Рич Пол: «Где-то в алгоритмах соцсетей есть правило: критикуешь Леброна – получаешь клики»
Агент Джеймса заявил, что критика форварда стала способом получить внимание.
Рич Пол считает, что критика Леброна Джеймса в социальных сетях стала одним из способов привлечь внимание аудитории.
«Мне кажется, где-то в алгоритмах прописано: если ты говоришь что-то негативное о Леброне, люди будут обращать на это внимание. Думаю, это есть где-то в инструкции социальных сетей», – высказал мнение агент четырехкратного чемпиона НБА.
Рич Пол: «Может быть, мы получим еще 4 сезона Леброна Джеймса»
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: NBA Courtside
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