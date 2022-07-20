Дальний лес
Блог

Чемпионка-сенсация, которая вас очарует: выложила фото Ласицкене и Магучих, обыграла украинку на ЧМ и не поддержала бан России

сборная Австралии жен сборная Австралии жен
сборная России жен сборная России жен
прыжки в высоту
сборная Украины жен сборная Украины жен
Мария Ласицкене (Кучина) Мария Ласицкене (Кучина)
чемпионат мира по легкой атлетике чемпионат мира по легкой атлетике
Ярослава Магучих Ярослава Магучих
Легкая атлетика Легкая атлетика

Ярослава Магучих третий раз подряд не расколдовала главный старт года, хотя каждый раз подходила к нему фаворитом. Вот статистика:

• 2019-й, чемпионат мира в Дохе — серебро;

• 2021-й, Олимпийские игры в Токио — бронза;

• 2022-й, чемпионат мира в Орегоне — серебро.

Никогда еще преимущество 20-летней Магучих не казалось настолько очевидным, как в Орегоне. Лучший результат сезона в мире 2,03 м — на 5 см выше, чем у любой из соперниц. Всего одно поражение в пяти стартах этого сезона. Наконец, отсутствие Марии Ласицкене — единственной, кто стабильно обыгрывал Магучих на главных турнирах.

И уж точно не входила в число фаворитов австралийка Элинор Паттерсон. В этом сезоне она прыгала всего на 1,96 м — другая лига по сравнению с Магучих.

Ярослава должна была все решать в третьей попытке на 2,04 м. По сути, она уже пролетела над планкой, до золота чемпионата мира оставались мгновения. Украинка сбила планку пятками на приземлении – и это значило, что победа уходит к Паттерсон. 

Австралийка выдала в Орегоне турнир жизни: два подряд личных рекорда, а 2,02 м — с первой попытки! До сих пор гроссмейстерские два метра Паттерсон еще никогда не прыгала на воздухе. Тем удивительней, что сделать это удалось в условиях дикой конкуренции. Два метра и выше преодолели четыре участницы — такой плотности давно не было.

Другая украинка Ирина Геращенко с личным рекордом 2,00 м осталась четвертой. Итальянка Елена Валлортигара обошла ее по попыткам, тоже сотворив сенсацию и забрав бронзу.

Когда Магучих не взяла 2,04 м, Паттерсон невозмутима развязывала шиповки. Словно выигрывает чемпионаты мира каждый день — хотя на самом деле, такой турнир для нее всего второй в карьере. В 2015-м в Пекине австралийка с прыжком на 1,92 м закончила 8-й. А больше ни на один чемпионат даже не отобралась.

Ее прорыв — повторение истории другой австралийки Николы Макдермотт, которая прошлым летом боролась с Марией Ласицкене за олимпийское золото: Макдермотт точно так же поймала вдохновение в самый важный момент. И даже результат показала такой же, как Паттерссон — 2,02 м, только в Токио для золота этого не хватило.

Никола, кстати, прыгала и в Орегоне, но под другой фамилией — Олислейджерс. Показала приличные 1,96 м и 5-е место.

Паттерсон выросла на ферме, тренировалась на траве и отказалась от $30 тысяч 

До Токио австралийские прыжки в высоту держались на задворках. За всю историю у страны — всего один победитель Олимпиады или чемпионата мира в этом виде (Джон Винтер в 1948 году в Лондоне). И вот теперь, спустя 74 года, выиграла Паттерсон.

Элинор родилась в городке Леонгата в 135 км от Мельбурна. 5 тысяч жителей Леонгаты занимаются почти исключительно фермерским хозяйством — местный кооператив обеспечивает молочными продуктами всю Австралию. Ребенком Паттерсон тренировалась только на траве — искусственного покрытия для прыжков в высоту в городе не было.

– Моя мама, Хелен, работает на ресепшн, папа Марк занимается строительным бизнесом, – рассказывает Паттерсон. – У меня есть сестра и трое братьев. И еще бабушки-дедушки, которые живут на ферме. Все детство мы лазили по деревьям, носились по полям, собирали бобы... Это было очень счастливое время.

11-летнюю Элинор привел в спорт школьный учитель физкультуры. Дэвид Грин довел ее до уровня чемпионки мира среди юношей и участницы Олимпийских игр. Уже в 17 лет Паттерсон прыгнула 1,96 м и считалась восходящей звездой. В 18 — выиграла Игры Содружества, в 20 — отобралась на Олимпиаду в Рио.

Паттерсон и Грин казались идеальным дуэтом. Верили и ценили друг друга настолько, что отказались от гранта Федерации легкой атлетики Австралии, которая накануне Рио-2016 предложила им 30 тысяч долларов. Но взамен нужно было переехать из Леонгаты.

– Люди хотят, чтобы я что-то поменяла в жизни, но меня все устраивает, – возмущалась тогда Паттерсон. – Тренер живет в двух минутах от меня, я тренируюсь в любимом месте. Ну и что, что на траве? В зависимости от погоды и времени года, трава может быть сухой и жесткой, или влажной и скользкой... Я тренируюсь в любых условиях, и это делает меня только сильнее. Я могу приспособиться к любому сектору.

В Рио Паттерсон не прошла квалификацию. А потом ее карьера покатилась: 2017-й год — 1,90 м, 2018-й — всего 1,88.... В этот момент Элинор решила уйти из легкой атлетики – рассталась с Грином и год вообще не тренировалась. А потом поняла, что все же скучает по стадиону.

Переехала в Сидней, встретила там нового шефа — Алекса Стюарта – похудела и изменила технику прыжка.

– За последние три года моя жизнь перевернулась, – улыбается Паттерсон. – Теперь я совсем другая Элинор.

Со Стюартом она действительно стала другой: 5-е место на Олимпийских играх в Токио, этой зимой — серебро ЧМ в помещениях вслед за Магучих. Тогда Элинор впервые в карьере прыгнула 2 метра.

Она все еще называет себя стеснительной, не употребляет глютен и как верующая католичка старается каждую неделю старается ходить в церковь. Но теперь у Паттерсон есть медали, спонсорские контракты (один из них — c местным производителем молочных продуктов Burra Foods) и толпа поклонников.

После Олимпиады в Токио выложила фото с Ласицкене и Магучих, которое обернулось скандалом

Прошлой осенью после Олимпийских игр в Токио Паттерсон выложила фото с финала «Бриллиантовой лиги» в Цюрихе. Там она — вместе с Марией Ласицкене, которая то ли обнимает, то ли нет Ярославу Магучих.

Естественно, и в Орегоне не обошлось без вопроса об отсутствии Ласицкене. Здесь позиции у Магучих и Паттерссон не совпадают.

– У нас больше нет отношений с российскими спортсменами, – рассказала украинка еще после квалификации. – До 24 февраля мы общались между собой, но после этого все изменилось. Никто из них (россиян) ничего не написал. Они молчали. Они не понимают, что происходит. А потом говорят: «Мы ничего не можем сделать». Они могут сделать все, что угодно. Почему они так думают?

Мария Ласицкене обратилась с письмом к Томасу Баху только через три месяца. И это все, что она написала. Очень плохо. У меня больше нет кумира. Я знаю, что сама являюсь кумиром для многих украинских прыгунов в высоту. И ради них я буду совершенствоваться.

«Вам не хватит смелости и достоинства снять наказание с российских атлетов». Мария Ласицкене отчитала Томаса Баха

Паттерссон сделала куда более обтекаемое заявление:

– Скажу честно, на этот вопрос сложно ответить. Ты видишь обе стороны этой истории. Но не видишь всю историю одновременно. Всегда неприятно, когда кого-то с таким талантом и наградами здесь нет. Спорт стал слишком политизированным. Вы бы этого не хотели, но спорт стал платформой. К сожалению, понимаешь, что в мире не все в порядке, когда говоришь с украинскими спортсменами и слышишь об их трудностях.

Ситуация на Украине очень хорошо освещена. Жаль, что другие конфликты не так освещены. К сожалению, мы как общество отодвинули дела в сторону и не обратили внимания на другие конфликты. Но я бы не хотела легкомысленно относиться к решению исключить целую нацию.

Согласны с новой чемпионкой мира?

Фото: globallookpress.com/IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Oliver Kremer, Joel Marklund/Keystone Press Agency, Joel Marklund/Keystone Press Agency; Gettyimages.ru/Patrick Smith; instagram.com/eleanorpatterson

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные