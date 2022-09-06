Инсайды о Комппере: был главным в «Локо», считал проект сложнее «Лейпцига» и верил в уникальность своего прессинга

Рассказывает Дорский.

Главная новость начала недели в РПЛ – Марвин Комппер покинул «Локомотив». Немец вошел в тренерский штаб «Локо» в октябре 2021-го, а после побега Маркуса Гиздоля в начале марта 2022-го стал главным.

Правда, официально Комппера так и утвердили в новом статусе из-за отсутствия лицензии Pro. В конце прошлого сезона «Локомотивом» формально руководил Заур Хапов, а на старте этого – Йозеф Циннбауэр.

Александр Дорский рассказывает о работе Комппера в России.

Комппер мог оказаться в «Локомотиве» еще при Николиче. Марвин знает пять языков, а в «Лейпциге» год даже учил русский

Впервые Компперу позвонили из «Локомотива» еще в августе 2021-го – идеологи клубной перестройки Ральф Рангник и Ларс Корнетка звали ассистентом Марко Николича. Комппер посчитал, что по ходу сезона входить в штаб тренера из другой системы неправильно, поэтому предложил вернуться к обсуждению в январе.

Уже через два месяца думать не пришлось: Николича уволили, а главным тренером стал Гиздоль, знакомый с требованиями Рангника. Их отлично знал и Комппер, игравший у Ральфа в «Хоффенхайме» и «Лейпциге». Более того, Рангник видел в Комппере тренера еще до Москвы. В первой половине 2020-го Ральф предлагал Марвину стать его ассистентом в «Милане», но трансфер в Италию сорвался.

Вероятно, почти так же, как приверженность прессингу и интенсивной игре, Рангник ценил в Комппере тягу к языкам. Марвин родился в семье немки и уроженца Гваделупы, поэтому знает французский. Английский Комппер выучил по ходу игровой карьеры, итальянский – во время выступлений за «Фиорентину», нидерландский – в гладбахской «Боруссии» (до границы – два часа на машине, Комппер постоянно туда ездил). Удивительный факт: играя за «Лейпциг», Комппер год изучал русский. Ему хотелось узнать сложный язык – среди вариантов также были китайский и арабский, но Марвин углубился в русский.

В штабе Гиздоля Комппер был классическим ассистентом: помогал в общении с игроками, подготовке к сопернику, отработке стандартов. До «Локомотива» Комппер работал помощником в «Дуйсбурге» (третья немецкая лига), но внутри клуба признавался, что не может сравнивать этот опыт, потому что главный тренер «Дуйсбурга» предпочитал другой стиль игры.

Футболисты «Локомотива» называли сборы при Гиздоле самыми легкими в карьере. Комппер их понимал – и приводил пример из «Лейпцига»

После ухода Гиздоля несколько игроков «Локомотива» говорили о недостатке физической нагрузки на зимних сборах в Марбелье. «Нагрузки были не особо интенсивные, выходных было много. Такого у меня в карьере еще не было, но у каждого тренера свой подход. По играм все видно. Но можно форму и через матчи набирать», – рассказывал Дмитрий Баринов.

По информации Sports.ru, в Марбелье игроки делились опасениями с тренерами и даже были готовы дополнительно заниматься с тренером по физподготовке. Гиздоль их останавливал, а Комппер приводил в пример «Лейпциг», занявший второе место в дебютном сезоне в Бундеслиге (он тогда еще был игроком).

Марвин рассказывал, что во время предсезонной подготовки футболисты «Лейпцига» тоже говорили о низких нагрузках, но главный тренер Ральф Хазенхюттль и Рангник объясняли, что так снижается риск мышечных травм. По признанию Комппера, тот сезон стал едва ли не первым в его карьере, когда он чувствовал свежесть вплоть до последнего тура.

В итоге «Локомотив» отработал в Марбелье 42 дня – после каждых восьми команда получала два дня отдыха. Итого – 8 выходных.

Комппер считал, что работать в «Локо» сложнее, чем в «Лейпциге». Он выделял три главные проблемы российских игроков и не видел проблем в прессинге

По данным Sports.ru, Комппер не раз говорил в команде, что в Москве работать сложнее, чем в «Хоффенхайме» и «Лейпциге». Причиной он называл необходимость одновременно показывать результат и развивать игроков. «Локомотив» радикально менял систему игры (игроки к ней совсем не приучены), а в «Лейпциге» было проще из-за бывших футболистов «Зальцбурга», которые были готовы постоянно прессинговать и держать компактность.

По мнению Комппера, глобально «Локомотиву» мешали три проблемы:

– ориентировка при прессинге на игроков соперника, а не на мяч, как этого требует система Рангника. Комппер не хотел, чтобы футболисты «Локо» отвлекались от мяча, реагируя на рывок оппонента;

– неправильная техника спринтов у российских игроков;

– привычка, что тренировка легче игры. Для этого в тренировках Марвин пытался создать наиболее экстремальные условия.

Комппер считал, что изначально лишь два игрока «Локо» физически были готовы к нагрузкам немецких тренеров – Наир Тикнизян и Константин Марадишвили. Однако тактической подготовкой игроков, перешедших летом 2021-го из ЦСКА, он все равно был недоволен: они тоже слишком ориентировались на соперника.

В марте Комппер рассказал ютубу «Локомотива» о желании построить «футбол, в который в России еще не играли». Это крайне амбициозное заявление выглядело, мягко говоря, неоднозначно на фоне стремления к высокому прессингу у «Ростова» Валерия Карпина и «Динамо» Сандро Шварца.

Комппер, по данным Sports.ru, считал, что «Ростов» и «Динамо» играли в прессинг другого уровня, потому что допускали большие расстояния между игроками – например, у Карпина они возникали между прессингующей шестеркой и четверкой защитников, а также по ширине поля. Тренер «Локо» требовал, чтобы у соперника не оставалось свободных игроков: когда фланговый полузащитник (например, Гирано Керк или Вильсон Изидор) прессинговали центрального защитника, флангового защитника соперника забирал крайний защитник «Локомотива», а на крайнего нападающего выдвигался ближний центральный защитник москвичей.

Комппер считал, что прессинг работал и что проблемы «Локомотива» в обороне не связаны с ним. Пропущенные голы тренер связывал с индивидуальными ошибками (например, вратаря Даниила Худякова в матче с «Ростовом») и плохой игрой на переходах после потерь мяча.

Разгромы от «Зенита» и «Краснодара» – отсутствие дисциплины. Еще одно проявление проблемы – пенальти

В восьми турах «Локомотив» пропустил 15 голов – больше только у пяти команд РПЛ. 12 мячей москвичам забили во вторых таймах, но Комппер не связывал такую статистику с плохой физической готовностью.

В команде Комппер говорил, что «Локо» провалил 25 минут против «Зенита» (0:5) и 20 – против «Краснодара» (0:3). Марвин был очень недоволен отсутствием дисциплины в конце этих матчей и ссылался на то, что в обоих случаях «Локо» летел отыгрываться, а не охранять минимальные поражения.

При этом в статистике нарушений (по ним, желтым и красным карточкам «Локо» – явный лидер РПЛ после увольнения Николича) Марвин не видел систематического нарушения дисциплины. В первую очередь немец отмечал индивидуальные срывы игроков, а также выражал недовольство несколькими решениями судей (например, удалением Марка Мампасси в августовском матче с «Химками»).

В матче с «Крыльями Советов» (1:1) Франсуа Камано пробил пенальти, хотя в тот момент на поле находились Антон Миранчук и Изидор. Камано не забил – и Комппер решил, что футболистам нужны более жесткие установки. До игры с «Крыльями» тренеры «Локо» называли три фамилии возможных пенальтистов, после – одного. Другой игрок мог пробить, только если основной бьющий (обычно – Миранчук) не чувствовал уверенности.

После ничьей с «Крыльями» «Локомотив» закрылся на базе. Комппер не считал это наказанием – по его мнению, игроки и тренеры должны были лучше сфокусироваться на игре. В итоге «Локо» заехал в Баковку на два дня, затем игроки получили выходной и вернулись на базу. Решение сработало – разгромили «Химки» (3:0), хотя остались в меньшинстве еще до перерыва.

«Локомотив» публично говорил, что главный – Циннбауэр. На тренировках он больше отвечал за атаку

В конце июня новым официальным главным тренером «Локомотива» стал Йозеф Циннбауэр. Объявляя о назначении, клуб подчеркивал: «Марвин Комппер продолжит работу в тренерском штабе и сохранит ключевую роль в подготовке команды к матчам». Спортивный директор «Локо» Томас Цорн подтверждал функции Комппера: «Назначение Циннбауэра не отразится на работе Марвина и его роли в клубе, он продолжает готовить команду к матчам, а также занимается вопросом получения лицензии Pro».

Как сообщают источники Sports.ru, в последние два месяца Комппер оставался главным, но «Локомотив» это тщательно скрывал. Циннбауэра называли лидером штаба даже на закрытых встречах с болельщиками и журналистами – все для того, чтобы избежать штрафов (например, весной 2022-го «Енисей» оштрафовали на 500 тысяч рублей за систематическое представление в качестве главного Вадима Гаранина, у которого нет лицензии Pro).

То, что у Комппера были большие полномочия, подтверждает и заявление «Локомотива» о его отставке: «С этого момента вопросы формирования тренерского штаба, подготовки команды и определения состава на игру будут полностью за главным тренером Йозефом Циннбауэром.

Возможно, теперь Циннбауэр получил полноценный шанс. Собеседники Sports.ru, близкие к игрокам «Локо», отмечают, что при Комппере Джо (так зовут Циннбауэра в клубе) отвечал за построение позиционной атаки.

Комппер до конца верил в правильность выбранного пути

После побед над «Химками» (3:0) и «Оренбургом» (4:1) Комппер был убежден, что «Локомотив» все делает правильно, а проблемы на старте сезона связаны с плохой реализацией (игра с «Пари НН» – 1:1) и отсутствием дисциплины на коротких отрезках топ-матчей.

После неудачного старта сезона (три очка в пяти турах) руководство «Локомотива» спрашивало у Комппера, не отойдет ли он от постоянного высокого прессинга. Марвин был убежден, что при следовании курсу «Локомотив» будет выигрывать все больше матчей.

Комппер часто повторял, что лучший способ добиться стабильного результата – развиваться, не изменяя вещам, которые делаешь обычно.

Марвин в них не сомневался.

Руководство «Локо» устало в них верить.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Михаил Воскресенский, Александр Вильф; globallookpress.com/firo Sportphoto/Jurgen Fromme, Stupnikov Alexander/spartak.com, Alexander Kulebyakin/Global Look Press; fc-zenit.ru/Вячеслав Евдокимов; fclm.ru/Александр Погребняк