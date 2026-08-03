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  4. Рич Пол: «Где-то в алгоритмах соцсетей есть правило: критикуешь Леброна – получаешь клики»

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Рич Пол: «Где-то в алгоритмах соцсетей есть правило: критикуешь Леброна – получаешь клики»
Агент Джеймса заявил, что критика форварда стала способом получить внимание.

Рич Пол считает, что критика Леброна Джеймса в социальных сетях стала одним из способов привлечь внимание аудитории.

«Мне кажется, где-то в алгоритмах прописано: если ты говоришь что-то негативное о Леброне, люди будут обращать на это внимание. Думаю, это есть где-то в инструкции социальных сетей», – высказал мнение агент четырехкратного чемпиона НБА.

Рич Пол: «Может быть, мы получим еще 4 сезона Леброна Джеймса»

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: NBA Courtside
Рич Пол
logoНБА
logoФиладельфия
logoЛеброн Джеймс

Комментарии

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Так это правило уже в древних временах озвучили - лучше пусть ненавидят, чем забудут.
Рич Пол: «Где-то в алгоритмах соцсетей есть правило: упоминаешь Леброна – получаешь клики. И я - тому пример»
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