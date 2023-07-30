9 комментариев

Дальний лес
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Карлсен вернулся к шахматам ради последнего недостающего титула. Возьмет Кубок мира?

Кубок мира
Сергей Карякин Сергей Карякин
Ян Непомнящий Ян Непомнящий
Василий Иванчук Василий Иванчук
Александра Костенюк Александра Костенюк
Магнус Карлсен Магнус Карлсен
Шахматы Шахматы

В Баку стартует Кубок мира – главный шахматный турнир по нокаут-системе.

Среди более чем 200 участников – номер один мирового рейтинга и теперь уже экс-чемпион мира Магнус Карлсен. Он не вышел на матч за корону, а вот на Кубке мира сыграет – этот формат ему интереснее. В деле и претендент Ян Непомнящий, и остальные топы.

Пожалуй, из всей элиты в Баку будет только нового чемпиона мира Дин Лижэня. Он решил отдохнуть. 

На кону в Кубке мира – рекордный призовой фонд в 2,5 миллиона долларов. Победитель заработает 110 тысяч долларов, финалист – 80 тысяч. А еще три лучших шахматиста (кстати, впервые на Кубке мира сыграют матч за третье место) получат путевки в турнир претендентов.

Это неактуально только для Непомнящего – как участник последнего матча за корону, он и так автоматически отобрался в турнир. Так что если Ян на Кубке мира попадет в топ-3, то путевку в турнир получит и обладатель четвертого места.

Формат. Нокаут-система с добавлением времени на ход 

Главная фишка Кубка мира – турнир проходит по нокаут-системе. В каждом раунде соперники играют по две партии, обмениваясь цветами фигур. Контроль времени: 90 минут на первые 40 ходов, затем еще 30 минут на остаток партии. За каждый ход, начиная с первого, прибавляется по 30 секунд (и это важное отличие от чемпионского матча Непомнящий – Дин Лижэнь, где время за ход не прибавляли).

В случае ничейного счета после двух партий, следует тай-брейк: две партии с контролем времени 25 минут + 10 секунд на ход. Если и здесь ничья, время постепенно сокращается: по 10 минут, по 5 минут, по 3 минуты, или до первой результативной партии.

Интрига. Сможет ли Карлсен взять недостающий трофей? 

Возвращение Карлсена – топ-интрига Кубка мира.

Этим летом Магнус снова сел за классические шахматы, все ради последнего недостающего трофея в карьере. Как ни странно, именно Кубок мира до сих пор не покорялся норвежцу. Здесь он ни разу не доходил даже до финала, лучшее достижение – третье место.

Пока Карлсен зажигает в блице (недавно в Загребе выиграл за день 9 партий у всех топов, включая Непо), а вот в классику играет довольно скромно. На любимом домашнем турнире в Ставангере был только шестым, причем по ходу проиграл Каруане, а в последнем туре уступил в армагеддоне молодому таланту Нодирбеку Абдусатторову. Кстати, именно Абдусатторов по сетке Кубка мира – ближайший серьезный соперник Магнуса. Их встреча может состояться уже в 1/8 финала.

А вот с Непомнящим Магнус в противоположных концах сетки. Для Яна Кубок мира – тоже заколдованный турнир, ни разу в карьере он не играл здесь даже в четвертьфинале. В прошлом году Непомнящий пропускал Кубок мира ради подготовки к матчу с Карлсеном, а два года назад добрался до четвертого круга.

В этот раз на Яна ничто не давит – путевка в турнир претендентов, в отличие от остальных участников, у него уже в кармане. Так что цель – показать лучшую игру и «дойти хотя бы до полуфинала», как заметил сам Ян.

Кажется, он восстановился после поражения в чемпионском матче: провел несколько неплохих турниров, сыграл партию в рудниках и намекнул на отказ от выступлений за сборную из-за напряженных отношений с федерацией. 

Наши. Костенюк защищает титул, но уже под флагом Швейцарии  

Россиян среди участников Кубка мира много. Большая часть из них будет играть в нейтральном статусе под флагом FIDE – это Непомнящий, Александр Грищук, Петр Свидлер, Андрей Есипенко, Даниил Дубов и другие. Приехали в Баку под новым флагом и те, кто недавно сменил гражданство – Владимир Федосеев и Антон Демченко впервые сыграют за Словению, Александра Костенюк – за Швейцарию.

Кстати, Костенюк защищает титул – в 2021-м она выиграла Кубок мира, который тогда для женщин проводился впервые. В числе ее главных соперниц – россиянка Александра Горячкина и действующая чемпионка мира Ю Веньюн.

Александра Костенюк будет выступать за Швейцарию, но с 2024-го 🤷‍♂️ Могла бы и сейчас, но швейцарцы, похоже, пожалели $10 000

Вообще, самого успешного российского шахматиста на Кубке мира вы наверняка знаете – это Сергей Карякин. Два года назад он прошел в финал (и выиграл путевку в турнир претендентов, которой впоследствии лишился из-за дисквалификации), а в 2015-м победил.

На этот раз турнир пройдет без Карякина, хотя FIDE его пригласила.

В начале лета гроссмейстер опубликовал опрос среди подписчиков в соцсети: «Выступление без флага и гимна?» 91 процент из 13 тысяч отданных голосов был за вариант «нет». Так Карякин принял решение не ездить в Баку (и на другие международные турниры тоже). Его полугодичная дисквалификация закончилась, но пока Сергей предпочитает играть с флагом на домашних фестивалях вроде недавнего Moscow Open.

Как решится тема с рукопожатиями? Тут может быть горячо 

Не обошла шахматы и модная тема рукопожатий. Украинская федерация рекомендовала своим шахматистам воздержаться от такого приветствия россиян. Благо, в шахматах жать руку не обязательно: это добрая воля игроков, но не требование правил. Александр Грищук вот не против: если кто-то не хочет подавать мне руку, предупредите заранее, и нет проблем. 

Игроков из Украины и представителей России, которые выступят в нейтральном статусе, довольно много – их встречи по сетке почти неизбежны. Так, уже в третьем круге могут сесть за доску наш Даниил Дубов и Андрей Волокитин. А победитель этой пары потенциально выходит на Антона Демченко – экс-россиянина, который теперь выступает за Словению.

Рекомендации Федерации шахмат Украины распространяются на представителей России и Беларуси «независимо от флага, под которым они выступают» – так что тут тоже может быть горячо.

Добрался до Баку и Василий Иванчук.

Изначально заслуженному гроссмейстеру не давали разрешения на выезд из Украины, так как он живет во Львове и моложе 60 лет (сейчас Иванчуку 54). Помогло письмо в его поддержку за подписью ведущих шахматистов (включая Карлсена) или что-то еще – сейчас Василий в Баку.

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Первые партии на Кубке мира сыграют уже в воскресенье. Но топ-50 шахматистов мира вступают в борьбу со второго круга. Их партии стартуют 2 августа. 

Фото: East News/ANDRZEJ IWANCZUK / NurPhoto; Gettyimages.ru/Sebastian Reuter; РИА Новости/Сергей Гунеев

9 комментариев

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Sacha Grekav
Мощнейшая экспертиза от Спорца, если Гельфанд и Свидлер (при всём к ним неподдельном уважении) у вас "фавориты".
+6
0
+6
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Mbest77
Ответ Atsuktuvas
Как минимум дополнительных зрителей Магнус к турниру привлечет. Будет интересно.
Алиевский режим по-любому ему пару миллионов долларов заплатил за участие. Это они любят) В то время как в богатой на ресурсы стране самая низкая зарплата в регионе, Алиев всячески свои капризы исполняет во вред своему народу
+5
-1
+4
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Atsuktuvas
Как минимум дополнительных зрителей Магнус к турниру привлечет. Будет интересно.
+3
-1
+2
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Igor Varlashkin
Фото Магнуса из серии "Великолепный план, Уолтер. Просто ох******уенный, если я правильно понял Надёжный, бл*********ять, как швейцарские часы"
+1
0
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Троллейбус
сможет ли Непо оправиться от нокаута нанесенного китайцем? очень надеюсь на яркую игру Яна
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I LOVE SPORT
.В прошлом году Непомнящий пропускал Кубок мира ради подготовки к матчу с Карлсеном, а два года назад добрался до четвертого круга.
Турнир раз в два года проводят.И два года назад Магнус играл с Федосеевым в матче за третье место
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Davron Tashkenbaev
Ответ Sacha Grekav
Мощнейшая экспертиза от Спорца, если Гельфанд и Свидлер (при всём к ним неподдельном уважении) у вас "фавориты".
Согласен) я подумал Абдусатторов не играет)
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