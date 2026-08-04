Даку прошел медосмотр в «Спартаке». Форвард будет играть под 19-м номером (Metaratings)

Даку успешно прошел медосмотр в «Спартаке».

Миллинд Даку успешно прошел медосмотр перед переходом из «Рубина » в «Спартак».

Об этом сообщает Metaratings. Также утверждается, что нападающий будет выступать за московский клуб под 19-м номером.

Ранее стало известно , что «Спартак » заплатит за Даку 11 млн евро. Футболист сборной Албании подпишет контракт до 2029 года с зарплатой 3,75 млн евро за сезон.