Женская НБА. 28+11+10 от Джеки Янг помогли «Лас-Вегасу» разгромить «Атланту», 19+15+12 от Алиссы Томас позволили «Финиксу» справиться с «Чикаго»

4 августа в рамках регулярного чемпионата женской НБА прошли три матча.

«Атланта» разгромно уступила «Лас-Вегасу », защитница «Эйсес Джеки Янг оформила трипл-дабл из 28 очков, 11 подборов и 10 передач (11 из 17 с игры, 4 из 7 трехочковых, 2 из 4 штрафных).

«Чикаго» не справился с «Финиксом », форвард «Меркури» Алисса Томас записала на свой счет трипл-дабл из 19 очков, 15 подборов и 12 передач (5 из 9 с игры, 9 из 9 с линии).

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Атланта – Лас-Вегас – 87:109 (24:22, 14:33, 24:31, 25:23)

АТЛАНТА : Риз (23+ 16 подборов), Ховард (19), Джонс (9 + 7 подборов), Кэнада (7 + 7 передач + 4 потери).

ЛАС-ВЕГАС : Янг (28 + 11 подборов + 10 передач + 4 потери), Уилсон (23 + 6 подборов), Смит (18), Грэй (17 + 6 передач).

4 августа . 2.00

Нью-Йорк – Сиэтл – 95:89 (28:18, 22:25, 29:24, 16:16)

НЬЮ-ЙОРК : Стюарт (24 + 8 подборов + 6 передач), Джонс (20 + 7 подборов), Ионеску (18 + 5 передач + 5 потерь), Астье (12).

СИЭТЛ : Джонсон (25), Хайдеман (17 + 7 передач), Малонга (17 + 6 подборов), Тиам (4 + 9 подборов).

4 августа . 2.00

Чикаго – Финикс – 101:106 (27:26, 20:29, 30:23, 24:28)

ЧИКАГО : Кардозу (16 + 13 подборов + 5 передач), Кэррингтон (16), Вандерслут (16 + 5 подборов + 10 передач), Тейлор (14), Клауд (13 + 5 подборов + 7 передач).

ФИНИКС : Коппер (31), Плам (20), Томас (19 + 15 подборов + 12 передач + 6 потерь), Боннер (14 + 8 подборов), Ээи (11).

4 августа . 4.00

Положение команд : Миннесота – 25-6, Лас-Вегас – 21-9, Голден Стэйт – 20-9, Даллас – 19-11, Индиана – 19-11, Атланта – 18-11, Нью-Йорк – 18-13, Вашингтон – 16-12, Лос-Анджелес – 11-17, Финикс – 12-19, Чикаго – 11-19, Портленд – 11-19, Торонто – 10-19, Коннектитут – 7-23, Сиэтл – 6-26.

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.