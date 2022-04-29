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Джоэл Боломбой недолго побыл русским. Теперь его называют «псевдороссиянином», а ЦСКА публично угрожает судом

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Некрасивое расставание.

Российский баскетбол не только растерял половину качественных легионеров, но теперь еще и лишился игрока сборной России. Центровой Джоэл Боломбой получил российский паспорт в 2018 году, по стечению обстоятельств так и не смог помочь национальной команде на главных международных турнирах, а теперь увяз в странной перепалке с московским ЦСКА, которая, как кажется, исключает замирение в будущем.

Как Боломбой становился россиянином

Появление Боломбоя в сборной получилось для всех неожиданным.

ЦСКА обратил внимание, что у парня, который никак не может закрепиться в НБА и мучается в G-лиге, интересные корни. Он родился в Донецке. Его мать – русская. У него есть паспорт Украины. Но все его попытки сыграть за сборную Украины неизменно проваливаются: его приглашали туда перед чемпионатом мира-2014, но он получил травму перед турниром, а затем заявили в предварительный состав на Евробаскет-2017, но он так и не приехал.  

Боломбой заключил контракт с ЦСКА в августе 2018-го, а уже в ноябре Владимир Путин подписал указ о получении им российского гражданства.

ЦСКА больше всех страдал из-за малого числа высококвалифицированных российских баскетболистов: клуб традиционно собирает всех лучших, но последние годы внутренних резервов уже не хватает. Потому ради интересов (на самом деле) главной команды страны РФБ, главному тренеру сборной и российским игрокам пришлось смириться с усилением, которое им, по сути, навязали. Алексей Швед, первая звезда той сборной России и большой любитель выступать за нее, от лица всех рассказал, что в национальной команде всегда были против натурализации. (Кстати, больше сам Швед за сборную не играл).

 Боломбой дебютировал за сборную через месяц после вручения ему паспорта. Он вышел в отборочном матче против команды Чехии и сразу заявил о себе как о потенциально самом сильном центровом страны – за 19 минут набрал 15 очков, в том числе трехочковый, и сделал 6 подборов (4 – под чужим щитом), обогнал всех по полезности и показателю «+/-». Новобранца активно лоббировали одноклубники по ЦСКА Андрей Воронцевич и Семен Антонов, и, играя с листа, он влился в систему Сергея Базаревича так, что главный тренер признал его дебют даже слишком удачным и отметил: «Можно играть и не так здорово».  

Адаптация проходила неплохо: Боломбой учил русский язык, уверял, что «в душе русский» и привыкал к ЦСКА.

Чем запомнился русский Боломбой

Карьера Боломбоя в ЦСКА примерно столь же хаотична, сколь и последние три года в жизни страны.

За это время он показал себя едва ли не самым атлетичным баскетболистом в Европе (по крайней мере, создал подборку настолько впечатляющих моментов, что ей позавидовал бы любой баскетболист на планете). При этом в игре постоянно что-то случалось не так: глупые фолы, ошибки на сменах, данки в дужку, выпрыгивание на показы, необъяснимая ограниченность в нападении. Тренерский штаб долго пытался понять, что делать с Боломбоем при его нестандартных умениях, это в том числе подразумевало выступление на нескольких позициях. И из-за целой совокупности факторов новый русский никак не мог получить четкое место в ротации: его защита не внушала доверия, а потому ему не давали времени, а так как он еще и зачастую получал травмы и выпадал из строя, то научиться принципам защиты в европейском баскетболе у него не получалось.

Боломбой постоянно напоминал о себе: редко – результативными матчами в лиге ВТБ, где он получал больше времени благодаря паспорту, чаще – дичайшими блоками и данками.

Однако положиться на него тренерский штаб ЦСКА сумел лишь в этом году: центровой вновь неуверенно начинал сезон, но после приезда Кеннета Фарида, претендующего на его место, все же раскрылся – это не так сильно отразилось на статистике, но его роль стала теперь понятной. На фоне разрухи в ЦСКА Боломбой зачастую смотрелся лучшим защитником в составе и помогал мобильностью и атлетизмом на своей половине, а на чужой нашел в себя не в предлагаемой до этого роли растягивающего «большого», а больше как центровой, бегущий после двойки под щит и готовый поймать парашют на любой высоте.

Стабильности так и не появилось, но была надежда, что все-таки Итудис достучался до игрока и дальше будет проще.

Взаимоотношения со сборной у Боломбоя складывались иначе. Там он был одним из лучших (когда приезжал), вот только на основных турнирах так и не выступил. Из-за травм он пропустил чемпионат мира в Китае в 2019-м и не приехал на квалификационный турнир перед Олимпиадой летом 2021-го. За национальную команду, кроме дебютного, он провел еще два матча: очень помог в отборе к Евробаскету-23 против Македонии (10 очков за 16 минут в первой игре, 19 очков за 21 минуту во второй).  

С Боломбоем сборная не проигрывала.

А что случилось

После того как Лев Толстой был признан экстремистом, ЦСКА распустил всех легионеров, которые опасались за свою безопасность на территории России. Одним из первых укатил и русский Джоэл Боломбой.

При этом, хотя российские клубы тут же изгнали из Евролиги, они не собирались досрочно завершать сезон. В мартовском пресс-релизе армейцев говорилось: «Действия игроков являются нарушением условий контракта и клубного регламента, но клуб с пониманием относится к персональной ситуации каждого из баскетболистов». Каждому из них вроде бы объяснили, что спецоперация спецоперацией, а контракты никто не отменял – клуб готов к разрыву соглашений, но это потребует издержек со стороны игроков. Именно так уходили все те, кому уже довелось найти себе другой клуб: Токо Шенгелия, Дани Хэккетт, Иффе Лундберг приняли эти условия, заплатили выкуп за досрочное расторжение соглашения с ЦСКА и получили полную свободу.

Контракт Боломбоя и так истекает этим летом. Клуб после его отъезда ему не платит, однако требует компенсации за несоблюдение условий соглашения.

Именно поэтому вице-президент ЦСКА Наталия Фураева прислала его агенту письмо, в котором:

• ЦСКА декларирует желание, чтобы Боломбой вернулся в расположение команды не позднее 1 мая 2022 года. Отсутствие игрока клуб рассматривает как нарушение трудового соглашения;

• ЦСКА уведомляет агента, что лишает Боломбоя 1% годовой зарплаты за каждую из последних 7 игр Евролиги, в которых посещаемость была ограничена заполняемостью зала в 30%. (То есть он должен вернуть сумму, равную 7% его годовой зарплаты до уплаты налогов);

• ЦСКА просит вернуть переплату, которую получил агент;

• ЦСКА просит подтверждения до 28 апреля и в случае отрицательного ответа обещает обратиться в суд.

Откуда стало известно содержание письма? Боломбой сам вывесил его в Instagram с эффектной припиской: «Отвалите! Я уже сказал вам, что не вернусь. Вы пытаетесь заставить игроков делать то, что вам нужно, путем угроз и наказаний. Когда ситуация между Россией и Украиной обострилась, вы сказали мне и всей команде, что все понимаете, и что мы можем уехать».

Все это примечательно благодаря следующим моментам:

1. Это все тот же Боломбой, который подписывал действующий контракт со словами:

«Невероятно счастлив, что остаюсь в семье ЦСКА! … Продолжить карьеру здесь – благословение и честь. С первого дня я рос как игрок и личность и буду двигаться по тому же пути».

2. Боломбой ЦСКА не нужен, и на его приезд в клубе уже не рассчитывали. В письме содержался тонкий намек, но Боломбой прочитал его буквально, потерял голову, обнародовал свою позицию – и нарвался на неприятности.

Смущают тут больше даже не неприятности, а высокие отношения Боломбоя с бывшим клубом, где он провел четыре года. Причем с обеих сторон: одни присылают игроку, проведшему там четыре года, формализованное (и неточное по сути требований) письмо, с другой стороны раздается моментальная брань.  

Вряд ли можно предполагать, что с таким настроем он когда-либо вернется в Россию или будет выступать за сборную (если мы вообще доживем  до момента, когда сборная России будет где-либо выступать).

3. Неприятности грядут из-за того, что гневная реакция Боломбоя тождественна одностороннему разрыву действующего соглашения. Что предполагает штраф, как утверждает автор телеграм-канала «Перехват» Артем Комаров, «в размере шестизначной суммы».  

4. Все самое интересное еще впереди.

В сущности, ЦСКА добился даже большего, чем хотел – теперь сможет вернуть в клубный бюджет даже больше средств.

По такому поводу президент ЦСКА Андрей Ватутин тоже вышел пофехтовать в публичное поле. Видимо, чтобы никто не подумал, что слова Боломбоя об угрозах со стороны клуба соответствуют действительности.

«Хотя мы давно не виделись – в феврале ты так быстро уехал, что даже не успел проститься — нам было приятно сегодня получить весточку из США о том, что у тебя все хорошо. Хочу поблагодарить за немного запоздавший подарок клубу на Пасху, мы это очень ценим.

Речь о публикации в социальных сетях официальной переписки между ЦСКА и твоим агентом. Возможно, наслаждаясь незапланированным отдыхом, ты просто позабыл, что подписал внутренний регламент клуба, и при действующем контракте допустил порочащие репутацию клуба высказывания. Увы, вместе с отъездом, то есть нарушением контракта, это будет еще одним отличным поводом для судебного разбирательства. Желаю тебе хорошего отдыха и благополучия».

5. Боломбой – первый игрок, который пошел на открытый конфликт с руководством российского клуба в связи с весенним обострением, наступившим 24 февраля.

А клуб армии – действительно лучший кандидат для того, чтобы проверить, как именно работает спортивно-арбитражный суд в условиях, как утверждают, «откровенной русофобии».

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