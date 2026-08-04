Хорхе Вальдано: «Футболисту нужен кто-то, кто назовет его идиотом, когда он делает что-то идиотское. Если этого не происходит, он теряет связь с реальностью»

Вальдано предостерег футболистов от потери связи с реальностью.

Бывший нападающий «Реала » и сборной Аргентины Хорхе Вальдано высказался о том, как изменился футбол.

– В чем принципиальные различия между футболом сегодняшнего дня и футболом вашего времени?

– Все изменилось, начиная со статуса футболиста: сегодня он является важной фигурой в общественной сфере, важной фигурой в рекламе. Он достиг уровня известности, которого у нас не было в мое время. Футбол уже стал важной частью поп-культуры, и футболист вырос во всех смыслах – от экономического до профессионального, включая социальный.

Что касается игры, то раньше у футболиста было гораздо больше свободы, а теперь у него гораздо больше обязательств. Темп игры стал выше, тактика – более изощренной, а на тренере лежит большая ответственность, потому что футбол становится все более коллективной игрой. Но, я настаиваю, талантливый дриблер может посмеяться над любой тактикой.

– Я помню, как ходил на старую тренировочную базу «Реала», чтобы понаблюдать за тренировками команды, чтобы быть поближе. Я подходил прямо к боковой линии, Хорхе подходил и просил меня: «Отойди немного подальше, потому что в тебя может попасть мяч». Сегодня это было бы невозможно...

– Сегодня нет необходимости говорить вам, чтобы вы немного отошли, потому что, если вы не будете осторожны, вас выгонят в другой город! Футболист потерял связь с обществом. Вокруг него есть группа помощников, которые в одних случаях помогают ему, в других – отдаляют от реальности. И семья – это очень важно.

Футболисту всегда нужен кто-то, кто назовет его идиотом, когда он делает что-то идиотское: если этого не происходит, он теряет связь с реальностью, – сказал Вальдано.