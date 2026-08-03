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  4. Донован Митчелл мотивирован после отказа Леброна Джеймса от возвращения в «Кливленд»

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Донован Митчелл мотивирован после отказа Леброна Джеймса от возвращения в «Кливленд»
Митчелл не обеспокоен отказом Леброна и намерен провести сильный сезон.

Донован Митчелл не обеспокоен тем, что Леброн Джеймс не вернулся в «Кливленд», и готовится к новому сезону в роли главного лидера «Кавальерс». Об этом сообщил инсайдер Брэндон Робинсон.

«Люди из окружения Леброна были удивлены тем, что Донован Митчелл все еще находится в «Кливленде». Была такая мысль: если бы Дариус Гарлэнд остался, а не был обменян на Джеймса Хардена, если бы Эван Мобли все еще был там и если бы не было Донована Митчелла, тогда Леброн мог бы рассмотреть возвращение», – заявил Робинсон в подкасте The Good Shepard.

При этом, по его словам, сам Митчелл спокойно отреагировал на эти разговоры.

«Могу сказать, что его это не беспокоит. Думаю, Донован очень мотивирован провести отличный сезон, и эти разговоры никак на него не влияют.

Если бы невозмутимость была человеком, то это определенно был бы Донован Митчелл», – добавил Робинсон.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: David Shepard, Youtube
logoДонован Митчелл
logoНБА
logoКливленд
logoЛеброн Джеймс

Комментарии

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С таким контрактом можно вообще ко всему относиться невозмутимо:) Главное, чтоб на карту зачисления вовремя шли.
Невозмутимый Митчелл.

Он тут не так давно рассказывал, что у него жизнь удалась, после свипа в финале конференции. И это было ещё до того, как ему супермакс выписали. Чего ему возмущаться-то...
Я думаю почти все болелы Кавс очень "удивлены" контрактом Митчелла...
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