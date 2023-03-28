В фигурном катании завершается первый полноценный сезон без России.

Женские заявки с контентом снова невозможно перепутать с мужскими; за бортиком на ЧМ в Сайтаме не болела за свои пары Москвина; а на смену международному Гран-при в «Мегаспорте» пришел шоу-турнир с Ягудиным, Загитовой и Медведевой.

Взгляды на бан нашей сборной разнятся: одни ждут возвращения конкурентов, другие – дипломатично уходят от ответа, радикалы вроде Эшли Вагнер требуют отстранить всех тренеров вслед за спортсменами. Впрочем, и в России отношение к международным турнирам находится в спектре от категорического отрицания до живого интереса к тому, что придумали соперники.

А что на самом деле изменилось в фигурном катании за этот год?

Сакамото и Левито скучают по конкуренции, Губанова регрессирует, зато в топ возвращается Корея

Вслед за исчезновением России с международных соревнований оттуда начали пропадать и женские ультра-си. Чистых квадов и трикселей на ЧМ нет второй год подряд: если в 2022-м четыре девушки все же зашли на тройной аксель – пусть и исполнили его с недокрутом, то в 2023-м рискнули (неудачно) только двое.

Каори Сакамото выиграла, но базовая стоимость ее произвольной (56,74) – только 18-я. Это меньше, чем у Синицыной, Гущиной и Фроловой, занявших на чемпионате России 8, 10 и 12 места соответственно.

Формально Каори заканчивает сезон на позитивной ноте, удержав титул ЧМ. Но даже обойдя всех соперниц, она серьезно проиграла прошлогодней себе: минус 6 баллов в базовой стоимости программ, минус 2 – в компонентах и 11,5 по сумме.

И дело не в единственном неудачном старте и волнении из-за домашнего льда. Средняя оценка Сакамото на международных турнирах в прошлом сезоне – 222,15, причем ни на одних соревнованиях она не опускалась ниже 200. В этом сезоне – 212,54 и срыв в финале Гран-при (192,56).

Отчасти, разумеется, виновата постолимпийская усталость: Каори стартует даже чаще, чем год назад. Но о нехватке конкуренции рассуждает и сама: «Когда к соревнованиям вновь допустят российских фигуристов, я думаю, это определенно придаст мне мотивации – и мне надо будет еще больше работать. Жду этого момента с нетерпением»

Каори – одна из немногих, кто в положительном ключе говорит о возвращении россиянок. И если раньше ее ответ можно было расценить как дежурную вежливость или желание угодить фанатам из другой страны, то сейчас подобные реплики требуют не меньшей смелости, чем тройной аксель. Схожие признания от Изабо Левито несколько месяцев назад напугали Меган Дюамель: она увидела в них тревожные звоночки.

Одним из очевидных бенефициаров отстранения России выглядела Луна Хендрикс: как минимум победа на Евро была для нее абсолютно посильной задачей. Но и результаты Луны падают прямо пропорционально снижению конкуренции: бельгийка проиграла прошлогодней себе 7 баллов и на двух ключевых стартах – Евро и финале Гран-при – опустилась ниже 200, чего ни разу не позволяла себе в прошлом сезоне.

Как ни странно, самый мощный регресс произошел у Губановой: если на прошлом ЧМ она была 6-й, то теперь – только 14-я. Причем вторая оценка у нее закономерно выросла вместе с узнаваемостью у судей – просела именно сложность.

Губанова не единственная, кого победа на Евро не окрылила, а придавила: та же история случилась и с Адамом Сяо Хим Фа. Символично, впрочем, что даже с баллами, набранными на Евро, ни Настя, ни Адам не поднялись бы в своих видах выше 7 места на ЧМ.

Нужно оговориться, что в межсезонье ISU изменил шкалу компонентов: их количество снизилось с 5 до 3, а коэффициенты увеличились. Но на привычку арбитров усреднять вторую оценку это не повлияло, поэтому на результатах реформа практически не сказалась.

Из трех призеров ЧМ за год спрогрессировала только Хэ Ин Ли: в прошлом сезоне она не отобралась на Олимпиаду (проиграла Ким Йе Лим на национальном отборе символичные 1,31 – ровно столько же Медведева уступила Загитовой на Олимпиаде-2018, а Плющенко – Лайсачеку в 2010-м), потом все же поехала на ЧМ-2022 и за год улучшилась по базовой стоимости программ на 5 баллов, в компонентах – на 10, а по сумме – почти на 25.

Вообще в Сайтаме у сборной Кореи случился долгожданный ренессанс: первая в истории медаль у мужчин, возвращение местной одиночницы на подиум спустя 10 лет после завершения карьеры Ю-На Ким и заслуженный бонус – приглашение на дебютный для страны командный чемпионат мира в апреле.

В танцах – нетипичный возрастной ценз и победа с падением, а в парах – исторический триумф Японии

Одна неожиданная вещь все же смогла породнить российские и мировые танцы в этом сезоне: чемпионство с падением становится новой нормой в виде, где незапланированное приземление на лед всегда воспринималось как мини-катастрофа.

Конечно, Чок и Бейтсу пока далеко до чемпионов России Худайбердиевой и Базина, которые ошибались на каждом старте сезона. Как и Лизе с Егором по качеству постановок и уровню акробатики – бесконечные годы тренировок до Мэдисон с Эваном.

Желание ISU поощрить близких к завершению карьеры американцев понятно: Чок уже 30, Бейтсу месяц назад исполнилось 34 – и это их первое золото ЧМ. Но насколько справедливо то, что даже в произвольном танце Чок и Бейтс опередили всех минимум на 2,5 балла?

Танцы – субъективный вид, однако даже он существует в заданных ISU рамках. Семь раз арбитры выставили американцам невозможные с точки зрения правил 9,75 в компонентах.

Более того, даже 9,50 (самая частая оценка в протоколе Мэдисон и Эвана) допустимы лишь в случае, когда падение оказало минимальное влияние на целостность программы. Предположим, все судьи сочли ошибку партнерши очаровательным дополнением к прокату, но то, что именно это выступление заслужило лучшие баллы в карьере американцев, – крайне сомнительно.

Если Чха принес историческое серебро Корее, то Миура / Кихара весь сезон бьют рекорды для Японии: первое в истории страны золото пар в финале Гран-при, затем – на чемпионате четырех континентов и закономерный финал в Сайтаме.

Хотя со стороны кажется, что Япония на пьедесталах просто подменила Россию, доминируя в трех видах из четырех, на самом деле представительство стран на подиумах и около них стало шире – а это аргумент не в пользу возвращения нашей сборной .

На ЧМ-2019 Россия забрала 5 медалей из 12, на ЧМ-2021 – 6. На Евро расклад еще показательнее: только три призовых места в 2022 году достались другим командам.

Сейчас то самое географическое разнообразие из красочных стратегий ISU стало ближе: на пьедестал вернулась Корея (вряд ли наши парни могли помешать Чха, а вот Ли при наличии россиянок рисковала не попасть в призы), с медалью второй год подряд уезжает Бельгия (силами Луны Хендрикс – на фото ниже), и даже едва заметная после Игр-2018 канадская сборная постепенно возрождается.

Небольшим федерациям в отсутствие России проще завоевать квоты: Швейцария может привезти на следующий ЧМ сразу двух одиночниц, а Венгрия и Австралия – по две пары.

Еще одна интересная тенденция – то, насколько возрастным стал пьедестал в танцах. Средний возраст призеров – 32,3 года: если Марко Фаббри хочет попасть на домашнюю Олимпиаду, ему придется кататься до 38 лет.

Отстранение нашей сборной – одна из причин такого нетипичного возрастного ценза. В отсутствие Пападакис / Сизерона и Хаббел / Донохью, покинувших спорт по собственной воле, а также забаненных российских топов многие дуэты повременили с завершением карьеры и добирают недостающие титулы: Чок и Бейтс впервые взяли ЧМ, Гиньяр и Фаббри выиграли Евро.

Браун ценнее Малинина: пока Илья тренирует прыжок в 5 оборотов, судьи заставляют его упрощать программы

Мужское катание – один из двух видов, в которых меньше всего заметно отсутствие россиян. Интересные сюжеты здесь были практически в каждой разминке: прыгнет ли Малинин четверной аксель (прыгнул), преодолеет ли Уно обострившуюся травму (преодолел), сможет ли Аймо откатать две программы чисто (смог), сядет ли, в конце концов, Тутберидзе в кисс-энд-край к Грасслю (села).

Хотя формально Семененко и Гуменник набрали на чемпионате России больше баллов, чем Малинин в Сайтаме, очевидно, что домашнее судейство несколько скорректировало их оценки. А вот в кисс-энд-крае Ильи даже сквозь шум трибун слышно, как недоумевал Рафаэль Арутюнян при виде баллов за самый мощный в истории контент.

Проблема Малинина в том, что его прыжковый набор, который на самом деле находится где-то близко с возможным максимумом у мужчин, перестал производить тот вау-эффект, которого он заслуживает.

Перед четверным акселем уже не просится барабанная дробь – из смертельного номера он модифицировался в просто занимательный аттракцион. Не самый выгодный к тому же по нынешним правилам: уникальный элемент принес Илье на балл меньше, чем чистый четверной сальхов Чха.

Судьи оценками прямолинейно показывают Малинину, что энергичная хореодорожка после феерии квадов и американский паспорт еще не делают из него Нэтана Чена, который ближе к завершению карьеры стал получать компоненты уровня, а иногда и выше Ханю.

Иными словами, мириться с дисбалансом в программах Ильи арбитры не готовы. Хотя могли бы: 80 баллов в компонентах Малинина выглядят даже бледно на фоне былых 88 Самарина и 86 Цзиня в лучшие годы.

Илья, чей самый простой элемент (секвенция из тройных лутца и акселя) дороже самого трудного у Брауна (тоже секвенция, но с двойным акселем вместо лутца), выиграл у Джейсона в произвольной чуть больше 2 баллов . Интересно, если бы Трусова увидела эту развязку перед Олимпиадой-2022, она бы рисковала с тем же контентом?

Хотя сам проигрыш Малинина Чха и Уно не выглядит великой несправедливостью. Он в любом случае ставит Илью перед важным выбором: гнуть линию с квадами, пытаясь свести количество претензий по докрутам к минимуму (а заодно закладывать 15-20 баллов проигрыша соперникам в компонентах), или жертвовать сложностью в пользу второй оценки.

Агент Малинина Ари Закарян намекает, что от первого пятерного на соревнованиях Малинина отделяет только нерешительность ISU: исполнять прыжок, для которого не прописана базовая стоимость, бессмысленно. Но даже тренировочные попытки таких элементов красноречиво говорят о приоритетах Ильи.

Любопытно, что победит – максимализм Малинина или рациональность Арутюняна.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф; REUTERS/Issei Kato; globallookpress.com/Raniero Corbelletti, Yohei Osada