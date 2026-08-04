Женская НБА. 28+11+10 от Джеки Янг помогли «Лас-Вегасу» разгромить «Атланту», 19+15+12 от Алиссы Томас позволили «Финиксу» справиться с «Чикаго»

«Атланта» разгромно уступила «Лас-Вегасу», защитница «Эйсес Джеки Янг оформила трипл-дабл из 28 очков, 11 подборов и 10 передач (11 из 17 с игры, 4 из 7 трехочковых, 2 из 4 штрафных).
«Чикаго» не справился с «Финиксом», форвард «Меркури» Алисса Томас записала на свой счет трипл-дабл из 19 очков, 15 подборов и 12 передач (5 из 9 с игры, 9 из 9 с линии).
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Атланта – Лас-Вегас – 87:109 (24:22, 14:33, 24:31, 25:23)
АТЛАНТА: Риз (23+ 16 подборов), Ховард (19), Джонс (9 + 7 подборов), Кэнада (7 + 7 передач + 4 потери).
ЛАС-ВЕГАС: Янг (28 + 11 подборов + 10 передач + 4 потери), Уилсон (23 + 6 подборов), Смит (18), Грэй (17 + 6 передач).
4 августа. 2.00
Нью-Йорк – Сиэтл – 95:89 (28:18, 22:25, 29:24, 16:16)
НЬЮ-ЙОРК: Стюарт (24 + 8 подборов + 6 передач), Джонс (20 + 7 подборов), Ионеску (18 + 5 передач + 5 потерь), Астье (12).
СИЭТЛ: Джонсон (25), Хайдеман (17 + 7 передач), Малонга (17 + 6 подборов), Тиам (4 + 9 подборов).
4 августа. 2.00
Чикаго – Финикс – 101:106 (27:26, 20:29, 30:23, 24:28)
ЧИКАГО: Кардозу (16 + 13 подборов + 5 передач), Кэррингтон (16), Вандерслут (16 + 5 подборов + 10 передач), Тейлор (14), Клауд (13 + 5 подборов + 7 передач).
ФИНИКС: Коппер (31), Плам (20), Томас (19 + 15 подборов + 12 передач + 6 потерь), Боннер (14 + 8 подборов), Ээи (11).
4 августа. 4.00
Положение команд: Миннесота – 25-6, Лас-Вегас – 21-9, Голден Стэйт – 20-9, Даллас – 19-11, Индиана – 19-11, Атланта – 18-11, Нью-Йорк – 18-13, Вашингтон – 16-12, Лос-Анджелес – 11-17, Финикс – 12-19, Чикаго – 11-19, Портленд – 11-19, Торонто – 10-19, Коннектитут – 7-23, Сиэтл – 6-26.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Комментарии
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Минуту играем без очков. Наблюдаем сразу две потери Лас-Вегаса при безобидном розыгрыше еще до трехочковой линии. Есть первый самоподбор от Риз! Челси Грей дает отличную передачу от пола на Эйжу в прорыве. Ховард забыли на дуге — три. Риз тоже мнит себя снайпером, но соперницы давно забили на попытки Энджел бросать трешки — промах. Джордин Кэнада в отличном проходе пасует под кольцо на Риз — это два очка. Эйжа накрывает Джонс в краске. Эванс продавливает Джордин, а в следующей атаке кладет три. Уилсон ставит зрелищный блок, но, продолжая движение кистью, задевает лицо Алиши Грей — челлендж «тузов»… сгорает. Шестая потеря Лас-Вегаса за четверть. Равная игра.
Классный дриблинг от Ховард и точный пас в краску — два очка. Риз бежит от кольца до кольца, продавливает Тернер, забивает. Уилсон кладет энд-уан. И блокирует Джонс в ответной атаке противника, второй раз за сегодня. Кирстен Белл и Налисса Смит телосложением и прическами похожи как сестры. «Тузы» хозяйничают под чужим кольцом — плюс шесть в их пользу. Челси Грей красиво пасует за спиной через полплощадки — результативно. Кэнада обкрадывает Джеки Янг в быстром отрыве. Пошло́ зрелище. Джеки солирует, а Лас-Вегас ведет уже плюс двенадцать. Янг ловит Алишу Грей на финт под кольцом, и та перелетает через нее, опасно падая на паркет лицом в гогглзах — вроде обошлось. С трешкой Эйжи уходим на перерыв. Вторую половину четверти Атланта была безыдейна в атаке, а в целом попала только 3 трехочковых из 19.
Джеки в борьбе отвешивает Алише Грей по лицу, та чуть не плача апеллирует к судье. Риз несется к своей скамейке, активно требуя челлендж после очевидного фола на Эйже, челленджа больше нет. Уилсон легко блокирует Риз, а Риз Налиссу Смит. Мясной энд-уан от Эйжи. Энджел тоже забивает энд-уан после незафиксированной пробежки. Команды по очереди порят быстрые отрывы. Ховард вспоминает, что она вообще-то один из лидеров Атланты. Зрелищный отрезок: Налисса под кольцом, передачи Челси Грей и Райан Ховард. Двадцать очков разницы держатся. Еще пробежка от Риз — эту свистим. Джеки Янг набирает пять очков подряд, а «тузы» рвутся к победе 8:0. Риз со средней — точно. Кэнада сталкивается с партнершей Алишей Грей, и Атланта обидно теряет мяч перед малым перерывом.
Риз не свистят пробежку — энд-уан от Энджел. Бекки Хэммон так впечатлилась этим перфомансом, что выпускает Янг и Уилсон обратно на площадку. Энд-уаны сыпятся как из рога изобилия — теперь от Джонс. Атланта мажет слишком много для проигрывающей команды. Налисса Смит активно трудится без мяча, челноча для заслонов и обратно.
Основа Лас-Вегаса подавила слабую попытку «бунта» «мечтателей» — плюс двадцать за три минуты до конца и у запасных Атланты есть шанс размять кости (а вот и Шатори-Кимбру, в начале сезона ее в числе прочих гардов завербовала Индиана). Джеки Янг остается на паркете, пока не набирает трипл-дабл — третий в карьере. Миниатюрная японка Ямамото попадает треху к бурному восторгу скамейки «тузов».
2. Здесь в одни ворота. Цели команд полностью совпадают. Либерти нужно двигаться хотя бы в район 5-6 место дабы не попасть сразу на Линкс или Лас-Вегас, у Сиэтла не менее принципиальная борьба за последнюю строчку с очень серьезным конкурентом в лице абсолютно безнадежного Коннектикута.
3. Возможна интересная и качественная игра, хоть и без особого турнирного значения. Чикаго не так плохи, как их цифры - травмы подвели. Финикс выкинули свой пик на ближайшем драфте, так что сливать им без надобности. Тут без прогноза