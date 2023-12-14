Дальний лес
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Кажется, Путин намекнул, что ехать на Олимпиаду-2024 не стоит

МОК МОК
Париж-2024 Париж-2024
ОКР
Владимир Путин Владимир Путин
Прочие Прочие

Президент России Владимир Путин провел первую за два года прямую линию и большую пресс-конференцию.

В числе прочих ответил на вопрос, стоит ли российским спортсменам ехать на Олимпиfle-2024 в Париж на условиях МОК. Они опубликованы несколько дней назад: обширный список запретов на национальную символику и любую поддержку боевых действий.

«Все, что международные чиновники делают в отношении российского спорта – полное противоречие и извращение идеи Пьера де Кубертена «О спорт, ты мир!» – заявил Путин. – Олимпийское движение для того и создавалось, чтобы спорт объединял людей, а не разъединял их.

Современные международные чиновники слишком увлеклись бизнес-стороной их движения. Они попали в огромную зависимость от спонсоров. Спонсоры обращают внимание на стоимость минуты рекламного времени на телевидении и так далее. Если они будут действовать и дальше таким же образом – они похоронят олимпийское движение. Сама идея олимпизма страдает сегодня».

При этом Путин не поддерживает идею отстранить от участия в Олимпийских играх команду Израиля – как следствие военного конфликта в Секторе Газа. 

«Если бы я сейчас как-то поддержал (отстранение израильских спортсменов — Sports.ru), то я бы уподобился этим спортивным чиновникам. Спорт вне политики, он призван объединять людей. 

Некорректно показывать пальцем на других спортсменов. Спортсмены здесь при чем? Пускай едут, соревнуются без ограничений. То же самое должно быть сделано и для российских спортсменов. Но этого не происходит, они под влиянием политических сил Запада принимают выгодные для них решения, но не выгодные для мирового спорта».

Далее Путин ответил на конкретный вопрос – стоит ли ехать на Олимпийские игры на условиях МОК. Похоже, окончательной ясности от президента страны тут пока нет: в одной фразе сразу несколько тезисов, которые не во всем перекликаются.

«Ехать или не ехать... Тут есть такой момент: надо посмотреть внимательно, что там за условия. Флаг, гимн.

Я всегда говорил: спортсмены годами тренируются, и надо дать им возможность выступить на крупнейших стартах. Все знают, что это наши спортсмены, это очевидная вещь. Поэтому я и поддерживал, чтобы наши спортсмены ехали на такие соревнования.

Но надо сейчас внимательно проанализировать, какие условия выдвигает МОК. Если это политически мотивированные искусственные условия, направленные на то, чтобы отсечь наших лидеров, которые претендуют на медали, обесточить нашу сборную, ну тогда...

Спортсмены из ЦСКА, из «Динамо» не смогут там, потому что они якобы связаны с вооруженными силами, хотя они сейчас никак не связаны.

Там много могут напридумывать. Но если цель в этом – отсечь лидеров и показать, что российский спорт не развивается или наоборот – загибается, тогда надо, чтобы Минспорт и ОКР приняли взвешенное решение».

Ждем реакции Минспорта и ОКР? 

«Позорное решение. Откуда наши спортсмены, с Луны?» Свищев все понял однозначно

Путин не впервые критикует МОК за излишнюю коммерциализацию и зависимость от спонсоров. В середине октября президент увидел в мировом олимпизме «признаки вырождения»:

«Он (международный спорт) очень коммерциализирован, значит, очень завит от бизнеса, а бизнес зависит от властей различного уровня, политических структур различных стран. Вот это и есть признаки вырождения», – сказал президент РФ.

«Для того, чтобы оставлять спорт как инструмент международного общения между людьми, надо его демократизировать. Вот по этому пути и нужно идти», – добавил Путин.

Похоже, теперь на первый план выйдет тема толкований.

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев понял президента однозначно. А тут еще загадочная поправка от МОК по количеству допущенных спортсменов с российским паспортом (сообщили, что их теперь 6 вместо заявленных 8, хотя происхождение этой цифры непонятно).

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«Читал сегодня условия: даже ногти не должны быть покрашены в триколор. Не должно быть татуировок, кулонов и вообще всего, что связано с Россией. Позорное решение. Откуда тогда наши спортсмены – с Луны?

Не удивляюсь, что меняют количество спортсменов. Не удивлюсь, если они опять отменят участие наших спортсменов. Но не удивлюсь, если количество спортсменов будет еще больше, так как не все отборочные турниры завершились», – слова Свищева.

Далалоян и Кулижников ждали решения Путина. Как они? 

Глава ОКР Станислав Поздняков пока молчит, но вероятно, обширно выскажется уже 15 декабря на Олимпийском собрании. Похоже, решающее слово будет за спортсменами. 

Сразу несколько человек ранее дали понять, что их решение – ехать ли на Олимпийские игры – будет зависеть от мнения президента страны. Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян прямо сказал, что самостоятельно выбирать не планирует.

«Решения глобального масштаба будет принимать руководство нашей команды, а не мы, спортсмены. Мы делаем свою работу, а это работа в зале», – слова Далалояна.

Зимникам пока проще: их на международные старты не пускают даже в нейтральном статусе, а до Олимпийских игр еще два года. Но перспективы похожие – и спортсмены тоже полагаются на мнение президента.

«Я не буду выступать в нейтральном статусе. Это моя позиция. Только если сам президент скажет, что надо ехать. При другом раскладе – нет», – экс-лучший конькобежец мира Павел Кулижников определился с ориентирами.

Ну что, сказал президент «надо ехать» – или нет? 

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев, Владимир Гердо, Рамиль Ситдиков, Владимир Федоренко, Максим Богодвид, Владимир Астапкович

А как вы поняли слова Путина об Олимпиаде-2024?
258 голосов
На Олимпиаду надо ехать
53%
Дмитрий Губерниев
Ехать на Олимпиаду не надо
47%
Елена Вяльбе
24 комментария
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Я не очень понял, почему этого "человека" воспринимают как хозяина а не как чиновника обычного?
+30
-8
+22
вроде отменили крепостное право
+13
-3
+10
Шоу пыни продолжается.
Кто-то ещё воспринимает его в серьёз)
+15
-5
+10
Путин сказал ровно то, что и всегда говорил - закрывать дорогу не будем, но подумайте, стоит ли оно того?

Другое дело, что спортсменам (да и их руководству), десятилетиями воспитанному в парадигме "ваше дело бегать-прыгать, выкладывать 12 июня и 7 октября в соцсети посты с триколором - всё остальное за вас умные люди сделают", сейчас приходится наблюдать иную ситуацию. Когда "умные люди" с головой прячутся под одеяло, оставляя атлетов наедине с бабайкой :)))
+8
-1
+7
Понравилось: Как переехать в Россию про которую рассказывают по первому каналу?
+3
0
+3
Ответ Красный чай
Понравилось: Как переехать в Россию про которую рассказывают по первому каналу?
Переехать в Москву
+2
0
+2
Он бы лучше намекнул, что исчезнет скоро куда нибудь вместе со всей своей шоблой! И лучше навсегда!
+2
-1
+1
Кто знает, как заблокировать изображение на главной во избежание рвотного рефлекса?
+6
-5
+1
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Ну что, заминусуем пост? На кандидата не потянет, но минусов можно накидать
Ну 2 тебе накинули уже, ждём дальше )
+1
0
+1
Ответ Gleb
Я не очень понял, почему этого "человека" воспринимают как хозяина а не как чиновника обычного?
Это по закону он чиновник, а в реальности он крестный отец. Если бы жил в Штатах пришлось бы оливками торговать, владеть казино в Вегасе или возглавлять сеть фастфуда из курицы, а тут вошёл в кооператив Озеро и вон как понеслось.
+1
0
+1
Ну пускай не едет, чо.
+2
-1
+1
кхе кхе
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Я много понять не могу. Но на данный момент у меня вопрос? На хрена спортсменам связь с Динамо и ЦСКА, если они с ними не связаны. Вы по другому зарплаты спортсменам не можете проводить? Помню одно время моя девушка работала в военкомате, разносила повестки, так она формально работала в рядом работающем хлебокомбинате. (ООО Пекарь, г. Дальнереченск). Правда это было лет 12 назад, сейчас же это вряд ли может быть.
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надо ехать. я так говорю
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А что это за мужчина и почему он не похож на показываемые в новостных заставках портреты Президента ?
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Разумеется. Официально власть не будет удерживать. Но по всем каналам уже довели, что это будет ПРЕДАТЕЛЬСТВО ПАРТИИ И НАШЕГО ДОРОГОГО ВАДИМ ВАДИМЫЧА
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Люди сами должны принимать решение: ехать им или нет. А не ориентироватся на мнение царя или бояр.
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Кто нибудь. Намекните ему, что балотироваться на новый срок не нужно)))
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Мягко говоря, это не его собачье дело.
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Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Ну что, заминусуем пост? На кандидата не потянет, но минусов можно накидать
прям жаль, что минусовать не могу
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Ответ Gleb
Я не очень понял, почему этого "человека" воспринимают как хозяина а не как чиновника обычного?
Потому что этим людям нужен хозяин, который возьмёт за них ответственность, а не чиновника, чью работу необходимо контролировать.
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