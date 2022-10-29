Худший первый круг в истории «Локо»: 14-е место и вагон оборонительных антирекордов

Катастрофа.

«Локомотив» уступил ЦСКА (0:1) и завершил первый круг на 14-м месте. Sports.ru уже подводил итоги немецкой эпохи «Локо», рассказывал о главных игровых проблемах и жизни команды при Марвине Комппере, составлял рейтинги худших руководителей и тренеров в истории клуба. Теперь – время статистических итогов первого круга.

Важно: данные по xG в РПЛ ведутся только с сезона-2014/15, а точные показатели по допущенным ударам, явным моментам и касаниям соперника в своей штрафной в доступе Sports.ru есть с чемпионата-2017/18.

Графики: Алиса Ефремова.

Телеграм-канал Дорского

Галактионов близок к «Локо» – а так ли он хорош в «Нижнем»? Изучили все детали

Похоже, новый босс «Локо» – покровитель «Чертаново». Назначал Ларина директором, ходил на матчи, а сейчас зовет Пиняева

Фото: РИА Новости/Александр Вильф