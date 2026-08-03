«Валенсия» официально объявила о переходе Армони Брукса на правах аренды

«Валенсия » официально объявила о подписании Армони Брукса . Американский защитник присоединился к испанскому клубу на правах аренды из «Виллербана » на сезон-2026/27.

Ранее этим летом Брукс подписал двухлетний контракт с французской командой, однако после пересмотра бюджета клуба продолжит карьеру в другом месте.

В прошлом сезоне Евролиги 28-летний защитник выступал за «Милан» и набирал в среднем 13,1 очка, 3,5 подбора и 1,4 передачи за матч, реализуя 41,6% трехочковых бросков.

По итогам сезона в Италии Брукс был признан MVP Кубка Италии и регулярного чемпионата, вошел в символическую сборную лиги, а также получил награду MVP финальной серии после победы «Милана» в чемпионате.