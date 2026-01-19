  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Чемпионат Италии. «Лацио» принимает «Комо», «Кремонезе» и «Верона» голов не забили
Live
66

Чемпионат Италии. «Лацио» принимает «Комо», «Кремонезе» и «Верона» голов не забили

В Италии прошли матчи 21-го тура Серии А сезона-2025/26.

В пятницу «Аталанта» на выезде сыграла вничью с «Пизой» (1:1). 

В субботу «Интер» в гостях справился с «Удинезе» (1:0), «Наполи» на своем поле переиграл «Сассуоло» (1:0), «Ювентус» на выезде был обыгран «Кальяри» (0:1). 

В воскресенье «Милан» на своем поле обыграл «Лечче» (1:0). 

Чемпионат Италии

21-й тур

Серия А Италия. 21 тур
19 января 17:30, Stadio Giovanni Zini
Логотип домашней команды
Кремонезе
Завершен
0 - 0
Логотип гостевой команды
Верона
Матч окончен
Барбьери   Флориани
90’
Грасси   Коллоколо
90’
87’
Лирола   Ойегоке
Вандепютте   Дзербин
83’
Варди
74’
Бонаццоли   Пеми
73’
Чеккерини   Фолино
73’
71’
Эбосс   Харруи
66’
Сарр   Сердар
2тайм
Перерыв
Вандепютте
41’
Бонаццоли
37’
Кремонезе
Аудеро, Бьянкетти, Баскиротто, Чеккерини, Терраччано, Вандепютте, Грасси, Бондо, Барбьери, Варди, Бонаццоли
Запасные: Сильвестри, Флориани, Лордкипанидзе, Юнсен, Коллоколо, Дзербин, Васкес, Нава, Файе, Фолино, Пеми
1тайм
Верона:
Перилли, Эбосс, Нельссон, Слотсагер, Сарр, Жиоване, Брадарич, Бернед, Гальярдини, Лирола, Орбан
Запасные: Тоньоло, Ойегоке, Сердар, Харруи, Москера, Монтипо, Чам, Кастанос, Ньяссе, Томич
Подробнее
Серия А Италия. 21 тур
19 января 19:45, Олимпийский стадион
Логотип домашней команды
Лацио
Второй тайм
0 - 3
0′
Логотип гостевой команды
Комо
Пеллегрини   Ладзари
64’
Пеллегрини
58’
Катальди   Ровелла
53’
Ратков   Нослин
53’
Канчельери   Исаксен
53’
49’
  Пас
46’
Смолчич   Пош
2тайм
Перерыв
Катальди
44’
Романьоли
42’
35’
Пас
24’
  Пас
22’
Смолчич
Дзакканьи
21’
2’
  Батурина
Лацио
Проведель, Пеллегрини, Романьоли, Хила, Марушич, Тайлор, Катальди, Белаэн, Дзакканьи, Ратков, Канчельери
Запасные: Нуну Тавареш, Ладзари, Фаркомени, Нослин, Мандас, Хюсай, Провстгор, Ровелла, Педро, Исаксен, Фурланетто, Деле-Баширу
1тайм
Комо:
Бюте, Валье, Диего Карлос, Рамон, Смолчич, Пас, Родригес, Какре, Да Кунья, Перроне, Батурина
Запасные: Тернквист, Вигорито, Кемпф, Доссена, Альберто Морено, Пош, Серджи Роберто, Ле Борнье, ван дер Бремпт, Дувикас, Черри, Войвода, Кюн
Подробнее
Серия А Италия. 21 тур
16 января 19:45, Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
Логотип домашней команды
Пиза
Завершен
1 - 1
Логотип гостевой команды
Аталанта
Матч окончен
Калабрези   Божинов
90’
+1’
  Дуросинми
87’
83’
  Крстович
81’
Залевски   Сулемана
Коппола
81’
70’
Скальвини   Крстович
Трамони   Пиччинини
68’
Мейстер   Дуросинми
68’
Марин   Лерис
68’
66’
Скальвини
56’
Муса   Дзаппакоста
56’
Пашалич   Эдерсон
56’
Скамакка   Распадори
2тайм
Перерыв
40’
Пашалич
Пиза
Скуффет, Коппола, Канестрелли, Калабрези, Трамони, Морео, Ангори, Эбишер, Марин, Туре, Мейстер
Запасные: Буффон, Шемпер, Перейра де Соуза, Дуросинми, Николас, Божинов, Кандже-Мбамби, Лерис, Беттацци, Томаш Эштевеш, Хойхольт, Пиччинини
1тайм
Аталанта:
Карнезекки, Аханор, Хин, Скальвини, Залевски, де Кетеларе, Бернаскони, Пашалич, де Рон, Муса, Скамакка
Запасные: Росси, Самарджич, Эдерсон, Дзаппакоста, Колашинац, Распадори, Спортьелло, Коссуну, Сулемана, Мальдини, Крстович
Подробнее
Серия А Италия. 21 тур
17 января 14:00, Фриули
Логотип домашней команды
Удинезе
Завершен
0 - 1
Логотип гостевой команды
Интер
Матч окончен
88’
Мартинес   де Врей
88’
Зелиньски   Сучич
Эккеленкамп   Байо
84’
78’
Мхитарян   Фраттези
77’
Карлос Аугусто   Ачерби
Атта   Гуйе
75’
Дзаноли   Эхизибуэ
75’
Кабаселе   Бертола
74’
70’
Карлос Аугусто
68’
Эспозито   Бонни
2тайм
Перерыв
Петровски   Миллер
45’
20’
  Мартинес
Удинезе
Окойе, Соле, Кабаселе, Кристенсен, Эккеленкамп, Атта, Камара, Петровски, Карлстрем, Дзаноли, Дэвис
Запасные: Ловрич, Саррага, Камара, Сава, Паделли, Бертола, Гуйе, Байо, Нунцианте, Эхизибуэ, Земура, Миллер, Модешту, Гогличидзе
1тайм
Интер:
Зоммер, Карлос Аугусто, Аканджи, Биссек, Димарко, Мхитарян, Зелиньски, Барелла, Луис Энрике, Эспозито, Мартинес
Запасные: Тахо, Ачерби, Бастони, Бово, М. Тюрам, де Врей, Дармиан, Фраттези, Каллигарис, Кокки, Сучич, Диуф, Бонни
Подробнее
Серия А Италия. 21 тур
17 января 17:00, Стадио Диего Армандо Марадона
Логотип домашней команды
Наполи
Завершен
1 - 0
Логотип гостевой команды
Сассуоло
Матч окончен
89’
Липани   Моро
89’
Пинамонти   Шеддира
84’
Яннони
81’
Фадера   Скьеллеруп
81’
Дойг   Кулибали
Ррахмани   Буонджорно
67’
64’
Гроссо
Вергара   Маццокки
62’
Бекема   Ланг
57’
Элмаз   Политано
56’
54’
Вранкс   Яннони
53’
Вранкс
2тайм
Перерыв
  Лоботка
7’
Наполи
Милинкович-Савич, Жезус, Ррахмани, Бекема, Элмаз, Вергара, Спинаццола, Мактоминей, Лоботка, Ди Лоренцо, Хейлунд
Запасные: Ферранте, Контини-Барановский, Мигель Гутьеррес, Оливера, Ланг, Маццокки, Марьянуччи, Политано, Лукка, Амброзино, Буонджорно
1тайм
Сассуоло:
Мурич, Дойг, Мухаремович, Идзес, Валюкевич, Вранкс, Матич, Липани, Лорьянте, Пинамонти, Фадера
Запасные: Шеддира, Яннони, Моро, Турати, Пас, Кулибали, Одентал, Скьеллеруп, Дзакки, Романья, Пьерини, Саталино, Франхелья
Подробнее
Серия А Италия. 21 тур
17 января 19:45, Сарденья
Логотип домашней команды
Кальяри
Завершен
1 - 0
Логотип гостевой команды
Ювентус
Матч окончен
88’
Дэвид   Аджич
80’
Камбьязо   Франсишку Консейсау
80’
Маккенни   К. Тюрам
66’
Локателли   Жегрова
66’
Миретти   Опенда
  Маццителли
65’
Эспозито   Идрисси
64’
Кылычсой   Боррелли
54’
2тайм
Перерыв
31’
Йылдыз
Кальяри
Каприле, Луперто, Мина, Зе Педру, Оберт, Маццителли, Гаэтано, Адопо, Палестра, Эспозито, Кылычсой
Запасные: Чоччи, Камехо, Ди Пардо, Прати, Паволетти, Кавуоти, Литета, Шерри, Пинтус, Боррелли, Трепи, Идрисси, Лувумбу
1тайм
Ювентус:
Перин, Камбьязо, Келли, Бремер, Калулу, Копмейнерс, Локателли, Йылдыз, Миретти, Маккенни, Дэвид
Запасные: Ди Грегорио, Пинсольо, Гатти, Жегрова, Кабаль, Аджич, Опенда, Жоау Мариу, Костич, К. Тюрам, Франсишку Консейсау
Подробнее
Серия А Италия. 21 тур
18 января 11:30, Эннио Тардини
Логотип домашней команды
Парма
Завершен
0 - 0
Логотип гостевой команды
Дженоа
Матч окончен
89’
Коломбо   Нуредини
Ористанио   Кремаски
82’
77’
Сабелли   Мазини
Бернабе   Соренсен
76’
Пеллегрино   Джурич
76’
73’
Витинья   Эхатор
73’
Малиновский   Жуниор Мессиас
56’
Витинья
Ондрейка   Бричги
46’
2тайм
Перерыв
36’
Эстигор
Чиркати
35’
Валенти
28’
Ондрейка
20’
Парма
Корви, Валери, Валенти, Чиркати, Дель Прато, Кейта, Эстевес, Бернабе, Ондрейка, Ористанио, Пеллегрино
Запасные: Бенедычак, Кремаски, Джурич, Касентини, Соренсен, Ринальди, Кутроне, Левик, Бричги, Тройло, Ордоньес
1тайм
Дженоа:
Леали, Васкес, Эстигор, Маркандалли, Аарон Мартин, Эллертссон, Френдруп, Малиновский, Сабелли, Витинья, Коломбо
Запасные: Лысенок, Соммарива, Жуниор Мессиас, Онана, Эхатор, Корне, Куэнка, Вентурино, Нуредини, Отоа, Торсбю, Мазини, Фини
Подробнее
Серия А Италия. 21 тур
18 января 14:00, Ренато Далль'Ара
Логотип домашней команды
Болонья
Завершен
1 - 2
Логотип гостевой команды
Фиорентина
Матч окончен
90’
+4’
Фаджоли   Раньери
Фергюсон
90’
  Фаббиан
88’
80’
Паризи   Фортини
Миранда
77’
Побега   Фергюсон
72’
72’
Ндур   Зом
72’
Гудмундссон   Соломон
72’
Мандрагора   Брешианини
Орсолини   Роу
46’
Одгор   Фаббиан
46’
Хольм   Дзортеа
46’
Фройлер   Моро
46’
2тайм
Перерыв
45’
  Пикколи
Хольм
38’
19’
  Мандрагора
Болонья
Равалья, Миранда, Хеггем, Казале, Хольм, Фройлер, Побега, Камбьяги, Одгор, Орсолини, Кастро
Запасные: Пессина, Де Сильвестри, Сулемана, Ликояннис, Дзортеа, Моро, Витик, Фергюсон, Фаббиан, Роу, Даллинга, Скорупски, Домингес, Иммобиле
1тайм
Фиорентина:
Де Хеа, Гозенс, Понграчич, Комуццо, Додо, Ндур, Фаджоли, Мандрагора, Гудмундссон, Паризи, Пикколи
Запасные: Кристенсен, Куадио, Бальбо, Николусси-Кавилья, Соломон, Ледзерини, Раньери, Фортини, Брешианини, Фаццини, Браски, Кошпо, Зом
Подробнее
Серия А Италия. 21 тур
18 января 17:00, Олимпико ди Торино
Логотип домашней команды
Торино
Завершен
0 - 2
Логотип гостевой команды
Рома
Матч окончен
Влашич
90’
+1’
Нгонж   Нджи
76’
76’
Ренсх   Цимикас
Илкхан   Анджорин
76’
76’
Дибала   Пизилли
76’
Мален   Вас
72’
  Дибала
55’
Манчини
52’
Пеллегрини   Соуле
Гинейтис   Казадеи
46’
2тайм
Перерыв
Абухляль   Педерсен
33’
26’
  Мален
23’
Эрмосо   Гиларди
Исмайли
9’
Торино
Палеари, Коко, Исмайли, Тамез, Илкхан, Гинейтис, Влашич, Абухляль, Лазаро, Нгонж, Адамс
Запасные: Попа, Анджорин, Симеоне, Исраэль, Нджи, Кудьела, Педерсен, Пеллини, Марипан, Казадеи, Габеллини
1тайм
Рома:
Свилар, Эрмосо, Ндика, Манчини, Пеллегрини, Дибала, Франса, Ренсх, Коне, Кристанте, Мален
Запасные: Железный, Арена, Цимикас, Зелковски, Вас, Васкес, Пизилли, Соуле, Челик, Гиларди
Подробнее
Серия А Италия. 21 тур
18 января 19:45, Сан-Сиро
Логотип домашней команды
Милан
Завершен
1 - 0
Логотип гостевой команды
Лечче
Матч окончен
Яшари   Модрич
87’
Рафаэл Леау   Нкунку
87’
85’
Рамадани   Мале
84’
Галло   Жослен
84’
Рамадани
Салемакерс   Атекаме
80’
  Фюллькруг
76’
Риччи   Лофтус-Чик
73’
Пулишич   Фюллькруг
73’
69’
Штулич   Моренте
54’
Соттиль   Банда
2тайм
Перерыв
де Винтер
21’
Милан
Меньян, де Винтер, Габбия, Томори, Эступиньян, Рабьо, Яшари, Риччи, Салемакерс, Пулишич, Рафаэл Леау
Запасные: Лофтус-Чик, Терраччано, Нкунку, Атекаме, Бартезаги, Одогу, Павлович, Фофана, Модрич, Торрьяни, Фюллькруг
1тайм
Лечче:
Фальконе, Галло, Ндаба, Габриэл, Зиберт, Кулибали, Рамадани, Гандельман, Соттиль, Штулич, Пьеротти
Запасные: Фрюхтль, Хельгасон, Мархвиньски, Жан, Куасси, Фофана, Сала, Банда, Жослен, Самооя, Мале, Нгом, Перес Сепульведа, Каба, Моренте
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

Вы в шоке?8400 голосов
Да!!!Кубок Африки
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
logoПарма
logoБолонья
logoНаполи
logoсерия А Италия
logoЮвентус
logoКремонезе
logoАталанта
logoДженоа
logoВерона
logoМилан
logoФиорентина
logoУдинезе
logoЛацио
logoПиза
результаты
logoРома
logoТорино
logoСассуоло
logoЛечче
logoИнтер
logoКомо
logoКальяри
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Винисиус в шутку предложил Арбелоа ввести штрафы за опоздания. Тренер «Реала» ответил: «Мне нравится, у вас хорошие контракты. Ты капитан, тебе и штрафовать»
16 минут назадВидео
Сын Бекхэма Бруклин: «Родители распространяли ложь в СМИ, чтобы сохранить имидж. Они пытались разрушить мои отношения с женой, заставляли братьев нападать на меня в соцсетях»
20 минут назад
Радимов о Париже: «С Булановой попали в район только для чернокожих. Смеркалось, у них свадьба, сцена как в «Брате 2» – будто в кино. Поняли, что там не надо ходить»
42 минуты назад
Мбаппе о Беллингеме: «Он один из лучших в мире, когда в форме. Фанаты должны указывать на всех, задача «Реала» – изменить ситуацию. Они будут с нами, если увидят хорошую игру»
сегодня, 20:13
«За нашими молодыми игроками пол-Европы следит, по Transfermarkt они стоят 20-25 млн евро. Это говорит о том, что уровень у нас хороший». Комбаров об РПЛ
сегодня, 20:11
ЛЧ возвращается уже завтра! Вспомните о главном клубном турнире в нашем квизе с комментаторами Okko
сегодня, 18:00Тесты и игры
«Барселоне» интересен Ремиро. Вратаря «Сосьедада» рассматривали перед подписанием Гарсии летом 2025-го (Mundo Deportivo)
сегодня, 19:41
Экс-вратарь «Ньюкасла» Хислоп о расизме: «Может понадобиться еще 100 лет, но мы с ним покончим. Меня оскорбляли с 45 метров как чернокожего, с 30 метров мной восхищались как игроком»
сегодня, 19:37
Энрике о промахе Браима: «Он не убийца и не злодей, Зидан сделал так в финале ЧМ, Рамос бил паненкой в важном матче. Если забиваешь таким образом, все аплодируют, если нет – думают плохо»
сегодня, 19:24
Владислав Радимов: «В «Зенит» привезли на просмотр Асамоа Гьяна – или не Асамоа. Гартиг был скинхедом и не любил футболистов из таких стран – ни одной передачи ему не отдал в двусторонке»
сегодня, 19:16
Ко всем новостям
Последние новости
У Паса 14 (8+6) очков в Серии А – больше только у Лаутаро. Хавбек «Комо» сделал дубль с «Лацио» и не забил пенальти
3 минуты назад
Марк Гехи: «Мне нравятся фильмы, сериалы, люблю читать. Дайте знать, если можете рекомендовать з=хорошие кофейни в Манчестере»
46 минут назад
Гендиректор «Пари НН»: «Краснодар» вышел из сделки по Боселли три дня назад. Есть еще ряд запросов, на данный момент Хуан – наш игрок»
сегодня, 20:01
Чемпионат Англии. «Брайтон» против «Борнмута»
сегодня, 20:00
Чемпионат Испании. «Севилья» в гостях у «Эльче»
сегодня, 20:00Live
Карпин посетит матч «Реал» – «Монако» в ЛЧ: «Заодно с Головиным пообщаемся, с Захаряном я поговорил хотя бы. Так что все хорошо, даже замечательно»
сегодня, 19:58
Клопп о своей роли в Red Bull: «Проще перечислить, кем Юрген Клопп не является – я консультант с властью. Недавно меня назвали «могильщиком тренеров», но это последнее, как я хотел бы называться»
сегодня, 19:55
В России появились четырехцветные вратарские перчатки. Их придумали тренер вратарей «Урала» и Спиряков
сегодня, 19:35Трибуна
Майну не уйдет в аренду. Хавбек «МЮ» сразу же заручился доверием Кэррика (Фабрицио Романо)
сегодня, 19:17
Тренер «Монако» Поконьоли о «Реале»: «Это отличная команда, хороший у них период или плохой. Я буду верен нашей философии, не откажемся от своего стиля»
сегодня, 18:33