Промес забивает после кроссов (шок), Малком – только левой ногой, Сычевой – топово реализует. Все о мощной гонке бомбардиров РПЛ

Кто станет лучшим?

Нынешний сезон РПЛ – вероятно, один из самых ярких и точно самый результативный в истории. В этом году в среднем за матч забивают 3,14 гола – это намного больше, чем в прошлом чемпионате (предыдущий исторический рекорд – 2,66 гола за игру).

О причинах мы уже рассуждали на старте сезона и еще точно поговорим о них после ухода РПЛ на зимний перерыв, а пока насладимся красивой игрой. Похоже, с чемпионом все ясно, но титульная борьба все равно остается – речь о гонке бомбардиров.

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Уже четыре игрока забили 10+ голов. Кажется, может быть рекорд – есть еще несколько мощных претендентов

Чтобы понять, насколько захватывающа гонка бомбардиров в этом сезоне, кажется, достаточно одного факта – в 12 из 20 сезонах РПЛ самый результативный игрок первого круга не выбивал даже десять голов. Список лучших бомбардиров стартовых 15 туров вообще поражает: в 2003-м этот статус разделили Дмитрий Булыкин, Эрик Корчагин (привет Камилу Чонтофальски) и Иржи Ярошик (по 7), в 2007-м компанию Павлу Погребняку составил центральный защитник Денис Колодин (по 6), в 2008-м в топ-3 вошел Эльдар Низамутдинов (7), а в сезоне-2015/16 больше всех забил Лоренсо Мельгарехо (8).

В этом сезоне минимум десятка – уже у четвертых. В топе идеальный состав: две главные звезды лиги (Малком и Промес), вернувшийся на топ-уровень российский нападающий (Федор Чалов), а также открытие сезона (Владимир Сычевой, который в прошлом году забил всего шесть мячей в Первой лиге).

В сезонах-2008 и 2016/17 четыре человека забивали не менее десяти голов за весь чемпионат, а сейчас компанию Малкому, Промесу, Сычевому и Чалову еще наверняка составят Эдуард Сперцян, Кристиан Нобоа (у обоих – по девять голов), Александр Соболев, Вендел и Дмитрий Полоз (у всех – по семь). Немного позади – Николай Комличенко и Иван Сергеев, которые отличились по шесть раз (Федора Смолова пока не считаем из-за возможного зимнего отъезда в чемпионат Турции).

В общем, веселье.

Рекорд по голам за первый круг – у Андрея Каряки. Промес, Малком и Сычевой – в топ-8 в истории РПЛ

После 14 туров у Малкома, Промеса и Сычевого по 11 голов, но в эти выходные кто-то из тройки должен забить еще.

«Оренбург» примет «Факел» (команда Сычевого – в топ-5 по голам, качеству моментов с игры, ударам и касаниям в штрафной в домашних матчах), а «Спартак» сыграет с «Торпедо» (здесь хорошие шансы на голы и у Промеса, и у Соболева). Пожалуй, менее привлекательно выглядит выезд «Зенита» к «Краснодару», но бразильцев (в том числе – Малкома) статусный соперник наверняка мотивирует сильнее, чем «Химки» и «Факел».

Кажется, до рекорда по голам за первый круг все-таки не дотянуться – в 2004-м Андрей Каряка наколотил 14 за «Крылья Советов». Шансов на лучший результат по мячам с игры тоже не очень много (13 у Александра Кержакова-2002), но Малком легко может вплотную к нему приблизиться.

Интересно, что лишь в пяти случаях лучший бомбардир первого круга становился самым результативным игроком всего сезона. Это Веллитон-2009 (в первом круге столько же забил Александр Кержаков), Халк-2014/15 (в первом круге столько же забил Бибрас Натхо), Федор Смолов-2016/17, Артем Дзюба-2020/21 (в первом круге столько же забил Кристиан Нобоа) и Гамид Агаларов-2021/22.

В сезоне-2004 Андрей Каряка почти перестал забивать во втором круге (три гола за 14 игр), но главный мяч сезона полузащитник «Крыльев» оформил еще в первом – прямым ударом со штрафного в ворота «Зенита». Благодаря этому голу Самара обошла Петербург в борьбе за бронзу.

Жо-2006 – боль. После ярчайшего старта бразилец получил травму в 16-м туре и фактически выбыл до конца сезона.

Промес забивает после кроссов с игры, Сычевой – после стандартов, а Малком – король добиваний

Кайф бомбардирской гонки этого сезона – не только в результативности и количестве игроков, но и в том, что эти футболисты не сильно похожи и действуют в разных системах:

• Малком – правый нападающий самой доминирующей команды лиги;

• Промес исполняет две роли: второй нападающий, левый форвард в 4-3-3;

• Чалов – единственный чистый нападающий в 3-4-3;

• Сычевой может играть как в паре с кем-то (чаще всего – с Джимми Марином), так и выдвинутым форвардом. При этом «Оренбург» может по-разному располагать атакующую группу – и узко (Марин и Габриэл Флорентин в роли инсайдов в матче с «Пари НН»), и широко (Марин и Брайан Мансилья – крайние нападающие против ЦСКА).

Можно пойти и дальше: Сперцян – левая восьмерка в 4-3-3 «Краснодара», Нобоа – номинальный центральный полузащитник в 3-4-3 «Сочи» Вадима Гаранина (из-за сложной структуры и почти полной личной свободы эквадорец может оказываться практически в любой точке).

Пока Сперцян и Нобоа немного отстают (тем более, Крис пять забил с пенальти, а Эдуард к трем голам с точки добавил два прямых штрафных), сосредоточимся на сравнении четырех лучших бомбардиров сезона.

Малком все голы забил с игры, поэтому занимает первое место в гонке. Сычевой отыграл меньше конкурентов, но больше забил с пенальти – поэтому третий.

«Оренбург» – третий в РПЛ по кроссам с игры и второй по заходам через них в чужую штрафную. Сычевой – конечно, главный адресат подач, но доля ударов Чалова после кроссов даже выше (хотя ЦСКА реже всех в РПЛ заходит в штрафную через подачи).

Самый удивительный факт: Промес – лидер сезона по голам после кроссов с игры. Так Квинси забил уже пять мячей – в ворота «Краснодара», «Оренбурга», «Урала», «Ростова» и «Крыльев Советов» (там была скидка Даниила Денисова после блестящей диагонали Наиля Умярова). У Сычевого – три гола после прострелов/навесов с игры («Уралу», «Ахмату» и «Динамо»), у Чалова – два («Спартаку» и пяткой «Оренбургу»).

Малком – лучший игрок лиги по сумме ударов и передач под удар (29) после сольных проходов, но конвертировать их в голы бразильцу еще не удавалось. Промес делит по ней третье место с Максимом Глушенковым (по 23), зато уже так дважды забивал – в ворота «Сочи» и «Факела». Объединяют Малкома и Промеса голы в ворота «Сочи» после ужасных ошибок соперников (Артура Юсупова и Сергея Терехова).

Сычевой – главный среди лучших по голам со стандартов (3, после углового «Уралу», после штрафного «Динамо», после углового ЦСКА). Также Владимир – лидер РПЛ по голам из вратарской (5, у Сергеева – 4). Особенность Малкома – голы левой ногой (11, у Хесуса Медины – 5), Промеса – голы в добавленное время (три – на 90+, один – на 45+). Также Промес вместе с Нобоа лидирует по победным голам (по четыре). У Чалова – два таких гола, у Малкома и Сычевого – по одному.

Малком забил три гола после добиваний, но среди главных бомбардиров лиги меньше всего касаний для гола нужно Чалову. Обычно Федору достаточно одного-двух, исключение – только матч с «Факелом», когда Чалов получил мяч на левом краю штрафной и довольно долго подрабатывал под удар (в итоге – пять касаний).

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Присутствие Малкома и Промеса в нынешних условиях вряд ли кого-то удивляет (хотя бразилец и идет на лучший результат в карьере – в «Бордо»-2017/18 забил 12 мячей). Зато ренессанс Чалова радует, а взлет Сычевого – восхищает.

Сравнение Сычевого и Гамида Агаларова, который вспыхнул в прошлом сезоне, заслуживает отдельного текста (и он обязательно будет), пока же очевидно одно сходство – сумасшедшая реализация.

У Сычевого – наибольшая разница между ожидаемыми и забитыми голами, Агаларов был среди лидеров по ней в прошлом сезоне. Конверсия поражает: у Сычевого голевыми становятся 24% ударов (в начале недели его обошел Вендел – у него 25%), у Агаларова в РПЛ-21/22 был 21% (больше набирал только Матео Кассьерра – 23%).

Безусловно, дебютный сезон на высшем уровне и сумасшедшую реализацию должны учитывать потенциальные покупатели Сычевого. Владимир наверняка об этом не задумывается, а нам стоит получать удовольствие от его действий у чужих ворот.

И не только от его.

Такой классной гонки бомбардиров не было давно.

Дизайнерские картинки: Марина Семенова.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф; fcorenburg.ru

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