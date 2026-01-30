Стэн Ван Ганди о Шэе Гилджес-Александере: «Не уверен, что он получает все свистки, которые ему полагаются»
Бывший тренер команд НБА, а ныне телекомментатор Стэн Ван Ганди считает, что действующий MVP Шэй Гилджес-Александер выходит на линию штрафных реже, чем должен.
«Не уверен, что он получает все свистки, которые ему полагаются», – сказал Ван Ганди во время трансляции матча «Тандер» – «Вулвс».
В текущем сезоне Гилджес-Александер выполняет в среднем 9,3 штрафного броска за игру. Больше только у Дени Авдии (9,7) и Луки Дончича (11,4).
Пусть радуется, что не играет против Дорта и Карузо, иначе вместо свистков получал бы травмы
Таким занимаются многие, но почему хейт именно на ШГА? У меня есть несколько абсурдное предложение - Шай слишком честный и спокойный. Он прямолинейно ломает игру ради эффективности. При этом, во всем остальном он недостаточно яркий персонаж для публики. Эти два эффекта накладываются друг на друга и создают такой шлейф, будто он лишь "продавец штрафных". Хотя игрок более чем выдающийся.