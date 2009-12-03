Наталья Бестемьянова: «Медведева нечестно проиграла Олимпиаду. Компоненты должны были быть выше, но никто этим не занялся»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова считает, что в Пхенчхане-2018 должна была победить двукратная чемпионка мира , а не Алина Загитова.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков заявил, что спортсмены во время Олимпиады болели за Медведеву.

«Траньков просто рассказал о состоянии людей во время Олимпийских игр. Женя болела, пропустила много. Алина была очень хороша, но она только начинала. Мы все это понимали, и мы действительно болели за Женю. Это правда.

Мы так желали, чтобы она выиграла. И ей так мало поставили GOE. Ей должны были поставить выше компоненты. И наша команда должна была за это бороться, но ее сдали. Она проиграла нечестно, на мой взгляд. Да, Алина прыгнула на один каскад больше, но все остальные элементы и все компоненты, я считаю, что у Жени были выше. И никто этим не занялся. Поэтому мы находимся в таком гневе.

Поэтому я была так расстроена сейчас, когда Женя не в свою силу откаталась, что я дала ужасающее интервью. Была в таком вот состоянии и дала интервью. Сейчас я жалею, что дала его. Я сказала, что если бы не уход Жени из группы Тутберидзе, то Алина сегодня не была бы так хороша.

Вот Женя ушла и заставила команду Этери Георгиевны повернуться к возрастным фигуристкам, а не только заниматься девочками, которые прыгают классные четверные. Но вот Алина уже не будет прыгать четверные или три с половиной. Мы понимаем, что Алина классная, замечательная спортсменка, но если ее в группе не поддержать, то пойдут травмы. Надо переводить на другой режим, на другое количество прыжков.

После этого Этери Георгиевна прислала мне смс, я не буду цитировать, но сообщение было написано приличными выражениями.

На Олимпиаде Загитова каталась безукоризненно, но чисто по эмоциональному восприятию программы, конечно, Медведева была более зрелой, и это было интереснее.

Если бы Медведева каталась за Канаду, она бы выиграла. Женю просто бросили, никто ее не поддержал», – сказала Бестемьянова в программе «Фетисов» на телеканале «Звезда».