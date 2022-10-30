Шикарные (и одинаковые) угловые «Урала»: забивают три матча подряд. Газинский – король дальней штанги

«Сочи» пострадал трижды.

«Урал» – одна из лучших российских команд осени. В восьми матчах РПЛ набрали 16 очков (столько же у «Ростова» и «Оренбурга», больше только у «Зенита», 19), а во всех турнирах одержали шесть побед подряд (серия прервалась ничьей с «Сочи» в 15-м туре – 2:2).

Во второй половине октября «Урал» поражает угловыми: дважды забили «Сочи» в Кубке России, по разу – «Крыльям Советов» и «Сочи» в РПЛ. Сюжет один: подача Лазара Ранджеловича с правого края, скидка из центра штрафной на дальнюю штангу, откуда забивает Юрий Газинский.

Как это получается?

«Урал» уже полтора месяца использует одну структуру при угловых справа. Основа – Газинский, Каштанов и пара центральных защитников

Гончаренко возглавил «Урал» 15 августа, а Газинский перешел через два дня. Первую игру в старте Газинский провел 28 августа против «Зенита», а уже в следующей игре (на Кубок против «Сочи») впервые побежал на дальнюю штангу при подаче углового.

Сначала «Урал» с линии штрафной (или чуть из ее глубины) атаковал тремя игроками – Бикфалви, Эммерсоном и Газинским. С матча против «Ахмата» (17 сентября) «Урал» подключил четвертого игрока – второго центрального защитника (Бегич или Филипенко, Бикфалви заменяют Каштанов или Влут).

Эта четверка может располагаться строго друг за другом – при этом позиции по ходу месяца менялись. Например, в сентябре против «Торпедо» в Кубке разбегались так: Газинский, Каштанов, Эммерсон, Бегич. В последних матчах ближе всех к чужих воротам располагаются Каштанов и Эммерсон, а Газинский и Филипенко – чуть дальше (и меняются друг с другом местами).

Впервые «Урал» забил после забегания Газинского на дальнюю штангу еще в матче с «Локомотивом» 1 октября (а до этого еще была опасная скидка Газинского на Егорычева в первом тайме игры с «Динамо»). «Локо» оставлял трех игроков (Магкеев, Карпукас, Миранчук/Баринов) против четверки «Урала», а Тикнизян контролировал зону в центре прямо перед этой мощной группой.

Тогда Газинский спрятался за спиной Бегича (был дальше всех от ворот), свободно забежал на дальнюю. Подача пошла на Бегича – тот выиграл обычную верховую борьбу, скинул дальше. Марадишвили ошибся позиционно – Газинский без проблем перекинул головой на Мишкича, который забил в пустые ворота.

«Сочи» тоже оставлял 3-в-4, еще четыре игрока играли зону (дальняя штанга – за Макарчуком), Маргасов действовал по Влуту во вратарской. Кажется, при такой структуре в обоих голах главные претензии – к Макарчуку, который проигрывал позицию Газинскому в ключевой момент.

Голевую на второй гол отдавал Филипенко – выиграл верх у Кравцова. Первый гол получился гораздо сложнее – за Каштанова (он скидывал на дальнюю) отвечал Миладинович, но он упустил нападающего еще в момент разбега подающего Ранджеловича. Ближе всех к Каштанову оказался Терехов – его снес Джорджевич, ближний игрок в зоне.

Разбираем гол «Крыльям»: ключевое событие – удаление Бейла

В матче с «Крыльями» «Урал» воспользовался сложнообъяснимой организацией соперника и удалением Гленна Бейла в первом тайме.

Первый углового «Урала» – подача Ранджеловича справа (закрутка от ворот). «Крылья» играли 4-в-4: Евгеньев – Эммерсон, Бейл – Каштанов, Солдатенков – Филипенко, Барач – Газинский. Коваленко закрывал дальнюю штангу.

Второй угловой «Урала» – подача Ранджеловича слева (закрутка в сторону ворот). В этом случае игроки «Урала» изначально располагаются во вратарской, а не вбегают в нее при подаче.

«Крылья» играли 4-в-4, но уже немного по-другому: Барач – Каштанов, Евгеньев – Эммерсон, Бейл – Газинский, Солдатенков – Филипенко. Коваленко закрывал дальнюю штангу.

Бейл и Барач поменялись оппонентами. Конечно, в теории это мог быть план «Крыльев» – в зависимости от угла и направления подачи.

Так ли это на самом деле – знают только «Крылья», но даже если так, план кажется слишком сложным для команды, которая испытывает системные проблемные на стандартах.

Между вторым и третьим угловым «Урала» случилось удаление Бейла. При третьем угловом (подача Ранджеловича справа), который произошел на 35-й минуте, играли 3-в-4: Барач – Каштанов, Солдатенков – Эммерсон, Евгеньев – Газинский и Филипенко.

Коваленко закрывал дальнюю штангу и агрессивно выдвинулся, когда Газинский забежал в эту зону.

Дальше – перерыв, а затем новый угловой «Урала» справа. На этот раз играли 4-в-4: Барач – Каштанов, Солдатенков – Филипенко, Евгеньев – Эммерсон, Коваленко – Газинский. Дальняя штанга осталась свободной.

Вероятно, так «Крылья» в перерыве перестроил тренерский штаб. Барач проиграл верх Каштанову, но, конечно, главная вина в голе – у Коваленко, который упустил забегание Газинского и побежал на дальнюю штангу, когда Юрий уже готовился к удару.

«Сочи» изменил расположение игроков под матч РПЛ, но Макарчук все равно упустил Газинского

К матчу чемпионата «Сочи» немного изменили структуру на угловых у своих ворот. Макарчук уже не располагался на дальней штанге, как в Кубке, а контролировал вбегание к ней Газинского. По тройке Каштанов – Эммерсон – Филипенко играли Дркушич (Каштанов), Маргасов (Эммерсон) и Терехов (Филипенко).

Терехов опоздал с движением к Филипенко и даже не обозначил верховую борьбу. Ну а Макарчук не остановил Газинского – мяч пролетел над головой защитника «Сочи» и добрался до Юрия.

«Урал» повторяет один розыгрыш при подачах справа – во второй половине октября с ним никто не справляется при разных обстоятельствах.

Конечно, это вызывает большие вопросы к соперникам «Урала», но и качество подачи Ранджеловича, скидок Каштанова/Филипенко и открываний Газинского – на топовом уровне.

Фото: ФК «Урал» Екатеринбург