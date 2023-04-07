131 комментарий

Пять лет назад в фигурном катании родилась новая звезда – Алина Загитова.

Фанаты поспорят, что это случилось раньше – когда Алина только перешла в группу Этери Тутберидзе или когда выносила всех технической оценкой на чемпионате России в предолимпийском сезоне. Но 23 февраля 2018 года произошло что-то более масштабное, чем первое место в протоколах Пхенчхана.

Загитова не первая и не последняя российская чемпионка Олимпиады в женском катании: до нее была Сотникова, после – Щербакова. Но именно Алине – в дополнение ко всем ее титулам – удалось стать самой обсуждаемой фигуристкой (да и спортсменкой) страны.

Этот текст для сериала «100 лучших спортсменов в истории России» (выбирали редакция и пользователи, голосование проходило с 21 по 31 марта) – о том, что окружает девушку, которая не покидает прайм-тайм, даже перестав соревноваться.

1606 пользователей поставили Загитову на первое место в этом рейтинге.

Загитова и лутц-риттбергер

Начинаем с детали.

Каскад лутц-риттбергер – самый узнаваемый элемент Алины и ключевой козырь в борьбе с Евгенией Медведевой на Олимпиаде-2018. Одно из главных видео о соревнованиях женщин в Пхенчхане снято даже не во время решающих прокатов, а на тренировочном катке: Загитова делает четыре тройных риттбергера в каскаде подряд – недостижимая планка для всех участниц.

В Пхенчхане Загитова – единственная из фигуристок, решившаяся на этот каскад. Он не приносит большой выгоды, при этом несравнимо рискованнее вариантов с тулупом: сама Алина, очевидно, тоже прочувствовала это, когда не смогла прицепить риттбергер к первому лутцу.

Разумеется, Загитова – не первая в истории исполнительница такого каскада, но одна из тех, кто смог использовать его максимально эффективно.

Из 18 попыток в олимпийском сезоне Алина сорвала лутц-риттбергер лишь дважды, средняя его стоимость составила 12,78 балла, причем 2 самые удачные попытки (13,71 в короткой и 13,91 в произвольной) пришлись на Игры. Для сравнения: самый дорогой элемент Медведевой в обоих олимпийских прокатах стоил 11,96 (тройной флип – тройной тулуп в бонусной зоне).

Загитова и Олимпиада

Обыграть Медведеву, получавшую более высокую вторую оценку (хотя чем ближе была Олимпиада, тем сильнее таяло преимущество Жени в компонентах), Алина могла только техникой.

Кроме лутц-риттбергера, ставка делалась на максимальные бонусы за прыжковые элементы во второй половине программы: Медведева и Сакамото исполняли 8 на два проката, Мияхара – 6, Осмонд и Костнер – 5, Загитова – все 10.

Не каждому понравился такой подход: например, Эшли Вагнер назвала произвольную Алины хаотичным набором прыжков, хотя и сделанным в рамках правил, а известная американская журналистка Кристин Бреннан в обзоре сравнивала Загитову с Мираи Нагасу – естественно, в пользу последней.

В результате систему оценивания действительно изменили: количество бонусов за вторую половину программы уменьшили, а значимость качества элементов (то есть более субъективного критерия) увеличили. Косвенно победа Алины повлияла и на другую масштабную реформу ISU – постепенное повышение возрастного ценза в женском катании до 17 лет.

Схватка Загитовой и Медведевой стала самым эмоциональным моментом Олимпиады.

Напряжение от подвешенного до последнего момента допуска; обида за спортсменов, не приглашенных в Корею без объяснения причин; расстройство из-за упущенного золота командного турнира сконцентрировались в одной точке – и вырвались наружу вместе со слезами Жени в кисс-энд-крае после произвольной.

Загитова и бомонд

Победа Загитовой на Играх – предсказуемая и неожиданная одновременно – вызвала неоднозначную реакцию. Лучше всего это видно по динамике комментариев Татьяны Тарасовой: еще за год до Пхенчхана она называла Алину «бомбой к Олимпиаде», но в Корее случился знаменитый комментарий, позже отмеченный ТЭФИ:

«Я хочу, чтобы она (Медведева – Sports.ru) выиграла! Не потому, что я не хочу, чтобы малая выиграла. Просто… Не потому что она заслужила, а потому что она так перестрадала. <…> В спорте нет справедливости, нигде нет справедливости, не надо ее искать».

Эмоциональный взрыв Тарасовой запустил цепную реакцию.

Максим Траньков сказал, что на Играх все болели за Женю; Наталья Бестемьянова заверила, что Медведева выиграла бы Олимпиаду за Канаду, а собственная федерация ее бросила. На самом деле это не так: судья от России поставил Женю первой в обеих программах, а Алину поддержал как раз западный блок.

Собирательному образу врага Алины ее поклонники дали название «фигурнокатательный бомонд». Не успокоила ситуацию и Тутберидзе, проговорив, что Медведева и Загитова – «обе золотые».

На фоне активной критики Алины посыл Этери поддержать Женю был немедленно интерпретирован как попытка обесценить достижение Загитовой. Фанаты обращали внимание на то, что Алину избегают называть олимпийской чемпионкой, а в обсуждениях ее победы все чаще звучат слова «повезло», «15 лет» и «у Медведевой была травма».

Ироничнее всего то, что риторика самой Тутберидзе сменилась вслед за уходом Медведевой из «Хрустального». Из крайности «обе золотые» Этери бросило в другую: в мае 2018-го она сообщила, что Медведева просила придержать Загитову в юниорах, а в сентябре призналась, что «Женя так хорошо откаталась на Олимпиаде, потому что Алина ее тащила».

Загитова и Япония

Пока в России велись бои по выбору более достойной из «обеих золотых», Загитова взорвала японскую аудиторию. Казалось, там ничуть не расстроились из-за отсутствия собственной фигуристки на пьедестале – и вместо этого начали делать звездой россиянку.

С Японией связан и самый крупный контракт Загитовой – от косметического концерна Shiseido. Алина выпустила собственную мейкап-коллекцию, снялась для японского Vogue, встретилась с президентом компании и даже придумывала макияж к программам вместе с визажистами бренда.

В постолимпийское межсезонье Алина практически не уезжала из Японии: выступала во всевозможных шоу, приходила на местное ТВ и готовилась к подписанию новых спонсорских контрактов. Август 2018-го – съемки для промо игры Magia Record. Февраль 2019-го – договоренность о рекламе известных матрасов Airweave.

Кульминация взаимоотношений Загитовой с Японией – встреча с премьер-министром Синдзо Абэ. В мае 2018-го во время визита в Россию он вручил Алине подарок ее мечты – щенка акита-ину, а спустя год принимал с ответным визитом в японской резиденции.

После приостановки карьеры спонсорские активности Загитовой в этой стране постепенно сошли на нет – хотя ее чувства не остыли. Алина называет Японию второй родиной, а пока поездки туда затруднены, ищет отдушину в сашими.

Загитова и телевидение

Вероятно, самый странный эпизод в карьере Алины – ее приостановка.

Из фигурного катания ежегодно уходят десятки видных спортсменов, но никто не объявлял об этом настолько торжественно – в прайм-тайм на Первом канале с несколькими анонсами-прогревами. При этом менее формально попрощаться со зрителями Алине так и не дали – с последних в карьере показательных в финале Гран-при-2019 ее неожиданно сняли.

На телевидении завершилась спортивная карьера Загитовой (хотя официально она все еще только на паузе) и там же началась новая – как ведущей, журналиста и будущего продюсера. А, возможно, и певицы – Алина уже выступила в этой роли на шоу «Влюбленные в фигурное катание» и часто в последнее время говорит о том, что в жизни нужно попробовать все.

В новой среде Загитова снова столкнулась с критикой – и если раньше антагонистами Алины были в основном фанаты других фигуристок, условные Бестемьянова или Тарасова, то на телевидении круг критиков стал существенно шире.

В невзаимном диалоге с Загитовой постоянно находится Дмитрий Губерниев – одна из их немногих очных встреч закончилась трогательным «Мне кажется, вы хотели задеть мою душу. У вас это не получилось». Разумеется, от Алины, а не от Дмитрия.

Правда, если Загитова-фигуристка обычно отмалчивалась, то Загитова-ведущая начала отвечать:

• Иоланде Чен – на критику ораторских способностей Алины: «Собака лает, а караван идет»;

• экс-директору «Самбо-70» Ренату Лайшеву – после слов о том, что у нее дикция девочки не из Москвы: «Работаю над московской речью»;

• Елене Вайцеховской, разместившей неудачное фото фигуристки в образе Монро: «Ну, доброжелателям всем привет! В особенности критикам и некоторым журналистам, которых я не оставляю без работы. Они с таким рвением детально обсуждают мои выступления и мою жизнь, что страшно подумать, что бы эти люди делали без меня»;

• всем, кому не понравилось ее выступление с Zivert: «Но я знаю и чувствую как мне ПРОЯВЛЯТЬСЯ. Я ищу и исследую свои новые эмоции, желания. То станцевать танец под дождем, то – принять вызов спеть с настоящей талантливой певицей».

Основной телевизионный проект Загитовой сейчас – «Ледниковый период». Она также была ведущей жеребьевки и соревновательной части чемпионата России по прыжкам, записывала для Первого канала влоги с разных турниров и работала специальным корреспондентом на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Загитова и фанаты

Вселенная Алины будет пустоватой без еще одного важного элемента – ее фанатов. Чем острее критиковали Загитову, тем жестче огрызались ее поклонники: атаковали Транькова, требовали отстранить Тарасову от эфира и запускали в твиттере хэштег Handsoff_fromAlinaZagitova («руки прочь от Алины Загитовой»).

Их безусловная любовь позволяет Загитовой побеждать в любых конкурсах – только за последний год Алина стала:

• лучшей ведущей по версии читателей «Комсомольской правды» (обошла Стриженову, Гузееву и трех других спортсменок – Щербакову, Утяшеву и Киселеву);

• самой красивой спортсменкой России в рейтинге РИА Новости Спорт – 100 000 голосов за 5 часов многое предопределили;

• спортсменом нового времени по версии MarSpo;

• победительницей в категории Lady Brilliance премии First Ladies Awards.

Фанаты Загитовой – это масштабные флэшмобы, эффектные подарки и, конечно, влюбленные комментарии.

Они – неотъемлемая часть Вселенной, но и сама Алина – их Вселенная.

Фото: globallookpress.com/Anke Waelischmiller/SVEN SIMON, Yohei Osada/AFLO; Gettyimages.ru/Jamie Squire, Richard Heathcote, Maddie Meyer; 1tv.ru; РИА Новости/Александр Вильф