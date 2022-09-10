Гончаренко мощно влияет на «Урал»: убедил подписать Газинского (Иванов на него обижался) и аж шесть игроков в конце окна

Разбор одной из крупнейших трансферных кампаний.

В ночь с четверга на пятницу в России закрылось трансферное окно. В последние дни неожиданно оживился «Урал», который за неделю подписал пятерых новичков и вернул многолетнего капитана Дениса Кулакова.

После восьми туров «Урал» плетется на последнем месте с одним очком (столько же – у «Торпедо»), клуб даже успел сменить тренера – вместо Игоря Шалимова пришел Виктор Гончаренко. Усиление состава логично, но масштабы все равно удивляют:

1) четырех новичков подписали в последний день окна;

2) «Урал» не проводил адекватных кампаний с лета 2020-го, когда пришли Даниел Мишкич, Вячеслав Подберезкин, Стефан Страннберг, Бранко Йовичич, Илья Помазун (аренда из ЦСКА) и Арсен Адамов (и то в клубе явно не рассчитывали на такой успех в момент подписания). После этого «Урал» три окна не проводил полноценных трансферов из клубов РПЛ.

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Шалимов считал почти идеальным состав «Урала» в конце прошлого сезона. Единственная проблема – уход Аугустыняка

Игорь Шалимов возглавил «Урал» после одного очка в трех стартовых турах прошлого сезона. Сначала он ставил на 4-2-3-1: в двух матчах в атаке выходил Андрей Панюков, а под ним – Эрик Бикфалви, еще в одном десяткой был Илдрен Ибрахимай, а единственным нападающим – Михаил Агеев.

Приход нового тренера не дал моментального эффекта: проиграли «Спартаку» (0:1) и «Динамо» (0:1), сыграли вничью с «Ростовом» (1:1). Плохо было не только по результатам – на коротком отрезке в три тура «Урал» был худшим и по качеству созданных, и по качеству допущенных моментов с игры.

После этого Шалимов перешел на схему с тремя центральными защитниками и в первой же игре получил 0:4 от «Рубина», но затем резко прибавил в обороне – в итоге с середины сентября до конца апреля играли по 3-4-3. На этом отрезке (19 туров) «Урал» был четвертым по качеству допущенных моментов с игры и по пропущенным голам, но 14-м по созданным моментам и вообще последним по голам.

Надежная оборона глобально не давала результата – после 25-го тура «Урал» шел на 15-м месте, опережая тульский «Арсенал» лишь по дополнительным показателям. От зоны переходных матчей команда отставала на одно очко, а от 12-го места – аж на пять.

В 26-м туре к «Уралу» приехала «Уфа» – и Шалимов рискнул, перейдя на 4-2-3-1. Места в старте получили Вячеслав Подберезкин (не выходил так с первого матча Шалимова в «Урале») и Юрий Железнов (не играл с первых минут со второй игры Шалимова), а место десятки Шалимов отдал Олегу Шатову. Еще зимой 2022-го тренер рассказывал, что может уйти от трех центральных защитников при наличии качественной десятки, а после сезона подтверждал, что тактическая и стилистическая революции случились в первую очередь благодаря Шатову.

В последних пяти турах сезона-2021/22 «Урал» вышел на нормальные показатели на обеих половинах поля.

Шалимов верил, что с составом, с которым «Урал» заканчивал прошлый чемпионат, команду ждет нормальный сезон. Тренер считал, что в старте может возникнуть лишь одна проблема – в центре поля в случае ухода Рафала Аугустыняка. После сезона-2021/22 у поляка закончился контракт, он хотел его продлить, но возмутилась семья – так у «Урала» освободилось место в середине.

Также Шалимов признавал серьезную зависимость от формы Шатова. Здесь план тренера тоже рухнул: из-за повреждений Олег не провел ни одного контрольного матча в межсезонье, а позже получил травму в первом туре против ЦСКА (0:2). С конца июля Шатов не выходил на поле.

На место Аугустыняка звали Газинского (сначала не принял предложение), главный инвестор был готов платить Оздоеву и Дзагоеву

Шалимова устраивал старт «Урала», но тренер все равно хотел изменений – на позиции вторых номеров. Так на левом фланге вместо Кирилла Колесниченко появился Илья Быковский из «Урала-2», в центре обороны – Эммерсон вместо Доминика Динги, на правом краю – Мингиян Бевеев вместо Чингиза Магомадова, в атаке – Алексей Каштанов вместо Михаила Агеева.

Главным вариантом для усиления середины поля был Юрий Газинский, с которым Шалимов работал в «Краснодаре». Президент «Урала» Григорий Иванов созванивался с игроком, но Газинского не устроило предложение. По информации Sports.ru, отказ сильно обидел Иванова. После этого «Урал» арендовал у «Спартака» Фаниля Сунгатулина, а у «Рубина» – Игоря Коновалова.

Кроме того, «Урал» вел переговоры с Магомедом Оздоевым и Аланом Дзагоевым. Если бы с игроками такого статуса удалось договориться, главный инвестор клуба Дмитрий Пумпянский выделил бы серьезные деньги (по информации Константина Генича, Оздоеву предлагали около пяти миллионов рублей в месяц). На момент предложения от «Урала» Оздоев и Дзагоев настраивались на переход в европейские клубы.

Важная деталь: собеседники Sports.ru, близкие к Шалимову, говорят, что тренер не может дать полную оценку игрока по видео – в этом признается и сам тренер. Для объемного понимания ему требуется просмотр нескольких матчей, желательно вживую. В «Урале» Шалимов по видео одобрил лишь одного игрока из бразильской Серии Б. Клуб изначально просил 500 тысяч евро, «Урал» давал 300. Бразильцы снизили запрос до 420 тысяч, но Иванов был готов заплатить лишь 350. Сейчас этот игрок выступает в высшей бразильской лиге.

Гончаренко хотел усилить четыре позиции. Тренер убедил Иванова, что нужно подписать Газинского

В середине августа новым главным тренером «Урала» стал Виктор Гончаренко. Он сразу обозначил четыре позиции, требующие усиления – центральный защитник, опорник, крайний полузащитник и центральный нападающий.

Переговоры с потенциальными новичками от «Урала» ведут Иванов и вице-президент клуба Игорь Ефремов, но в это окно огромную роль играл и Гончаренко.

Спустя два дня после назначения тренера «Урал» подписал Газинского. Отказав «Уралу» до старта сезона, Юрий рассчитывал на выгодное предложение от более статусного клуба – например, полузащитник вел переговоры с ЦСКА. Но армейцы выбрали Сашу Здьелара и Фелипе Мендеса.

После этого Газинский сам вышел на «Урал», хотя Иванов все еще злился и считал, что клубу достаточно подписаний Сунгатулина и Коновалова. Президента убедил Гончаренко – тренер знаком с Газинским по «Краснодару».

Также Гончаренко настоял на переходе белорусского центрального защитника Егора Филипенко и одобрил контракт Остона Урунова. Гончаренко еще летом 2020-го приглашал Урунова в ЦСКА, но тогда узбекский полузащитник вслед за Шамилем Газизовым перешел в «Спартак». По данным Sports.ru, сейчас Газизов не имеет отношения к Урунову, а переходом Остона в «Урал» занималась компания Германа Ткаченко ProSports Management.

Филипенко – не единственный центральный защитник, пришедший в «Урал» уже при Гончаренко. Клуб также подписал Сильвие Бегича, который разорвал контракт с «Рубином». Этим летом Бегича предлагали ЦСКА (армейцы отказались), сам игрок был не против вернуться в «Крылья Советов», в которых он провел первую часть прошлого сезона. Здесь тоже не получилось – в центре обороны у «Крыльев» уже есть Александр Солдатенков, Илья Гапонов, Роман Евгеньев и Матео Барач.

Чем еще запомнились последние дни окна: «Урал» подписал правого вингера Лазара Ранджеловича из «Олимпиакоса», опорника Ибраима Сиссе, который два последних сезона провел в бельгийском «Серезьене», и нападающего «Астаны» Рая Влута.

Эти трансферы – работы скаутского отдела, в котором ключевые роли играют Александр Иванов (сын Григория Иванова) и Алексей Фрол. Фрол предложил Гончаренко Ранджеловича, хотя у «Урала» уже был вариант с подписанием Солтмурада Бакаева – и тренер выбрал серба.

Влут был пятым бомбардиром чемпионата Голландии-2020/21 (16 голов). В ноябре 2021-го нападающий попал в аварию, в которой погиб четырехлетний ребенок. Следствие доказало, что Влут превысил скорость и был нетрезв – «Хераклес» сначала отстранил игрока, а затем продал в «Астану».

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«Надо отдать должное руководству за то, что откликнулось на просьбу, что нужно количественно и качественно усилить команду. Сейчас не получается смотреть без слез на таблицу. Мы прошлись по всем позициям. Считаю, что провели очень хорошую работу, обновили команду. Да, нам сейчас надо, по сути дела, стартовать с нуля, потому что новичков очень много. Но главное, что все это – качественные игроки», – сказал Гончаренко после закрытия трансферного окна.

Вероятно, тренер получил даже больше, чем рассчитывал. Два центральных защитника Бегич и Филипенко, центральные полузащитники Газинский и Сиссе, вингер Ранджелович, Урунов, теоретически способный сыграть и десятку, и восьмерку, нападающий Влут, а также правый защитник Кулаков – отличный набор для рывка в зону выше переходных матчей.

Почти в критической ситуации «Урал» сработал качественно: отличный тренер (хотя и увольнение Шалимова казалось несправедливым) и самая масштабная трансферная кампания за пару лет.

Фото: ФК «Урал» Екатеринбург; РИА Новости/Владимир Песня