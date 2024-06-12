Будущее НБА уже наступило. 26 лучших не старше 26

Традиционно считается, что лучшее время для баскетболистов начинается в 27 лет: уже после достижения этого возраста свои первые трофеи взяли Леброн Джеймс и Майкл Джордан, Стеф Карри и Шакил О’Нил, Кевин Дюрэнт и Уилт Чемберлен.

Однако в НБА этого сезона все идет с опережением графика. Молодые звезды торопят стариков на выход и стремятся поскорее занять их места. Леброн Джеймс, Стеф Карри, Джимми Батлер, Джеймс Харден, Кавай Ленард, Кевин Дюрэнт, Яннис Адетокумбо не увидели и второго раунда, а в финалах конференций бились люди, которые определят ближайшее будущее: Тайриз Халибертон, Лука Дончич и Энтони Эдвардс.

А также, конечно, Джейсон Тейтум. Тейтум – что бы о нем ни говорили – один из главных героев прошедшего сезона. Ему только в марте исполнилось 26 лет, как раз в этом возрасте Леброн Джеймс лажал в финальной серии с «Мэверикс» в битве с европейской звездой.

Потому логично, что рейтинг удлинился до 26 позиций.

Если кому-то нужна ориентировочная база для того, чтобы докопаться до расположения игроков, то критерии тут примерно такие: позиция формировалась на основе субъективного соотношения текущего уровня и достижений на данный момент и умозрительного прогнозируемого уровня на пике карьеры.

Для него рассматривались, но не вошли:

Джонатан Куминга («Голден Стэйт»)

Человек, который определит закат карьеры Стефа Карри. И, как бы Куминга ни прибавлял в понимании баскетбола и ни играл мышцами на фоне стареющих партнеров, это не тот расклад, который кому-то нравится.

О Джи Ануноби («Нью-Йорк»)

В «Никс» этого плей-офф доказал, что может быть вторым по значимости человеком в команде, претендующей на финал конференции. Как раз повреждение у англичанина, собственно, и не позволило «Нью-Йорку» воплотить намеченное.

Однако быть мегаполезным и быть полноценной звездой – это все еще разные вещи.

Эндрю Нембхард («Индиана»)

А покажите, пожалуйста, больше.

Херб Джонс («Новый Орлеан»)

Единственный нецентровой в первой символической пятерке лучших защитников. При всем уважении лично к Джонсу и при всей востребованности его амплуа вряд ли 3&D-специалист сможет определить эпоху лучше, чем люди, генерирующие все нападение в качестве первых звезд.

Джейден Макдэниэлс («Миннесота»)

То же самое.

С единственным отличием, что Макди неизбежно будут продвигать как «нового Пиппена» до тех пор, пока не надоесть позиционировать Энтони Эдвардса как «нового Джордана» (а это продлится еще пару сезонов).

Анферни Саймонс («Портленд»)

Успешно двигается по траектории нового Брэдли Била, как будто уважаемого игрока, явно набивающего мусорные цифры.

Коби Уайт («Чикаго»)

Неожиданно после всеобщего разочарования в Заке Лавине превратился в бодрого разыгрывающего, умеющего отрезками настраивать свои антенны на волны Стефа Карри. Столь же непредсказуемое развитие Уайта в ближайшие сезоны – единственное, что сейчас дает надежду людям в Чикаго.

Джейлен Грин («Хьюстон»)

В течение полугода стал родителем двух детей от двух разных женщин. После чего подарил самый типичный образчик «мартовского безумия в НБА» – периода, когда лига находится не вполне в трезвом состоянии и можно творить любую дичь: за последние 17 матчей набирал 24,6 очка, 6,5 подбора и 4,2 передачи при 38% трехочковых.

Подозрительным образом все это совпало с отсутствием Алперена Шенгюна, человека, с которым «Рокетс» связывают свое будущее. Так что пока нужно больше информации.

Джабари Смит («Хьюстон»)

Тоже нужно больше информации: слишком уж медленно запрягает для игрока, претендовавшего на первый пик драфта.

Теоретически должен стать продвинутой версией Аарона Гордона для турецкого Николы Йокича – атлетичным четвертым номером, который лупит из-за дуги, открывается под прикольные скидки и нивелирует недостатки партнера в защите.

Но если Смит продолжит в том же темпе, ему для окончательного выхода на пик понадобится еще около 39 лет.

Тайлер Хирро («Майами»)

Я не Пэт Райли, поэтому не буду убеждать вас в том, что человек, чье отсутствие вообще не помешало «Хит» (если не наоборот) дойти до финала, заменит вам любую звезду.

Майкл Портер («Денвер»)

Чуть ли не основная причина, по которой финал НБА проходит без Николы Йокича. Если учесть, насколько волатильными были прошедшие сезоны для Портера вне паркета, держится он довольно уверенно, но не очень многие все еще верят в его будущее как лучшего снайпера лиги. Этим летом будет дан ответ на главный вопрос: верит ли в его будущее «Денвер», или в современных условиях лучше иметь пару надежных ролевиков, чем одного переплаченного ролевика.

Десмонд Бэйн («Мемфис»)

Не подтвердил какие-либо звездные амбиции, если они у него вообще были, в отсутствии Джа Морэнта. Нападение с Бэйном в качестве первой опции и организатора все время оставалось худшим в лиге.

Гораздо реальнее притязания на место главного снайпера лиги, освободившееся после самоустранения Клэя Томпсона. Но, как известно, даже Клэй Томпсон – это ровно тот человек, который занимал примерно 77 место в списке с 76 позициями. Так пусть и Бэйн будет 27-м.