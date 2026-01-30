  • Спортс
  Победный бросок Тайриза Макси и данк Купера Флэгга через Муссу Диабате стали лучшими моментами игрового дня НБА
Победный бросок Тайриза Макси и данк Купера Флэгга через Муссу Диабате стали лучшими моментами игрового дня НБА

НБА представила подборку лучших моментов матчей 29 января.

В топ-10 хайлайтов, составленный НБА, среди прочих попали форвард Купер ФлэгДаллас»), центровой Александр Сарр, защитник Билаль Кулибали (оба – «Вашингтон») и защитник Тайриз Макси («Филадельфия»).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
10 место зрелищнее первого
Ответ Karsakov Roman
10 место зрелищнее первого
Ну типа победный - такие всегда ставят выше в рейтинге - хотя они и менее красивые...
5-й, конечно, выглядит сомнительно. Да и 7-й..
