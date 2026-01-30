Победный бросок Тайриза Макси и данк Купера Флэгга через Муссу Диабате стали лучшими моментами игрового дня НБА
НБА представила подборку лучших моментов матчей 29 января.
В топ-10 хайлайтов, составленный НБА, среди прочих попали форвард Купер Флэг («Даллас»), центровой Александр Сарр, защитник Билаль Кулибали (оба – «Вашингтон») и защитник Тайриз Макси («Филадельфия»).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
10 место зрелищнее первого
10 место зрелищнее первого
Ну типа победный - такие всегда ставят выше в рейтинге - хотя они и менее красивые...
5-й, конечно, выглядит сомнительно. Да и 7-й..
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем