«Оренбург» удивляет: подписали пять латиноамериканцев и эффектно играют в атаке. Как сложился новый стиль?

Монолог спортивного директора Дмитрия Андреева. Sports.ru и платежная система Мир продолжают проект о людях, которые делают российский футбол лучше даже в непростых обстоятельствах. Они получают удовольствие от игры сами и создают поводы, чтобы улыбались другие.

В первой серии мы рассказали о шикарных афишах к матчам «Торпедо», а теперь настала очередь «Оренбурга». В этом сезоне клубы РПЛ показывают рекордную результативность (3,09 гола за игру) – таких ярких цифр помогает добиваться команда Марцела Лички, которая не запирается на своей половине поля, несмотря на статус новичка лиги.

Да, из-за смелого стиля «Оренбург» много пропускает (26 голов в десяти турах, худший результат в РПЛ), но регулярно дает красоту в атаке и создает много моментов. По продвинутым атакующим показателям «Оренбург» – команда топ-8.

За яркость в «Оренбурге» отвечают латиноамериканцы, приехавшие в Россию минувшим летом.

Этот материал создан при поддержке Платежной системы Мир.

Теперь при покупке билетов на матчи любимой команды РПЛ вы получаете кешбэк 10%. Достаточно зарегистрировать карту Мир здесь.

С картой Мир выгоднее ходить на футбол.

А пока Sports.ru записал монолог спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева об удивительном трансферном окне.

***

Мы много разговаривали с главным тренером Марцелом Личкой – не секрет, что он хочет играть в атаку. И клуб должен был его поддержать. Где-то через неделю после победы над «Уфой» в переходных матчах президент «Оренбурга» Василий Еремякин сказал, что у нас есть возможности для усиления. Вместе решили, что нужно укрепить среднюю линию и атаку.

После выхода в РПЛ «Оренбург» рассчитывал сохранить костяк. Мы хотели оставить в команде центрального полузащитника Алексея Миронова и нападающего Джоэля Фамейе, но они выбрали другой путь (Миронов перешел в «Ростов», Фамейе – в «Рубин» – Sports.ru).

В последние годы «Оренбург» подписывал бесплатных игроков. Мы не выделялись даже на уровне Первой лиги, хотя, конечно, были не против комплектоваться, как «Рубин» этим летом. Российский рынок очень ограничен – список интересных молодых футболистов у всех плюс-минус один и тот же, может отличаться всего пара фамилий. К сожалению, «Оренбург» – далеко не первый в очереди на таких игроков.

Например, Степана Оганесяна мы хотели забрать из «Спартака-2» еще зимой. То, что он в итоге оказался в «Оренбурге», пускай и летом – удачное стечение обстоятельств. Переговоры по Батразу Гурциеву из «Алании» тоже были непростыми. Не могли договориться полтора месяца, подписались только за неделю до старта сезона. Еще нам нравился Владислав Шитов из «Спартака-2», но он выбрал «Крылья Советов».

Из-за состояния нашего рынка «Оренбургу» пришлось смотреть в другую сторону. Думаю, всем понятно, что сейчас Латинская Америка – одно из самых доступных направлений, а рядом с клубом оказались ребята, которые классно в нем разбираются.

После потери Миронова «Оренбург» нуждался в новом центральном полузащитнике. Здесь очень помог Алехандро Домингес, который предложил нам Лукаса Веру. Наш массажист Марк Шагабудинов – личный реабилитолог Домингеса, кажется, он сопровождал Чори во всех командах, начиная с первого захода в Казань.

В 2020-м «Оренбург» проводил сборы в Испании, к нам подъехал Домингес. С тех пор хорошо общаемся, Чори даже говорит по-русски. Этим летом Домингес приезжал в Оренбург. Ну а Вера уже отдал три голевые передачи, стал лучшим игроком матча с «Пари НН».

Джимми Марина предложил Игорь Корнеев, Габриэля Флорентина и Мансилью – другие ребята. Обычно происходило так: спортивный блок и тренерский штаб выбирали провисающие позиции, отправляли запрос агентам, которые затем предлагали игроков. Если нас все устраивало, вступали в переговоры.

До этого лета в «Оренбурге» было всего два южноамериканца – когда клуб только вышел в Первую лигу, играли два бразильца. У нас вообще не было опыта общения с тем миром, поэтому многое удивляло. Начиная от времени переговоров – с часу ночи до шести утра – заканчивая процентом владения правами на игрока.

Какие-то доли владения для Латинской Америки – как сказать «Привет». Поэтому самые тяжелые переговоры были по Флорентину. «Аргентинос Хуниорс» были не против его продать, но оставить у себя какой-то процент прав. Мы вроде как обладали бы правами на футболиста, при этом руки были бы скручены – невозможно беспрепятственно продать Флорентина по такой схеме. Спасибо посредникам, которые все-таки убедили «Аргентинос Хуниорс» заключить сделку на выгодных условиях для «Оренбурга».

Также возникала проблема с платежами – не все быстро доходили до адресата. Поэтому были трудности с заявкой: Флорентин и Марин пропустили по два тура.

Личка активно участвовал в переговорах. Он знает испанский – конечно, это привлекает игроков из Южной Америки. Бывало, прямо перед сном просил Марцела подключиться к конференции с игроком. Еще записывали видео – Личка рассказывал о клубе, городе, роли новичка в команде.

Видел, что пишут будто Вера у нас в аренде. Это не так – мы заключили полноценные контракты со всеми, кроме Мансильи. Он – в аренде, но у нас есть первоочередное право выкупа. Думаю, решим этот вопрос.

Не кажется ли, что «Оренбург» взял слишком много атакующих игроков? Нет. Все-таки ушел Фамейе, выбыл Обухов. В атаку взяли Мансилью и Марина – это игроки, которые делают разницу.

Но мы понимали, что с учетом смены формата Кубка России, они не вытянут весь сезон, поэтому в команде оказались молодые российские игроки – Оганесян и Гурциев. Плюс подписали Акосту, который в прошлом сезоне выступал в «КАМАЗЕ» – рассчитываем на него в перспективе.

Были ли сомнения в правильности выбранного курса? Они есть всегда, но мы понимали, что только с русскими и белорусскими футболистами в РПЛ будет тяжело играть в агрессивный атакующий футбол. Конечно, у латиноамериканцев могут возникать бытовые сложности. Например, у Мансильи – незарегистрированные отношения с девушкой, у них есть совместный ребенок. Без визы девушка может находиться в России только три месяца. Надо будет что-то решать.

Надеюсь, мы со всем справимся. Важно, что испаноговорящих у нас много: новички, Личка, Шагабудинов, Тимур Аюпов. Переводчик тоже есть – вообще он специализировался на английском, но очень быстро учится. Плюс Мансилья уже что-то говорит по-русски – он вообще лидер среди южноамериканцев.

Летом мы подписывали иностранцев не только из Латинской Америки. К нам перешел центральный полузащитник молодежной сборной Боснии Иван Башич. В его переходе большую роль сыграл Элвер Рахимич, который работает в главной сборной Боснии. Рахимич давал нам рекомендацию по Башичу, а ему рассказывал о клубе и городе. Думаю, Башичу комфортно – уже третий сезон в «Оренбурге» играет Ренато Гойкович.

Если бы у нас было больше возможностей, еще летом подписали двух игроков в оборону. Так удалось пригласить Александра Павловца – он работал с Личкой еще в брестском «Динамо». Но главная задача на зиму – усиление защиты, десять туров показали, что это необходимо.

По обороне мы не зациклены на одном рынке – смотрим все. По видео, хотя, конечно, хотелось бы куда-то выехать, потому что вживую видны все детали. Например, оператор может концентрироваться на мяче и показывать игроков, которые находятся около него. В таком случае вообще непонятно, как ведет себя защитник – например, поджимает или пятится.

Нам очень хочется построить команду не на один сезон, но, безусловно, задача на этот год – сохранить место в РПЛ.

Если получится создать костяк, который играет в привлекательный футбол, а вместе с этим кого-то еще и выгодно перепродать, будет вообще здорово.

Фото: fcorenburg.ru; fc-zenit.ru/Вячеслав Евдокимов Платежная система «Мир»: АО «НСПК», 115184, г. Москва, ул. Б. Татарская, д.11, ОГРН: 1147746831352