контракты.

Итог – Александр Коваленко на левом фланге, 0:2 к 12-й минуте, итоговые 0:3 и всего два удара по воротам «Зенита».

С допущенными ударами – похожая ситуация: минимальное расхождение с таблицей с «Зенитом». В среднем команды допускают меньше ударов (серьезные исключения – «Химки» и «Ахмат», которые сыграли с Питером вничью), «Сочи» и «Крылья» меняются местами среди топов.

Удивительно, но «Зенит» – не лидер сезона по явным голевым моментам. «Оренбург», «Сочи», «Динамо», «Крылья», «Ахмат», «Факел», «Пари НН» и «Торпедо» не создали их против «Зенита».

Найдена главная причина провала немцев в «Локо» – гостевой матч с «Зенитом» (0:5) в этом сезоне. Без него «Локо» – 12-й, а не 15-й по количеству допущенных явных моментов – очевидный показатель высокого качества.

У «Химок» все грустно и с учетом матча с «Зенитом» (1:1), и без него. «Факел» везде высоко – несмотря на грубые индивидуальные ошибки, Олег Василенко отладил оборонительную систему, а Дмитрий Пятибратов ее поддерживает.

Лишь одно изменение в местах – по касаниям в чужой штрафной. Тут за «Зенитом» идут «Спартак», ЦСКА, «Оренбург» и «Сочи» – они же в топе и без петербуржцев. Единственное изменение – «Факел» без «Зенита» обгоняет «Пари НН».

Неожиданный лидер по допущенным касаниям в своей штрафной – «Крылья Советов». Преимущество над «Спартаком» и ЦСКА минимально, но качество обороны команды Игоря Осинькина все равно вызывает уважение. В подвале – главные аутсайдеры сезона и «Оренбург», который пока не может найти баланс.

Если бы «Зенита» не существовало, лидером РПЛ по владению был бы «Сочи» (как, кстати, и в прошлом сезоне). Высокие позиции «Химок» не удивляют (результат прихода Спартака Гогниева), как и довольно низкие – ЦСКА (против конкретных соперников Владимир Федотов ставит на контратаки).

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РПЛ без учета матчей «Зенита» – интересный эксперимент, который не дал серьезной разницы в сравнении с реальными показателями. Доминирование «Зенита» безусловно – в этом сезоне не было ни одного полного матча, в котором соперник играл бы качественнее и острее. Остальные клубы лиги решают разные задачи, сохраняя средний уровень в других матчах. Самая большая разница – во владении «Сочи», показателе, который напрямую точно не влияет на результат.

Картинки: Марина Семенова.