Демар Дерозан намекнул на возвращение в «Торонто»
Демар Дерозан загадочно высказался о будущем.
Демар ДеРозан пока остается без команды. Недавно 36-летний форвард опубликовал сообщение, которое вызвало обсуждения среди болельщиков.
«В заключение скажу: я остаюсь тем же. Я прихожу таким же, каким ушел…» – написал баскетболист на своей странице в соцсети X.
Некоторые фанаты увидели в этих словах возможный намек на возвращение в «Торонто» – клуб, который выбрал Дерозана на драфте и за который он выступал первые девять сезонов своей карьеры.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети Демара Дерозана
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