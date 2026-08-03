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  4. Демар Дерозан намекнул на возвращение в «Торонто»

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Демар Дерозан намекнул на возвращение в «Торонто»
Демар Дерозан загадочно высказался о будущем.

Демар ДеРозан пока остается без команды. Недавно 36-летний форвард опубликовал сообщение, которое вызвало обсуждения среди болельщиков.

«В заключение скажу: я остаюсь тем же. Я прихожу таким же, каким ушел…» – написал баскетболист на своей странице в соцсети X.

Некоторые фанаты увидели в этих словах возможный намек на возвращение в «Торонто» – клуб, который выбрал Дерозана на драфте и за который он выступал первые девять сезонов своей карьеры.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети Демара Дерозана
logoДемар Дерозан
logoНБА
logoвозможные переходы
logoТоронто

Комментарии

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Так загадочно👀👀👀
Ну хотя бы майку повесят по итогам карьеры)
Мусорным скорером без титула?
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