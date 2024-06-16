15 из 26 игроков Англии могли выступать за другие сборные. Некоторые сразу за три!

От Сент-Китс и Невиса до Гамбии.

Одна из важных цифр этого Евро: 58 процентов игроков сборной Англии могли выступать за другие страны. 15 человек из 26. География впечатляет: от Ирландии и Шотландии до Гамбии и Нигерии.

А в предварительном списке процент еще внушительнее – 20 из 33 (61%).

5 игроков – с ирландскими корнями: Беллингему второе гражданство помогает в «Реале», а Райс даже выходил в товарищеских матчах

По данным исследований Daily Mail и BBC от 2016 года, у каждого четвертого человека в Англии есть ирландские корни. В сборной образца Евро-2024 пропорции немного другие: 5 футболистов из 26.

● Бабушка и дедушка Деклана Райса по отцовской линии – из графства Корк в Ирландии. С 17 до 19 лет Деклан выступал за ее молодежные сборные, а в 2018-м провел три товарняка за взрослую команду – против Турции, Франции и США. Все по 90 минут.

Но в сентябре того же года Райс отказался от приглашения Мартина О’Нила на официальный матч Лиги Наций с Уэльсом. Позже Деклан рассказывал, что выбрал Англию, когда следил за рывком команды Гарета Саутгейта в полуфинал ЧМ в России.

После были угрозы: «Некоторые люди писали, что придут ко мне домой. Я никогда не боялся этого. Потому что фанаты всегда будут оскорблять».

● У Джуда Беллингема ирландцы и папа, и мама. Родился он в Англии, но корни очевидны. Отец игрока, легенда английских нон-лиг Марк Беллингем, перед дебютом сына за «Боруссию» написал в твиттере: «Сейчас наполовину ирландец зайдет в интернет и увидит, как его сын из молодежной сборной Англии дебютирует в Кубке Германии».

Ирландское происхождение пригодилось Джуду: в 2023-м он собирался получить гражданство и освободить в заявке «Реала» место для игроков не из ЕС. В документалке еще в 2021-м показали его фото в футболке ирландской сборной. Но взрослой такой никогда не будет.

● Отец Харри Кейна родился на западе Ирландии, в городе Голуэй – в детстве нападающий регулярно ездил на малую родину. Причем в какой-то момент Кейн был ближе к сборной Ирландии, чем к Англии! Несмотря на выступления в английских молодежках, агент Харри позвонил ирландским скаутам и сказал, что игрок не против выступать за эту сборную. Поначалу там не заинтересовались, а потом уже настойчивее была Англия.

● А Конор Галлахер (из «Челси») хотел попасть в юношескую сборную Шотландии, но его не взяли.

«Со стороны отца у меня ирландские корни, а дедушка по линии мамы – шотландец. В 15-16 лет я был недостаточно хорош, чтобы играть за сборную Англии в своем возрасте. Хотел узнать, каков мой уровень, и попробовал в юношеской сборной Шотландии – но и там меня сочли недостаточно качественным игроком. К счастью, позднее удалось пробиться в молодежную сборную Англии и остаться в ней», – рассказал Галлахер The Guardian.

● 23-летний Энтони Гордон из «Ньюкасла» сделал 12+11 в этом сезоне, а еще дебютировал в сборной Англии – пока на его счету три товарищеских матча (поражения от Бразилии и Исландии, ничья с Бельгией).

На уровне сборных Гордон мог дебютировать и раньше – по отцовской линии есть шотландские корни, по материнской – ирландские. Но Энтони дождался вызова в Англию.

Палмер играет с флагом Сент-Китс и Невис на бутсах, федерация Гамбии не хотела платить за Джо Гомеса, а Трент мог играть за США

● Проведший выдающийся сезон в «Челси» Коул Палмер вырос в Манчестере, но на бутсах игрока два флага – Англии и Сент-Китс и Невис. Дедушка Палмера перебрался с карибского острова в 1960 году. «Семья отца – из Сент-Китса. Папа терпеть не мог зиму: вырос в теплом климате, но учил принимать мяч и укрывать корпусом в любую погоду, даже в снег. Поэтому флаг на бутсах – маленькая дань ему и его семье», – рассказывал футболист.

● Имя Букайо Сака очень популярно в африканском племени йоруба (живущим преимущественно в Нигерии) и означает «дарует счастье». Так Сака нарекла бабушка. Папа и мама Букайо переехали из Нигерии, а сыну удалось пробиться в академию «Арсенала».

● В 2021 году федерация Ямайки пыталась убедить 15 игроков молодежного футбола Англии выбрать будущее в местной сборной. Среди них был и Айвен Тоуни (его мама из Ямайки). Президент местной федерации сообщил, что Айвен в процессе получения ямайского паспорта, но игрок все-таки выбрал страну, в которой родился.

И дождался: в марте 2023-го 27-летний форвард «Брентфорда» дебютировал в сборной Англии – пока 3 матча (1 гол) и попадание на Евро.

● Защитник «Сити» Кайл Уокер родился в Шеффилде, но его отец тоже из Ямайки. И эта страна – один из самых популярных источников мультикультурности сборной Англии.

Помимо Уокера и Тоуни еще у двоих игроков (выступавших на Евро-2020, но не попавших на турнир в Германию) есть ямайские корни – Рахима Стерлинга и Кэлвина Филлипса.

Стерлинг родился в стране у Карибского моря – когда Рахиму было 2 года, его отца застрелили. Позже мать получила разрешение на работу в Великобритании – и перевезла семью из четырех детей. Филлипс – сын ирландки и ямайца, поэтому мог выбирать из трех сборных.

● Отец Джо Гомеса – из Гамбии, мать англичанка. Когда Джо тренировался в академии «Чарльтона», к его семье обратились из африканской сборной. «Мы с клубом попросили федерацию покрыть страховку [на случай травм за сборную]. После этого никто не выходил на связь. Я очень хотел, чтобы Джо играл за Гамбию, я люблю свою страну, но мы вынуждены были принять приглашение Англии», – объяснял отец игрока.

● Воспитанник «Челси» и лидер защиты «Кристал Палас» Марк Гехи родился в Абиджане (крупнейший город Кот-д’Ивуара), но уже в год родители перевезли его в Англию. Приоритетом было образование, до 15 лет Гехи не рассматривал футбол всерьез. Сказывалось и то, что отец Гехи, – священник. Марк и сам часто появлялся в церкви, вырос набожным. Но молодежка Англии, «Челси», контракт – и все закрутилось.

● Эзри Конса из «Астон Виллы» до 26 лет ждал дебюта за главную команду Англии, хотя мог выступать сразу за две африканских страны: Анголу (по матери) и Демократическую республику Конго (по отцу). Плюс в 2021-м The Athletic утверждал, что и в сборной Португалии «внимательно следили за защитником» перед прошлым Евро.

В юношестве Конса побеждал на ЧМ-2017 (U-20), теперь благодаря мощному сезону за «Астон Виллу» поехал на Евро – под руководством Саутгейта.

● Трент Александер-Арнолд вполне мог играть за сборную США. Его бабушка встречалась с Алексом Фергюсоном, а после разрыва отношений уехала в США – где вышла замуж.

● Родители Кобби Майну – из Ганы, он регулярно ездит туда в отпуск.

● Еще один представитель «Кристал Пэлас» 25-летний Эберечи Эзе даже встречался с президентом федерации футбола Нигерии – Амаджу Пинник тогда дал надежду: «Верю, он скоро сыграет за нас». Не вышло, Эберечи объяснил выбор так: «Сборная Англии – это самый высокий уровень».

И это не все: 5 из 7 отцепленных из сборной Англии перед Евро тоже могли играть за другие сборные

● Джек Грилиш, которого Саутгейт неожиданно не взял в Германию, выступал за молодежки Ирландии трех возрастов и считался главным игроком поколения. А до 14 лет еще и играл в гэльский футбол (национальный вид спорта Ирландии, похожий на регби) – причем делал это в клубе, названном в честь ирландского патриота и революционера Джона Митчелла.

Но в 20 лет Грилиш выбрал Англию: «Я всегда чувствовал себя англичанином».

● Дедушка Джарелла Куансы – Самюэл – в 1950-х бегал за сборную Ганы, а позже неудачно побывал на просмотре в «МЮ» – и оказался в низших лигах Англии.

Из федерации футбола Ганы пытались переманить Джарелла, но тот с 16 лет стабильно играл в юношеских сборных Англии. По линии матери есть еще и шотландские корни, по линии отца – из Барбадоса.

● У Джеймса Мэддисона и Харри Магуайра ирландские корни через бабушек и дедушек. А у Кертиса Джонса – бабушка из Нигерии.

Что даст мультикультурность Англии на этом турнире?

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Фото: East News /AP Photo/Ross D. Franklin, Alex Nicodim / NurPhoto / NurPhoto via AFP; Gettyimages.ru /Stu Forster, Richard Pelham, Julian Finney, Alex Pantling, Ronny Hartmann/Bongarts