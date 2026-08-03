Донован Митчелл мотивирован после отказа Леброна Джеймса от возвращения в «Кливленд»

Митчелл не обеспокоен отказом Леброна и намерен провести сильный сезон.

Донован Митчелл не обеспокоен тем, что Леброн Джеймс не вернулся в «Кливленд », и готовится к новому сезону в роли главного лидера «Кавальерс». Об этом сообщил инсайдер Брэндон Робинсон.

«Люди из окружения Леброна были удивлены тем, что Донован Митчелл все еще находится в «Кливленде». Была такая мысль: если бы Дариус Гарлэнд остался, а не был обменян на Джеймса Хардена, если бы Эван Мобли все еще был там и если бы не было Донована Митчелла , тогда Леброн мог бы рассмотреть возвращение», – заявил Робинсон в подкасте The Good Shepard.

При этом, по его словам, сам Митчелл спокойно отреагировал на эти разговоры.

«Могу сказать, что его это не беспокоит. Думаю, Донован очень мотивирован провести отличный сезон, и эти разговоры никак на него не влияют.

Если бы невозмутимость была человеком, то это определенно был бы Донован Митчелл», – добавил Робинсон.