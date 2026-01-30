  • Спортс
  • Стэн Ван Ганди о Шэе Гилджес-Александере: «Не уверен, что он получает все свистки, которые ему полагаются»
10

Бывший тренер команд НБА, а ныне телекомментатор Стэн Ван Ганди считает, что действующий MVP Шэй Гилджес-Александер выходит на линию штрафных реже, чем должен.

«Не уверен, что он получает все свистки, которые ему полагаются», – сказал Ван Ганди во время трансляции матча «Тандер» – «Вулвс».

В текущем сезоне Гилджес-Александер выполняет в среднем 9,3 штрафного броска за игру. Больше только у Дени Авдии (9,7) и Луки Дончича (11,4).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница репортера Брэндона Рахбара в соцсети X
10 комментариев
просто надо сказать спасибо финчу. после его истерики на судей, окла перестала получать свистки
С трибун не свистят?)
Ответ Олененок Бэмби
С трибун не свистят?)
При всем уважении. Шутка записана при помощи враждебного чата жипити
Зато получает свистки, которые ему не полагаются (и не получает фолы за пуш-оффы)

Пусть радуется, что не играет против Дорта и Карузо, иначе вместо свистков получал бы травмы
Ответ Александр Митраков
Зато получает свистки, которые ему не полагаются (и не получает фолы за пуш-оффы) Пусть радуется, что не играет против Дорта и Карузо, иначе вместо свистков получал бы травмы
кого травмировал Карузо за всю свою карьеру?
Ответ Ruslan Ruslan
кого травмировал Карузо за всю свою карьеру?
Последний пример - Аарон Гордон в плей-офф, Карузо нырнул ему в ноги. Там же он Йокича практически насиловал, безнаказанно
Ну так то да, пора бы уже за тревожный взгляд во время атаки давать
А я уверен что нет
Чисто теоретически, можно хоть 20 штрафных получать и избежать хейта. Какой-нибудь Супер Соник мог бы такое провернуть. С ШГА вопрос в другом ведь. Парень в определенный момент нашел "ключи" к игре со стороны правил и начал хакать именно судейство. Технически - он прав. Но все ведь видят, что целью действия были именно штрафные, а не сама атака.

Таким занимаются многие, но почему хейт именно на ШГА? У меня есть несколько абсурдное предложение - Шай слишком честный и спокойный. Он прямолинейно ломает игру ради эффективности. При этом, во всем остальном он недостаточно яркий персонаж для публики. Эти два эффекта накладываются друг на друга и создают такой шлейф, будто он лишь "продавец штрафных". Хотя игрок более чем выдающийся.
