Чемпионат Италии. «Лацио» принимает «Комо», «Кремонезе» и «Верона» голов не забили

В Италии прошли матчи 21-го тура Серии А сезона-2025/26.
В пятницу «Аталанта» на выезде сыграла вничью с «Пизой» (1:1).
В субботу «Интер» в гостях справился с «Удинезе» (1:0), «Наполи» на своем поле переиграл «Сассуоло» (1:0), «Ювентус» на выезде был обыгран «Кальяри» (0:1).
В воскресенье «Милан» на своем поле обыграл «Лечче» (1:0).
Чемпионат Италии
21-й тур
Кремонезе
Аудеро, Бьянкетти, Баскиротто, Чеккерини, Терраччано, Вандепютте, Грасси, Бондо, Барбьери, Варди, Бонаццоли
Запасные: Сильвестри, Флориани, Лордкипанидзе, Юнсен, Коллоколо, Дзербин, Васкес, Нава, Файе, Фолино, Пеми
Верона:
Перилли, Эбосс, Нельссон, Слотсагер, Сарр, Жиоване, Брадарич, Бернед, Гальярдини, Лирола, Орбан
Запасные: Тоньоло, Ойегоке, Сердар, Харруи, Москера, Монтипо, Чам, Кастанос, Ньяссе, Томич
Лацио
Проведель, Пеллегрини, Романьоли, Хила, Марушич, Тайлор, Катальди, Белаэн, Дзакканьи, Ратков, Канчельери
Запасные: Нуну Тавареш, Ладзари, Фаркомени, Нослин, Мандас, Хюсай, Провстгор, Ровелла, Педро, Исаксен, Фурланетто, Деле-Баширу
Комо:
Бюте, Валье, Диего Карлос, Рамон, Смолчич, Пас, Родригес, Какре, Да Кунья, Перроне, Батурина
Запасные: Тернквист, Вигорито, Кемпф, Доссена, Альберто Морено, Пош, Серджи Роберто, Ле Борнье, ван дер Бремпт, Дувикас, Черри, Войвода, Кюн
Пиза
Скуффет, Коппола, Канестрелли, Калабрези, Трамони, Морео, Ангори, Эбишер, Марин, Туре, Мейстер
Запасные: Буффон, Шемпер, Перейра де Соуза, Дуросинми, Николас, Божинов, Кандже-Мбамби, Лерис, Беттацци, Томаш Эштевеш, Хойхольт, Пиччинини
Аталанта:
Карнезекки, Аханор, Хин, Скальвини, Залевски, де Кетеларе, Бернаскони, Пашалич, де Рон, Муса, Скамакка
Запасные: Росси, Самарджич, Эдерсон, Дзаппакоста, Колашинац, Распадори, Спортьелло, Коссуну, Сулемана, Мальдини, Крстович
Удинезе
Окойе, Соле, Кабаселе, Кристенсен, Эккеленкамп, Атта, Камара, Петровски, Карлстрем, Дзаноли, Дэвис
Запасные: Ловрич, Саррага, Камара, Сава, Паделли, Бертола, Гуйе, Байо, Нунцианте, Эхизибуэ, Земура, Миллер, Модешту, Гогличидзе
Интер:
Зоммер, Карлос Аугусто, Аканджи, Биссек, Димарко, Мхитарян, Зелиньски, Барелла, Луис Энрике, Эспозито, Мартинес
Запасные: Тахо, Ачерби, Бастони, Бово, М. Тюрам, де Врей, Дармиан, Фраттези, Каллигарис, Кокки, Сучич, Диуф, Бонни
Наполи
Милинкович-Савич, Жезус, Ррахмани, Бекема, Элмаз, Вергара, Спинаццола, Мактоминей, Лоботка, Ди Лоренцо, Хейлунд
Запасные: Ферранте, Контини-Барановский, Мигель Гутьеррес, Оливера, Ланг, Маццокки, Марьянуччи, Политано, Лукка, Амброзино, Буонджорно
Сассуоло:
Мурич, Дойг, Мухаремович, Идзес, Валюкевич, Вранкс, Матич, Липани, Лорьянте, Пинамонти, Фадера
Запасные: Шеддира, Яннони, Моро, Турати, Пас, Кулибали, Одентал, Скьеллеруп, Дзакки, Романья, Пьерини, Саталино, Франхелья
Камбьязо Франсишку Консейсау
Кальяри
Каприле, Луперто, Мина, Зе Педру, Оберт, Маццителли, Гаэтано, Адопо, Палестра, Эспозито, Кылычсой
Запасные: Чоччи, Камехо, Ди Пардо, Прати, Паволетти, Кавуоти, Литета, Шерри, Пинтус, Боррелли, Трепи, Идрисси, Лувумбу
Ювентус:
Перин, Камбьязо, Келли, Бремер, Калулу, Копмейнерс, Локателли, Йылдыз, Миретти, Маккенни, Дэвид
Запасные: Ди Грегорио, Пинсольо, Гатти, Жегрова, Кабаль, Аджич, Опенда, Жоау Мариу, Костич, К. Тюрам, Франсишку Консейсау
Малиновский Жуниор Мессиас
Парма
Корви, Валери, Валенти, Чиркати, Дель Прато, Кейта, Эстевес, Бернабе, Ондрейка, Ористанио, Пеллегрино
Запасные: Бенедычак, Кремаски, Джурич, Касентини, Соренсен, Ринальди, Кутроне, Левик, Бричги, Тройло, Ордоньес
Дженоа:
Леали, Васкес, Эстигор, Маркандалли, Аарон Мартин, Эллертссон, Френдруп, Малиновский, Сабелли, Витинья, Коломбо
Запасные: Лысенок, Соммарива, Жуниор Мессиас, Онана, Эхатор, Корне, Куэнка, Вентурино, Нуредини, Отоа, Торсбю, Мазини, Фини
Болонья
Равалья, Миранда, Хеггем, Казале, Хольм, Фройлер, Побега, Камбьяги, Одгор, Орсолини, Кастро
Запасные: Пессина, Де Сильвестри, Сулемана, Ликояннис, Дзортеа, Моро, Витик, Фергюсон, Фаббиан, Роу, Даллинга, Скорупски, Домингес, Иммобиле
Фиорентина:
Де Хеа, Гозенс, Понграчич, Комуццо, Додо, Ндур, Фаджоли, Мандрагора, Гудмундссон, Паризи, Пикколи
Запасные: Кристенсен, Куадио, Бальбо, Николусси-Кавилья, Соломон, Ледзерини, Раньери, Фортини, Брешианини, Фаццини, Браски, Кошпо, Зом
Торино
Палеари, Коко, Исмайли, Тамез, Илкхан, Гинейтис, Влашич, Абухляль, Лазаро, Нгонж, Адамс
Запасные: Попа, Анджорин, Симеоне, Исраэль, Нджи, Кудьела, Педерсен, Пеллини, Марипан, Казадеи, Габеллини
Рома:
Свилар, Эрмосо, Ндика, Манчини, Пеллегрини, Дибала, Франса, Ренсх, Коне, Кристанте, Мален
Запасные: Железный, Арена, Цимикас, Зелковски, Вас, Васкес, Пизилли, Соуле, Челик, Гиларди
Милан
Меньян, де Винтер, Габбия, Томори, Эступиньян, Рабьо, Яшари, Риччи, Салемакерс, Пулишич, Рафаэл Леау
Запасные: Лофтус-Чик, Терраччано, Нкунку, Атекаме, Бартезаги, Одогу, Павлович, Фофана, Модрич, Торрьяни, Фюллькруг
Лечче:
Фальконе, Галло, Ндаба, Габриэл, Зиберт, Кулибали, Рамадани, Гандельман, Соттиль, Штулич, Пьеротти
Запасные: Фрюхтль, Хельгасон, Мархвиньски, Жан, Куасси, Фофана, Сала, Банда, Жослен, Самооя, Мале, Нгом, Перес Сепульведа, Каба, Моренте
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
