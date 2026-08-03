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Арвид Линдблад: «В 5-6 лет не мог представить, что не стану пилотом «Ф-1». Плана Б никогда не было»
Линдблад в 5-6 лет был уверен, что попадет в «Ф-1».

Пилот «Рейсинг Буллз» Арвид Линдблад сообщил, что был убежден в попадании в «Формулу-1» еще в детстве, а также вспомнил заявление экс-советника «Ред Булл» Гельмута Марко – австриец в 2023 году заявил, что гонщик пробьется в чемпионат.

«Почему он был так убежден? Вот вопрос, который я тоже задаю себе. Думаю, во многом это связано с моим настроем. Я присоединился к «Ред Булл» в конце 2020 года, и мне было 12 или 13 лет, когда я впервые встретился с Гельмутом. Позже он сказал мне, что его удивило именно это: он увидел мальчика, крайне сосредоточенного на своей цели.

Еще когда я был совсем маленьким, моей целью было попадание в «Формулу-1». И не просто попадание – помню, когда мне было шесть или семь, я мечтал не только об участии в гонках – я хотел быть конкурентоспособным, бороться за победы.

Не могу объяснить, почему я так отличался от других детей – просто знаю, что мой мозг так работал. Разумеется, ребенком я играл в футбол и плавал, как другие дети. Но в глубине души я никогда не думал об этом как о своем будущем. Для меня существовала только «Формула-1».

План Б? Нет, его никогда не было, поскольку я считал, что план А сработает. Еще в пять или шесть лет я не мог представить, что не стану пилотом «Формулы-1». Для меня такого варианта просто не существовало. Может, поэтому я никогда не боялся ожиданий. Многих людей пугает столь большая цель. Я, честно, не боялся», – заявил британец.

Арвид Линдблад: «Возможно, в будущем займусь ралли после «Ф-1»

Арвид Линдблад: «Быстрый круг проехал на 9 из 10. Лучшая квалификация в сезоне»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: It.motorsport.com
logoРед Булл
logoГельмут Марко
logoФормула-1
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Комментарии

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Вообще парнишка очень хорошо приспосабливается. Интересно глянуть на него в топ команде. Думаю у него есть все задатки чтобы стать чемпионом.
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