131 комментарий

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Вселенная Алины Загитовой: путь от непринятия бомондом к слепому обожанию

Алина Загитова Алина Загитова
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Пять лет назад в фигурном катании родилась новая звезда – Алина Загитова.

Фанаты поспорят, что это случилось раньше – когда Алина только перешла в группу Этери Тутберидзе или когда выносила всех технической оценкой на чемпионате России в предолимпийском сезоне. Но 23 февраля 2018 года произошло что-то более масштабное, чем первое место в протоколах Пхенчхана.

Загитова не первая и не последняя российская чемпионка Олимпиады в женском катании: до нее была Сотникова, после – Щербакова. Но именно Алине – в дополнение ко всем ее титулам – удалось стать самой обсуждаемой фигуристкой (да и спортсменкой) страны.

Этот текст для сериала «100 лучших спортсменов в истории России» (выбирали редакция и пользователи, голосование проходило с 21 по 31 марта) – о том, что окружает девушку, которая не покидает прайм-тайм, даже перестав соревноваться.

1606 пользователей поставили Загитову на первое место в этом рейтинге.

Загитова и лутц-риттбергер

Начинаем с детали.

Каскад лутц-риттбергер – самый узнаваемый элемент Алины и ключевой козырь в борьбе с Евгенией Медведевой на Олимпиаде-2018. Одно из главных видео о соревнованиях женщин в Пхенчхане снято даже не во время решающих прокатов, а на тренировочном катке: Загитова делает четыре тройных риттбергера в каскаде подряд – недостижимая планка для всех участниц.

В Пхенчхане Загитова – единственная из фигуристок, решившаяся на этот каскад. Он не приносит большой выгоды, при этом несравнимо рискованнее вариантов с тулупом: сама Алина, очевидно, тоже прочувствовала это, когда не смогла прицепить риттбергер к первому лутцу.

Разумеется, Загитова – не первая в истории исполнительница такого каскада, но одна из тех, кто смог использовать его максимально эффективно.

Из 18 попыток в олимпийском сезоне Алина сорвала лутц-риттбергер лишь дважды, средняя его стоимость составила 12,78 балла, причем 2 самые удачные попытки (13,71 в короткой и 13,91 в произвольной) пришлись на Игры. Для сравнения: самый дорогой элемент Медведевой в обоих олимпийских прокатах стоил 11,96 (тройной флип – тройной тулуп в бонусной зоне).

Загитова и Олимпиада

Обыграть Медведеву, получавшую более высокую вторую оценку (хотя чем ближе была Олимпиада, тем сильнее таяло преимущество Жени в компонентах), Алина могла только техникой.

Кроме лутц-риттбергера, ставка делалась на максимальные бонусы за прыжковые элементы во второй половине программы: Медведева и Сакамото исполняли 8 на два проката, Мияхара – 6, Осмонд и Костнер – 5, Загитова – все 10.

Не каждому понравился такой подход: например, Эшли Вагнер назвала произвольную Алины хаотичным набором прыжков, хотя и сделанным в рамках правил, а известная американская журналистка Кристин Бреннан в обзоре сравнивала Загитову с Мираи Нагасу – естественно, в пользу последней.

В результате систему оценивания действительно изменили: количество бонусов за вторую половину программы уменьшили, а значимость качества элементов (то есть более субъективного критерия) увеличили. Косвенно победа Алины повлияла и на другую масштабную реформу ISU – постепенное повышение возрастного ценза в женском катании до 17 лет.

Схватка Загитовой и Медведевой стала самым эмоциональным моментом Олимпиады.

Напряжение от подвешенного до последнего момента допуска; обида за спортсменов, не приглашенных в Корею без объяснения причин; расстройство из-за упущенного золота командного турнира сконцентрировались в одной точке – и вырвались наружу вместе со слезами Жени в кисс-энд-крае после произвольной.

Загитова и бомонд

Победа Загитовой на Играх – предсказуемая и неожиданная одновременно – вызвала неоднозначную реакцию. Лучше всего это видно по динамике комментариев Татьяны Тарасовой: еще за год до Пхенчхана она называла Алину «бомбой к Олимпиаде», но в Корее случился знаменитый комментарий, позже отмеченный ТЭФИ:

«Я хочу, чтобы она (Медведева – Sports.ru) выиграла! Не потому, что я не хочу, чтобы малая выиграла. Просто… Не потому что она заслужила, а потому что она так перестрадала. <…> В спорте нет справедливости, нигде нет справедливости, не надо ее искать».

Эмоциональный взрыв Тарасовой запустил цепную реакцию.

Максим Траньков сказал, что на Играх все болели за Женю; Наталья Бестемьянова заверила, что Медведева выиграла бы Олимпиаду за Канаду, а собственная федерация ее бросила. На самом деле это не так: судья от России поставил Женю первой в обеих программах, а Алину поддержал как раз западный блок.

Собирательному образу врага Алины ее поклонники дали название «фигурнокатательный бомонд». Не успокоила ситуацию и Тутберидзе, проговорив, что Медведева и Загитова – «обе золотые».

На фоне активной критики Алины посыл Этери поддержать Женю был немедленно интерпретирован как попытка обесценить достижение Загитовой. Фанаты обращали внимание на то, что Алину избегают называть олимпийской чемпионкой, а в обсуждениях ее победы все чаще звучат слова «повезло», «15 лет» и «у Медведевой была травма».

Ироничнее всего то, что риторика самой Тутберидзе сменилась вслед за уходом Медведевой из «Хрустального». Из крайности «обе золотые» Этери бросило в другую: в мае 2018-го она сообщила, что Медведева просила придержать Загитову в юниорах, а в сентябре призналась, что «Женя так хорошо откаталась на Олимпиаде, потому что Алина ее тащила».

Загитова и Япония

Пока в России велись бои по выбору более достойной из «обеих золотых», Загитова взорвала японскую аудиторию. Казалось, там ничуть не расстроились из-за отсутствия собственной фигуристки на пьедестале – и вместо этого начали делать звездой россиянку.

С Японией связан и самый крупный контракт Загитовой – от косметического концерна Shiseido. Алина выпустила собственную мейкап-коллекцию, снялась для японского Vogue, встретилась с президентом компании и даже придумывала макияж к программам вместе с визажистами бренда.

В постолимпийское межсезонье Алина практически не уезжала из Японии: выступала во всевозможных шоу, приходила на местное ТВ и готовилась к подписанию новых спонсорских контрактов. Август 2018-го – съемки для промо игры Magia Record. Февраль 2019-го – договоренность о рекламе известных матрасов Airweave.

Кульминация взаимоотношений Загитовой с Японией – встреча с премьер-министром Синдзо Абэ. В мае 2018-го во время визита в Россию он вручил Алине подарок ее мечты – щенка акита-ину, а спустя год принимал с ответным визитом в японской резиденции.

После приостановки карьеры спонсорские активности Загитовой в этой стране постепенно сошли на нет – хотя ее чувства не остыли. Алина называет Японию второй родиной, а пока поездки туда затруднены, ищет отдушину в сашими.

Загитова и телевидение

Вероятно, самый странный эпизод в карьере Алины – ее приостановка.

Из фигурного катания ежегодно уходят десятки видных спортсменов, но никто не объявлял об этом настолько торжественно – в прайм-тайм на Первом канале с несколькими анонсами-прогревами. При этом менее формально попрощаться со зрителями Алине так и не дали – с последних в карьере показательных в финале Гран-при-2019 ее неожиданно сняли.

На телевидении завершилась спортивная карьера Загитовой (хотя официально она все еще только на паузе) и там же началась новая – как ведущей, журналиста и будущего продюсера. А, возможно, и певицы – Алина уже выступила в этой роли на шоу «Влюбленные в фигурное катание» и часто в последнее время говорит о том, что в жизни нужно попробовать все.

В новой среде Загитова снова столкнулась с критикой – и если раньше антагонистами Алины были в основном фанаты других фигуристок, условные Бестемьянова или Тарасова, то на телевидении круг критиков стал существенно шире.

В невзаимном диалоге с Загитовой постоянно находится Дмитрий Губерниев – одна из их немногих очных встреч закончилась трогательным «Мне кажется, вы хотели задеть мою душу. У вас это не получилось». Разумеется, от Алины, а не от Дмитрия.

«Мне кажется, вы хотели задеть мою душу». Губерниев пытал Загитову вопросами, которые ей не нравились

Правда, если Загитова-фигуристка обычно отмалчивалась, то Загитова-ведущая начала отвечать:

• Иоланде Чен – на критику ораторских способностей Алины: «Собака лает, а караван идет»;

• экс-директору «Самбо-70» Ренату Лайшеву – после слов о том, что у нее дикция девочки не из Москвы: «Работаю над московской речью»;

Елене Вайцеховской, разместившей неудачное фото фигуристки в образе Монро: «Ну, доброжелателям всем привет! В особенности критикам и некоторым журналистам, которых я не оставляю без работы. Они с таким рвением детально обсуждают мои выступления и мою жизнь, что страшно подумать, что бы эти люди делали без меня»;

всем, кому не понравилось ее выступление с Zivert: «Но я знаю и чувствую как мне ПРОЯВЛЯТЬСЯ. Я ищу и исследую свои новые эмоции, желания. То станцевать танец под дождем, то – принять вызов спеть с настоящей талантливой певицей».

Основной телевизионный проект Загитовой сейчас – «Ледниковый период». Она также была ведущей жеребьевки и соревновательной части чемпионата России по прыжкам, записывала для Первого канала влоги с разных турниров и работала специальным корреспондентом на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Загитова и фанаты

Вселенная Алины будет пустоватой без еще одного важного элемента – ее фанатов. Чем острее критиковали Загитову, тем жестче огрызались ее поклонники: атаковали Транькова, требовали отстранить Тарасову от эфира и запускали в твиттере хэштег Handsoff_fromAlinaZagitova («руки прочь от Алины Загитовой»).

Траньков одной фразой взбесил фанатов Загитовой. Только посмотрите, что ему пишут

Их безусловная любовь позволяет Загитовой побеждать в любых конкурсах – только за последний год Алина стала:

• лучшей ведущей по версии читателей «Комсомольской правды» (обошла Стриженову, Гузееву и трех других спортсменок – Щербакову, Утяшеву и Киселеву);

• самой красивой спортсменкой России в рейтинге РИА Новости Спорт – 100 000 голосов за 5 часов многое предопределили;

• спортсменом нового времени по версии MarSpo;

• победительницей в категории Lady Brilliance премии First Ladies Awards.

Фанаты Загитовой – это масштабные флэшмобы, эффектные подарки и, конечно, влюбленные комментарии.

Они – неотъемлемая часть Вселенной, но и сама Алина – их Вселенная.

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Фото: globallookpress.com/Anke Waelischmiller/SVEN SIMON, Yohei Osada/AFLO; Gettyimages.ru/Jamie Squire, Richard Heathcote, Maddie Meyer; 1tv.ru; РИА Новости/Александр Вильф

131 комментарий

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Stewee
Загитова - самый переоцененный персонаж российского спорта за последние лет 10 точно.
- Большое количество слепых фанатиков (именно их, а не болельщиков-фанатов);
- Пустышка внутри, которую продюсеры продвигают, как высокоморальную личность;
- Мерзкая надменность;
- Подача ее как "безальтернативной иконы" нашей фигурки.

И все только потому что ее пик пришелся как раз на олимпиаду в Корее. Тьфу.
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Владимир Галимов
Ответ Maturmalai
Кому пошлость, а кому - Венера Каллипига из неаполитанского музея.
Для тех, кто не видел статуи и не понимает разного контекста - может быть.
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Птичка певчая
Ответ Оригинальный Ник
Я до сих пор не могу понять, откуда столько внимания к спортсмену, который закончил карьеру четыре года назад. Мне в принципе фигурка непонятна, где взрослая карьера длится в лучшем случае два сезона, а к 17 годам ты считаешься неликвидом и списанным материалом
Зато успела столько сколько ни одному нашему футболисту не снилрсь.
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loulou
Ответ Jane Earlosofical
опять статья про неинтересную Загитову и её неинтересных надоевших всем фанатов. как же мы все ей НЕ интересуемся и НЕ хотим её обсуждать. ведь мы хотим обсуждать новых олимпийских Анечку и Камилочку. а вот Алиночку так не хотим, что, а давайте еще раз это всё обсудим, про неинтересную Алину и её неинтересных, надоедливых фанатов. может потом и про этих как их там? но сначала ещё раз про Алину))))
Вот-вот, нам недавно из темы в топе тоже рассказывали, что Загитова "уже всё", мы было поверили, но поди ж ты, опять про эту "никому неинтересную" темка в топе. Что ж такое-то)) А говорят, фанаты Загитовой виноваты)
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Фира Фасхутдинова
Ответ Владимир Галимов
Никто её не "сбежал". Наполучала разгромных поражений от одногруппниц, когда те вышли во взрослые, но при этом уже имела рекламные контракты, вот и закончила из-за бессмысленности продолжения.
Иногда при оценке каких-либо событий надо включать аналитическое мышление)
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Anatolii
Ответ Bob_diz
Разгоняй дальше ветку, увеличивай клики!
Это все, на что ты способен? Жалкое зрелище... душераздирающее зрелище... Кошмар.
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AERN
Алина конечно ТП. Но так ее хэйтить некрасиво.
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Фира Фасхутдинова
Ответ Maturmalai
А когда и где я ее обижал? Я и живьем ее никогда в жизни не видел.
Бывало иногда). А в жизни Алина ещё краше!
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Bob_diz
Ответ Anatolii
Повторяешься. Выйди и зайди снова.
Разгоняй дальше ветку, увеличивай клики!
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chespo
Безотказный способ поднять трафик - разместить на главной статью о Загитовой, и тут же в первых рядах - футболеры и другие с заготовленным хейтом, а потом Алине предъявляют, что она самая популярная фигуристка, и что ее поклонники ее защищают ))
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Anatolii
Ответ Charliz
Кто бы мог подумать, какой у вас интересный идеал). Но о вкусах не спорят)
Какая примитивная зеркалка. Незачет. Работай лучше
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loulou
Ответ Леди Гаага
вы в курсе, что ФК абсолютно непопулярно в Мире? нигде в мире фигуристы не являются какими то звездами, только в России почему то возводят в ранг культовых фигур
И? Много какие виды спорта не популярны в мире. Дальше что? И потом, есть виды спорта, которые популярны в отдельных странах и регионах. Как стрельба из лука в Ю Корее, бейсбол в Америке, настольный теннис в юго-восточной Азии. Кстати, фк популярно не только у нас, но и в Японии, там фигуристов "возводят в ранг культовых фигур" ещё похлеще, чем у нас.
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несахар
Ответ Sne$hinka
Загитова такая же «самая популярная спортсменка» как и Бузова «самая популярная певица». Вся популярность возникла из-за актива сумасшедших фанов, которые раскрутили вокруг своего кумира настоящую истерию. Это медиа-популярность, а не спортивная. Не может быть самым популярным спортсмен, который завершил карьеру 2 года назад , провел в спорте 2,5 взрослых сезона и после этого с радостью ушел в закат. Он как минимум уже не спортсмен, а бывший. Абсурд какой-то. Самая популярная спортсменка сейчас - Валиева из-за пиара перед и после ОИ. Да, допингистка, но хотя бы действующая.
а в фигурном катании, где за сезон и дюжины стартов не наберется, медийная популярность в принципе только и имеет значение
именно медийная популярность позволяет им себя монетизировать
когда валиева завершит карьеру, то ее фанаты продолжат за нее болеть еще несколько лет, как болеют за завершившую карьеру загитову
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Pazzo7
То, что Алина стала такой обсуждаемой - заслуга не фанатов, а скорее хейтеров, которые набросились на неё после победы на ОИ.

Вот что-что, а такой мощный хейт к маленьким девочкам я понять точно не смогу (и со стороны футбольной аудитории, и в разы больше внутри аудитории ФК :D)
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Maturmalai
Ответ Владимир Галимов
Поза Загитовой в картинке с комментариями её фанов - образец хореографической пошлости. И в этой пошлости она всю карьеру прокатала (будучи несовершеннолетней).
Кому пошлость, а кому - Венера Каллипига из неаполитанского музея.
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Charliz
Ответ Anatolii
Это - кумир и идеал, ориентир и образец для подражания
Кто бы мог подумать, какой у вас интересный идеал). Но о вкусах не спорят)
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Lilek Li
Ответ mold-cel
моя бабушка и тетя очень любят Загитову, так что приходится отмечать с ними ее день рождения, пересматривать ее потрясающие интервью и подводки в Ледниковом периоде, по их просьбе писать хвалебные комментарии на спортсе и ругать Женю Медведеву. Я очень люблю своих родных и не могу отказать. Загитова - самая красивая, остроумная и выдающаяся фигуристка всех времен!
айайай, какой же вы "тряпосердечный" человечек)
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Jane Earlosofical
Алина, делает то, чего ранее не делала ни одна известная личность. Теперь не только о ней самой хотят писать, но и о её фанатах. Успешный человек делает успешным ВСЁ своё окружение.
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Владимир Галимов
Ответ Марк Терентьев
Может не стОит проявлять внимание? Оно же незаслужено)) Но Вы мимо не прошли. Видимо,не всё так плохо у Загитовой,как Вы описываете. Ибо если неинтересно,надо просто идти мимо.😉
Я не прошёл мимо статьи, потому что она неплохо раскрывает печальную суть фанатов Загитовой, а не мимо самой Загитовой, не путайте.
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Charliz
Ответ Фира Фасхутдинова
Вот и порадуйтесь за нас, за домохозяек! Не брюзжите)))
Домохозяйка - это плохо! Вы что!) сидит понимаешь, клуша - клушкой, детей воспитывает, готовит, убирает. Фу! Это ж отвратительно!)

То ли дело офисный планктон, 1.5 тыс зп, которые притворяясь, что работают, сидят в сети - это ж намного круче, продвинутее)))
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Maturmalai
Ответ Алексей Венедиктов
Неуклюжесть не то что не ушла, она спрогрессировала, катание было бедненьким по сравнению, например, с Осмонд, которая смотрелась шикарно и взросло, катила, а не семенила ножками с натянутыми поверх коньков колготками..
Осмонд была талантливой фигуристкой, но по сравнению с Алиной смотрелась как корова на льду. И программы Алины всегда были насыщенней по элементам, связкам.
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Марк Терентьев
Ответ Владимир Галимов
А что мне титулы Загитовой? Я её катание своими глазами видел, и оно на чемпионское никогда не тянуло. Обычное юниорское, пусть и с прыжками во второй половине и лутц-риттбергером. Как только перестала быть "надеждой федерации", сразу сбежала из спорта.
Что мне снег,что мне зной,что мне дождик проливной...
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Владимир Галимов
Ответ Фира Фасхутдинова
Не она сбежала, а её «сбежали». Почувствуйте разницу. Ну не нравится вам «неумеха», а читать то про неё читаете, и даже комментируете...
Никто её не "сбежал". Наполучала разгромных поражений от одногруппниц, когда те вышли во взрослые, но при этом уже имела рекламные контракты, вот и закончила из-за бессмысленности продолжения.
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Марк Терентьев
Ответ Владимир Галимов
Всё, к чему ни прикоснётся Загитова, веет посредственностью, незаслуженно получившей внимание. Недоученная юниорка по катанию, певица, не умеющая петь, участница шоу, не умеющая себя презентовать, ведущая, не умеющая говорить, студентка, не умеющая учиться, водитель авто без прав. И список можно продолжать. Наверное, скоро в актрисы подастся, и там всё будет так же плохо.
Может не стОит проявлять внимание? Оно же незаслужено)) Но Вы мимо не прошли. Видимо,не всё так плохо у Загитовой,как Вы описываете. Ибо если неинтересно,надо просто идти мимо.😉
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Оригинальный Ник
Ответ Ольга Рогозина
Комментарий удален модератором
Куда уж мне до следящих за трусами малолеток
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