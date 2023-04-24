15 комментариев

Сейчас испытывают друг друга в плей-офф.

Джимми Батлер с его рабочей этикой и прямолинейностью – своего рода лакмусовая бумажка на фоне многих современных игроков, которых еще Кобе Брайант на примере Ника Янга как-то ловко сравнил с туалетной бумагой «Charmin». Только вот незадача, в процессе горения лакмусовая бумажка не только проявляет истинные качества раствора (читай – командной среды), которым она пропитана, но и сгорает сама.

По этой причине Джимми Батлер на протяжении первой половины своей карьеры полыхал сам и выжигал все вокруг себя. Совладать с этим не могли ни сам игрок, ни тренер, при котором Джимбо заставил о себе говорить.

В американской прессе частенько сквозит поэтичное сравнение Батлера и Тома Тибодо с монстром и создавшим его Виктором Франкенштейном.

Очередную попытку обуздать свое творение мы можем наблюдать прямо сейчас в ходе серии «Никс» – «Хит».

Том Тибодо сдерживал Батлера в «Чикаго», тот в свою очередь предъявлял претензии к тренеру и системе игры

Манера изложения у Батлера такая же прямая и убойная, как выстрел в упор из гладкоствольного ружья. Но главная ее ценность не меткие цитаты, а постоянство: Батлер одинаково жестко и беспристрастно высказывается обо всем – о недостаточной самоотдаче партнеров, о собственной плохой игре, о том, что не обладает природным талантом, о том, что Неймар – лучший футболист планеты, а пить по 8 чашек кофе в день – это нормально.

Фигура Батлера слишком цельная. Игру Джимми, его поведение и высказывания невозможно воспринимать в отрыве от того факта, что мать выдворила сына из дома, со словами «Ты уродливый, убирайся отсюда и не возвращайся, тебя здесь не ждут», когда тому было 13 лет. Ребенок долгое время скитался по друзьям, нигде не оставаясь подолгу, до тех пор, пока его не приютила многодетная семья его приятеля Джордана Лесли. В доме, где помимо Батлера было еще шесть детей, ему разрешили остаться лишь при условии, что он будет достойным примером для подражания. Он должен был прилежно учиться, помогать детям с домашней работой, следить за их поведением, хлопотать по дому, не влипать в неприятности, а где-то там на дцатом месте был баскетбол.

«Джимми был покладистым мальчиком, но, честно говоря, мне казалось, что ему будет сложно справляться со всеми этими обязанностями. И знаете, что он делал? Джимми выполнял все. Без вопросов, жалоб и просьб. Он делал все, о чем его просили», – говорила Лесли Батлер, которую Джимми называет не иначе как «Мама Медведь».

Баскетбольный путь Джимми тоже не был взлетной полосой для частного самолета. Это было не быстро и не легко. Он провел четыре года в двух университетах, выпустился из скромного Маркетта и никогда не впечатлял ни результативностью, ни защитой. «Буллз» взяли в конце первого раунда на драфте-2011 – и то, можно сказать, по блату: Том Тибодо хорошо его знал, потому что работал в «Бостоне» с Доком Риверсом, когда-то учившемся в Маркетте и взахлеб рассказывавшем о лидере родной для него команды.

При этом не то, чтобы Тибодо связывал с 30-м пиком какие-то серьезные надежды. Первый сезон Батлер просидел на скамейке, во втором – оставался запасным ролевиком.

Те проблески, что были, обнадеживали, но не так чтобы впечатляли.

Уже в дебютном сезоне тренеру пришлось бросить Батлера на Кармело Энтони, когда из-за травмы выпал Луол Денг. Юноша вышел на вторую четверть, провел несколько убедительных минут, вынудил лидера соперников совершить несколько промахов, отправился на скамейку. А потом вернулся в четвертой: и 12 минут подряд снова противостоял Энтони, заставив его выбросить 1 из 6 и обеспечив «Чикаго» победу (105:102).

На Батлера тогда почти не обратили внимания, и лишь годы спустя Тибодо вспоминал этот эпизод: «Если они не кусаются, будучи щенками, то обычно не кусаются вообще. Джимми кусался с самого начала» .

Проверки продолжались: Батлера все бросали против лучших снайперов лиги – Кобе, Руди Гэя, Кармело, а в одном из предсезонных матчей на следующий год (против «Миннесоты») тренер «Чикаго» гонял его все 48 минут.

И все равно Тибодо сдерживал Батлера и в смысле игровых минут, и в смысле роли. Настолько, что это удивляло даже его партнеров по команде.

«Джимми с первого дня был целиком и полностью поглощен игрой на результат. В нем не было этого «Ооо, Леброн, давай обменяемся майками». Вместо этого он делал все, чтобы осложнить жизнь Леброну, Мэло и другим признанным звездам. Я говорил насчет Джимми с Тибсом. Говорил ему: «Разве ты не видишь, что ему нужно больше времени». А он отвечал: « Понимаешь, молодым надо дать понять, что они должны пахать за все подряд. За каждую минуту, за каждое владение. Только тогда они поймут насколько важно дорожить мячом и своим положением в лиге. Их нужно держать голодными, покорными, работящими », – поведал о беседах с Тибодо ветеран «Буллс» Брайан Скалабрине.

Трудно вот так сразу вспомнить, на кого еще подействовали методы Тибодо. Но Батлеру они точно помогли.

За первые три сезона в лиге он заработал около 3 млн долларов. «Чикаго» упорно предлагал ему следующий контракт – 40 млн на 4 года.

Батлер отказывался – хотел больше, гораздо больше. Летом между третьим и четвертым сезоном он на практике воплотил постоянно проговариваемую до этого мантру «Мне плевать на очки, я никогда не отличался результативностью, но всегда много работал». Он буквально заперся в тренировочном зале. «Я настолько хотел стать лучше, что у нас тогда не было ни телевизора, ни интернета, – рассказывал он сам. – Нам становился скучно, и не оставалось ничего другого, кроме как идти тренироваться. Мы ели, спали и тренировались. Тренировались по три раза в день, потому что больше тупо нечего было делать. Мы сидели на диване, смотрели друг на друга и говорили: «А чем еще заниматься целый день? »

Можно соглашаться или нет, но в отношении Батлера, для которого упорный труд скорее был образом жизни, чем испытанием, методы Тибодо сработали. В сезоне-2014/2015 он отобрался на свой первый из шести Матчей всех звезд и получит титул «самого прогрессирующего игрока». И если регалии Джимбо воспринял как приятный бонус и похвалу за уже проделанную работу, то количество игрового времени как дополнительную ответственность.

Тогда же он подписал тот контракт, который посчитал для себя справедливым – 92 млн на 5 лет.

Вот только деньги не утолили его голода: он постоянно требовал больше, и трения с главным тренером лишь усиливались по мере того, как он доказывал свою состоятельность. За Батлера уже не ходили просить ветераны, в ходе плей-офф он сам встречался с Тибодо и говорил о том, что, несмотря на 42,2 минуты в среднем за игру, чувствует, что недостаточно вовлечен в атакующие действия команды. Джимми казалось, что он может делать больше. В свою очередь Тибодо говорил, что оценивает его не по набранным очкам, а по степени влияния на победный результат. Оба были уверены в собственной правоте, но их жизненные убеждения никак не воспрепятствовали «Кэвальерс», которые обыграли «Буллс» во втором раунде со счетом 4-2.

Руководство клуба уволило Тибодо, который за 5 сезонов лишь раз сумел вывести команду дальше второго раунда. И инсайдеры тогда много писали о том, что Батлер, безусловно, рад избавлению от тирании главного тренера, который мешал ему развиваться, и сомневался в его атакующих способностях.

Однако это вопрос двоякий.

С одной стороны, очевидно, что – как говорил и агент Батлера Берни Ли – «успехи Джимми во многом основаны на том фундаменте, который заложил для него Тибс». Как известно, Тибодо, будучи в университете, расторг помолвку и объяснил это тем, что в его жизни нет места для женщин, так как он готовится стать баскетбольным тренером. И вот эта его маниакальная преданность делу еще больше усилила то, что было заложено в Батлере изначально.

С другой, Тибодо действительно всегда концентрировался на ограниченности игрока и использовал его так, как диктовало это видение.

«Честно вам скажу, я такого и представить не мог, – говорил Тибодо, когда Батлер уже превратился в звезду лиги. – Я з амечал то, что выделялось – его жесткость, его характер, неумение проигрывать. Но я не понятия не имел, что он может стать настолько крутым игроком . Сегодня нет ничего, что он бы не умел делать. Тут не только умение создать себе бросок. Посмотрите, как он проходит в «краску», как создает ситуации для других, как провоцирует нарушения. Против него нужно играть очень дисциплинировано. Нужно беспокоиться о том, что он накажет вас индивидуально. Вся ваша команда должна сконцентрироваться на противостоянии ему – нельзя давать ему фолы, нельзя пускать его мимо себя, нельзя не страховать против него всей командой».

Зато без Тибса стало невмоготу

На место Тибодо поставили Фреда Хойберга, неопытного тренера, тяготевшего к перестройке команды, а не к борьбе за что-либо. И на протяжении двух последующих сезонов Батлер продавил собственное видение и уже втянулся в полноценную открытую конфронтацию со специалистом, которого после Тибодо невозможно было воспринимать всерьез.

Сперва Батлер раскрылся как разыгрывающий. Когда он вышел перед сезоном и заявил, что видит себя плеймейкером, все, естественно, покрутили пальцем у виска. Тогда еще не было понимания, что почти ко всему, что говорит Джимбо – как бы нелепо и эпатажно ни звучало – стоит прислушиваться. Теперь, когда не было Тибодо, он встрял в конфликт с Дерриком Роузом и Жоакимом Ноа, в чью зону ответственности вторгался (позже Роуз расскажет, что главная проблема состояла в том, что у Батлера появилась собственная раздевалка, отдельно от команды). Оказалось, что много часов работы могут сделать и такое: человек, который набирал от силы 1,7 передачи в университете, превратился в лучшего разыгрывающего своей команды и оттеснил и номинального первого номера, и пойнт-центрового на вторые роли. Батлер не просто показывал лучшие цифры, с ним в качестве основного созидателя «Чикаго» действительно смотрелся увереннее.

Еще через год он завершил свое баскетбольное обучение, назначив себя главным «клатчером» «Буллз». Он добился того, чего хотел – Роуза обменяли, Газоль и Ноа ушли в качестве свободных агентов, теперь это была его команда. Нужно отметить, что к такому повороту он оказался прекрасно подготовлен – у него даже появился коронный бросок, стэпбэк обычно с правой стороны, которым он пользовался все чаще и чаще, когда нужно было решать исход игры. В том сезоне Батлер набирал 50% очков своей команды в «клатче» (это был четвертый результат в лиге) и превратился в одного из лучших специалистов по решающим минутам: чаще всех зарабатывал штрафные, вошел в Топ-10 по общей результативности.

И опять же все громче и громче проговаривал банальности, которые в его случае становились рецептом для чуда.

«Я смотрю на это так: я не понимаю, чем вообще можно заниматься на протяжении всего дня. У нас очень расслабленная работа. Мы тренируемся полтора часа. Что делать все остальное время? Почему мы не пойти в зал и не поработать над вашей игрой? Побросать. Посмотреть видео. Что мне еще делать – идти домой, рубиться в видео-игры и сидеть в телефоне?»

Чем лучше становился Батлер, тем больше его удручало, что рядом не осталось единомышленников.

Да, таких, как Тибодо.

Что вылилось в очередной конфликт– теперь с Фредом Хойбергом.

« Дело даже не в том, что тебя тренировали определенным образом в течение пяти последних лет. Речь идет о том, чтобы заставить каждого делать свою работу . Мы не выполняем установки, которые написаны на доске в раздевалке перед каждой игрой. И главное, никто не говорит об этом. Как будто так и надо. Возможно, я обращаю на этот момент недостаточно внимания, но мне кажется, что он (Хойберг) должен быть ответственнее и требовательнее к игрокам, чтобы каждый из нас давал свой максимум. Каждый должен делать свою работу с максимальной отдачей».

В случае с Батлером, подобное заявление можно считать высшим проявлением дипломатии, ведь дальше он вообще перестал себя сдерживать. Когда журналисты спрашивали о конфликте в раздевалке, он не сглаживал углы.

«Я склонен к конфронтации. Я питаюсь конфронтацией. Это то, что движет мною по жизни. Не все такие».

«Просто он не тот тренер, и в этом нет ничего плохого».

Закончилось все ультимативным.

«Они либо попытаются выиграть сейчас, либо предпочтут омолаживать состав. В принципе, вы уже сейчас видите, каким путем они пошли».

22 июня 2017-го «Буллс» обменяли Батлера в «Миннесоту» на Зака Лавина, Криса Данна и права на Лаури Маркканена.

И тогда, и сейчас многие считают эту сделку кражей средь бела дня, меняются лишь акценты. Ведь тогда казалось, что «Тимбервулвз» обобрали чикагцев до нитки, поскольку Батлеру предстояло вновь воссоединиться с Томом Тибодо.

Казавшийся идеальным союз обернулся хаосом и взаимными обидами

Не склонный к сантиментам Джимбо не скрывал своей радости.

«Тибс сделал из меня того игрока, которым я являюсь сегодня. Ему часто приписывают эту заслугу. И это правда. Но мне не хотелось бы сидеть здесь и говорить о нем 10 минут подряд, хотя я мог бы.

Когда я пришел в эту лигу, я в буквальном смысле слова был ребенком. Я понятия не имел, во что ввязываюсь. Тибс дал мне понимание того, что необходимо работать каждый день, чтобы добиться даже самых незаметных результатов. Работа должна стать естественным состоянием. Когда никто не смотрит на тебя, ты работаешь. Когда ты в свете камер, ты работаешь. Благодаря его советам я стал наполовину приличным баскетболистом », – перемежая свою речь остротами, скромничал Джимми.

Батлер был воодушевлен. Отчасти потому, что сбежал от ненавистного Хойберга, отчасти потому, что ему удалось совершить путешествие назад в будущее. Ведь именно по такому принципу происходило формирование состава «Тимбервулвз». Хотя правильнее было бы сказать «Тимбербуллз». В команде всплыли Тадж Гибсон, Джамал Кроуфорд и Деррик Роуз, которые были призваны добавить чикагского авторитета еще не столь матерым волчатам. Причудливый процесс комплектования облегчало еще и то, что Тибодо, помимо тренерских функций, занимал должность президента по баскетбольным операциям, а соответственно все, что касалось подбора игроков и их подписания, было в полном его ведении.

И сперва показалось, что ему удается повернуть время вспять. «Вулвз» оформили 18 солд-аутов на домашней арене – лучший показатель, начиная с сезона-1990/1991. С показателем 47-35 «Миннесота» впервые с 2004-го года вышла в плей-офф, пусть и сгорела «Рокетс» 1-4 в первом же раунде.

Такой дебют на новом месте со старыми друзьями мог бы устроить многих, но не Батлера. Он начал третировать своих новых одноклубников еще по ходу серии, а когда команда вылетела, не вернулся вместе с ней в Миннеаполис, чтобы проходить медицинское обследование, а сразу же махнул в свою калифорнийскую резиденцию.

«Я так много вложил в эту игру, играю только на победу, а не ради какой-то индивидуальной статистики. Поэтому иногда я просто не понимаю, как люди могут быть устроены иначе. То же самое и с Тибсом. Как они не понимают, что он так много времени уделяет своему ремеслу? Он знает, как достичь результата и что для этого нужно . Но иногда я просто смотрю вокруг и мне не понятно, почему вы не стремитесь стать лучше так, как это делаю я», – слова Батлера касательно одноклубников опубликовали в газете Chicago Sun.

Критика Батлера стала навязчивой темой для обсуждений в раздевалке команды. Часть игроков уважала его одержимость трудовой этикой, они восхищались тем, как некогда бездомный паренек прокрался в лигу с черного хода и стал игроком уровня Матча звезд.

Другие, наоборот, не испытывали особого энтузиазма в отношении Джимми. Причем, ровно по тем же причинам, по которым одним он виделся примером для подражания. Отдельным игрокам «Миннесоты» осточертело слушать духоподъемные речуги Батлера, которые не обходились без обязательного упоминания того, как усердно он работает и как много это для него значит.

Сложно ли их за это упрекнуть? В общем-то, нет. Кому понравятся постоянные упреки в отсутствии должного уровня профессионализма и недостаточно серьезном отношении к делу.

Свою лепту внес и владелец Глен Тэйлор. Ветхий дед, годами эксплуатировавший наличие в клубе Гарнетта, а после его ухода просто пустивший все на самотек, через прессу выразил надежду на то, что в межсезонье Батлер привлечет в клуб больше качественных игроков. Джимми не стал с ним спорить, но когда его агент Бернард Ли в интервью «Pioneer Press» проронил фразу о том, что рекрутировать игроков вообще-то работа клуба, а не Батлера, всем было понятно, чьи мысли транслирует агент.

Все эти тревожные звоночки сошлись в погребальном перезвоне.

Снова на первый план вышли деньги.

После того как Батлер вывел «Миннесоту» в плей-офф, несмотря на травму колена, он рассчитывал на продление контракта. Летом 2018-го Джимбо запросил 5-летнее соглашение на сумму 188 миллионов – максималку, которую он мог получить от «Вулвз» год спустя после истечения контракта, выйдя на рынок свободных агентов.

Тибодо и Тейлор в один голос принялись убеждать его в том, что если речь идет о том, чтобы сохранить конкурентную команду уровня плей-офф, то необходимы новые подписания и продления контрактов уже имеющихся игроков. Все, что могли предложить «Тимбервулвз» – 110 миллионов на 4 года.

Это была далеко даже от тех сумм, которые Батлер мог получить на рынке свободных агентов в 2019-м. Любой другой клуб мог спокойно метнуть в него 139 миллионов на 4 года. Пресса мгновенно начала расчерчивать маршруты миграции Батлера в лиге: преобладали «Нью-Йорк», «Бруклин», «Майами» и «Клипперс».

Тибодо отчаянно противился даже мысли о возможном расставании с любимчиком. Как раз тогда он довел – видимо, вполне осознанно – президента «Майами» Пэта Райли. Стороны обсуждали обмен очень долго и нудно. Сначала «Хит» в нагрузку навязали еще и Горги Дженга. Затем сошлись на том, что за Батлера «Миннесота» получит Джоша Ричардсона, Диона Уэйтерса для уравновешивания зарплат и защищенный пик первого раунда. Уже обменялись медицинскими картами. И тут Тибодо позвонил снова и потребовал больше пиков. Президент «Майами» не выдержал, назвал коллегу «борзым мазафакером» и повесил трубку.

На протяжении всего межсезонья Батлер держался подальше от Миннесоты, путешествовал за границей и отсиживался у себя в Калифорнии.

Когда же до официального медиа-дня команды перед сезоном оставалась неделя, Батлер встретился с Тибсом и официально уведомил его о желании быть обменянным в другую команду. Тренер спорил, настаивал на том, что очередной выход в плей-офф может полностью изменить всю нынешнюю ситуацию, но игрок был непреклонен.

«Об этом редко говорят, но на той тренировке, я лишь раз бросил мяч в кольцо»

Тибодо не хотел отпускать Батлера. Это был не какой-то там Рикки Рубио, с которым у него сразу сложились натянутые отношения, Джимбо был олицетворением всего того, что тренер ценил в баскетболе: усердие, безжалостное отношение к ошибкам и нацеленность на результат.

Тибодо не хотел отдавать Батлера ни как тренер, ни как президент по баскетбольным операциям.

Батлера же, несмотря на все его уважение к Тибодо, неопределенность и постоянное давление со стороны медиа выводили из себя. Когда брат Эндрю Уиггинса среагировал на новость о скором расставании «Вулвз» и Батлера постом в соцсетях с одним словом «Аллилуйя», Джимбо ринулся в Миннесоту. Он не проходил предсезонную подготовку с командой, а тренировался самостоятельно в Лос-Анджелесе, так что ехал в Миннеаполис чисто с дипломатическими намерениями.

«Понимал, что Тибс тяжело переживает эту ситуацию, поэтому хотел, чтобы мы как можно быстрее разобрались с этим. Не считал и не считаю, что в той ситуации был хорошим мальчиком, но я ехал на ту встречу с желанием выказать ему свою почтительность и спокойно разобраться с вопросом. По этой причине я был взбешен, когда кто-то из тренерского штаба сказал мне, чтобы я шел тренироваться», – вспоминал начало приснопамятной тренировки Джимбо.

Позже в подкасте Джей Джей Реддика Батлер подробно расписал, что там произошло.

«Мы спокойно разговаривали с Тибсом, а потом кто-то из штаба закричал: «Так, сегодня ты будешь тренироваться». И тут я готов признать, что у меня действительно есть проблема с восприятием чужого авторитета. Когда кто-то говорит мне – взрослому мужику, что я что-то кому-то должен, у меня с ним могут возникнуть проблемы. Сказав это мне, ты как бы зажигаешь спичку. Огонь еще не полыхает, но спичка уже зажжена.

Так вот, я говорю этому чуваку: «Во-первых, не указывай мне, что делать. Если я решу тренироваться, то я буду тренироваться». А он продолжает: «Нет, сегодня ты будешь тренироваться». Я про себя думаю: «Аккуратнее, ты подносишь спичку слишком близко ко мне». Я ему говорю: « Что ж, если я собираюсь тренироваться, то я буду играть с парнями со скамейки запасных, с игроками третьей пятерки против основного состава . Но не думаю, что это хорошая идея. Ведь каждый раз, когда я выхожу на площадку, даже на тренировке, то всегда доказываю свою точку зрения, свое право на то, чтобы поступать так, как считаю нужным».

Через считанные часы инсайдеры разнесли новость о том, что в двусторонке «Вулвз» третий состав команды с Джимми Батлером во главе разнес в труху основу, за которую играли Карл Энтони-Таунс, Эндрю Уиггинс и остальные игроки старта. В процессе Батлер неустанно троллил одноклубников, критиковал их игру, отношение к тренировкам и отсутствие настоящей страсти к баскетболу.

Как уверяют очевидцы, это была форменная порка.

«Бывают такие дни, когда игроки уходят с тренировки, бурча проклятья себе под нос. Что-то не получалось, где-то не везло. Они недовольны собой. В тот день я обнаружил несколько сломанных стульев в раздевалке: ребята были чернее тучи. Он унизил их при работниках клуба. Молодые ассистенты, собирающие мячи и налаживающие работу тренажеров, раскрыв рот, наблюдали за тем, как он издевался над парнями, чьи лица мелькают в рекламных роликах по ТВ. Все понимали, что происходит, но те парни ничего не могли поделать против него», – признавался в интервью Рейчел Николс один из работников «Тимбервулвз».

«Самая интересная деталь всей этой двусторонке заключалась в том, что я всего раз бросил по кольцу. Об этом редко говорят, но так оно и было. Я доминировал, но бросил всего раз. Я делал передачи, перехваты, блок-шоты, вынуждал их терять мяч, фолить, но забивали парни из третьего состава», – детализировал свой перформанс Батлер.

После такого, естественно, и речи быть не могло о нахождении Джимбо в «Миннесоте». У Тибодо больше не осталось уловок.

12 ноября 2018-го Батлера обменяли в «Филадельфию» на Роберта Ковингтона, Дарио Шарича и Джеррида Бэйлесса.

Сезон-2018/2019 «Миннесота» завершила с показателями 36-46. Тибодо уволили еще по ходу чемпионата, когда команда шла 19-21, до конца команду кое-как довез Райан Сондерс, сын локальной легенды – Флипа Сондерса, тренера, чье имя неотделимо от истории «Тимбервулвз».

Для Батлера сезон получился гораздо лучше. «Филадельфия» вышла в плей-офф с третьего места Восточной Конференции (51-31). В первом раунде команда Бретта Брауна легко прошла «Бруклин» (4-1), а во втором оказалась в одном мяче под сирену седьмого матча от выхода в финал конференции.

И снова, как и в случае с Тибодо, Батлер работодателей не убедил: «Филадельфия» предпочла дать максимальный контракт не ему, а Тобайасу Харрису.

Как это уже было до того, заслуженные деньги (142 миллиона на 4 года) и заслуженную роль он получил только в «Майами».

Пэт Райли все же его дождался.

За последние четыре года пути Тибодо и Батлера разошлись диаметральным образом.

Тренер едва не вылетел из лиги со своими устаревшими методами в плане построения нападения, коммуникации с игроками, ограниченной ротации, необъяснимой тягой к любимчикам и привычкой на всех орать и получил последний-последний шанс в «Нью-Йорке». Здесь ему удалось обновиться и остаться прежним – превратить «Никс» в одну из лучших атакующих команд регулярки, метающих трехочковые, и при этом заставить их душить соперников в защите в плей-офф.

Игрок раскрылся в качестве человека, который умеет все – добивается результата на обеих половинах, является идеальным лидером для обожающей чернорабочий баскетбол молодежи, вытаскивает концовки и берет на себя сверхрезультативность в плей-офф. В «Майами» он нашел тот оазис в НБА, к которому стремился с того момента, как расстался с отдающим всего себя делу специалистом.

И вот они снова встретились.

Джимми Батлер и Том Тибодо настолько схожи в своих взглядах на жизнь и баскетбол, что это разрушило, казалось бы, идеальный тандем.

«Сейчас мы нечасто общаемся с ним. Возможно, потому, что мы чаще надираем ему задницу », – иронично охарактеризовал нынешние отношения с Тибсом Батлер в преддверии серии против «Никс».

И столь же принципиального, как и Батлер, Тибодо, уверен, найдется принципиально иная точка зрения.

Фото: Gettyimages.ru/Stacy Revere, Michael Reaves, Jonathan Daniel; AP Photo/Nam Y. Huh, Charles Rex Arbogast, Andy Clayton-King, David Zalubowski