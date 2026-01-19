Чемпионат Италии. «Лацио» принимает «Комо», «Кремонезе» и «Верона» голов не забили

В Италии прошли матчи 21-го тура Серии А сезона-2025/26.

В пятницу «Аталанта » на выезде сыграла вничью с «Пизой» (1:1).

В субботу «Интер » в гостях справился с «Удинезе » (1:0), «Наполи» на своем поле переиграл «Сассуоло» (1:0), «Ювентус » на выезде был обыгран «Кальяри» (0:1).

В воскресенье «Милан » на своем поле обыграл «Лечче» (1:0).

Чемпионат Италии

21-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А