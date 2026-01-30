Стэн Ван Ганди о Шэе Гилджес-Александере: «Не уверен, что он получает все свистки, которые ему полагаются»

Ван Ганди о ШГА: Не уверен, что он получает все свистки, которые должен.

Бывший тренер команд НБА , а ныне телекомментатор Стэн Ван Ганди считает, что действующий MVP Шэй Гилджес-Александер выходит на линию штрафных реже, чем должен.

«Не уверен, что он получает все свистки, которые ему полагаются», – сказал Ван Ганди во время трансляции матча «Тандер» – «Вулвс».

В текущем сезоне Гилджес-Александер выполняет в среднем 9,3 штрафного броска за игру. Больше только у Дени Авдии (9,7) и Луки Дончича (11,4).