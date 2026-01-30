«Диллон-Злодей». «Финикс» раздал 5000 болельщиков футболки с Бруксом

«Санс» подготовили подарок для фанатов.

Первые пять тысяч болельщиков «Финикса », пришедших на арену матча против «Детройта», получили от «Санс» футболки с изображением форварда Диллона Брукса и надписью Dillon The Villain (Диллон-Злодей).

Сам Брукс сказал, что идея и футболки ему понравились, а изображение счел «подходящим».

«Санс» победили «Пистонс» (114:96), а Брукс обновил рекорд карьеры, набрав 40 очков.