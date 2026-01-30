«Диллон-Злодей». «Финикс» раздал 5000 болельщиков футболки с Бруксом
«Санс» подготовили подарок для фанатов.
Первые пять тысяч болельщиков «Финикса», пришедших на арену матча против «Детройта», получили от «Санс» футболки с изображением форварда Диллона Брукса и надписью Dillon The Villain (Диллон-Злодей).
Сам Брукс сказал, что идея и футболки ему понравились, а изображение счел «подходящим».
«Санс» победили «Пистонс» (114:96), а Брукс обновил рекорд карьеры, набрав 40 очков.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: azcentral
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
А мне такую футболочку???
А мне такую футболочку???
Ну написано же: только первым 5 тысячам.))
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем