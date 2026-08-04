Даку прошел медосмотр в «Спартаке». Форвард будет играть под 19-м номером (Metaratings)
Даку успешно прошел медосмотр в «Спартаке».
Миллинд Даку успешно прошел медосмотр перед переходом из «Рубина» в «Спартак».
Об этом сообщает Metaratings. Также утверждается, что нападающий будет выступать за московский клуб под 19-м номером.
Ранее стало известно, что «Спартак» заплатит за Даку 11 млн евро. Футболист сборной Албании подпишет контракт до 2029 года с зарплатой 3,75 млн евро за сезон.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
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