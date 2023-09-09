Кто виноват в ссоре фигуристов из-за контракта? О бессмысленном расставании Ангелопола и Кагановской
Фанатов российских танцев на льду сложно удивить.
Только за последние 10 лет они пережили обмен партнерами между Ильиных / Кацалаповым и Синициной / Жиганшиным, недопуск Степановой и Букина на Олимпиаду-2018 и их почти сорвавшуюся из-за коронавируса поездку в Пекин, а также появление в сборной и исчезновение из нее Дэвис со Смолкиным – неизвестно, какой из этих процессов был более травматичным.
В прошлом сезоне этот вид и вовсе превратился в конструктор, элементы которого складывались в затейливых сочетаниях, перемещались от тренера к тренеру, а иногда для внесения дополнительной перчинки дрались между собой.
Но Валерию Ангелополу, предложившему 17-летней Василисе Кагановской полностью финансировать все его спортивные потребности – от медицины до одежды – кажется, удалось впечатлить даже искушенную публику.
Каждая сторона конфликта выдвигает свою причину: мать партнера винит во всем тренера, тренер (Анжелика Крылова) в ответ намекает на вмешательство родителей, а Олег Овсянников (дядя Ангелопола и бывший партнер Крыловой на льду) сетует на сложный характер племянника и звездную болезнь дуэта.
Время отрефлексировать все версии и задать еще несколько вопросов – теперь не только Ангелополу.
Мама Ангелопола утверждает, что оплачивать чужие шнурки Василису не обязывали, а идея контракта вообще принадлежала Крыловой
Так как Валерий обещал не выносить сор из избы, за сторону Ангелополов объяснялась его мать Светлана:
• их семья никогда не жила за счет партнерш, а вот Кагановские бесплатно зарегистрировались в московской квартире;
• Валерий бросил предыдущую партнершу (Софью Лукинскую) ради занятий у Крыловой, а та его предала и стала «второй мамой» Василисы;
• все финансовые условия в контракте носили условный характер, а подписать его предложила тренер, чтобы мотивировать обоих спортсменов соблюдать кодекс этики ФФКР.
Версия мамы Ангелопола вызывает много вопросов – прежде всего, с юридической точки зрения.
Например, какой смысл заключать контракт, предмет которого – соблюдение дуэтом кодекса этики? Подчиняться ему (а еще уголовному, гражданскому и другим кодексам) оба партнера обязаны независимо от наличия между ними каких-либо договоров, при этом установить нарушение может только комиссия федерации по этике, а не тренер или мама Валерия.
Новый абсурд в нашей фигурке: партнер требовал от партнерши деньги, чтобы кататься вместе. Чего?
Светлана Ангелопол не оспаривает подлинность страницы контракта, опубликованной Василисой, при этом утверждает, что полный текст отправлен Крыловой еще 8 августа.
Вот только на скриншоте их переписки видно, что файл с договором состоит из одного листа – примерно столько занимает и пункт с финансовыми обязательствами Кагановских перед Валерием. Можно продать по договору такого размера телевизор соседу, но точно нельзя настолько лаконично урегулировать отношения между спортсменами и тренером.
Отрицает мать Валерия и то, что он планировал покупать шнурки за счет партнерши. «Все указанные в договоре финансовые аспекты носили условный характер, так как изначально они были покрыты финансированием федерации», – пишет Светлана, игнорируя то, что по контракту Кагановские и должны были взять на себя те затраты, которые не компенсировались бюджетом.
Не комментирует мать Ангелопола и то, зачем ей вообще понадобилось так подробно фиксировать в договоре материальные обязательства партнерши. В конце концов, если контракт – чистая условность, можно было составить его из любимых Валерием пацанских цитат, а не нашпиговывать имеющими юридическую силу конструкциями.
«Я никогда не был плохим, но я был невыносимым». Пацанский цитатник фигуриста, который предъявил контракт партнерше
Справедливости ради, Крылова не опровергла напрямую то, что договор между партнерами был ее идеей. Комментируя реплику матери Ангелопола, она назвала причиной разлада в паре вмешательство родителей, но проигнорировала обвинения в инициировании контракта.
Вполне вероятно, что проект некоего джентльменского соглашения действительно существовал – вот только никто не ожидал, что семья партнера захочет дополнить его «условным» переходом Валерия на обеспечение Кагановских.
Версия дяди Ангелопола (и экс-партнера Крыловой) Олега Овсянникова: виноваты все, пару могли спасти Писеев и отец Джонатана Гурейро
В рассказе Светланы Ангелопол много противоречий не только юридического характера.
«Расставание с Соней Лукинской – это моя большая боль и по прошествии 5 лет, но так сложились обстоятельства. Спасибо Соне и ее маме, что мы сохранили очень теплые отношения и чувства к друг другу.
Получается, что потеряли верного друга ради тренера, который впоследствии предал, хотя Валера сломал свою прекрасную пару и карьеру ради этого конкретного тренера. Это было его огромное желание кататься у Анжелики. Пара с Соней прогрессировала и двигалась вперед, нам не нужна была другая партнерша, у ребят были прекрасные отношения», – ненавязчиво пытается Светлана убедить читателей в том, что ее сын мог быть успешен и без Кагановской, навязанной ему тренером.
Сложно утверждать, насколько сильной была бы пара Ангелопола и Лукинской, продолжи они совместные тренировки, но на этапе юниорского Гран-при в Любляне два года назад Софья с ее новым партнером Данилом Паком проиграла Василисе и Валерию больше 35 баллов – пропасть для танцев.
Но, кажется, тратя время на написание контрактов, Светлана не успевает смотреть интервью сына, где он описывал знакомство с Кагановской совсем иначе.
«Я могу рассказать, как я выбрал Василису. Была суббота, шел «Ледниковый период», и так получилось, что я посмотрел только их номер с Ильей (Владимировым) – и я сказал маме, что вот эта девочка, я хочу с ней кататься, на что мама мне сказала: «Мечтай, у нее есть партнер, у нее все хорошо, у тебя тоже есть партнерша». <…> Тогда я сказал, что хочу с ней кататься и все».
Более дипломатичную версию предложил дядя Валерия (по совместительству – экс-партнер Анжелики Крыловой и серебряный призер Олимпиады-1998) Олег Овсянников. По его словам, в конфликте есть вина и Василисы, и тренера, и родителей с обеих сторон, но главное – «павлинство» Ангелопола наложилось на отсутствие для него каких-либо авторитетов уровня отца Джонатана Гурейро и Валентина Писеева.
Версия звездной болезни обоих партнеров не лишена смысла, хотя Ангелопол ее наличие у себя отрицал. Их с Кагановской популярность давно вышла за пределы фигурного катания: тикток о том, как Ангелопол бережно снимает партнершу с пьедестала, собрал почти 45 миллионов просмотров, а иностранные фанаты с прошлой недели массово снимают видео о том, как они переживают из-за расставания двух людей из незнакомого вида спорта и чужой страны.
Разруха внутри российских танцев в прошлом сезоне с одной стороны могла мотивировать Валерия и Василису плывущими в руки титулами, а с другой – вскружить голову пока еще не наступившим успехом.
Примечательно, что о распаде дуэта сообщила сама федерация – не то опасаясь выходки со стороны кого-то из партнеров или их окружения, не то отчаявшись реанимировать пару.
Что будет с Ангелополом и Кагановской дальше? Оба продолжают кататься, Валерий тренирует за 5000 / час и грозится «раскрыть все карты»
Российское фигурное катание теряло и куда более титулованные пары, хотя международных наград у Кагановской и Ангелопола нет по объективным причинам: сначала отменился финал юниорского Гран-при, куда они ехали в числе фаворитов, а затем бессрочно забанили сборную.
Уникальность Василисы и Валерия была в том, что при минимальных достижениях они собрали медийный багаж, которому могли бы позавидовать даже многие одиночницы. Причем за границей Кагановская и Ангелопол оказались популярнее, чем дома: в тиктоке им посвящены гигабайты фан-видео, а Василиса по числу подписчиков в запрещенной соцсети в два раза опережает пятикратную чемпионку мира Габриэлу Пападакис. Под постом Кагановской о распаде пары – тысячи комментариев от иностранных фанатов.
«Если есть шипперы, значит, мы хорошо и качественно делаем свою работу», – объяснял Ангелопол невероятную фанатскую любовь. Даже после скандала Валерий продолжает поддерживать образ и, пока нет новостей о новой партнерше, активно лайкает трогательные видео про себя и Василису под Сергея Лазарева и Тейлор Свифт.
Ангелопол утверждает, что тренер уже найден – и именно он запрещает ему раскрыть все карты (включая, видимо, и имя нового наставника).
Теоретически свободная партнерша – Софья Тютюнина – и опыт работы со своенравными парнями есть у Александра Жулина, но, кажется, его группа уже трещит по швам от танцевальных надежд. Еще один потенциальный вариант – Денис Самохин, тем более, он тоже отличается любовью к дерзкой риторике, и своенравность Ангелопола его вряд ли испугает.
Тем временем Валерий поднял расценки на собственные тренерские услуги: если весной-летом с ним можно было покататься за 3500 – 6000 рублей, то сейчас минимальная стоимость часа для одного ученика – 5000, за группу – 8000. Если заниматься хорошо, можно поторговаться. Интересно, были ли предусмотрены в его контракте какие-то скидки для Кагановской за усидчивость в тренировке выкрюков и медали на соревнованиях?
Для сравнения – с Георгием Куницей можно позаниматься за 2500 / час, с Ильей Яблоковым – за 3000 / час, с Андреем Мозалевым – тоже за 3000. Иронично еще и то, что в объявлении Ангелопол называет себя победителем этапов Гран-при России прошлого сезона, хотя на самом деле выиграл только один, а «Золотой конек Москвы» с отставанием в 10 баллов проиграл Морозовой / Нарижному.
У Кагановской, впрочем, серьезные карьерные перспективы пока тоже не просматриваются. Источники «Р-Спорт» успели сосватать ей Чиризано – но Василиса эту новость не подтвердила.
Для самого Дарио, который уже успел обосноваться в новой группе, возвращение тоже выглядит сомнительным шагом: чешка Дениса Цимлова, конечно, куда менее опытная и мастеровитая партнерша, но международные старты с ней становятся ближе. Кроме того, реплики федерации и фигурной общественности вслед Чиризано вряд ли оставили у него желание снова выступать за нашу сборную.
И от этого расставание Кагановской и Ангелопола становится еще более бессмысленным и обидным.
Фигурист Ангелопол хочет, чтобы партнерша оплачивала ему коньки, шнурки и одежду. У нас к нему несколько вопросов
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Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press; РИА Новости/Алексей Даничев, Григорий Сысоев, Александр Вильф
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