Болид вынес соперника, перелетел через ограду и разбился на две части – мегаавария во вторых гонках планеты

А у пилота – только сотряс.

Японская «Супер-Формула» известна благодаря мощным моторам на 543 л.с. легкому шасси и масштабному аэродинамическому пакету серия – вторая по скорости в мире после «Формулы-1».

Но по зрелищности аварий японцы сильно опережают международного старшего брата! Вот и в недавней гонке на «Сузуке» Укио Сасахара в опаснейшем повороте 130R срезал Хироки Отсу, ударил в барьеры, развалился, перелетел через ограду, и приземлился за территорией автодрома:

Кто бы мог подумать, что на треке для Гран-при такое возможно!

Кокпита болида Сасахары улетел весьма далеко!

Однако Укио отделался только сотрясением мозга и просто пропустит следующую гонку.

Фото: twitter.com/autosport/Masahide Kamio; twitter.com/EmmanuelTouzot