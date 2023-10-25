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Болид вынес соперника, перелетел через ограду и разбился на две части – мегаавария во вторых гонках планеты

происшествия происшествия
Супер-Формула
Авто Авто

А у пилота – только сотряс.

Японская «Супер-Формула» известна благодаря мощным моторам на 543 л.с. легкому шасси и масштабному аэродинамическому пакету серия – вторая по скорости в мире после «Формулы-1».

Но по зрелищности аварий японцы сильно опережают международного старшего брата! Вот и в недавней гонке на «Сузуке» Укио Сасахара в опаснейшем повороте 130R срезал Хироки Отсу, ударил в барьеры, развалился, перелетел через ограду, и приземлился за территорией автодрома:

Кто бы мог подумать, что на треке для Гран-при такое возможно!

Кокпита болида Сасахары улетел весьма далеко!

Однако Укио отделался только сотрясением мозга и просто пропустит следующую гонку.

«Формула-1» – быстрейшие гонки планеты, а кто следом? Японский полигон моторов, американские Гран-при, и только за ними «Ф-2»

Вторые по скорости гонки после «Ф-1» переходят на лен – из него сделают почти весь корпус болида. Впервые в автоспорте

Юниор «Ред Булл» зафэйлил поворот и отправил двух соперников в полет! Но вернулся в гонку – болид успели починить

Фото: twitter.com/autosport/Masahide Kamio; twitter.com/EmmanuelTouzot

1 комментарий

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Dark.Babysitter
О_О
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