Фанатов российских танцев на льду сложно удивить.

Только за последние 10 лет они пережили обмен партнерами между Ильиных / Кацалаповым и Синициной / Жиганшиным, недопуск Степановой и Букина на Олимпиаду-2018 и их почти сорвавшуюся из-за коронавируса поездку в Пекин, а также появление в сборной и исчезновение из нее Дэвис со Смолкиным – неизвестно, какой из этих процессов был более травматичным.

В прошлом сезоне этот вид и вовсе превратился в конструктор, элементы которого складывались в затейливых сочетаниях, перемещались от тренера к тренеру, а иногда для внесения дополнительной перчинки дрались между собой.

Но Валерию Ангелополу, предложившему 17-летней Василисе Кагановской полностью финансировать все его спортивные потребности – от медицины до одежды – кажется, удалось впечатлить даже искушенную публику.

Каждая сторона конфликта выдвигает свою причину: мать партнера винит во всем тренера, тренер (Анжелика Крылова) в ответ намекает на вмешательство родителей, а Олег Овсянников (дядя Ангелопола и бывший партнер Крыловой на льду) сетует на сложный характер племянника и звездную болезнь дуэта.

Время отрефлексировать все версии и задать еще несколько вопросов – теперь не только Ангелополу.

Мама Ангелопола утверждает, что оплачивать чужие шнурки Василису не обязывали, а идея контракта вообще принадлежала Крыловой

Так как Валерий обещал не выносить сор из избы, за сторону Ангелополов объяснялась его мать Светлана:

• их семья никогда не жила за счет партнерш, а вот Кагановские бесплатно зарегистрировались в московской квартире;

• Валерий бросил предыдущую партнершу (Софью Лукинскую) ради занятий у Крыловой, а та его предала и стала «второй мамой» Василисы;

• все финансовые условия в контракте носили условный характер, а подписать его предложила тренер, чтобы мотивировать обоих спортсменов соблюдать кодекс этики ФФКР.

Версия мамы Ангелопола вызывает много вопросов – прежде всего, с юридической точки зрения.

Например, какой смысл заключать контракт, предмет которого – соблюдение дуэтом кодекса этики? Подчиняться ему (а еще уголовному, гражданскому и другим кодексам) оба партнера обязаны независимо от наличия между ними каких-либо договоров, при этом установить нарушение может только комиссия федерации по этике, а не тренер или мама Валерия .

Светлана Ангелопол не оспаривает подлинность страницы контракта, опубликованной Василисой, при этом утверждает, что полный текст отправлен Крыловой еще 8 августа.

Вот только на скриншоте их переписки видно, что файл с договором состоит из одного листа – примерно столько занимает и пункт с финансовыми обязательствами Кагановских перед Валерием. Можно продать по договору такого размера телевизор соседу, но точно нельзя настолько лаконично урегулировать отношения между спортсменами и тренером.

Отрицает мать Валерия и то, что он планировал покупать шнурки за счет партнерши. «Все указанные в договоре финансовые аспекты носили условный характер, так как изначально они были покрыты финансированием федерации», – пишет Светлана, игнорируя то, что по контракту Кагановские и должны были взять на себя те затраты, которые не компенсировались бюджетом.

Не комментирует мать Ангелопола и то, зачем ей вообще понадобилось так подробно фиксировать в договоре материальные обязательства партнерши. В конце концов, если контракт – чистая условность, можно было составить его из любимых Валерием пацанских цитат, а не нашпиговывать имеющими юридическую силу конструкциями.

Справедливости ради, Крылова не опровергла напрямую то, что договор между партнерами был ее идеей . Комментируя реплику матери Ангелопола, она назвала причиной разлада в паре вмешательство родителей, но проигнорировала обвинения в инициировании контракта.

Вполне вероятно, что проект некоего джентльменского соглашения действительно существовал – вот только никто не ожидал, что семья партнера захочет дополнить его «условным» переходом Валерия на обеспечение Кагановских.

Версия дяди Ангелопола (и экс-партнера Крыловой) Олега Овсянникова: виноваты все, пару могли спасти Писеев и отец Джонатана Гурейро

В рассказе Светланы Ангелопол много противоречий не только юридического характера.

«Расставание с Соней Лукинской – это моя большая боль и по прошествии 5 лет, но так сложились обстоятельства. Спасибо Соне и ее маме, что мы сохранили очень теплые отношения и чувства к друг другу.

Получается, что потеряли верного друга ради тренера, который впоследствии предал, хотя Валера сломал свою прекрасную пару и карьеру ради этого конкретного тренера. Это было его огромное желание кататься у Анжелики. Пара с Соней прогрессировала и двигалась вперед, нам не нужна была другая партнерша, у ребят были прекрасные отношения», – ненавязчиво пытается Светлана убедить читателей в том, что ее сын мог быть успешен и без Кагановской, навязанной ему тренером.

Сложно утверждать, насколько сильной была бы пара Ангелопола и Лукинской, продолжи они совместные тренировки, но на этапе юниорского Гран-при в Любляне два года назад Софья с ее новым партнером Данилом Паком проиграла Василисе и Валерию больше 35 баллов – пропасть для танцев.

Но, кажется, тратя время на написание контрактов, Светлана не успевает смотреть интервью сына, где он описывал знакомство с Кагановской совсем иначе.

«Я могу рассказать, как я выбрал Василису. Была суббота, шел «Ледниковый период», и так получилось, что я посмотрел только их номер с Ильей (Владимировым) – и я сказал маме, что вот эта девочка, я хочу с ней кататься, на что мама мне сказала: «Мечтай, у нее есть партнер, у нее все хорошо, у тебя тоже есть партнерша». <…> Тогда я сказал, что хочу с ней кататься и все».

Более дипломатичную версию предложил дядя Валерия (по совместительству – экс-партнер Анжелики Крыловой и серебряный призер Олимпиады-1998) Олег Овсянников. По его словам, в конфликте есть вина и Василисы, и тренера, и родителей с обеих сторон, но главное – «павлинство» Ангелопола наложилось на отсутствие для него каких-либо авторитетов уровня отца Джонатана Гурейро и Валентина Писеева.

Версия звездной болезни обоих партнеров не лишена смысла, хотя Ангелопол ее наличие у себя отрицал. Их с Кагановской популярность давно вышла за пределы фигурного катания: тикток о том, как Ангелопол бережно снимает партнершу с пьедестала, собрал почти 45 миллионов просмотров , а иностранные фанаты с прошлой недели массово снимают видео о том, как они переживают из-за расставания двух людей из незнакомого вида спорта и чужой страны.

Разруха внутри российских танцев в прошлом сезоне с одной стороны могла мотивировать Валерия и Василису плывущими в руки титулами, а с другой – вскружить голову пока еще не наступившим успехом.

Примечательно, что о распаде дуэта сообщила сама федерация – не то опасаясь выходки со стороны кого-то из партнеров или их окружения, не то отчаявшись реанимировать пару.

Что будет с Ангелополом и Кагановской дальше? Оба продолжают кататься, Валерий тренирует за 5000 / час и грозится «раскрыть все карты»

Российское фигурное катание теряло и куда более титулованные пары, хотя международных наград у Кагановской и Ангелопола нет по объективным причинам: сначала отменился финал юниорского Гран-при, куда они ехали в числе фаворитов, а затем бессрочно забанили сборную.

Уникальность Василисы и Валерия была в том, что при минимальных достижениях они собрали медийный багаж, которому могли бы позавидовать даже многие одиночницы. Причем за границей Кагановская и Ангелопол оказались популярнее, чем дома: в тиктоке им посвящены гигабайты фан-видео, а Василиса по числу подписчиков в запрещенной соцсети в два раза опережает пятикратную чемпионку мира Габриэлу Пападакис . Под постом Кагановской о распаде пары – тысячи комментариев от иностранных фанатов.

«Если есть шипперы, значит, мы хорошо и качественно делаем свою работу», – объяснял Ангелопол невероятную фанатскую любовь. Даже после скандала Валерий продолжает поддерживать образ и, пока нет новостей о новой партнерше, активно лайкает трогательные видео про себя и Василису под Сергея Лазарева и Тейлор Свифт.

Ангелопол утверждает, что тренер уже найден – и именно он запрещает ему раскрыть все карты (включая, видимо, и имя нового наставника).

Теоретически свободная партнерша – Софья Тютюнина – и опыт работы со своенравными парнями есть у Александра Жулина, но, кажется, его группа уже трещит по швам от танцевальных надежд. Еще один потенциальный вариант – Денис Самохин, тем более, он тоже отличается любовью к дерзкой риторике, и своенравность Ангелопола его вряд ли испугает.

Тем временем Валерий поднял расценки на собственные тренерские услуги: если весной-летом с ним можно было покататься за 3500 – 6000 рублей, то сейчас минимальная стоимость часа для одного ученика – 5000, за группу – 8000. Если заниматься хорошо, можно поторговаться. Интересно, были ли предусмотрены в его контракте какие-то скидки для Кагановской за усидчивость в тренировке выкрюков и медали на соревнованиях?

Для сравнения – с Георгием Куницей можно позаниматься за 2500 / час, с Ильей Яблоковым – за 3000 / час, с Андреем Мозалевым – тоже за 3000. Иронично еще и то, что в объявлении Ангелопол называет себя победителем этапов Гран-при России прошлого сезона, хотя на самом деле выиграл только один, а «Золотой конек Москвы» с отставанием в 10 баллов проиграл Морозовой / Нарижному.

У Кагановской, впрочем, серьезные карьерные перспективы пока тоже не просматриваются. Источники «Р-Спорт» успели сосватать ей Чиризано – но Василиса эту новость не подтвердила.

Для самого Дарио, который уже успел обосноваться в новой группе, возвращение тоже выглядит сомнительным шагом: чешка Дениса Цимлова, конечно, куда менее опытная и мастеровитая партнерша, но международные старты с ней становятся ближе. Кроме того, реплики федерации и фигурной общественности вслед Чиризано вряд ли оставили у него желание снова выступать за нашу сборную.

И от этого расставание Кагановской и Ангелопола становится еще более бессмысленным и обидным.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press; РИА Новости/Алексей Даничев, Григорий Сысоев, Александр Вильф