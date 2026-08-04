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  4. Даку прошел медосмотр в «Спартаке». Форвард будет играть под 19-м номером (Metaratings)

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Даку прошел медосмотр в «Спартаке». Форвард будет играть под 19-м номером (Metaratings)
Даку успешно прошел медосмотр в «Спартаке».

Миллинд Даку успешно прошел медосмотр перед переходом из «Рубина» в «Спартак».

Об этом сообщает Metaratings. Также утверждается, что нападающий будет выступать за московский клуб под 19-м номером.

Ранее стало известно, что «Спартак» заплатит за Даку 11 млн евро. Футболист сборной Албании подпишет контракт до 2029 года с зарплатой 3,75 млн евро за сезон.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
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Комментарии

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Ну вот десят минут как подписали, а он ещё ни одного гола не забил. Деньги отмывают.
ОтветDizzod
Ну вот десят минут как подписали, а он ещё ни одного гола не забил. Деньги отмывают.
Ещё и номер Кавенаги посмел себе взять
ОтветDizzod
Ну вот десят минут как подписали, а он ещё ни одного гола не забил. Деньги отмывают.
Зато персональный баннер получил)
Возможно,теперь главный претендент на звание лучшего бомбардира этого сезона.Посмотрим,будет интересно.
ОтветСергей Круг
Возможно,теперь главный претендент на звание лучшего бомбардира этого сезона.Посмотрим,будет интересно.
Говоришь как Сергей Ромб
странно, почему до 2029 года берут. Ему будет 31, как будто до 32 было бы логичнее, а тут в 30 начнет выбивать супер-контракт, если все попрет
Ответnormangate
странно, почему до 2029 года берут. Ему будет 31, как будто до 32 было бы логичнее, а тут в 30 начнет выбивать супер-контракт, если все попрет
Взаимный интерес подписывающих и агентов подписываемого попилить подъемные и агентские через 2-3 года при продлении контракта, классика нашего футбола же...
Ответnormangate
странно, почему до 2029 года берут. Ему будет 31, как будто до 32 было бы логичнее, а тут в 30 начнет выбивать супер-контракт, если все попрет
Контракт на 3 года с опцией продления на год. Думаю оптимальный вариант, хотя и в 32 будет лучше паспортистов .
Было бы неплохо, чтобы количество голов за сезон соответствовало номеру на футболке. Удачи вместе с командой!
Давно в команде нет форварда уровня Веллитона.
ОтветAlex Kuznetsov
Давно в команде нет форварда уровня Веллитона.
Так и Даку как форвард точно слабее чем Веллитон) не стоит забывать что Веллитон играл в гораздо более сильном чемпионате чем сейчас
ОтветИван Никулин_1116720319
Так и Даку как форвард точно слабее чем Веллитон) не стоит забывать что Веллитон играл в гораздо более сильном чемпионате чем сейчас
Это и так понятно, Даку в 2007 в команде уровня Луч-Энергия
Важно чтобы Даку оправдал надежды клуба и болельщиков К.Б.
ОтветValentin Kompaneytsev
Важно чтобы Даку оправдал надежды клуба и болельщиков К.Б.
Вот это верно
Ждём голы, удачи)
Косово - это Сербия
Ответwlad wasew
Косово - это Сербия
И только Сапартак - Албания )))
Хотелось бы что бы в воскресение уже сыграл
Ответvoropayev92@internet.ru
Хотелось бы что бы в воскресение уже сыграл
В воскресенье. "Воскресение" - это немного другое.
ОтветИван Петров
В воскресенье. "Воскресение" - это немного другое.
так то есть авторское право😄 не вспомню уже кто написал, но есть такое стихотворение "Воскресение", и оно про день недели. Во всех изданиях так и оставили, авторское право
Если Даку будет держать себя в руках, игнорить провокации журналистов и фанатской трибуны, не обращать внимания на плакаты про Косово, то может быть, из этого трансфера что-то путное выйдет... Но, мне кажется, только наивные в это верят. Те, кто уверен, что политики в спорте нет, что все люди братья и, что мир во всё мире.
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