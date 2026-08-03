Рич Пол: «Где-то в алгоритмах соцсетей есть правило: критикуешь Леброна – получаешь клики»

Агент Джеймса заявил, что критика форварда стала способом получить внимание.

Рич Пол считает, что критика Леброна Джеймса в социальных сетях стала одним из способов привлечь внимание аудитории.

«Мне кажется, где-то в алгоритмах прописано: если ты говоришь что-то негативное о Леброне, люди будут обращать на это внимание. Думаю, это есть где-то в инструкции социальных сетей», – высказал мнение агент четырехкратного чемпиона НБА .

Рич Пол: «Может быть, мы получим еще 4 сезона Леброна Джеймса»