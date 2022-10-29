Еще недавно он играл с любителями, чтобы прокормить семью. А в 26 ворвался в РПЛ и заменил Бикфалви в «Урале»

Удивительный путь Алексея Каштанова.

Алексей Каштанов ворвался в РПЛ в 26 лет и неожиданно стал главной надеждой «Урала» и открытием чемпионата: четыре гола и четыре голевые передачи в 13 матчах сезона. Еще одна цифра, чтобы оценить его важность: с 10 тура Алексей поучаствовал в 66% голов клуба.

А ведь еще четыре года назад Каштанов играл за любительский «Мебельщик» из родного Дятьково, три года назад – за крымский «Кызылташе», где не особо-то и блистал.

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Каштанов играл в ЛФЛ еще в 2022-м. А в «Родине» разругался с Бояринцевым из-за пенальти

До этого сезона карьера нападающего была максимальной типичной для футболиста, который всю жизнь проводит между вторым дивизионом и любительскими лигами. Он родился в Дятьково Брянской области (город с население 25 тысяч человек), начал заниматься футболом в местной школе, затем оказался в брянском «Динамо». Со временем попал в молодежный подольский «Витязь» и в 2015-м прорвался во взрослый футбол: приехал в «Калугу» из ПФЛ и забил 1 гол за 13 матчей.

Дальше мерцали еще более скромные клубы с прекрасными названиями: наш любимый «Мебельщик», «Квант» из Обнинска и московский «Росич». В 2019-м Алексей даже заскакивал в бахчисарайский «Кызылташ», с которым играл в чемпионате Крыма. «Отличные условия, натуральные поля, шикарный климат, все благоволит для побед и голов», – радовался переезду Каштанов.

Правда, в «Кызылташе» он забивал мало, постепенно потерял место в составе и во второй половине 2019-го вернулся в «Мебельщик». Вообще, Каштанов регулярно заглядывал в клуб из родного города в перерывах между попытками начать профессиональную карьеру: в 2016-м забил в 14 матчах 14 голов, в 2018-м – один в одном, в 2019-м – 10 в 13. И этот заход стал последним.

Параллельно Каштанов поигрывал в любителях за команду «Гефест», в заявке которой есть, например, Андрей Тихонов и еще несколько игроков Первой и Второй лиги. Не поверите, но еще в 2022-м Каштанов провел несколько матчей за любительский клуб. «Играл на ЛФЛ, потому что был заработок. У меня двое детей, жена, надо же как-то их кормить», – рассказывал Каштанов.

Вернемся в 2020-й. Тогда любительский футбол помог Алексею пробиться в профи: его заметили, когда он играл за «Росич» на КФК, пригласили на тренировку в «Родину» и предложили контракт. В сезоне-2020/21 он провел 13 матчей и забил 5 голов.

На следующий сезон амбициозный московский клуб назначил главным тренером Дениса Бояринцева и поставил задачу выйти в ФНЛ. Но для Каштанова приезд легенды «Спартака» оказался проблемным: они разругались, и уже спустя пару месяцев после старта сезона Алексей уехал в аренду в ульяновскую «Волгу».

Подробности конфликта от самого Каштанова: «Ведем в очередной игре 3:0, и Никита Голдобин зарабатывает пенальти. Я прошу: «Давай пробью». Никита все же бьет сам и… не забивает. На следующий день на тренировке Бояринцев мне говорит, что своей просьбой я сбил настрой партнера. И поэтому тот не реализовал пенальти.

В конце концов, меня держали на лавке даже после травмы партнера, когда я остался одним номинальным форвардом в команде. Бояринцев перешел на схему игры без форвардов. Но я-то очень хотел играть. К счастью, агент предложил вариант с «Волгой», и, посоветовавшись с семьей, я решил приехать в Ульяновск».

«Волге» Каштанов помог выйти в ФНЛ: ульяновский клуб неожиданно опередил более статусные «Челябинск» и «Тюмень» и поднялся в первый дивизион. Кстати, «Родина» в своей зоне тоже была сильнее всех, так что Каштанов умудрился за один сезон дважды выйти в Первую лигу – правда, там он так и не сыграл.

«Конечно, мы бы хотели видеть Каштанова в нашей команде. На финише сезона он внес заметный вклад в наш успех. Причем все то время, что он был в «Волге», он непременно прогрессировал. И это очень важно», – говорил летом тренер ульяновцев Ринат Аитов.

Сейчас «Волге», главному аутсайдеру первого дивизиона, очень не хватает Каштанова: в ФНЛ-2 он забил 13 голов в 20 матчах. Шесть из них – в последних пяти. А «Амкару» вообще загрузил шедевр.

«Знали, что защитники «Амкара» в такой ситуации выбрасываются вперед, поэтому вместо того, чтобы отдать мяч обратно на бровку, я продвинулся к штрафной и зряче пробил в дальний угол. Получилось точно в «девятку», но не без везения», – так Алексей разобрал свой гол.

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Благодаря игре во Второй лиге Каштанова и заметил «Урал», который внимательно следит за зоной второго дивизиона, где играет дубль – так в системе клуба оказались Андрей Егорычев (тот самый, который проектировал мосты) и Мингиян Бевеев.

Именно в матче с «Уралом-2» Каштанов оформил дубль, после чего его и позвали на просмотр, а потом арендовали у «Родины» (да-да, именно новичку Первой лиги все еще принадлежат права на Каштанова). «Если бы данная игра была уже чемпионской и на тот момент решила задачи Ульяновска, то я на 90% уверен, что тренер бы меня не выпустил, – считает Каштанов. – Он сделал бы ротацию состава и дал возможность поиграть тем, кто мало появлялся на поле за время сезона. А следовательно, и переход в «Урал» стал бы большим вопросом».

Через две недели после того матча Каштанов подписал контракт с «Уралом»: «Отдыхать мне было некогда. За две недели на меня выходили разные команды, но не из Премьер-лиги. Уже 7 июня я позвонил своему агенту, и мы начали решать вопрос с моим ближайшим будущим и даже назначили день встречи. Но получилось так, что мы гуляли с ребенком и шли домой, мне звонит жена и спрашивает: «Почему ты трубки не берешь? Тебе из Екатеринбурга звонит Григорий Иванов!» В итоге я перезвонил, мы пообщались и мне сказали, чтобы я приезжал».

В «Урале» у него 79-й номер, и это милая история: сначала Алексей хотел взять 15-й, но он был занят Денисом Кулаковым, легендой клуба. Тогда взял 79-й: «Седьмого у жены день рождения, девятого – у дочки».

Каштанов говорит, что у него почти не бывает выходных – в свободные от тренировок дни он сам работает над физикой и техникой. «Я придерживаюсь правила, что у совершенства нет предела, поэтому всегда работаю над собой. У меня есть множество примеров, тот же Златан Ибрагимович или Криштиану Роналду. В свои 37 лет они не лишились страсти в глазах, продолжают работать и показывать результат, чем же я хуже? Я тоже хочу работать и выкладываться во время игры», – рассказывал он.

Еще Каштанов – очень эмоциональный и самоироничный парень. В его карьере много необязательных желтых карточек – из-за этого он уже пропускал матчи в РПЛ. А вот его реакция на дисквалификацию перед важной игрой Второй лиги с «Челябинском»: «Это эмоции, не более того. Конечно, жаль, что не смогу сыграть против «Челябинска». Но я ведь не Криштиану Роналду. У нас в команде есть ребята, которые могут полноценно меня заменить».

Каштанов заиграл после травмы Бикфалви: набирает очки в семи матчах подряд и лучший по «гол+пас»

Алексей Каштанов дебютировал за «Урал» в матчах с ЦСКА (0:2) и «Оренбургом» (0:3), дважды выйдя на замену, а впервые сыграл за основу против «Краснодара» (1:3).

В том матче Игорь Шалимов перестроил «Урал» на 3-5-2, где в паре с Бикфалви вышел Каштанов. Основная цель нападающих – накрывать центральных защитников и быть первым звеном отзеркаленной схемы («Краснодар» играл в 4-3-3).

Каштанов и Бикфалви хорошо комбинировали с партнерами, выдергивали защитников, пользовались пассивностью полузащитников – это позволяло принимать мяч в глубине и стабильно скидывать его партнерам. Каштанов качественно смотрелся: сделал рывок в глубину и позволил Мишкичу выйти 1-на-1 с Сафоновым, опасно ударил после скидки Бикфалви, мощно прострелил на Эрика и забил в концовке.

Шалимов пытался сыграть в похожий футбол и против «Спартака» (0:2), но «Урал» грубо ошибался на мяче в первом тайме, а второй сопровождался слабоумием и отвагой: хозяева перешли на 4-4-2, допустили 13 ударов из штрафной и могли пропустить еще несколько голов – Каштанов сыграл 90 минут и ничем не отметился.

Первоначально Виктор Гончаренко использовал Каштанова в матчах РПЛ, если переходил на пару нападающих (стартовал с Бикфалви против «Зенита» и вышел на 28 минут с «Динамо»). Все изменилось после травмы Бикфалви: Эрик получил ее в начале игры с «Ахматом» (1:2), но первым выбором стал Рай Влут – именно он вышел в центр нападения. Но после повреждения Вячеслава Подберезкина в конце тайма пришлось выпустить Алексея – с тех пор Каштанов стал основным нападающим. И все же он явно будет играть меньше после восстановления Бикфалви, так как Гончаренко часто использует 4-3-3 с Эриком в центре нападения (вряд ли румын сыграет восьмерку или вингера).

Каштанов максимально воспользовался шансом: он самый результативный игрок команды в РПЛ (4+4, 3+4 с игры против «Ахмата»), набирает очки в семи играх подряд (4+6), сразу в четырех матчах его голы и ассисты приносили победу.

В итоге Каштанов поучаствовал в 66% забитых голов на этом отрезке и стал первым игроком «Урала» в 21 веке с голевыми действиями в пяти матчах РПЛ подряд. Перфоманс выделяется и на уровне чемпионата России: Алексей – один из лучших в РПЛ по результативности за последний месяц.

Каштанов был полезен против высокой линии защиты, играл на опережение и дважды ассистировал Газинскому на стандартах

Несмотря на высокий рост (196 см), Каштанова нельзя назвать форвардом таранного типа: он не продавливает соперников и весьма средне играет спиной к воротам при давлении (когда защитник действует максимально плотно). Алексей хорошо смотрелся против команд с высокой линией обороны и плохой организацией между линиями («Химки», «Локо») – так у него появилась возможность убегать за спину, отклеиваться в глубину (защитники не шли за ним до упора, а опорники не успевали на подстраховку) и действовать на небольшом расстоянии от защитников в штрафной.

Сейчас Каштанов – главный игрок впереди. После травмы Бикфалви он лидирует по ударам и ожидаемым голам, один из лучших по ожидаемым ассистам и прямому вкладу в атаку.

В последних турах Каштанов стабильно выбегал из-за спин центральных защитников. Так, например, было в матче с «Локо»: в первом случае не обработал мяч, а во втором тайме пробил из штрафной и опасно покатил на Юшина.

Против «Химок» Каштанов уже в начале матча выскочил 1-на-1 с Лантратовым.

А через несколько минут откликнулся на заброс и топово разобрался с защитниками.

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С «Крыльями» получилось объемнее: Каштанов отскочил в глубину, отыгрался с партнером и ворвался в свободную зону.

В другой быстрой атаке он ассистировал Ранджеловичу: ему снова удалось отыграться в глубине, а затем он дождался грамотного смещения Лазара (похожий момент был и против «Ростова»).

Второй момент – игра в штрафной на опережение. В этом компоненте важен рывок к мячу – Каштанов стремится занять позицию перед защитником при фланговых прострелах и подачах.

Передачи не всегда доходят, но он стабильно делает рывок под прострел. Пока так забит только один гол. Каштанов легко разобрался с Тином Едваем в начале матча: сначала находился за спиной хорвата, затем занял позицию перед ним, после чего развернулся и пробил.

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Третье – работа на стандартах. После прихода Виктора Гончаренко «Урал» пять раз забивал со стандартов в РПЛ и Кубке: Бикфалви положил «Динамо» (1:2), Газинский ассистировал Мишкичу против «Локо» (4:2), оформил дубль с «Сочи» (3:2) и забил «Крыльям» (2:1). Каштанов дважды ассистировал на стандартах в разных ситуациях, хотя алгоритмы комбинаций были похожими.

Ранджелович подавал, Влут находился во вратарской, четверо игроков «Урала» разбегались по штрафной. Они численно превосходили сочинцев (4-в-3). Подача пошла на ближний угол вратарской, где Каштанов смял Терехова и опередил Джорджевича, игравшего по мячу. В итоге прошла скидка на дальнюю штангу, куда идеально вбежал Газинский (лучший ракурс с 24-й секунды).

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С «Крыльями» вводные отличались. Во-первых, обошлось без игрока во вратарской. Во-вторых, самарцы играли 1-в-1 против набегающей пятерки, но Каштанов переиграл Барача и перевел на дальнюю штангу – Газинский ускользнул от Коваленко и остался один (оптимальный ракурс на 60-й секунде).

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Алексей Каштанов качественно заменил Эрика Бикфалви и стал открытием РПЛ в 26 лет. Очевидно, что ему не хватало класса, но благодаря игре на сильных сторонах против удобных соперников ему удалось стать одним из главных нападающих лиги за последний месяц. Каштанов пахал впереди: убегал за спину, играл на опережение в штрафной и помогал на стандартах – теперь безальтернативность Бикфалви в «Урале» не так однозначна.

Фото: fc-ural.ru; кадры трансляции «Матч ТВ»; РИА Новости/Владимир Астапкович

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