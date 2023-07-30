9 комментариев

В Баку стартует Кубок мира – главный шахматный турнир по нокаут-системе.

Среди более чем 200 участников – номер один мирового рейтинга и теперь уже экс-чемпион мира Магнус Карлсен. Он не вышел на матч за корону, а вот на Кубке мира сыграет – этот формат ему интереснее. В деле и претендент Ян Непомнящий, и остальные топы.

Пожалуй, из всей элиты в Баку будет только нового чемпиона мира Дин Лижэня. Он решил отдохнуть.

На кону в Кубке мира – рекордный призовой фонд в 2,5 миллиона долларов. Победитель заработает 110 тысяч долларов, финалист – 80 тысяч. А еще три лучших шахматиста (кстати, впервые на Кубке мира сыграют матч за третье место) получат путевки в турнир претендентов.

Это неактуально только для Непомнящего – как участник последнего матча за корону, он и так автоматически отобрался в турнир. Так что если Ян на Кубке мира попадет в топ-3, то путевку в турнир получит и обладатель четвертого места.

Формат. Нокаут-система с добавлением времени на ход

Главная фишка Кубка мира – турнир проходит по нокаут-системе. В каждом раунде соперники играют по две партии, обмениваясь цветами фигур. Контроль времени: 90 минут на первые 40 ходов, затем еще 30 минут на остаток партии. За каждый ход, начиная с первого, прибавляется по 30 секунд (и это важное отличие от чемпионского матча Непомнящий – Дин Лижэнь, где время за ход не прибавляли).

В случае ничейного счета после двух партий, следует тай-брейк: две партии с контролем времени 25 минут + 10 секунд на ход. Если и здесь ничья, время постепенно сокращается: по 10 минут, по 5 минут, по 3 минуты, или до первой результативной партии.

Интрига. Сможет ли Карлсен взять недостающий трофей?

Возвращение Карлсена – топ-интрига Кубка мира.

Этим летом Магнус снова сел за классические шахматы, все ради последнего недостающего трофея в карьере. Как ни странно, именно Кубок мира до сих пор не покорялся норвежцу. Здесь он ни разу не доходил даже до финала, лучшее достижение – третье место.

Пока Карлсен зажигает в блице (недавно в Загребе выиграл за день 9 партий у всех топов, включая Непо), а вот в классику играет довольно скромно. На любимом домашнем турнире в Ставангере был только шестым, причем по ходу проиграл Каруане, а в последнем туре уступил в армагеддоне молодому таланту Нодирбеку Абдусатторову. Кстати, именно Абдусатторов по сетке Кубка мира – ближайший серьезный соперник Магнуса. Их встреча может состояться уже в 1/8 финала.

А вот с Непомнящим Магнус в противоположных концах сетки. Для Яна Кубок мира – тоже заколдованный турнир, ни разу в карьере он не играл здесь даже в четвертьфинале. В прошлом году Непомнящий пропускал Кубок мира ради подготовки к матчу с Карлсеном, а два года назад добрался до четвертого круга.

В этот раз на Яна ничто не давит – путевка в турнир претендентов, в отличие от остальных участников, у него уже в кармане. Так что цель – показать лучшую игру и «дойти хотя бы до полуфинала», как заметил сам Ян.

Кажется, он восстановился после поражения в чемпионском матче: провел несколько неплохих турниров, сыграл партию в рудниках и намекнул на отказ от выступлений за сборную из-за напряженных отношений с федерацией.

Наши. Костенюк защищает титул, но уже под флагом Швейцарии

Россиян среди участников Кубка мира много. Большая часть из них будет играть в нейтральном статусе под флагом FIDE – это Непомнящий, Александр Грищук, Петр Свидлер, Андрей Есипенко, Даниил Дубов и другие. Приехали в Баку под новым флагом и те, кто недавно сменил гражданство – Владимир Федосеев и Антон Демченко впервые сыграют за Словению, Александра Костенюк – за Швейцарию.

Кстати, Костенюк защищает титул – в 2021-м она выиграла Кубок мира, который тогда для женщин проводился впервые. В числе ее главных соперниц – россиянка Александра Горячкина и действующая чемпионка мира Ю Веньюн.

Вообще, самого успешного российского шахматиста на Кубке мира вы наверняка знаете – это Сергей Карякин. Два года назад он прошел в финал (и выиграл путевку в турнир претендентов, которой впоследствии лишился из-за дисквалификации), а в 2015-м победил.

На этот раз турнир пройдет без Карякина, хотя FIDE его пригласила.

В начале лета гроссмейстер опубликовал опрос среди подписчиков в соцсети: «Выступление без флага и гимна?» 91 процент из 13 тысяч отданных голосов был за вариант «нет». Так Карякин принял решение не ездить в Баку (и на другие международные турниры тоже). Его полугодичная дисквалификация закончилась, но пока Сергей предпочитает играть с флагом на домашних фестивалях вроде недавнего Moscow Open.

Как решится тема с рукопожатиями? Тут может быть горячо

Не обошла шахматы и модная тема рукопожатий. Украинская федерация рекомендовала своим шахматистам воздержаться от такого приветствия россиян. Благо, в шахматах жать руку не обязательно: это добрая воля игроков, но не требование правил. Александр Грищук вот не против: если кто-то не хочет подавать мне руку, предупредите заранее, и нет проблем.

Игроков из Украины и представителей России, которые выступят в нейтральном статусе, довольно много – их встречи по сетке почти неизбежны. Так, уже в третьем круге могут сесть за доску наш Даниил Дубов и Андрей Волокитин. А победитель этой пары потенциально выходит на Антона Демченко – экс-россиянина, который теперь выступает за Словению.

Рекомендации Федерации шахмат Украины распространяются на представителей России и Беларуси «независимо от флага, под которым они выступают» – так что тут тоже может быть горячо.

Добрался до Баку и Василий Иванчук.

Изначально заслуженному гроссмейстеру не давали разрешения на выезд из Украины, так как он живет во Львове и моложе 60 лет (сейчас Иванчуку 54). Помогло письмо в его поддержку за подписью ведущих шахматистов (включая Карлсена) или что-то еще – сейчас Василий в Баку.

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Первые партии на Кубке мира сыграют уже в воскресенье. Но топ-50 шахматистов мира вступают в борьбу со второго круга. Их партии стартуют 2 августа.

Фото: East News/ANDRZEJ IWANCZUK / NurPhoto; Gettyimages.ru/Sebastian Reuter; РИА Новости/Сергей Гунеев