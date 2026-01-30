  • Спортс
Ламело Болл стал пятым в истории НБА, кто набрал 5000+ очков, 1500+ подборов и 2000+ передач за первые 300 игр карьеры

Болл выполнил редкое достижение.

Разыгрывающий «Шарлотт» Ламело Болл набрал 22 очка, 3 подбора и 9 передач в победном матче против «Далласа».

Это выступление позволило 24-летнему баскетболисту стать пятым в истории НБА, кому удалось набрать 5000+ очков, 1500+ подборов и 2000+ передач в первых 300 матчах карьеры.

До Болла таким достижением обладали Мэджик Джонсон, Уолт Фрэйзер, Оскар Робертсон и Лука Дончич.

В текущем сезоне разыгрывающий набирает в среднем 19,1 очка (40,8% с игры, 37% из-за дуги), 4,7 подбора и 7,6 передачи.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети «Шарлотт»
Эх, если бы не травмы.
А ведь есть стата, кто набрал 5000+ очков, 1550+ подборов и 2000+ передач за первые 300 игр карьеры и так далее...
