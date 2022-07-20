Чемпионка-сенсация, которая вас очарует: выложила фото Ласицкене и Магучих, обыграла украинку на ЧМ и не поддержала бан России

Ярослава Магучих третий раз подряд не расколдовала главный старт года, хотя каждый раз подходила к нему фаворитом. Вот статистика:

• 2019-й, чемпионат мира в Дохе — серебро;

• 2021-й, Олимпийские игры в Токио — бронза;

• 2022-й, чемпионат мира в Орегоне — серебро.

Никогда еще преимущество 20-летней Магучих не казалось настолько очевидным, как в Орегоне. Лучший результат сезона в мире 2,03 м — на 5 см выше, чем у любой из соперниц. Всего одно поражение в пяти стартах этого сезона. Наконец, отсутствие Марии Ласицкене — единственной, кто стабильно обыгрывал Магучих на главных турнирах.

И уж точно не входила в число фаворитов австралийка Элинор Паттерсон. В этом сезоне она прыгала всего на 1,96 м — другая лига по сравнению с Магучих.

Ярослава должна была все решать в третьей попытке на 2,04 м. По сути, она уже пролетела над планкой, до золота чемпионата мира оставались мгновения. Украинка сбила планку пятками на приземлении – и это значило, что победа уходит к Паттерсон.

Австралийка выдала в Орегоне турнир жизни: два подряд личных рекорда, а 2,02 м — с первой попытки! До сих пор гроссмейстерские два метра Паттерсон еще никогда не прыгала на воздухе. Тем удивительней, что сделать это удалось в условиях дикой конкуренции. Два метра и выше преодолели четыре участницы — такой плотности давно не было.

Другая украинка Ирина Геращенко с личным рекордом 2,00 м осталась четвертой. Итальянка Елена Валлортигара обошла ее по попыткам, тоже сотворив сенсацию и забрав бронзу.

Когда Магучих не взяла 2,04 м, Паттерсон невозмутима развязывала шиповки. Словно выигрывает чемпионаты мира каждый день — хотя на самом деле, такой турнир для нее всего второй в карьере. В 2015-м в Пекине австралийка с прыжком на 1,92 м закончила 8-й. А больше ни на один чемпионат даже не отобралась.

Ее прорыв — повторение истории другой австралийки Николы Макдермотт, которая прошлым летом боролась с Марией Ласицкене за олимпийское золото: Макдермотт точно так же поймала вдохновение в самый важный момент. И даже результат показала такой же, как Паттерссон — 2,02 м, только в Токио для золота этого не хватило.

Никола, кстати, прыгала и в Орегоне, но под другой фамилией — Олислейджерс. Показала приличные 1,96 м и 5-е место.

Паттерсон выросла на ферме, тренировалась на траве и отказалась от $30 тысяч

До Токио австралийские прыжки в высоту держались на задворках. За всю историю у страны — всего один победитель Олимпиады или чемпионата мира в этом виде (Джон Винтер в 1948 году в Лондоне). И вот теперь, спустя 74 года, выиграла Паттерсон.

Элинор родилась в городке Леонгата в 135 км от Мельбурна. 5 тысяч жителей Леонгаты занимаются почти исключительно фермерским хозяйством — местный кооператив обеспечивает молочными продуктами всю Австралию. Ребенком Паттерсон тренировалась только на траве — искусственного покрытия для прыжков в высоту в городе не было.

– Моя мама, Хелен, работает на ресепшн, папа Марк занимается строительным бизнесом, – рассказывает Паттерсон. – У меня есть сестра и трое братьев. И еще бабушки-дедушки, которые живут на ферме. Все детство мы лазили по деревьям, носились по полям, собирали бобы... Это было очень счастливое время.

11-летнюю Элинор привел в спорт школьный учитель физкультуры. Дэвид Грин довел ее до уровня чемпионки мира среди юношей и участницы Олимпийских игр. Уже в 17 лет Паттерсон прыгнула 1,96 м и считалась восходящей звездой. В 18 — выиграла Игры Содружества, в 20 — отобралась на Олимпиаду в Рио.

Паттерсон и Грин казались идеальным дуэтом. Верили и ценили друг друга настолько, что отказались от гранта Федерации легкой атлетики Австралии, которая накануне Рио-2016 предложила им 30 тысяч долларов. Но взамен нужно было переехать из Леонгаты.

– Люди хотят, чтобы я что-то поменяла в жизни, но меня все устраивает, – возмущалась тогда Паттерсон. – Тренер живет в двух минутах от меня, я тренируюсь в любимом месте. Ну и что, что на траве? В зависимости от погоды и времени года, трава может быть сухой и жесткой, или влажной и скользкой... Я тренируюсь в любых условиях, и это делает меня только сильнее. Я могу приспособиться к любому сектору.

В Рио Паттерсон не прошла квалификацию. А потом ее карьера покатилась: 2017-й год — 1,90 м, 2018-й — всего 1,88.... В этот момент Элинор решила уйти из легкой атлетики – рассталась с Грином и год вообще не тренировалась. А потом поняла, что все же скучает по стадиону.

Переехала в Сидней, встретила там нового шефа — Алекса Стюарта – похудела и изменила технику прыжка.

– За последние три года моя жизнь перевернулась, – улыбается Паттерсон. – Теперь я совсем другая Элинор.

Со Стюартом она действительно стала другой: 5-е место на Олимпийских играх в Токио, этой зимой — серебро ЧМ в помещениях вслед за Магучих. Тогда Элинор впервые в карьере прыгнула 2 метра.

Она все еще называет себя стеснительной, не употребляет глютен и как верующая католичка старается каждую неделю старается ходить в церковь. Но теперь у Паттерсон есть медали, спонсорские контракты (один из них — c местным производителем молочных продуктов Burra Foods) и толпа поклонников.

После Олимпиады в Токио выложила фото с Ласицкене и Магучих, которое обернулось скандалом

Прошлой осенью после Олимпийских игр в Токио Паттерсон выложила фото с финала «Бриллиантовой лиги» в Цюрихе. Там она — вместе с Марией Ласицкене, которая то ли обнимает, то ли нет Ярославу Магучих.

Естественно, и в Орегоне не обошлось без вопроса об отсутствии Ласицкене. Здесь позиции у Магучих и Паттерссон не совпадают.

– У нас больше нет отношений с российскими спортсменами, – рассказала украинка еще после квалификации. – До 24 февраля мы общались между собой, но после этого все изменилось. Никто из них (россиян) ничего не написал. Они молчали. Они не понимают, что происходит. А потом говорят: «Мы ничего не можем сделать». Они могут сделать все, что угодно. Почему они так думают?

Мария Ласицкене обратилась с письмом к Томасу Баху только через три месяца. И это все, что она написала. Очень плохо. У меня больше нет кумира. Я знаю, что сама являюсь кумиром для многих украинских прыгунов в высоту. И ради них я буду совершенствоваться.

Паттерссон сделала куда более обтекаемое заявление:

– Скажу честно, на этот вопрос сложно ответить. Ты видишь обе стороны этой истории. Но не видишь всю историю одновременно. Всегда неприятно, когда кого-то с таким талантом и наградами здесь нет. Спорт стал слишком политизированным. Вы бы этого не хотели, но спорт стал платформой. К сожалению, понимаешь, что в мире не все в порядке, когда говоришь с украинскими спортсменами и слышишь об их трудностях.

Ситуация на Украине очень хорошо освещена. Жаль, что другие конфликты не так освещены. К сожалению, мы как общество отодвинули дела в сторону и не обратили внимания на другие конфликты. Но я бы не хотела легкомысленно относиться к решению исключить целую нацию.

Согласны с новой чемпионкой мира?

Фото: globallookpress.com/IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Oliver Kremer, Joel Marklund/Keystone Press Agency, Joel Marklund/Keystone Press Agency; Gettyimages.ru/Patrick Smith; instagram.com/eleanorpatterson