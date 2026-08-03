Демар Дерозан намекнул на возвращение в «Торонто»

Демар Дерозан загадочно высказался о будущем.

Демар ДеРозан пока остается без команды. Недавно 36-летний форвард опубликовал сообщение, которое вызвало обсуждения среди болельщиков.

«В заключение скажу: я остаюсь тем же. Я прихожу таким же, каким ушел…» – написал баскетболист на своей странице в соцсети X.

Некоторые фанаты увидели в этих словах возможный намек на возвращение в «Торонто » – клуб, который выбрал Дерозана на драфте и за который он выступал первые девять сезонов своей карьеры.