Ферстаппен обновил еще два рекорда «Ф-1» – и отметил песней из 60-х: ее включили по радио, и Макс подхватил

Прямо в болиде!

Исторический триумф на Гран-при Сан-Паулу стала 17-й в сезоне для Макса Ферстаппена: он обновил свой же мировой рекорд по победам в «Ф-1» за год, обогнал Алена Проста и вышел на чистое четвертое место в истории с 52 победами и побил одно из древнейших достижений.

В 1952-м году пилот «Феррари» Альберто Аскари выиграл 6 гонок из 8-ми – то есть 75% сезона. В свое время это процентное соотношение почти превзошел Михаэль Шумахер (у того второе место с 72% – 13 побед из 18 гонок в 2004-м).

Новое достижение Макса за 2 этапа до финиша – 77% (17 побед из 22 этапов). Об успехе он узнал сразу после финиша от гоночного инженера Джанпьеро Ламбьязе:

Инженер: Я открою тебе маленький секрет. Если мои подсчеты верны, думаю, ты обогнал Аскари с его рекордом 1952 года по процентному соотношению побед за сезон.

Макс: Да, мы сделали это. Мы все сделали это.

Инженер: Еще одно историческое достижение. Узнаешь это?

Ламбьязе включил Ферстаппену песню 1965 года – Green, Green Grass of Home («Зеленая-зеленая трава у дома») в исполнении Тома Джонса. Эта версия стала главным мировым хитом в 1966-м.

Макс: Ха-ха, очень здорово. Ха-ха, я не лучший певец. Я бы хотел послушать.

Тем не менее Макс начал подпевать. Сверху полное видео с переговорами, а вот конкретно пение голландца (для ценителей):

Ламбьязе оценил вокал Ферстаппена: «Хорошая работа, друг. Это радио «Ред Булл».

Вот оно, доминирование Макса: победа под слежку за битвой напарника с Алонсо с комфортным отрывом, быстрое изучение хита 60-х, практика новой деятельности. Впечатлены?

Фото: Gettyimages.ru/Rudy Carezzevoli