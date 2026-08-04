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  4. Хорхе Вальдано: «Футболисту нужен кто-то, кто назовет его идиотом, когда он делает что-то идиотское. Если этого не происходит, он теряет связь с реальностью»

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Хорхе Вальдано: «Футболисту нужен кто-то, кто назовет его идиотом, когда он делает что-то идиотское. Если этого не происходит, он теряет связь с реальностью»
Вальдано предостерег футболистов от потери связи с реальностью.

Бывший нападающий «Реала» и сборной Аргентины Хорхе Вальдано высказался о том, как изменился футбол. 

– В чем принципиальные различия между футболом сегодняшнего дня и футболом вашего времени?

– Все изменилось, начиная со статуса футболиста: сегодня он является важной фигурой в общественной сфере, важной фигурой в рекламе. Он достиг уровня известности, которого у нас не было в мое время. Футбол уже стал важной частью поп-культуры, и футболист вырос во всех смыслах – от экономического до профессионального, включая социальный.

Что касается игры, то раньше у футболиста было гораздо больше свободы, а теперь у него гораздо больше обязательств. Темп игры стал выше, тактика – более изощренной, а на тренере лежит большая ответственность, потому что футбол становится все более коллективной игрой. Но, я настаиваю, талантливый дриблер может посмеяться над любой тактикой.

– Я помню, как ходил на старую тренировочную базу «Реала», чтобы понаблюдать за тренировками команды, чтобы быть поближе. Я подходил прямо к боковой линии, Хорхе подходил и просил меня: «Отойди немного подальше, потому что в тебя может попасть мяч». Сегодня это было бы невозможно...

– Сегодня нет необходимости говорить вам, чтобы вы немного отошли, потому что, если вы не будете осторожны, вас выгонят в другой город! Футболист потерял связь с обществом. Вокруг него есть группа помощников, которые в одних случаях помогают ему, в других – отдаляют от реальности. И семья – это очень важно.

Футболисту всегда нужен кто-то, кто назовет его идиотом, когда он делает что-то идиотское: если этого не происходит, он теряет связь с реальностью, – сказал Вальдано. 

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Леандро ФернандесЛеандро Фернандес
Андрей ВоронинАндрей Воронин
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: A Bola
logoХорхе Вальдано
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид

Комментарии

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Это самое великое высказывание в истории футбола
Ответmackoo
Это самое великое высказывание в истории футбола
Это не только к футболу относится, а в целом применимо и по жизни. Когда человек в какой-то отрасли/сфере добивается успеха, рядом с ним всегда должен быть такой человек, чтобы тот не забывал, с кем ползал и поднимался и оставался в первую очередь всегда человек, и не важно какой у него социальный статус и толщина кошелька.
Смолов, Кокорин, Мамаев, Дзюба: А что, так можно было?!
- Ты идиот?
- Мама, я просто танцую!
- Ты идиот?
- Ну я просто танцую!
- Ты идиот?
- Мне, что, потанцевать нельзя?
- Идиот.
На самом деле, такой человек нужен не только футболисту
ОтветСанитар-волк
На самом деле, такой человек нужен не только футболисту
Блогеры, актеры, певцы - всем им затмевает глаза толпа подписчиков
Первый кто пришёл на ум : Винисиус
ОтветJamshed Zokirov_1117110581
Первый кто пришёл на ум : Винисиус
Попробуй ему это скажи, то чёрные рыцари со всего мира обрушатся с обвинением в расизме
Житейская правда, так и есть. В принципе любому такой человек необходим, а футболистам современным так просто очень нужен. Вырастили кучу нарциссов неприемлющих критику. Глушенкову вон его любимый Ларин напел, что он должен в Барселоне играть, такой дескать талант космический, он и вправду совершенно искренне так считает.
Да и не он один
ОтветКонстантин Степанов
Житейская правда, так и есть. В принципе любому такой человек необходим, а футболистам современным так просто очень нужен. Вырастили кучу нарциссов неприемлющих критику. Глушенкову вон его любимый Ларин напел, что он должен в Барселоне играть, такой дескать талант космический, он и вправду совершенно искренне так считает. Да и не он один
Так идиоты не прислушиваются к критике.
Золотые слова! Не только футболистов касаются, кстати.
Вальдано великий философ.
Читал его интервью, творчеством знаком.
Некоторые его изречения - бриллианты.
Расскажите это Винниусу и Мбаппе и Арбелоа
"Если пойдешь против царя - сам погибнешь.
А если во всём соглашаться с царём, то его погубишь."
(древнегреческий политик, мудрец и поэт Солон)

Слова Вальдано - это вариация на эту же тему. В окружении "возвысившихся", "взлетевших" на небосклон больших, неважно, власти, славы, денег, общественного положения всегда должны быть люди, которые смогут говорить "звезде" неприятную правду. Иначе она очень быстро утратит связь с реальностью.
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