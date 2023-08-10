Килиан Мбаппе решил не продлевать контракт с «ПСЖ» и оказался на распутье.

Ниже – вся его карьера на одной картинке. Покажем, с чего начинал французский талант, как пришел к огромным деньгам и где может очутиться сейчас.

А теперь – детали.

В 6 лет Килиан начал карьеру в полупрофессиональном «Бонди», где его тренировал отец. Там будущий миллионер играл за пластиковые кубки ценой 2 евро на школьных турнирах. В 11 мальчик ездил на просмотр в «Челси» на неделю, но родители не отпустили в чужую страну. Через год, в 2011-м, Мбаппе почти забрал «Кан», но не сложилось: нельзя было подписывать ребенка, который живет так далеко от места базирования клуба.

«Реал» появился в жизни игрока уже в 14: Зидан катал Мбаппе на машине, Роналду с ним фотографировался, но семья после недели просмотра решила, что парню нужно остаться во Франции.

Детство: 700 евро в месяц и подписной бонус семье в 400 тысяч

В 2013-м Мбаппе перешел в молодежку «Монако». Он получал обычную зарплату для футболиста из академии (600-700 евро в месяц), но подписной бонус был огромным: 400 тысяч евро его семье.

«Монако»: требования, требования, требования

В декабре 2015-го нападающий дебютировал за монегасков, а уже в марте 2016-го подписал первый взрослый контракт: 500 тысяч евро после налогов (данные Football Leaks) и подписной бонус 3 млн.

В сезоне-2016/17 Килиан помог «Монако» прийти к чемпионству и попросил большего: 16-кратное увеличение зарплаты – до 8 млн евро в год чистыми, как у Фалькао. «Монако» отказался и начал переговоры с «Реалом», который был готов выложить за 18-летнего игрока 214 млн евро и дать ему зарплату 7 млн евро в год (хотя отец футболиста требовал 14 млн). Но Мбаппе выбрал «ПСЖ».

«ПСЖ»: 48 млн чистыми за 5 лет, 30 тысяч в месяц на водителя

Парижане арендовали Мбаппе с обязательным выкупом за 180 (145+35) млн евро, заплатили 5 млн подписного бонуса стороне игрока, а самому Килиану дали 5-летний контракт. По данным L’Équipe, за этот срок форвард получил 48 млн евро чистыми. А ведь были еще бонус 500 тысяч евро за «Золотой мяч», 30 тысяч евро ежемесячно на оплату услуг водителя и охранника и необъяснимая выплата 9 млн евро агенту Жорже Мендешу от «Монако».

В этот же период Мбаппе начал зарабатывать не только футболом. После победного ЧМ-2018 к французу потянулись спонсоры: к контракту с Nike добавились сделки с Hublot, Dior, EA Sports и криптовалютной фэнтези Sorare. Коммерческие доходы выросли с 1,4 млн евро в 2018-м до 16 млн в 2022-м, а всего с 2017-го по 2022-й Мбаппе получил от спонсоров 48 млн евро.

Начало мыльной оперы: 220 млн от «Реала» и внезапный разворот на 180

Летом 2021-го «Реал» снова пришел за Килианом. Торги начали с 160 млн евро, а закончили на 220 млн. Игроку предлагали 25 млн евро в год, а также подписной бонус 60-80 млн. Но «ПСЖ» просто молчал – хотя через год Килиан мог уйти бесплатно. Ничего не напоминает?

В 2022-м всем казалось, что Мбаппе перейдет в «Реал» свободным агентом, но вдруг продлил контракт с «ПСЖ».

В мае 2022-го Килиан подписал новое соглашение на два года (с опцией продления еще на сезон) с фантастическими условиями: зарплата 30,5 млн евро в год после налогов, подписной бонус 180 млн евро, который выплатят полностью, даже если Мбаппе уйдет, и бонус за лояльность, который может достигнуть 240 млн евро: 70 млн летом 2023-го, 80 млн в 2024-м, 90 млн в 2025-м.

Этим летом – новый поворот. Игрок шокировал «ПСЖ» письмом о нежелании продлевать контракт, и теперь с его будущим ничего не ясно. Сейчас у него есть несколько вариантов.

Наше время: 4 варианта для Мбаппе

• Продление контракта с «ПСЖ». Самый просто вариант сейчас выглядит наименее вероятным (если не учитывать безумные инсайды о контракте на миллиард евро сроком на 10-11 лет). Чтобы остаться в клубе без конфликта, Мбаппе должен активировать опцию продления до 2025 года. Тогда он получит 30,5 млн евро зарплаты в следующем сезоне и бонус за лояльность в размере 70 млн. А летом 2024-го начнет новый эпизод саги.

• Год в «ПСЖ» на скамейке. Парижане якобы готовы весь сезон держать Мбаппе на скамейке в случае отказа продлить контракт. При таком варианте нападающий должен получить 30,5 млн евро за год. Возможно, ему даже выплатят 70-миллионный бонус за лояльность, как бы абсурдно это ни звучало.

• «Реал». У Мбаппе все еще есть надежда, что клуб мечты выручит его. Ходят разные слухи о сумме, которую может выложить «Мадрид» (были инсайды о 200 млн евро, 220 млн и даже о согласованном переходе за 200+50 млн), но более достоверные источники вроде Marca и As пишут о намерении клуба подписать Килиана бесплатно в 2024-м. В «Реале» зарплата у Мбаппе сильно убавится: есть информация о 25 млн евро в год, которые превратятся в 30-35 млн с бонусами за ЛЧ и «Золотой мяч».

• Аль-Хилаль». Этот вариант маловероятен после прямого отказа Мбаппе от переговоров, но зафиксируем: «Аль-Хилаль» предлагал 300 млн евро за трансфер форварда, а самому Килиану – 700 млн евро за год контракта (из которых 200 млн – непосредственно зарплата, остальные 500 – коммерческие сделки).

• Другие европейские клубы. Тут нет конкретики по суммам, только слухи с громкими именами: «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Интер», «Барселона». Возможно, слухи распускает сам «ПСЖ», чтобы принудить «Реал» к действиям. Потому что подтверждения инсайдам от надежных источников нет (прости, «Тоттенхэм»).

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Пока Мбаппе тренируется с нежелательными игроками «ПСЖ» (Дракслером, Эррерой, Вейналдумом, Рафиньей, Керером, Курзава), оставляет загадочный пост с картами, разгоняющий конспирологию, но не дает подсказок. Но ждать осталось недолго: трансферное окно во Франции закрывается 1 сентября.