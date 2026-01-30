  • Спортс
Андрей Кириленко: «Если взять 15-летних игроков и провести чемпионат мира, то мы будем играть на равных с ведущими школами»

Кириленко сравнил российские и зарубежные системы подготовки баскетболистов.

Президент РФБ Андрей Кириленко считает, что молодые российские баскетболисты сталкиваются с проблемами при переходе к профессиональному баскетболу.

«За годы перед моими глазами прошли самые разные спортивные школы, дети, подростки и уже взрослые игроки – в разных странах, в том числе и в США. И я могу сказать, что до 15 лет российская система подготовки абсолютно конкурентоспособна. Если сейчас взять, условно, 15-летних игроков и провести чемпионат мира, то мы будем играть на равных с ведущими школами – американскими, испанскими, французскими, греческими, литовскими, турецкими. На этом возрасте мы вполне конкурентны. А дальше начинается то, о чем я уже частично говорил. У нас очень ограничено количество мест для ребят в возрасте примерно от 16 до 20 лет, когда начинается переход к профессиональному баскетболу. Этот этап должен быть либо в университетах, либо в фарм-клубах профессиональных команд. В России это в основном фарм-клубы. Но если посчитать: в Лиге ВТБ около 10 команд, в первом дивизионе – порядка 16, во втором – еще около 10.

Пусть всего будет около 40 команд, у каждой есть фарм-клуб. Это дает примерно 200-300 мест для молодых игроков, которые входят в профессиональный баскетбол. А если взять американскую систему студенческого баскетбола, то это тысячи университетов с собственными программами. Количество мест несоизмеримо больше», – сказал Кириленко.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: «Чемпионат»
Для чего столько легионеров в лиге ВТБ? Раньше, объясняли,чтобы быть конкурентными в Европе, а щас зачем? Пусть будет меньше, зато качественей. Три, не больше двух на площадке, зачем шесть?
Но во взрослом возрасте всё это традиционно куда-то девается… 🤔
